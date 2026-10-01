Terlepas dari besarnya final tersebut, yang pada akhirnya dimenangi Italia lewat adu penalti, Zidane tetap teguh pada pandangannya. Saat ditanya soal rekaman yang terus beredar di seluruh dunia, Zidane memberikan refleksi yang sangat jujur tentang bentrokan terkenal itu.

"Saya belum berbicara dengan Materazzi sejak hari itu. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, saya selalu mengatakan itu, tetapi pada saat yang sama saya tidak menyesal. Itu adalah bagian dari karier saya. Untungnya, itu bukan satu-satunya hal yang saya lakukan dalam karier saya. Ada momen-momen positif dan menyenangkan, dan saya lebih memilih mengingat itu. Anda tidak bisa memiliki karier yang hanya berisi semua momen hebat."