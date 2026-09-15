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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL

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Tanpa teriakan, tanpa kekacauan: apakah Maresca telah mematahkan kutukan penerus para legenda?

FEATURES
P. Guardiola
E. Maresca
S. Ferguson
A. Bouaddi
Manchester City vs Norwich City
Manchester City
Norwich City
Carabao Cup
Manchester City vs Sunderland
Sunderland
Premier League
Spanyol
Italia
Skotlandia
Maroko
Inggris

Musik hingar-bingar dan keheningan di lini!

Tugas Enzo Maresca semestinya menjadi salah satu tantangan kepelatihan tersulit dalam sepak bola modern. Seorang pelatih yang datang ke Manchester City sebagai pengganti legenda sebesar Pep Guardiola, setelah sebuah era yang mengukir sejarah klub dan mengubah wajah persaingan di Inggris maupun Eropa, harus menemukan dirinya dituntut untuk mempertahankan warisan yang sama, di tengah perbandingan tanpa henti dengan pendahulunya.

Namun setelah pekan-pekan awal musim, tampaknya Maresca menangani tugas ini seolah-olah tidak serumit yang dibayangkan banyak orang. Sang pelatih membawa Manchester City meraih empat kemenangan beruntun pada awal Liga Primer Inggris, sehingga tim berbagi puncak klasemen dengan Arsenal, sementara indikasi awal menunjukkan bahwa persaingan gelar juara mungkin kembali terbatas di antara kedua tim tersebut.

Kemenangan terpenting bukan sekadar tambahan dalam rangkaian hasil positif, melainkan datang di tempat dan situasi yang paling sulit; ketika City pulang dari Stadion Old Trafford dengan kemenangan berharga 1-0 atas Manchester United, meski tim terpaksa menjalani sebagian besar pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Phil Foden diusir keluar.

Yang lebih penting daripada hasil itu sendiri adalah reaksi tim. Para pemain City tidak tampak bingung atau panik, sebaliknya mereka tetap tenang hingga akhir, sebuah karakter yang mungkin menjadi hal paling mengesankan pada awal era Maresca.

  • Enzo MarescaGetty

    Tenang di Luar, Musik Menggelegar di Latihan

    Mungkin salah satu ciri terpenting dari kepribadian Maresca terletak pada caranya menghadapi tekanan. Sang pelatih mengenang kembali kenangan September lalu, ketika ia menangani Chelsea dan kipernya, Robert Sanchez, diusir keluar lapangan hanya lima menit setelah laga melawan Manchester United dimulai di Old Trafford.

    Malam itu benar-benar berbeda. Maresca terpaksa melakukan perubahan yang sangat dini, dengan menarik dua pemain dalam tujuh menit pertama, dan praktis mengubah bentuk timnya menjadi bermain dengan lima bek, tetapi ia tidak mampu mempertahankan hasil hingga peluit akhir.

    Hampir setahun kemudian, Maresca tampak lebih matang dalam menghadapi situasi yang sama. Ia tidak terburu-buru melakukan perubahan drastis setelah kartu merah, melainkan memberi timnya waktu yang cukup untuk memahami apa yang terjadi dan beradaptasi dengannya. Memindahkan Reece James ke sisi kanan, sebelum menggantinya dengan Iliman Ndiaye di antara babak, menjadi salah satu keputusan taktis paling menonjol dalam pertandingan tersebut.

    Ketenangan ini bukan sekadar sikap di atas lapangan, melainkan telah menjadi bagian dari kepribadian sang pelatih di luar lapangan juga. Dalam konferensi pers, Maresca tampil dengan senyuman dan tenang, serta menghadapi pertanyaan dengan gaya yang benar-benar berbeda dari citra yang biasa disaksikan para pendukung Manchester City selama bertahun-tahun era Guardiola.

    Setelah kemenangan atas Manchester United, ketika ditanya soal Erling Haaland dan penampilan gemilangnya musim ini, Maresca menjawab dengan senyuman sembari menggunakan ungkapan yang terinspirasi dari perkataan terkenal: "Istri yang bahagia berarti hidup yang bahagia. Bagi kami, Erling yang bahagia berarti hidup yang bahagia."

