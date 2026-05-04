Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

"Tantangan terberat dalam hidupku!" Seorang mantan raksasa terjerumus ke dalam kekacauan - dan bisa saja benar-benar hancur sebelum misi penyelamatan yang dilakukan oleh seorang legenda

Sevilla vs Real Sociedad
Sevilla

Tanpa disadari, FC Sevilla telah berubah dari tim langganan Liga Champions dan juara beruntun Liga Europa menjadi kandidat degradasi. Titik terendah yang sesungguhnya kini semakin mengancam.

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, yang terkenal dengan suasananya yang memukau, penuh sesak. Bek kanan José Ángel Carmona, seorang pemuda asal daerah setempat yang dibesarkan di akademi klub, baru saja memastikan kemenangan dengan golnya yang membuat skor menjadi 3-1 pada menit ke-90. FC Sevilla diliputi kegembiraan, sementara tim tamu dari Barcelona harus mengakui kekalahan.

"Saya ingin pertandingan ini tidak pernah berakhir," kata Matias Almeyda yang sedang euforia, yang saat itu masih menjadi pelatih Sevilla, setelah pertandingan. Tak lama setelah gol Carmona, Akor Adams menambah keunggulan, dan Sevilla mengalahkan juara Barca dengan skor 4-1.

  • Saat itu awal Oktober 2025, pekan ke-8. Sevilla naik ke peringkat keenam klasemen LaLiga dan tampaknya berada di jalur yang tepat. Pelatih Almeyda mengambil alih tim pada musim panas lalu dan diharapkan dapat membawa tim yang pernah menjadi tim papan atas Spanyol ini kembali ke puncak klasemen secara bertahap setelah dua musim penuh masalah. Meskipun tim Andalusia ini memulai musim dengan dua kekalahan, namun termasuk kemenangan gemilang atas Barca, mereka berhasil mengumpulkan 13 poin dari enam pertandingan berikutnya.

    Memang benar bahwa Sevilla berutang kemenangan atas tim bintang Hansi Flick terutama berkat sejumlah aksi gemilang kiper Odysseas Vlachodimos dan tendangan penalti yang meleset dari Robert Lewandowski. Namun, biarlah. Kini, orang-orang mengenang sore Minggu yang cerah sekitar tujuh bulan lalu itu dengan penuh kerinduan.

    Kenyataan Sevilla saat ini adalah perjuangan murni untuk menghindari degradasi. Posisi ke-18 di klasemen saat ini berarti harus turun ke divisi dua - untuk pertama kalinya dalam 26 tahun. Saat itu, pada musim 1999/2000, Deportivo La Coruna menjadi juara Spanyol, sementara Real Zaragoza finis di posisi keempat. Tim-tim yang ikut terdegradasi bersama Sevilla: Atletico Madrid dan rival sekota Betis. Bukti yang cukup untuk menunjukkan betapa lamanya hal itu terjadi.

    Bahwa kejayaan Sevilla dengan lima gelar Liga Europa antara 2014 dan 2023 serta lima kali lolos ke babak gugur Liga Champions antara 2008 dan 2021 kini terancam memudar selamanya, sama sekali bukan hal yang muncul begitu saja. Jika dilihat dari belakang, para petinggi klub mungkin seharusnya mempertahankan Julen Lopetegui sedikit lebih lama pada musim gugur 2022 – yang hingga kini merupakan pelatih terakhir yang bertahan lebih dari sembilan bulan di jabatannya.

    Lopetegui telah membawa Sevilla finis di peringkat keempat tiga kali berturut-turut antara 2019 dan 2022, sehingga lolos ke Liga Champions, serta memberikan gelar keenam dari total tujuh gelar Liga Europa / Piala UEFA kepada klub asal Spanyol selatan tersebut pada 2020. Namun, Lopetegui tampaknya tidak mendapat banyak kepercayaan dan harus hengkang setelah awal musim 2022/23 yang mengecewakan, termasuk posisi ke-17 di klasemen setelah tujuh pekan pertandingan.

