Awoniyi berada di bawah tekanan untuk mencetak gol, dengan tim asuhan Frank Lampard masih belum benar-benar berjalan dalam aspek itu pada 2026-27, tetapi mantan penyerang Sky Blues Morrison, yang berbicara bekerja sama dengan Freebets.com, sumber untuk ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL ketika disampaikan kepadanya bahwa pemain 29 tahun itu terlihat lebih bugar dan lebih tajam daripada sebelumnya dalam beberapa waktu terakhir: “Tentu saja. Anda benar sekali ketika mengatakan dia terlihat jauh lebih baik. Dia terlihat lapar.

“Dan Anda tahu? Dia sebenarnya tidak banyak bermain di Forest. Itu sedikit terputus-putus. Dia mengalami cedera. Lalu ketika Anda bukan pilihan utama dan Anda masuk dari bangku cadangan selama lima menit di sana-sini, Anda tidak akan mendapatkan kepercayaan diri.

“Saya pikir yang dia tunjukkan kepada saya di Coventry adalah bahwa dia pemain yang berbeda. Dia terlihat lapar, berlari di belakang garis pertahanan, dia menimbulkan banyak masalah. Dan bagi saya, saya pikir dia akan jadi rekrutan yang bagus. Dan untuk harga yang mereka bayar, saya pikir £10-12 juta, itu bisa jadi sebuah keuntungan besar jika dia mencetak gol-gol yang membuat mereka tetap bertahan.

“Mereka punya Haji Wright yang akan kembali dari cedera. [Sidiki] Cherif, yang mereka datangkan seharga £20 juta, seorang pemain muda. Saya pikir itu juga mungkin soal potensi. Jadi mereka punya banyak opsi serangan. Tapi masalahnya, gol-gol yang akan mereka dapatkan berasal dari pemain seperti [Jack] Rudoni, [Ephron] Mason-Clark, [Tatsuhiro] Sakamoto, di area-area sayap itu. Mereka memang punya gol di tim mereka saat ini, tentu saja.

“Dan Frank juga beralih ke formasi yang berbeda pada akhir pekan, karena dia memang memainkan lima pemain di belakang. Jadi dia mungkin akan mendorong wing-back-nya naik. Tapi itu mungkin hanya saat melawan Man City. Jadi akan menarik melihat bagaimana pendekatannya akhir pekan ini. Tapi ya, ada banyak tanda positif dari Coventry saat ini. Saya belum akan menekan tombol panik dulu.”