Tanpa Pep, tak masalah! Erling Haaland menargetkan ‘gelar-gelar bergengsi’ untuk Man City saat Guardiola mengakhiri masa kepelatihannya yang gemilang selama 10 tahun di Etihad Stadium

Manchester City sedang memasuki masa transisi yang signifikan saat mereka mengucapkan selamat tinggal kepada manajer paling sukses dalam sejarah klub. Kepergian Guardiola menandai berakhirnya era keemasan yang membawa klub meraih 20 trofi besar, namun Haaland bertekad memastikan standar tim tidak menurun meski tanpa kehadiran sang manajer.

Merenungkan musim yang membuat City mengangkat trofi Piala FA dan Piala Carabao namun nyaris gagal meraih gelar liga, Haaland jujur mengenai tantangan yang akan datang. “Ini adalah musim yang naik-turun,” kata Haaland.

Dia menambahkan: “Mari kita jujur dan katakan ini. Namun sekali lagi, kami akan terus berusaha. Kami akan terus berjuang untuk memenangkan trofi terbesar yang bisa kami raih. Karena itulah yang ingin kami menangkan.”