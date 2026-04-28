‘Tantangan berat’ - Bagaimana Liverpool bisa memastikan Rio Ngumoha bermain tanpa rasa takut, sementara Joe Cole menjawab pertanyaan seputar pengembangan pemain muda berbakat dan pengganti Mohamed Salah

Ngumoha telah menjalani musim yang gemilang di Anfield, dengan tampil dalam 25 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak gol pertamanya di Liga Premier. Ia dianggap sebagai talenta paling menjanjikan di era di mana semakin banyak klub papan atas yang menaruh kepercayaan besar pada pemain muda.

Harapannya, pemain sayap lincah yang direkrut dari Chelsea pada 2024 ini akan tumbuh menjadi bintang senior yang memukau penonton di Merseyside selama dekade mendatang dan seterusnya.

Namun, Ngumoha perlu dikelola dengan hati-hati. Ia masih belajar banyak hal dan tidak perlu merasakan tekanan untuk menggantikan posisi Salah pada tahap kariernya saat ini. Potensi yang menjanjikan mulai terlihat dalam permainannya saat ia terus bermain dengan bebas dan keinginan untuk menunjukkan kemampuannya.