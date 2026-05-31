‘Tantangan baru’ - Apakah bintang AC Milan telah membuka peluang transfer ke Man Utd dengan pengakuannya tentang ‘liga lain’?

Masa depan bintang Milan, Leao, menjadi sorotan setelah sang penyerang memberikan wawancara yang sangat jujur mengenai ambisi kariernya. Meskipun masih terikat kontrak di San Siro, pemain berusia 26 tahun itu mengisyaratkan bahwa masa baktinya di Italia mungkin akan segera berakhir secara alami setelah musim yang sulit, di mana ia sering ditempatkan di posisi yang bukan posisinya sebagai penyerang tengah.

“Secara pribadi, saya rasa saya sudah memberikan segalanya di Milan,” kata Leao dalam wawancara dengan Sport TV. “Ini adalah klub yang membantu saya berkembang, yang mendukung saya di saat-saat sulit, dan untungnya saya juga berhasil mencatatkan nama saya dalam sejarah Rossoneri. Saya pikir setiap orang memiliki mimpi, ambisi, dan tantangan yang harus dihadapi. Saya bercita-cita untuk menghadapi tantangan baru di liga baru. Dan jika itu terjadi, saya akan sangat bahagia. Juga karena saya tahu saya telah melakukan pekerjaan yang baik di Milan.”



