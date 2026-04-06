"Taplak meja ini sudah robek-robek, bahkan penjahit terbaik pun tak bisa menjahitnya kembali": Hubungan antara Manuel Neuer dan Julian Nagelsmann dikabarkan sudah benar-benar hancur

Neuer terakhir kali tampil sebagai penjaga gawang tim nasional Jerman saat tersingkir di perempat final Piala Eropa di kandang sendiri pada Juli 2024. Setelah turnamen tersebut, pemain yang telah 124 kali membela tim nasional ini mengumumkan pengunduran dirinya dari tim DFB.

Posisi kiper awalnya tampak terisi dengan baik: Marc-Andre ter Stegen, seorang kiper kelas dunia, telah menunggu kesempatan untuk menggantikan Neuer selama bertahun-tahun. Namun, cedera parah yang berulang kali menghambat kariernya belakangan ini. Di FC Barcelona, ia dicoret dan dipinjamkan ke rival liga FC Girona hingga akhir musim. Namun, di sana pun ia baru tampil dua kali karena cedera, sehingga saat ini Oliver Baumann dari TSG Hoffenheim memiliki peluang terbaik untuk menjadi kiper nomor satu Jerman.

Juga karena masalah cedera ter Stegen yang berkepanjangan, desakan agar Neuer kembali ke timnas Jerman semakin kencang. Menurut Matthäus, kiper terbaik dunia lima kali itu tetap menjadi opsi terbaik meskipun usianya sudah lanjut: "Saya juga akan mengatakan: Jika Manuel Neuer sehat dan memiliki pengalaman bertanding, ia tetap termasuk lima terbaik di dunia. Dan kiper-kiper lain yang kita miliki tidak termasuk dalam lima besar dunia."

Bagaimanapun, Nagelsmann tidak punya banyak waktu lagi untuk berandai-andai: Piala Dunia akan dimulai pada 11 Juni di AS, Meksiko, dan Kanada. Jerman akan menghadapi Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador di Grup E.