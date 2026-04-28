‘Tantangan berat’ - Bagaimana Liverpool bisa memastikan Rio Ngumoha bermain tanpa rasa takut, sementara Joe Cole menjawab pertanyaan seputar pengembangan pemain muda berbakat dan pengganti Mohamed Salah
Ngumoha telah menjalani musim yang gemilang di Anfield, dengan tampil dalam 25 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak gol pertamanya di Liga Premier. Ia dianggap sebagai talenta paling menjanjikan di era di mana semakin banyak klub papan atas yang menaruh kepercayaan besar pada pemain muda.
Harapannya, pemain sayap lincah yang direkrut dari Chelsea pada 2024 ini akan tumbuh menjadi bintang senior yang memukau penonton di Merseyside selama dekade mendatang dan seterusnya.
Namun, Ngumoha perlu dikelola dengan hati-hati. Ia masih belajar banyak hal dan tidak perlu merasakan tekanan untuk menggantikan posisi Salah pada tahap kariernya saat ini. Potensi yang menjanjikan mulai terlihat dalam permainannya saat ia terus bermain dengan bebas dan keinginan untuk menunjukkan kemampuannya.
Bagaimana Liverpool mengelola potensi Ngumoha?
Saat ditanya tentang bagaimana Liverpool mempertahankan pola pikir tersebut, sekaligus menghindari risiko terjerumus ke dalam trik-trik licik, mantan gelandang serang The Reds, Cole—yang keluar dari masa pensiunnya untuk mencetak gol bersama Warley FC, tim "Best Worst Team" dari Specsavers yang mencatatkan satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu—mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir ini soal pengembangan. Ini tentang unit keluarga di sekitarnya, struktur yang dibangun klub untuknya. Tentang tidak terlalu mengeksposnya, tidak terlalu bergantung padanya. Saya pikir itulah tanggung jawabnya. Klub, keluarga, dan semua orang di sekitar pemain.
“Ini memang sulit, tapi saya rasa kita jauh lebih siap untuk melakukannya saat ini. Kita sedikit lebih memahami tentang mengembangkan pola pikir dan mentalitas pemain, serta apa yang dibutuhkan pemain. Saya yakin Rio sudah memilikinya. Dia juga menarik untuk ditonton.”
Salah bersiap untuk hengkang dari Liverpool sebagai pemain bebas transfer
Dengan Salah yang akan meninggalkan Anfield sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini, karena kontraknya yang tersisa satu tahun telah berakhir, Liverpool membutuhkan seseorang untuk menggantikan ‘Raja Mesir’ yang telah mencetak 257 gol tersebut.
Cole tidak mengharapkan tanggung jawab itu akan jatuh ke tangan Ngumoha, dengan mantan pemain internasional Inggris itu mengatakan: “Saya pikir Liverpool, sekarang [Hugo] Ekitike absen dalam waktu lama, ada kekosongan di sana. Dia tidak akan menjadi starter di musim depan, saya yakin. Salah akan pergi, jadi mungkin akan menjadi beban besar baginya [Ngumoha] untuk langsung masuk. Saya yakin mereka akan merekrut pemain lain yang bisa memenuhi kriteria kedua tipe pemain tersebut.
“Jika Anda memiliki talenta seperti itu di klub Anda, tentu ada rencana untuknya. Mereka duduk bersama, mengamatinya setiap hari. Mereka tahu mentalitas pemuda itu. Mereka tahu apakah ingin memberinya tekanan sejak awal musim depan untuk menjadi pemain utama di Liverpool. Atau apakah mereka ingin menguranginya dan membiarkannya berkembang dengan baik? Hanya Arne Slot, timnya, dan pihak manajemen yang tahu hal itu.”
Bowen, Pulisic, Gordon: Siapa yang akan direkrut Liverpool untuk menggantikan Salah?
Cole kemudian berbicara mengenai rencana transfer Liverpool untuk menggantikan Salah, di mana The Reds dikaitkan dengan beberapa pemain yang memiliki pengalaman di Liga Premier—seperti Jarrod Bowen, Anthony Gordon, dan Christian Pulisic: “Mereka sangat brilian di bursa transfer selama 15 tahun terakhir, itu harus diakui.
“Apa pun yang mereka lakukan, saya pikir [Milos] Kerkez dan [Jeremie] Frimpong akan lebih baik musim depan. Saya pikir [Florian] Wirtz juga akan lebih baik musim depan. Saya rasa mereka tidak perlu panik.
“Saya pikir mereka mungkin perlu, daripada pergi dan merekrut bintang besar serta menghabiskan £150 juta untuk seseorang, mungkin lebih baik merekrut seseorang yang Anda tahu memiliki karakter yang baik. Yang terpenting adalah Anda merekrut pemain yang mampu bermain untuk klub sekelas Liverpool. Ukuran klub dan ekspektasinya. Semua pemain di atas, mereka telah membuktikan diri. Masih banyak talenta di sana. Ada banyak talenta di luar sana.”
Perburuan Liga Champions: Penutup yang menegangkan untuk musim 2025-26
Liverpool kini berada di empat besar klasemen Liga Premier, mengokohkan posisi mereka di zona kualifikasi Liga Champions — dengan keunggulan delapan poin atas Brighton yang berada di peringkat keenam, dengan empat pertandingan tersisa.
Salah mungkin tidak akan ikut bermain dalam pertandingan-pertandingan tersebut karena mengalami cedera yang tidak tepat waktu, tetapi Ngumoha seharusnya tampil menonjol dan Cole akan menyaksikan dari jauh saat persaingan seru menuju akhir musim 2025-26 berlangsung.
