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Tanpa Rodri! Enzo Maresca ungkap dua bintang Manchester City dalam kelompok kepemimpinan saat pencarian kapten baru berlanjut
Kekosongan kepemimpinan di Etihad
Maresca mengungkapkan bahwa ia akan menunggu hingga bursa transfer musim panas ditutup sebelum memfinalisasi kelompok kepemimpinannya di tengah perubahan besar dalam skuad tim utama. Setelah kepergian Bernardo Silva ke Real Madrid, pelatih asal Italia itu mengonfirmasi bahwa Ruben Dias dan Erling Haaland adalah dua anggota tersisa dari kelompok kepemimpinan sebelumnya yang saat ini berada dalam persaingan untuk mengenakan ban kapten.
"Saat ini ada Ruben dan Erling [hanya mereka berdua], dan saya ingin menunggu sampai akhir bursa transfer lalu memilih dua orang lagi," kata Maresca kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa menjadi kapten membawa tanggung jawab besar, dengan mengatakan: "Ruben telah menunjukkan selama waktunya di klub ini seperti apa dia sebagai pemain, dalam hal kepemimpinan. Penting bagi kapten dan pemimpin untuk mengetahui bahwa alasan mereka menjadi kapten adalah karena saya mengharapkan lebih dari mereka. Bukan karena saya memberi mereka lebih banyak kebebasan atau keuntungan. Justru sebaliknya, kelompok kepemimpinan dan para kapten harus menunjukkan lebih dan memberi lebih daripada yang lain."
- AFP
Dilema selebrasi gol Haaland
Meski Haaland adalah pemimpin alami lewat performanya, Maresca sebelumnya mengakui bahwa kendala logistik yang lucu bisa menghalangi pemain Norwegia itu mengenakan ban kapten utama. Sang manajer memiliki aturan ketat, yakni ia memanggil kapten ke tepi lapangan untuk instruksi taktis segera setelah gol dicetak.
Maresca bercanda soal situasi itu dengan berkata: "Kalau Erling jadi kapten, astaga! Kami punya masalah, bisa bayangkan?" Preferensi taktis ini tampaknya menempatkan Dias di posisi terdepan untuk memimpin tim memasuki musim baru.
Kepergian Rodri dari Barcelona kian dekat
Mungkin aspek yang paling mengungkap dari pengumuman Maresca adalah absennya Rodri. Kapten juara Piala Dunia itu, yang merupakan pilar kunci dalam struktur kepemimpinan Pep Guardiola, tampaknya kian dekat untuk hengkang dari Manchester. Laporan menyebutkan gelandang tersebut sedang mengajukan dispensasi khusus agar tidak perlu kembali ke tempat latihan City saat negosiasi dengan Barcelona memasuki tahap krusial.
City sudah menolak proposal yang ditingkatkan senilai sekitar €60 juta dari raksasa Catalan tersebut, tetapi keinginan sang pemain untuk pindah ke Spotify Camp Nou bersifat mutlak. Maresca bersikap tegas ketika ditanya soal status pemain internasional Spanyol itu pada awal pekan ini, dengan menyatakan bahwa ia berharap sang pemain Spanyol kembali pada 14 Agustus.
- Getty Images Sport
Opsi internal untuk Maresca
Dengan kelompok kepemimpinan membutuhkan setidaknya dua anggota lagi, Maresca memiliki beberapa kandidat internal untuk dipertimbangkan. Mantan kapten Crystal Palace Marc Guehi, Josko Gvardiol, dan Phil Foden semuanya disebut-sebut sebagai sosok yang berpotensi naik peran. Foden, yang kini menjadi pemain tim utama dengan masa pengabdian terlama di klub, telah menyatakan minatnya untuk mengambil tanggung jawab lebih besar.
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