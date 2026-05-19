Tanpa satu pun pertandingan internasional menjelang Piala Dunia! Julian Nagelsmann tampaknya akan kembali melakukan perubahan drastis dalam skuad Piala Dunianya

Bahkan pada laga uji coba terakhir bulan Maret lalu, sebelum pengumuman skuad pada hari Kamis, penunjukan El Mala sudah menjadi bahan perdebatan sengit. Pemain sayap ofensif ini merupakan salah satu bintang yang sedang naik daun di musim Bundesliga yang baru saja berakhir, namun Nagelsmann tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk pertandingan internasional melawan Ghana dan Swiss, meskipun ia mencatatkan rasio gol yang mengesankan bersama klub asal Köln tersebut.

Nagelsmann membenarkan keputusan ini—serta pencalonan Lennart Karl, pemain muda Bayern yang sedang naik daun—dengan alasan bahwa menurut pelatih timnas, El Mala belum mendapatkan cukup waktu bermain di Effzeh pada saat itu di bawah asuhan pelatih yang kini sudah tidak menjabat lagi, Lukas Kwasniok. Selain itu, ia juga mengkritik kerja pertahanan pemain asal Köln tersebut.

"Ada perbedaan besar apakah kamu bermain di Bayern atau di Köln. Dia harus mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Köln," jelas Nagelsmann dalam wawancara kicker yang banyak diperbincangkan pada awal Maret: "Dan pernyataan ini tidak ditujukan kepada Lukas Kwasniok, karena saya mengenal dia sebagai pelatih yang mengamati dengan cermat apa yang dibutuhkan timnya, termasuk di lini pertahanan. Said harus memiliki ambisi untuk menjadi pemain inti di Köln dan selalu bermain. Namun, ia hanya bermain 50 persen, itu terlalu sedikit. Dan itu bukan karena pelatih, seperti yang sering dikira orang, melainkan karena dirinya sendiri, seberapa stabil ia bekerja di lini pertahanan."