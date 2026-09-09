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Tantangan Victor Osimhen! Taiwo Awoniyi tampak 'lapar' dalam upaya meraih pemanggilan kembali ke Nigeria, dengan spesialis degradasi Premier League meninggalkan Nottingham Forest untuk Coventry
Awoniyi membantu mempertahankan Forest di Premier League
Awoniyi menjadi rekrutan pertama Forest setelah promosi mereka pada 2022 yang mengakhiri penantian 23 tahun dari kasta tertinggi sepak bola Inggris. Ia mencetak 10 gol liga krusial pada musim debutnya, sekaligus menorehkan total 23 gol dalam 103 penampilan sepanjang empat musim.
A cedera horor dialaminya pada Mei 2025, tetapi penyerang yang selalu tersenyum itu bangkit untuk membantu mempertahankan status Premier League di Trentside. Kini ia mengambil tantangan baru setelah bergabung dengan Coventry menyusul kembalinya mereka ke level tertinggi setelah absen 25 tahun.
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Penyerang jangkung itu terlihat bugar dan tajam di Coventry
Awoniyi berada di bawah tekanan untuk mencetak gol, dengan tim asuhan Frank Lampard masih belum benar-benar berjalan dalam aspek itu pada 2026-27, tetapi mantan penyerang Sky Blues Morrison, yang berbicara bekerja sama dengan Freebets.com, sumber untuk ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL ketika disampaikan kepadanya bahwa pemain 29 tahun itu terlihat lebih bugar dan lebih tajam daripada sebelumnya dalam beberapa waktu terakhir: “Tentu saja. Anda benar sekali ketika mengatakan dia terlihat jauh lebih baik. Dia terlihat lapar.
“Dan Anda tahu? Dia sebenarnya tidak banyak bermain di Forest. Itu sedikit terputus-putus. Dia mengalami cedera. Lalu ketika Anda bukan pilihan utama dan Anda masuk dari bangku cadangan selama lima menit di sana-sini, Anda tidak akan mendapatkan kepercayaan diri.
“Saya pikir yang dia tunjukkan kepada saya di Coventry adalah bahwa dia pemain yang berbeda. Dia terlihat lapar, berlari di belakang garis pertahanan, dia menimbulkan banyak masalah. Dan bagi saya, saya pikir dia akan jadi rekrutan yang bagus. Dan untuk harga yang mereka bayar, saya pikir £10-12 juta, itu bisa jadi sebuah keuntungan besar jika dia mencetak gol-gol yang membuat mereka tetap bertahan.
“Mereka punya Haji Wright yang akan kembali dari cedera. [Sidiki] Cherif, yang mereka datangkan seharga £20 juta, seorang pemain muda. Saya pikir itu juga mungkin soal potensi. Jadi mereka punya banyak opsi serangan. Tapi masalahnya, gol-gol yang akan mereka dapatkan berasal dari pemain seperti [Jack] Rudoni, [Ephron] Mason-Clark, [Tatsuhiro] Sakamoto, di area-area sayap itu. Mereka memang punya gol di tim mereka saat ini, tentu saja.
“Dan Frank juga beralih ke formasi yang berbeda pada akhir pekan, karena dia memang memainkan lima pemain di belakang. Jadi dia mungkin akan mendorong wing-back-nya naik. Tapi itu mungkin hanya saat melawan Man City. Jadi akan menarik melihat bagaimana pendekatannya akhir pekan ini. Tapi ya, ada banyak tanda positif dari Coventry saat ini. Saya belum akan menekan tombol panik dulu.”
Bisakah Awoniyi kembali bergabung dengan Osimhen di skuad Nigeria?
Awoniyi sudah mengoleksi 10 caps senior untuk Nigeria, tetapi penampilan terakhirnya terjadi pada 2023. Saat ditanya apakah sepak bola internasional memberi motivasi tambahan bagi pria yang menandatangani kontrak dengan Liverpool pada 2015 tetapi tidak pernah tampil dalam pertandingan kompetitif untuk Liverpool, Morrison berkata: “Tentu saja. Semua orang ingin bermain untuk negaranya dan ingin bermain di level internasional. Ini akan sulit karena ada salah satu penyerang terbaik di depannya, Victor Osimhen. Jadi ini akan selalu berat.
“Namun seperti yang Anda katakan, untuk terlibat di dalam dan sekitar skuad, itulah yang ingin Anda lakukan. Ini adalah peluang besar. Coventry memberinya kesempatan untuk menjadi nomor sembilan utama di klub mereka. Dan saya pikir begitu dia mencetak gol pertamanya, beban itu akan terangkat dan dia bisa melanjutkan dengan laju yang bagus. Dan itulah yang akan dia harapkan. Tetapi saya pikir Anda benar, dari tanda-tanda yang saya lihat sejauh ini, dia terlihat lapar, ramping, dan lebih bugar.”
Terkait Awoniyi yang menyukai pertarungan papan bawah Premier League, setelah terlibat dalam tiga situasi seperti itu di Forest dan mencetak beberapa gol yang sangat berharga, Morrison menambahkan: “Dia memang menyukainya, sejujurnya. Tetapi semoga dia bisa menjaga Coventry tetap bertahan. Semoga bisa. Dan dia bisa menjadi sosok utama bagi mereka.”
- Getty
Jadwal Coventry 2026-27: Mencari gol dan poin pertama
Coventry gagal meraih hasil positif saat bertandang ke markas juara bertahan Arsenal dalam laga perdana mereka di Premier League 2026-27. Setelah itu, mereka kalah pada akhir laga melawan sesama tim promosi Hull City, sebelum Erling Haaland mencetak satu-satunya gol pertandingan saat menghadapi Manchester City di Stadion Etihad.
Awoniyi memiliki sejumlah peluang dalam laga-laga tersebut, setelah membuka rekening golnya dalam kemenangan Piala Carabao atas Plymouth, dan ia akan bertekad memberi kontribusi penting dalam laga-laga mendatang melawan Brighton, Aston Villa, dan Forest sebelum jeda internasional September.
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