    Kalimat sederhana dan jenaka, tetapi mencerminkan banyak hal dari kepribadian sang pelatih baru. Maresca tidak berusaha menciptakan versi lain dari Guardiola, melainkan tampak bertekad untuk menjadi dirinya sendiri, demikian dilaporkan "BBC Sport".

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  • Pep Guardiola and Enzo MarescaImago-Images

    Tak seperti Guardiola: Inilah idenya

    Perbandingan dengan Guardiola tak terhindarkan sejak Manchester City mengumumkan penunjukan Maresca. Sebab, ia tidak sekadar mewarisi tim yang sukses, melainkan mewarisi sebuah sistem yang terbiasa menang, para pendukung yang terbiasa menyaksikan sepak bola dengan identitas yang jelas, serta para pemain yang selama bertahun-tahun bekerja di bawah kepemimpinan seorang pelatih yang meninggalkan jejak mendalam pada detail-detail kehidupan sehari-hari mereka.

    Namun, perbedaan antara kedua sosok itu bahkan terlihat di area teknik. Guardiola banyak bergerak selama pertandingan, berteriak dan terus-menerus mengarahkan para pemainnya, serta bereaksi terhadap hampir setiap detail, sementara Maresca tampak lebih tenang; ia sering berdiri hampir tanpa gerakan, dengan kedua lengan disilangkan di depan dada, mengamati jalannya pertandingan sebelum turun tangan.

    Yang menarik, ketenangan ini bukan berarti tidak adanya ide atau lemahnya pengaruh. Sebaliknya, tampaknya Maresca ingin menanamkan kepribadiannya dengan cara yang berbeda.

    Bahkan sesi latihan pun mengalami perubahan yang jelas; musik kini menjadi bagian dari suasana kerja, dengan diputarnya musik house yang menghentak dan digambarkan sendiri oleh Maresca sebagai jenis "bum, bum, bum".

    Bagi sang pelatih, idenya sederhana: membuat para pemain lebih bahagia, yang menurutnya bisa berpengaruh pada penampilan mereka di lapangan. Dengan begitu, Maresca tidak berusaha menghapus warisan Guardiola, tetapi ia menambahkan sedikit dari kepribadiannya sendiri.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Diaz mengungkap apa yang berubah di balik layar

    Perubahan yang dilakukan Maresca tidak hanya sebatas suasana umum, tetapi meluas hingga ke detail teknis dan latihan. Kapten baru Manchester City, Ruben Dias, menjelaskan bahwa sang pelatih menerapkan gagasan-gagasannya sendiri, meski fondasi yang dibangun untuk tim selama beberapa tahun terakhir masih tetap ada.

    Dias mengatakan ada perubahan yang jelas mulai dari sesi latihan, dan meluas hingga ke beberapa detail terkait gaya pressing serta cara bertahan, hal-hal yang mencerminkan gagasan-gagasan khas Maresca.

    Namun, bek asal Portugal itu pada saat yang sama menegaskan adanya kesinambungan yang jelas dalam cara bermain tim. Hal ini mungkin menjadi salah satu kunci keberhasilan awal Maresca.

    Ia tidak datang ke Manchester City untuk memulai dari nol, dan tidak berusaha meruntuhkan sistem yang telah terbukti sukses, melainkan memilih untuk mempertahankan fondasi tersebut sambil menerapkan penyesuaian-penyesuaian bertahap yang memberikan sentuhan khasnya pada tim.

    Dias mengatakan banyak hal telah berubah, tetapi identitas tim dan gaya bermainnya masih sangat dekat dengan apa yang biasa dilakukan klub. Di sinilah letak paradoksnya. Maresca mengubah City, tetapi ia tidak berusaha mengubahnya secara total.

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  • FBL-PR-ENG-MAN UTD-EVERTON-FRIENDLY-ROONEY-TESTIMONIALAFP

    Perbandingan dengan Guardiola tidak menjadi tekanan

    Sejak pengumuman penunjukan Maresca, muncul banyak perbandingan antara tugasnya dan pengalaman David Moyes ketika menggantikan Sir Alex Ferguson di Manchester United pada 2013. Pengalaman itu menjadi salah satu kisah kegagalan pelatih paling terkenal dalam menggantikan legenda klub.

