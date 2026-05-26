Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tanpa Pep, tak masalah! Erling Haaland menargetkan ‘gelar-gelar bergengsi’ untuk Man City saat Guardiola mengakhiri masa kepelatihannya yang gemilang selama 10 tahun di Etihad Stadium
Menjaga mentalitas pemenang
Manchester City sedang memasuki masa transisi yang signifikan saat mereka mengucapkan selamat tinggal kepada manajer paling sukses dalam sejarah klub. Kepergian Guardiola menandai berakhirnya era keemasan yang membawa klub meraih 20 trofi besar, namun Haaland bertekad memastikan standar tim tidak menurun meski tanpa kehadiran sang manajer.
Merenungkan musim yang membuat City mengangkat trofi Piala FA dan Piala Carabao namun nyaris gagal meraih gelar liga, Haaland jujur mengenai tantangan yang akan datang. “Ini adalah musim yang naik-turun,” kata Haaland.
Dia menambahkan: “Mari kita jujur dan katakan ini. Namun sekali lagi, kami akan terus berusaha. Kami akan terus berjuang untuk memenangkan trofi terbesar yang bisa kami raih. Karena itulah yang ingin kami menangkan.”
- AFP
Tiga pukulan telak bagi sang juara
Guardiola bukanlah satu-satunya tokoh ternama yang akan meninggalkan Etihad Stadium musim panas ini. Klub juga tengah bersiap menghadapi masa depan tanpa dua pilar ruang ganti: kapten Bernardo Silva dan bek andalan John Stones.
Haaland dengan cepat memberikan penghormatan kepada keduanya, mengakui betapa besar kontribusi mereka dalam proses adaptasinya ke dalam tim. “Tentu saja, merupakan suatu kebahagiaan bisa bermain bersama Bernardo dan John selama empat musim,” tambah Haaland. “Dan tentu saja Pep, kita telah memenangkan banyak trofi bersama, mari kita jujur dan katakan itu. Saya sangat senang bisa bermain bersama Bernardo dan John karena mereka adalah pesepakbola yang luar biasa, tetapi lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang baik hati.”
Menghormati para legenda Etihad
Skala eksodus ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah era kejayaan City sudah mendekati akhir, tetapi Haaland memandang momen ini sebagai kesempatan untuk merayakan apa yang telah dicapai sambil menatap ke depan.
Rasa hormat Haaland terhadap rekan-rekannya yang hengkang terlihat jelas saat ia berbicara tentang dampak mereka: “Pep juga, ini adalah perjalanan yang luar biasa. Kita semua harus benar-benar bahagia dan bangga untuk semua orang karena ini adalah perjalanan yang luar biasa. Saya tahu ini akan sulit tanpa mereka, tetapi kita harus terus berjuang.”
“Kita harus terus berjuang tanpa mereka. Sekarang saatnya untuk merayakan keberhasilan mereka. Kita harus bersyukur bahwa mereka adalah legenda besar di klub ini karena memang begitu adanya. Dari lubuk hati yang paling dalam, mereka adalah pemain yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa, manusia yang luar biasa. Saya sangat senang bisa bermain bersama mereka.”
- Getty Images Sport
Babak baru dimulai di City
Meskipun kepergian Guardiola, Silva, dan Stones menandai berakhirnya satu babak, pernyataan Haaland menunjukkan bahwa skuad sudah fokus pada langkah selanjutnya. Semangat tak kenal lelah sang pemain asal Norwegia dalam mengejar gol dan trofi tetap menjadi titik fokus bagi City saat mereka menatap masa depan tanpa pelatih andalan mereka yang telah lama mendampingi. Tantangan bagi klub saat ini adalah mengubah semangat juang tersebut menjadi era dominasi yang baru.