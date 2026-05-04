"Tantangan terberat dalam hidupku!" Seorang mantan raksasa terjerumus ke dalam kekacauan - dan bisa saja benar-benar hancur sebelum misi penyelamatan yang dilakukan oleh seorang legenda

Pemecatan Lopetegui terjadi dengan cara yang sangat dramatis dan entah bagaimana mencerminkan kekacauan yang semakin parah di sekitar FC Sevilla. Bahkan sebelum pertandingan Liga Champions melawan Borussia Dortmund, sudah beredar kabar bahwa Lopetegui harus pergi, namun pemecatannya baru diumumkan secara resmi setelah kekalahan 1-4 dari BVB. Para penggemar tampak terpukul dan Lopetegui pun menjadi emosional: "Sungguh menyedihkan dan menyakitkan meninggalkan tim yang sangat saya cintai dan yang tak diragukan lagi akan selalu ada di hati saya," kata pria berusia 59 tahun itu, yang kini menjadi pelatih nasional Qatar, kepada Movistar.

Di akhir musim itu, mitos Sevilla memang sempat bersinar kembali dengan kemenangan di Liga Europa 2023, namun penurunan performa sudah lama dimulai. Bahwa Lopetegui bukanlah pihak yang paling bersalah atas hal ini, dapat dilihat dari fakta bahwa dalam tiga setengah tahun terakhir, tujuh pelatih berbeda telah berusaha sia-sia untuk membawa perubahan positif yang berkelanjutan.

Fakta bahwa Sevilla juga sudah lama tidak menampilkan citra yang baik di tingkat kepemimpinan, serta perselisihan antara presiden saat ini, Jose Maria del Nido Jr., dan mantan pemimpin klub, ayahnya Jose Maria del Nido Sr., yang telah lama membayangi klub, semakin memperburuk situasi. Namun, masa-masa krisis olahraga yang berkepanjangan ini terutama berkaitan erat dengan kesulitan finansial yang melanda klub, yang secara tak terelakkan mengakibatkan bahwa kesuksesan sepak bola tidak akan bisa dicapai tanpa kesabaran.

Musim ini, Sevilla memiliki batas gaji terendah kedua di LaLiga akibat masalah keuangan; musim lalu, batas gaji mereka bahkan menjadi yang terendah di antara semua klub divisi pertama dan kedua Spanyol. Kualitas skuad pun tentu saja menurun, sehingga ambisi Sevilla di kancah internasional tidak lagi dapat terpenuhi. Jika pada musim 2019/20 Sevilla masih menghabiskan hampir 189 juta euro untuk pemain baru, pada musim 2025/26 angkanya hanya 250.000 euro. Dengan merekrut bintang-bintang yang sudah menua seperti Alexis Sanchez atau Cesar Azpilicueta secara gratis serta meminjam Odysseas Vlachodimos, klub ini menjadi kreatif; selain itu, pemain muda dari daerah setempat seperti Jose Angel Carmona atau Isaac Romero kini lebih mudah mendapatkan kesempatan. Namun, agar dapat mengubah keadaan sulit menjadi peluang, Sevilla harus tetap bersabar—dan mungkin harus menerima kemunduran besar.

Pasalnya, ancaman itu kini lebih nyata dari sebelumnya. Pada musim 2024/25, Sevilla sudah terancam degradasi; setelah kalah 2-3 dari Celta Vigo pada pekan ke-35, mereka hanya unggul empat poin dari zona degradasi, yang berarti harus turun ke divisi kedua. Setelah kembali dari pertandingan tandang, 400 pendukung yang sebagian berwajah tertutup menyambut para pemain dengan tidak ramah di pusat latihan, melemparkan telur dan bahkan batu ke bus tim. Polisi harus turun tangan, para pemain yang ketakutan baru bisa pulang keesokan paginya.

Rasa lega pun semakin besar ketika tak lama kemudian, kelangsungan di liga akhirnya terjamin. Antonio Cordon datang sebagai direktur olahraga baru, sementara untuk posisi pelatih, Sevilla mengambil keputusan yang cukup berani dengan menunjuk mantan pemainnya (1996/97), Matias Almeyda. Bagi pelatih asal Argentina itu, ini adalah pengalaman pertamanya di lima liga top; sebelumnya di Eropa, ia hanya pernah melatih AEK Athena. Dan setelah awal yang cukup menjanjikan, Almeyda tidak dapat membawa tim—yang kehilangan tokoh-tokoh utama masa kejayaannya seperti Ivan Rakitic, Ever Banega, atau Lucas Ocampos—ke hasil yang konsisten dengan cukup cepat.