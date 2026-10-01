Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-FRA-PRESSERAFP
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

'Tanpa penyesalan' - Zinedine Zidane buka suara soal sundulan kepala ke Marco Materazzi jelang Prancis vs Italia

Z. Zidane
France vs Italy
France
Italy
UEFA Nations League A

Zinedine Zidane secara terbuka membahas bentrok terkenalnya dengan Marco Materazzi pada final Piala Dunia 2006, dan menegaskan bahwa ia tidak menyesali insiden tersebut. Berbicara menjelang laga kandang pertamanya sebagai pelatih Prancis melawan Italia, Zidane menyinggung momen bersejarah itu sambil menatap kepulangan yang sangat emosional ke Stade de France dalam ajang UEFA Nations League pada Jumat.

  • Menghadapi hantu Berlin

    Zidane menghadapi pertanyaan tentang pertandingan terakhirnya sebagai pemain dalam konferensi pers pada Kamis. Ia dikeluarkan pada babak perpanjangan waktu final Piala Dunia 2006 karena menanduk dada Materazzi.

    Menjelang laga UEFA Nations League Prancis melawan Italia, Zidane menjelaskan perasaannya tentang kartu merah yang menandai akhir karier bermainnya. Prancis telah memenangi dua pertandingan pembuka mereka dengan skor 1-0 di kandang lawan, membuat Jumat menjadi momen pulang yang dinanti bagi pelatih yang baru ditunjuk itu.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-FRA-ITA-ZIDANE-MATERAZZIAFP

    Tidak ada penyesalan atas insiden itu

    Terlepas dari besarnya final tersebut, yang pada akhirnya dimenangi Italia lewat adu penalti, Zidane tetap teguh pada pandangannya. Saat ditanya soal rekaman yang terus beredar di seluruh dunia, Zidane memberikan refleksi yang sangat jujur tentang bentrokan terkenal itu.

    "Saya belum berbicara dengan Materazzi sejak hari itu. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, saya selalu mengatakan itu, tetapi pada saat yang sama saya tidak menyesal. Itu adalah bagian dari karier saya. Untungnya, itu bukan satu-satunya hal yang saya lakukan dalam karier saya. Ada momen-momen positif dan menyenangkan, dan saya lebih memilih mengingat itu. Anda tidak bisa memiliki karier yang hanya berisi semua momen hebat."

  • Kepulangan emosional ke tanah kelahiran

    Jumat menjadi tonggak penting saat Zidane untuk pertama kalinya menempati bangku tuan rumah di Stade de France sejak menggantikan Didier Deschamps pada akhir Juli. Penampilan terakhirnya di stadion itu terjadi saat ia masih menjadi pemain, dalam laga persahabatan melawan Meksiko pada 2006.

    Zidane mengungkapkan antusiasme besar menyambut hampir 80.000 pendukung yang akan memenuhi stadion. Prancis akan turun ke lapangan tanpa Kylian Mbappe, yang mengundurkan diri dari skuad karena cedera lutut, tetapi Zidane menegaskan ia memiliki skuad berisi 23 pemain yang bisa diandalkan.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGAFP

    Apa yang berikutnya untuk Prancis?

    Prancis menjamu Italia pada Jumat sebelum mengalihkan perhatian mereka ke sisa kampanye UEFA Nations League. Zidane akan berusaha mengamankan kemenangan kandang krusial untuk mengukuhkan posisi mereka di puncak Grup A, sambil terus menerapkan visi taktisnya tanpa pemain-pemain kunci seperti Mbappe.

UEFA Nations League A
France crest
France
FRA
Italy crest
Italy
ITA