    FC Sevilla: Kemunduran yang perlahan-lahan

    Pemecatan Lopetegui terjadi dengan cara yang sangat dramatis dan entah bagaimana mencerminkan kekacauan yang semakin parah di sekitar FC Sevilla. Bahkan sebelum pertandingan Liga Champions melawan Borussia Dortmund, sudah beredar kabar bahwa Lopetegui harus pergi, namun pemecatannya baru diumumkan secara resmi setelah kekalahan 1-4 dari BVB. Para penggemar tampak terpukul dan Lopetegui pun menjadi emosional: "Sungguh menyedihkan dan menyakitkan meninggalkan tim yang sangat saya cintai dan yang tak diragukan lagi akan selalu ada di hati saya," kata pria berusia 59 tahun itu, yang kini menjadi pelatih nasional Qatar, kepada Movistar.

    Di akhir musim itu, mitos Sevilla memang sempat bersinar kembali dengan kemenangan di Liga Europa 2023, namun penurunan performa sudah lama dimulai. Bahwa Lopetegui bukanlah pihak yang paling bersalah atas hal ini, dapat dilihat dari fakta bahwa dalam tiga setengah tahun terakhir, tujuh pelatih berbeda telah berusaha sia-sia untuk membawa perubahan positif yang berkelanjutan.

    Fakta bahwa Sevilla juga sudah lama tidak menampilkan citra yang baik di tingkat kepemimpinan, serta perselisihan antara presiden saat ini, Jose Maria del Nido Jr., dan mantan pemimpin klub, ayahnya Jose Maria del Nido Sr., yang telah lama membayangi klub, semakin memperburuk situasi. Namun, masa-masa krisis olahraga yang berkepanjangan ini terutama berkaitan erat dengan kesulitan finansial yang melanda klub, yang secara tak terelakkan mengakibatkan bahwa kesuksesan sepak bola tidak akan bisa dicapai tanpa kesabaran.

    Musim ini, Sevilla memiliki batas gaji terendah kedua di LaLiga akibat masalah keuangan; musim lalu, batas gaji mereka bahkan menjadi yang terendah di antara semua klub divisi pertama dan kedua Spanyol. Kualitas skuad pun tentu saja menurun, sehingga ambisi Sevilla di kancah internasional tidak lagi dapat terpenuhi. Jika pada musim 2019/20 Sevilla masih menghabiskan hampir 189 juta euro untuk pemain baru, pada musim 2025/26 angkanya hanya 250.000 euro. Dengan merekrut bintang-bintang yang sudah menua seperti Alexis Sanchez atau Cesar Azpilicueta secara gratis serta meminjam Odysseas Vlachodimos, klub ini menjadi kreatif; selain itu, pemain muda dari daerah setempat seperti Jose Angel Carmona atau Isaac Romero kini lebih mudah mendapatkan kesempatan. Namun, agar dapat mengubah keadaan sulit menjadi peluang, Sevilla harus tetap bersabar—dan mungkin harus menerima kemunduran besar.

    Pasalnya, ancaman itu kini lebih nyata dari sebelumnya. Pada musim 2024/25, Sevilla sudah terancam degradasi; setelah kalah 2-3 dari Celta Vigo pada pekan ke-35, mereka hanya unggul empat poin dari zona degradasi, yang berarti harus turun ke divisi kedua. Setelah kembali dari pertandingan tandang, 400 pendukung yang sebagian berwajah tertutup menyambut para pemain dengan tidak ramah di pusat latihan, melemparkan telur dan bahkan batu ke bus tim. Polisi harus turun tangan, para pemain yang ketakutan baru bisa pulang keesokan paginya.

    Rasa lega pun semakin besar ketika tak lama kemudian, kelangsungan di liga akhirnya terjamin. Antonio Cordon datang sebagai direktur olahraga baru, sementara untuk posisi pelatih, Sevilla mengambil keputusan yang cukup berani dengan menunjuk mantan pemainnya (1996/97), Matias Almeyda. Bagi pelatih asal Argentina itu, ini adalah pengalaman pertamanya di lima liga top; sebelumnya di Eropa, ia hanya pernah melatih AEK Athena. Dan setelah awal yang cukup menjanjikan, Almeyda tidak dapat membawa tim—yang kehilangan tokoh-tokoh utama masa kejayaannya seperti Ivan Rakitic, Ever Banega, atau Lucas Ocampos—ke hasil yang konsisten dengan cukup cepat.

