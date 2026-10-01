AFP
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'Tanpa penyesalan' - Zinedine Zidane buka suara soal sundulan kepala ke Marco Materazzi jelang Prancis vs Italia
Menghadapi hantu Berlin
Zidane menghadapi pertanyaan tentang pertandingan terakhirnya sebagai pemain dalam konferensi pers pada Kamis. Ia dikeluarkan pada babak perpanjangan waktu final Piala Dunia 2006 karena menanduk dada Materazzi.
Menjelang laga UEFA Nations League Prancis melawan Italia, Zidane menjelaskan perasaannya tentang kartu merah yang menandai akhir karier bermainnya. Prancis telah memenangi dua pertandingan pembuka mereka dengan skor 1-0 di kandang lawan, membuat Jumat menjadi momen pulang yang dinanti bagi pelatih yang baru ditunjuk itu.
- AFP
Tidak ada penyesalan atas insiden itu
Terlepas dari besarnya final tersebut, yang pada akhirnya dimenangi Italia lewat adu penalti, Zidane tetap teguh pada pandangannya. Saat ditanya soal rekaman yang terus beredar di seluruh dunia, Zidane memberikan refleksi yang sangat jujur tentang bentrokan terkenal itu.
"Saya belum berbicara dengan Materazzi sejak hari itu. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, saya selalu mengatakan itu, tetapi pada saat yang sama saya tidak menyesal. Itu adalah bagian dari karier saya. Untungnya, itu bukan satu-satunya hal yang saya lakukan dalam karier saya. Ada momen-momen positif dan menyenangkan, dan saya lebih memilih mengingat itu. Anda tidak bisa memiliki karier yang hanya berisi semua momen hebat."
Kepulangan emosional ke tanah kelahiran
Jumat menjadi tonggak penting saat Zidane untuk pertama kalinya menempati bangku tuan rumah di Stade de France sejak menggantikan Didier Deschamps pada akhir Juli. Penampilan terakhirnya di stadion itu terjadi saat ia masih menjadi pemain, dalam laga persahabatan melawan Meksiko pada 2006.
Zidane mengungkapkan antusiasme besar menyambut hampir 80.000 pendukung yang akan memenuhi stadion. Prancis akan turun ke lapangan tanpa Kylian Mbappe, yang mengundurkan diri dari skuad karena cedera lutut, tetapi Zidane menegaskan ia memiliki skuad berisi 23 pemain yang bisa diandalkan.
- AFP
Apa yang berikutnya untuk Prancis?
Prancis menjamu Italia pada Jumat sebelum mengalihkan perhatian mereka ke sisa kampanye UEFA Nations League. Zidane akan berusaha mengamankan kemenangan kandang krusial untuk mengukuhkan posisi mereka di puncak Grup A, sambil terus menerapkan visi taktisnya tanpa pemain-pemain kunci seperti Mbappe.
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