    Moyes masuk Old Trafford setelah 27 tahun yang dihabiskan Ferguson di kursi kepelatihan Manchester United, tetapi ia tidak mampu menanggung besarnya ekspektasi, dan tidak bertahan lebih dari sepuluh bulan sebelum dipecat. Karena itu, Maresca sangat menyadari bahwa menggantikan pelatih seperti Guardiola membawa risiko luar biasa.

    Dalam konferensi pers perkenalannya, sang pelatih menyinggung contoh-contoh lain, seperti Ferguson dan Arsene Wenger, dengan menjelaskan bahwa klub-klub tersebut mengalami kesulitan dalam kadar yang berbeda-beda setelah kepergian pelatih yang menghabiskan waktu panjang dalam memimpin mereka.

    Namun, Maresca tidak menganggap perbandingan-perbandingan ini sebagai ancaman. Ia justru mengatakan dengan tegas bahwa pembicaraan tentang Guardiola akan terus berlanjut, tetapi ia menegaskan bahwa hal itu "tidak menjadi tekanan baginya", dan ini mungkin menjelaskan banyak hal tentang cara kerjanya sejauh ini.

  • Enzo Maresca Manchester City crestGetty/GOAL

    Awal yang kuat setelah tamparan Arsenal

    Mudah untuk melupakan bahwa awal perjalanan Maresca tidak sepenuhnya sempurna. Manchester City menelan kekalahan telak dengan skor 3-0 dari Arsenal dalam pertandingan Community Shield, sebuah hasil yang bisa saja membuka pintu keraguan sejak dini terhadap kemampuan pelatih baru itu dalam menangani tim sebesar ini.

    Namun, respons datang dengan cepat. City meraih rangkaian kemenangan yang mencapai lima kemenangan beruntun, termasuk kemenangan di Liga Champions atas Porto, sebelum melanjutkan awal yang kuat di Liga Primer Inggris.

    Kemudian datang kemenangan atas Manchester United di Old Trafford yang memberikan dorongan tambahan bagi awal perjalanan Maresca, bukan hanya karena pentingnya sang lawan, tetapi juga karena cara tim menghadapi situasi pertandingan.

    Dan inilah yang justru membuat awal perjalanannya menarik. Maresca tidak sekadar menang, melainkan timnya tampak sedang belajar bagaimana menghadapi krisis tanpa kehilangan keseimbangannya.

  • FBL-EUR-C1-MANCITY-PRESSERAFP

    Ujian sesungguhnya dimulai sekarang

    Kendati demikian, pertanyaan-pertanyaan besar masih tertunda. Manchester City baru menapaki langkah pertamanya bersama sang pelatih baru, musimnya masih panjang, dan persaingannya akan semakin keras seiring berjalannya pekan demi pekan.

    Klub juga melakukan perubahan mendasar pada susunan pemainnya selama masa bursa transfer musim panas, yang berarti Maresca tidak hanya bekerja untuk menggantikan Guardiola, melainkan juga berusaha pada saat yang sama untuk membangun versi baru dari tim ini.

    Perjalanan mempertahankan gelar Piala Liga dimulai dengan menghadapi Norwich City di Stadion Etihad, sebelum menjamu Sunderland di Liga Primer Inggris tiga hari kemudian.

    Dan jika Maresca berhasil melewati kedua laga tersebut dengan dua kemenangan baru, ia akan mendekati awal yang nyaris sempurna dalam kariernya bersama Manchester City. Namun yang lebih penting daripada angka-angka adalah keberlanjutan cara ia menghadapi tekanan.

    Sejauh ini, tampaknya Maresca telah memahami aturan dasar dari tugasnya: ia tidak bisa menjadi Guardiola, dan ia tidak perlu menjadi Guardiola.

    Ia mewarisi sebuah tim yang tahu cara menang, tetapi ia memilih untuk memberikannya sesuatu yang berbeda: ketenangan dalam krisis, kepribadian yang lebih ringan di luar lapangan, dan gagasan-gagasan baru dalam latihan serta pertandingan.

    Oleh karena itu, "misi mustahil" yang tampak menakutkan sebelum musim dimulai kini perlahan-lahan mulai berubah menjadi proyek yang layak dijalankan. Maresca memang belum keluar dari bayang-bayang Guardiola, tetapi ia sudah benar-benar mulai membangun bayangannya sendiri.

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