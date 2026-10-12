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Tanpa manajer? Tak masalah! Dale Vince ungkap rencana radikal Forest Green Rovers untuk tak lagi memakai pelatih “berego besar”
Strategi tak lazim menggantikan bos yang telah hengkang
Forest Green memutuskan tidak merekrut pelatih baru setelah kepergian Savage hampir dua pekan lalu. Dikenal kerap mengambil langkah berbeda, Vince meyakini pelatih dengan ego besar sering membuat keputusan buruk yang tidak membantu tim. Klub kini akan membiarkan staf pelatih yang ada menangani tim bersama-sama dalam beberapa pertandingan berikutnya untuk melihat bagaimana cara itu berjalan.
- Pro Sports Images
“Kami baik-baik saja tanpa manajer”
Vince menegaskan bahwa klub tidak sedang mencari pengganti karena menurutnya, pelatih ternama kerap merugikan proses pengambilan keputusan tim.
Menjelaskan mengapa saat ini tidak ada posisi yang kosong di klub, ia mengatakan kepada BBC Radio Gloucestershire: "Tidak ada kandidat, tidak ada yang dikaitkan dengan posisi itu, dan saat ini tidak ada posisi yang kosong. Untuk sekarang, kami akan mencoba sesuatu yang baru, melihat bagaimana hasilnya dan ke mana arahnya.
"Saya rasa sebenarnya tidak ada masalah tanpa Robbie. Saya rasa kami baik-baik saja tanpa manajer. Yang saya lihat dalam sepakbola adalah tim-tim dipimpin oleh manajer dengan ego besar, dan saya tidak yakin mereka selalu mengambil keputusan terbaik.
"Kami akan mencoba sesuatu yang berbeda untuk melihat apakah kami bisa mendapatkan hasil yang lebih seimbang dalam pengambilan keputusan. Kami akan berjalan tanpa manajer dengan ego besar untuk sementara waktu dan melihat apa yang terjadi."
“Kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti.”
Sang ketua yakin para pelatih saat ini dapat dengan mudah menangani pekerjaan tersebut karena mereka sudah mengurus latihan sehari-hari. Dalam siaran yang sama, ia menjelaskan bagaimana staf pelatih akan berbagi tugas: "Kami puas dengan situasi saat ini. Kami akan melihat bagaimana perkembangannya, mungkin untuk beberapa pertandingan, mungkin selama sebulan. Tim pelatih selama ini memang sudah menangani sebagian besar pekerjaan, termasuk melatih tim sehari-hari. Mereka mengenal tim ini luar dalam dan saya rasa ketiganya mengambil keputusan yang seimbang dan rasional bersama-sama."
- Getty Images Sport
Tim yang tengah kesulitan menghadapi ujian di ajang piala
Rovers membutuhkan rencana baru ini untuk segera membuahkan hasil setelah gagal menang dalam lima pertandingan dan turun ke peringkat ke-16 klasemen. Tantangan berikutnya menanti mereka pada babak kualifikasi keempat Piala FA di markas Chesham United pada Sabtu, 17 Oktober. Kekalahan dalam laga itu hanya akan semakin menurunkan moral tim di tengah periode sulit ini.
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