Maresca mengungkapkan bahwa ia akan menunggu hingga bursa transfer musim panas ditutup sebelum memfinalisasi kelompok kepemimpinannya di tengah perubahan besar dalam skuad tim utama. Setelah kepergian Bernardo Silva ke Real Madrid, pelatih asal Italia itu mengonfirmasi bahwa Ruben Dias dan Erling Haaland adalah dua anggota tersisa dari kelompok kepemimpinan sebelumnya yang saat ini berada dalam persaingan untuk mengenakan ban kapten.

"Saat ini ada Ruben dan Erling [hanya mereka berdua], dan saya ingin menunggu sampai akhir bursa transfer lalu memilih dua orang lagi," kata Maresca kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa menjadi kapten membawa tanggung jawab besar, dengan mengatakan: "Ruben telah menunjukkan selama waktunya di klub ini seperti apa dia sebagai pemain, dalam hal kepemimpinan. Penting bagi kapten dan pemimpin untuk mengetahui bahwa alasan mereka menjadi kapten adalah karena saya mengharapkan lebih dari mereka. Bukan karena saya memberi mereka lebih banyak kebebasan atau keuntungan. Justru sebaliknya, kelompok kepemimpinan dan para kapten harus menunjukkan lebih dan memberi lebih daripada yang lain."



