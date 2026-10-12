Vince menegaskan bahwa klub tidak sedang mencari pengganti karena menurutnya, pelatih ternama kerap merugikan proses pengambilan keputusan tim.

Menjelaskan mengapa saat ini tidak ada posisi yang kosong di klub, ia mengatakan kepada BBC Radio Gloucestershire: "Tidak ada kandidat, tidak ada yang dikaitkan dengan posisi itu, dan saat ini tidak ada posisi yang kosong. Untuk sekarang, kami akan mencoba sesuatu yang baru, melihat bagaimana hasilnya dan ke mana arahnya.

"Saya rasa sebenarnya tidak ada masalah tanpa Robbie. Saya rasa kami baik-baik saja tanpa manajer. Yang saya lihat dalam sepakbola adalah tim-tim dipimpin oleh manajer dengan ego besar, dan saya tidak yakin mereka selalu mengambil keputusan terbaik.

"Kami akan mencoba sesuatu yang berbeda untuk melihat apakah kami bisa mendapatkan hasil yang lebih seimbang dalam pengambilan keputusan. Kami akan berjalan tanpa manajer dengan ego besar untuk sementara waktu dan melihat apa yang terjadi."