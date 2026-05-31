‘Tantangan baru’ - Apakah bintang AC Milan telah membuka peluang transfer ke Man Utd dengan pengakuannya tentang ‘liga lain’?
Leao siap hengkang dari San Siro
Masa depan bintang Milan, Leao, menjadi sorotan setelah sang penyerang memberikan wawancara yang sangat jujur mengenai ambisi kariernya. Meskipun masih terikat kontrak di San Siro, pemain berusia 26 tahun itu mengisyaratkan bahwa masa baktinya di Italia mungkin akan segera berakhir secara alami setelah musim yang sulit, di mana ia sering ditempatkan di posisi yang bukan posisinya sebagai penyerang tengah.
“Secara pribadi, saya rasa saya sudah memberikan segalanya di Milan,” kata Leao dalam wawancara dengan Sport TV. “Ini adalah klub yang membantu saya berkembang, yang mendukung saya di saat-saat sulit, dan untungnya saya juga berhasil mencatatkan nama saya dalam sejarah Rossoneri. Saya pikir setiap orang memiliki mimpi, ambisi, dan tantangan yang harus dihadapi. Saya bercita-cita untuk menghadapi tantangan baru di liga baru. Dan jika itu terjadi, saya akan sangat bahagia. Juga karena saya tahu saya telah melakukan pekerjaan yang baik di Milan.”
Manchester United dan Arsenal dalam siaga tinggi
Komentar Leao pasti akan menarik perhatian beberapa klub besar Liga Premier, terutama Manchester United. Pemain internasional Portugal itu baru-baru ini semakin memanaskan suasana dengan mengakui dalam sebuah podcast bahwa ia menyukai United karena idola utamanya adalah Cristiano Ronaldo. Ia juga menyebut Arsenal sebagai tim Inggris lain yang ia sukai untuk ditonton, sehingga membuat kedua klub tersebut waspada karena mereka sedang berupaya memperkuat lini serang mereka.
Milan saat ini berada dalam kondisi yang tidak menentu, setelah finis di peringkat kelima Serie A dan gagal mengamankan tempat di kompetisi klub utama Eropa. Dengan klub yang perlu menyeimbangkan pembukuan dan kekurangan pelatih kepala tetap serta direktur senior, para pemilik mungkin memandang pemain sayap bintang mereka sebagai aset yang dapat dilepas untuk mendanai perombakan musim panas.
Kekacauan di balik layar di Milan
Memang benar. Rossoneri saat ini berada dalam kekosongan kepemimpinan setelah terjadi perombakan total pada jajaran manajemen klub. Klub ini sedang mencari arah baru setelah berpisah dengan Massimiliano Allegri, dan sejumlah laporan menyebutkan bahwa mereka telah menjadwalkan pertemuan dengan mantan manajer Crystal Palace, Oliver Glasner, untuk membahas lowongan posisi manajer.
Ketidakstabilan di klub, ditambah dengan absennya kompetisi Liga Champions, telah menciptakan situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi kemungkinan kepergiannya. Meskipun Leao sebelumnya menyatakan keinginannya untuk membuktikan diri di bawah bimbingan penasihat klub Zlatan Ibrahimovic, komentar terbarunya menunjukkan keinginan yang semakin besar untuk bermain di "level tertinggi di Eropa" yang saat ini tidak dapat dipenuhi oleh Milan.
Perhatian kini beralih ke Piala Dunia 2026
Sebelum mengambil keputusan apa pun terkait masa depannya di klub, Leao saat ini fokus pada tugas-tugasnya bersama tim nasional Portugal. Ia telah masuk dalam skuad untuk Piala Dunia 2026 dan berencana memanfaatkan turnamen tersebut sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuannya di panggung dunia sebelum mengevaluasi langkah terbaik untuk kariernya ke depan.
“Hal terpenting bagi saya saat ini adalah Piala Dunia. Saya ingin tampil baik di Piala Dunia dan membantu tim nasional saya. Dan kemudian, ketika waktunya tiba, saya akan mempelajari opsi terbaik untuk masa depan karier saya, agar dapat terus bersaing di level tertinggi di Eropa,” kata sang winger. Dengan beberapa klub elit yang mengamati dengan cermat, hasil dari kampanye Portugal bisa jadi akan menentukan di mana salah satu penyerang paling menjanjikan di Eropa akan berlabuh musim depan.