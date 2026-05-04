"Tantangan terberat dalam hidupku!" Seorang mantan raksasa terjerumus ke dalam kekacauan - dan bisa saja benar-benar hancur sebelum misi penyelamatan yang dilakukan oleh seorang legenda

Setelah kemenangan atas Barca pada akhir Oktober, Sevilla hanya mampu meraih empat kemenangan lagi di liga selama lima bulan hingga pemecatan Almeida pada akhir Maret. Situasi menjadi sangat genting mengingat posisi mereka di peringkat ke-15, dan mantan peserta tetap Liga Champions itu pun mengambil langkah drastis. Luis Garcia, seorang pelatih Spanyol berpengalaman yang sangat memahami LaLiga, mengambil alih tim—namun di bawah kepemimpinannya, performa tim justru semakin merosot.
Pada pertandingan pertama di bawah Garcia awal April, Sevilla kalah 0-1 dari Oviedo yang berada di posisi terbawah klasemen. Dua minggu kemudian, Sevilla kalah 0-2 dari Levante yang berada di posisi kedua dari bawah, sementara di antara itu, kemenangan mengejutkan 2-1 atas Atletico Madrid memberikan secercah harapan. Namun, jika dilihat lebih dekat, tiga poin tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, karena pelatih Atleti, Diego Simeone, melakukan rotasi besar-besaran pada akhir pekan di antara dua pertandingan perempat final Liga Champions melawan FC Barcelona dan mengistirahatkan hampir semua pemain intinya. Tanpa Antoine Griezmann, tanpa Julian Alvarez, tanpa Marcos Llorente, tanpa Giuliano Simeone, dan Ademola Lookman hanya dimasukkan sebagai pemain pengganti pada 20 menit terakhir.
Sevilla tentu saja tidak peduli sama sekali dan tiga poin itu sangat penting. Namun, kekalahan di kandang Levante diikuti oleh drama di Osasuna: Hingga menit ke-80, Sevilla memimpin, tetapi kebobolan gol penyama kedudukan dan bahkan kalah 1-2 akibat gol balasan pada menit kesembilan perpanjangan waktu. "Kami hancur," kata pelatih Garcia setelah peluit akhir. "Mereka menangis, mereka sangat terluka," ujarnya merangkum suasana hati para pemainnya. Di antara mereka, bek kiri Gabriel Suazo kesulitan menemukan kata-kata: "Ada benjolan di tenggorokanku. Aku akan mengorbankan hidupku untuk klub ini." Dan kapten Nemanja Gudelj berkata: "Ini menyakitkan, sangat menyakitkan."
Sementara itu, Garcia sudah mengatakan sesuatu sebelum pertandingan melawan Atletico yang mungkin menggambarkan dengan tepat dilema yang sedang dihadapi klubnya saat ini. "Sevilla adalah klub besar di Spanyol dan di Eropa," katanya, dan karena itu ia memahami rasa frustrasi para penggemar dalam situasi saat ini. Mungkin kita harus mulai mengakui bahwa masa kini tidak lagi sebesar masa lalu di abad ke-21 ini.
Sergio Ramos tentu saja berharap Sevilla kembali menjadi klub besar di masa kini. Mantan kapten Real Madrid ini memulai kariernya di klub tradisional Andalusia tersebut, dan kembali pada musim 2023/24 selama satu tahun. Pada musim dingin, pemain berusia 40 tahun yang telah tanpa klub sejak awal Januari ini berupaya kembali ke Sevilla - namun Presiden del Nido Jr. menggunakan hak vetonya. Alasannya: Ramos tidak bisa menjadi pemain sekaligus pemilik.
Pasalnya, mantan pemain timnas Spanyol ini ingin mengambil alih Sevilla sebagai pemimpin kelompok investor, dan dikabarkan akan menawar hampir 400 juta euro untuk menjadi pemilik. Apakah pada akhirnya Ramos benar-benar akan mengambil alih klub, masih belum pasti. Namun, semua pihak yang terlibat tentu ingin menghindari agar awal baru klub ini tidak dimulai di divisi dua di bawah salah satu putra terbaik klub tersebut.
"Ini adalah tantangan terberat yang pernah saya hadapi," kata Pelatih Garcia baru-baru ini, merangkum betapa buruknya situasi Sevilla saat ini: "Saya rasa saya belum pernah bekerja sekeras ini seumur hidup. Saya akan mengerahkan segalanya. Kami berada di ruang perawatan intensif, tapi kami masih bisa keluar dari situ."