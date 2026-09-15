Tugas Enzo Maresca semestinya menjadi salah satu tantangan kepelatihan tersulit dalam sepak bola modern. Seorang pelatih yang datang ke Manchester City sebagai pengganti legenda sebesar Pep Guardiola, setelah sebuah era yang mengukir sejarah klub dan mengubah wajah persaingan di Inggris maupun Eropa, harus menemukan dirinya dituntut untuk mempertahankan warisan yang sama, di tengah perbandingan tanpa henti dengan pendahulunya.

Namun setelah pekan-pekan awal musim, tampaknya Maresca menangani tugas ini seolah-olah tidak serumit yang dibayangkan banyak orang. Sang pelatih membawa Manchester City meraih empat kemenangan beruntun pada awal Liga Primer Inggris, sehingga tim berbagi puncak klasemen dengan Arsenal, sementara indikasi awal menunjukkan bahwa persaingan gelar juara mungkin kembali terbatas di antara kedua tim tersebut.

Kemenangan terpenting bukan sekadar tambahan dalam rangkaian hasil positif, melainkan datang di tempat dan situasi yang paling sulit; ketika City pulang dari Stadion Old Trafford dengan kemenangan berharga 1-0 atas Manchester United, meski tim terpaksa menjalani sebagian besar pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Phil Foden diusir keluar.

Yang lebih penting daripada hasil itu sendiri adalah reaksi tim. Para pemain City tidak tampak bingung atau panik, sebaliknya mereka tetap tenang hingga akhir, sebuah karakter yang mungkin menjadi hal paling mengesankan pada awal era Maresca.