    FC Sevilla terancam mengalami kemunduran yang tak terelakkan

    Setelah kemenangan atas Barca pada akhir Oktober, Sevilla hanya mampu meraih empat kemenangan lagi di liga selama lima bulan hingga pemecatan Almeida pada akhir Maret. Situasi menjadi sangat genting mengingat posisi mereka di peringkat ke-15, dan mantan peserta tetap Liga Champions itu pun mengambil langkah drastis. Luis Garcia, seorang pelatih Spanyol berpengalaman yang sangat memahami LaLiga, mengambil alih tim—namun di bawah kepemimpinannya, performa tim justru semakin merosot.

    Pada pertandingan pertama di bawah Garcia awal April, Sevilla kalah 0-1 dari Oviedo yang berada di posisi terbawah klasemen. Dua minggu kemudian, Sevilla kalah 0-2 dari Levante yang berada di posisi kedua dari bawah, sementara di antara itu, kemenangan mengejutkan 2-1 atas Atletico Madrid memberikan secercah harapan. Namun, jika dilihat lebih dekat, tiga poin tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, karena pelatih Atleti, Diego Simeone, melakukan rotasi besar-besaran pada akhir pekan di antara dua pertandingan perempat final Liga Champions melawan FC Barcelona dan mengistirahatkan hampir semua pemain intinya. Tanpa Antoine Griezmann, tanpa Julian Alvarez, tanpa Marcos Llorente, tanpa Giuliano Simeone, dan Ademola Lookman hanya dimasukkan sebagai pemain pengganti pada 20 menit terakhir.

    Sevilla tentu saja tidak peduli sama sekali dan tiga poin itu sangat penting. Namun, kekalahan di kandang Levante diikuti oleh drama di Osasuna: Hingga menit ke-80, Sevilla memimpin, tetapi kebobolan gol penyama kedudukan dan bahkan kalah 1-2 akibat gol balasan pada menit kesembilan perpanjangan waktu. "Kami hancur," kata pelatih Garcia setelah peluit akhir. "Mereka menangis, mereka sangat terluka," ujarnya merangkum suasana hati para pemainnya. Di antara mereka, bek kiri Gabriel Suazo kesulitan menemukan kata-kata: "Ada benjolan di tenggorokanku. Aku akan mengorbankan hidupku untuk klub ini." Dan kapten Nemanja Gudelj berkata: "Ini menyakitkan, sangat menyakitkan."

    Sementara itu, Garcia sudah mengatakan sesuatu sebelum pertandingan melawan Atletico yang mungkin menggambarkan dengan tepat dilema yang sedang dihadapi klubnya saat ini. "Sevilla adalah klub besar di Spanyol dan di Eropa," katanya, dan karena itu ia memahami rasa frustrasi para penggemar dalam situasi saat ini. Mungkin kita harus mulai mengakui bahwa masa kini tidak lagi sebesar masa lalu di abad ke-21 ini.

    Sergio Ramos tentu saja berharap Sevilla kembali menjadi klub besar di masa kini. Mantan kapten Real Madrid ini memulai kariernya di klub tradisional Andalusia tersebut, dan kembali pada musim 2023/24 selama satu tahun. Pada musim dingin, pemain berusia 40 tahun yang telah tanpa klub sejak awal Januari ini berupaya kembali ke Sevilla - namun Presiden del Nido Jr. menggunakan hak vetonya. Alasannya: Ramos tidak bisa menjadi pemain sekaligus pemilik.

    Pasalnya, mantan pemain timnas Spanyol ini ingin mengambil alih Sevilla sebagai pemimpin kelompok investor, dan dikabarkan akan menawar hampir 400 juta euro untuk menjadi pemilik. Apakah pada akhirnya Ramos benar-benar akan mengambil alih klub, masih belum pasti. Namun, semua pihak yang terlibat tentu ingin menghindari agar awal baru klub ini tidak dimulai di divisi dua di bawah salah satu putra terbaik klub tersebut.

    "Ini adalah tantangan terberat yang pernah saya hadapi," kata Pelatih Garcia baru-baru ini, merangkum betapa buruknya situasi Sevilla saat ini: "Saya rasa saya belum pernah bekerja sekeras ini seumur hidup. Saya akan mengerahkan segalanya. Kami berada di ruang perawatan intensif, tapi kami masih bisa keluar dari situ."

  • Jadwal sisa pertandingan FC Sevilla di LaLiga


    Hari Pertandingan

    Lawan

    34

    Real Sociedad (Kandang)

    35

    Espanyol Barcelona (K)

    36

    FC Villarreal (T)

    37

    Real Madrid (K)

    38

    Celta Vigo (T)


