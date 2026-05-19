Seperti yang dilaporkan secara serempak oleh Kölner Stadt-Anzeiger dan Bild, Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann telah memberi tahu pemain berusia 19 tahun dari 1. FC Köln tersebut bahwa ia akan masuk dalam skuad Piala Dunia, meskipun ia belum pernah sekali pun tampil dalam pertandingan internasional senior.Bagi El Mala, ini berarti mimpi yang menjadi kenyataan. "Tujuan setiap pesepakbola adalah bisa bermain untuk tim nasional. Bermain untuk Jerman adalah salah satu hal terindah yang bisa saya bayangkan. Jika itu bukan motivasi, berarti ada yang salah," katanya baru-baru ini.
Tanpa satu pun pertandingan internasional menjelang Piala Dunia! Julian Nagelsmann tampaknya akan melakukan perubahan drastis berikutnya dalam skuad Piala Dunianya
Bahkan pada laga uji coba terakhir bulan Maret lalu, sebelum pengumuman skuad pada hari Kamis, nama El Mala sudah menjadi bahan perdebatan sengit. Pemain sayap ofensif ini merupakan salah satu bintang yang sedang naik daun di musim Bundesliga yang baru saja berakhir, namun Nagelsmann tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk pertandingan internasional melawan Ghana dan Swiss, meskipun ia mencatatkan rasio gol yang mengesankan bersama klub asal Köln tersebut.
Nagelsmann membenarkan keputusan ini—serta pencalonan Lennart Karl, pemain muda Bayern yang sedang naik daun—dengan alasan bahwa menurut pelatih timnas, El Mala belum mendapatkan cukup waktu bermain di Effzeh pada saat itu di bawah asuhan pelatih yang kini sudah tidak menjabat lagi, Lukas Kwasniok. Selain itu, ia juga mengkritik kerja pertahanan pemain asal Köln tersebut.
"Ada perbedaan besar apakah kamu bermain di Bayern atau di Köln. Dia harus mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Köln," jelas Nagelsmann dalam wawancara kicker yang banyak diperbincangkan pada awal Maret: "Dan pernyataan ini tidak ditujukan kepada Lukas Kwasniok, karena saya mengenal dia sebagai pelatih yang mengamati dengan cermat apa yang dibutuhkan timnya, termasuk di lini pertahanan. Said harus memiliki ambisi untuk menjadi pemain inti di Köln dan selalu bermain. Namun, ia hanya bermain 50 persen, itu terlalu sedikit. Dan itu bukan karena pelatih, seperti yang sering orang duga, melainkan karena dirinya sendiri, seberapa stabil ia bekerja di lini pertahanan."
Di musim pertamanya di Bundesliga, El Mala menjadi penopang utama bagi 1. FC Köln
El Mala sering ditempatkan sebagai pemain pengganti oleh Kwasniok, terutama di awal musim, meskipun pemain muda ini sudah menjadi andalan utama dalam perjuangan menghindari degradasi berkat gol dan assist yang dicetaknya. Sejak pengunduran diri Kwasniok pada akhir Maret, El Mala selalu masuk dalam starting eleven di setiap pertandingan Bundesliga di bawah asuhan penggantinya, Rene Wagner. Ia mengakhiri musim pertamanya di kasta tertinggi sepak bola Jerman dengan 13 gol dan lima assist.
Bahwa ia juga bisa menjadi faktor penting di level tim nasional, ia buktikan saat membela tim U-21 Jerman. Keputusan Nagelsmann untuk tidak memainkannya diterima dengan senang hati oleh pelatih Antonio Di Salvo, dan El Mala membawa tim junior Jerman meraih kemenangan dalam laga kualifikasi Euro yang krusial melawan Yunani. Karena neneknya baru saja meninggal dunia, ia pun menangis saat merayakan gol tersebut. "Saat saya mencetak gol itu, semua emosi meluap. Itu adalah momen paling emosional dalam hidup saya - saya tidak bisa menahan air mata," kata El Mala setelahnya.
Kini, mungkin ia akan meneteskan air mata kebahagiaan atas panggilan Nagelsmann, meskipun ini bukanlah kali pertama El Mala bergabung dengan tim nasional senior saat persiapan Piala Dunia dimulai.
Pada bulan November lalu, Nagelsmann telah memanggil El Mala ke skuad untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Luksemburg dan Slovakia, namun setelah pertandingan melawan Luksemburg, ia dikirim kembali ke tim U-21 tanpa sempat bermain, yang saat itu berada dalam situasi sulit dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa melawan Georgia.