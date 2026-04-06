Meskipun Manuel Neuer telah mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional setelah Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri, spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke tim nasional Jerman tak pernah benar-benar mereda. Namun, menurut Lothar Matthäus, peluangnya nol persen — alasannya: pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.
"Taplak meja ini sudah robek-robek, bahkan penjahit terbaik pun tak bisa menjahitnya kembali": Hubungan antara Manuel Neuer dan Julian Nagelsmann dikabarkan sudah benar-benar hancur
"Kita lihat saja bagaimana Julian Nagelsmann bertindak dalam beberapa bulan terakhir. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah berusia 40 tahun," kata Matthäus dalam acara Sky90.
"Pada hari pertandingan di Swiss berlangsung, dia berada di depan kamera. Dia ditanya apakah hari ini dia mengucapkan selamat ulang tahun ke-40 kepada seseorang. Lalu Julian Nagelsmann berkata: 'Siapa sih yang ulang tahun ke-40 hari ini?' Dia tahu bahwa Neuer akan berusia 40 tahun. Seluruh Jerman tahu, seluruh Eropa tahu, setiap penggemar sepak bola tahu bahwa Manuel Neuer akan berusia 40 tahun, dan kemudian Anda tidak bisa begitu saja berdiri di depan kamera. Jadi, kain taplak meja ini sudah robek, bahkan penjahit terbaik pun tidak bisa menjahitnya kembali," jelas pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional tersebut.
Lothar Matthäus: "Manuel Neuer masih termasuk dalam lima kiper terbaik di dunia"
Neuer terakhir kali tampil sebagai penjaga gawang tim nasional Jerman saat tersingkir di perempat final Piala Eropa di kandang sendiri pada Juli 2024. Setelah turnamen tersebut, pemain yang telah 124 kali membela tim nasional ini mengumumkan pengunduran dirinya dari tim DFB.
Posisi kiper awalnya tampak terisi dengan baik: Marc-Andre ter Stegen, seorang kiper kelas dunia, telah menunggu kesempatan untuk menggantikan Neuer selama bertahun-tahun. Namun, cedera parah yang berulang kali menghambat kariernya belakangan ini. Di FC Barcelona, ia dicoret dan dipinjamkan ke rival liga FC Girona hingga akhir musim. Namun, di sana pun ia baru tampil dua kali karena cedera, sehingga saat ini Oliver Baumann dari TSG Hoffenheim memiliki peluang terbaik untuk menjadi kiper nomor satu Jerman.
Juga karena masalah cedera ter Stegen yang berkepanjangan, desakan agar Neuer kembali ke timnas Jerman semakin kencang. Menurut Matthäus, kiper terbaik dunia lima kali itu tetap menjadi opsi terbaik meskipun usianya sudah lanjut: "Saya juga akan mengatakan: Jika Manuel Neuer sehat dan memiliki pengalaman bertanding, ia tetap termasuk lima terbaik di dunia. Dan kiper-kiper lain yang kita miliki tidak termasuk dalam lima besar dunia."
Bagaimanapun, Nagelsmann tidak punya banyak waktu lagi untuk berandai-andai: Piala Dunia akan dimulai pada 11 Juni di AS, Meksiko, dan Kanada. Jerman akan menghadapi Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador di Grup E.
Manuel Neuer: Statistik pada Musim 2025/26
Pertandingan
Gol yang dicetak lawan
Pertandingan tanpa kebobolan