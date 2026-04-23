Tanpa Kecerdasan Buatan, dongeng bersejarah ini takkan pernah terjadi: Bagaimana Pellegrino Matarazzo menjadi "Pria Ajaib" di Real Sociedad

Fakta bahwa pilihan justru jatuh pada Matarazzo, yang hingga saat ini masih sama sekali tidak dikenal di Spanyol, mungkin bahkan mengejutkan Aperribay sendiri. "Saya tidak mengenalnya," kata bos klub Real Sociedad itu dengan jujur kepada Cadena SER setelah kemenangan di final piala. Dia juga mengungkapkan: "Saya bertanya kepada AI apakah dia pelatih yang baik untuk Real Sociedad. AI itu mengatakan kepada saya bahwa itu tidak benar." Untungnya, Aperribay tidak terpengaruh oleh kecurigaan AI tersebut dan malah mempercayai direktur olahraganya, Erik Bretos, yang telah mengusulkan mantan pelatih Bundesliga VfB Stuttgart (Desember 2019 hingga Oktober 2022) dan TSG Hoffenheim (Februari 2023 hingga November 2024) tersebut.

Sejak pertemuan pertama, Matarazzo telah membuatnya terkesan, "karena dia tahu segalanya tentang semua orang. Dia memiliki analisis yang mengesankan tentang Real Sociedad," puji Aperribay, yang akhirnya menyetujui pilihan pelatih yang sebelumnya tidak dikenalnya itu setelah lima kali pertemuan. Matarazzo diperkenalkan pada 21 Desember, sekitar 13 bulan setelah pemecatannya di Hoffenheim.

Dia memanfaatkan waktu luangnya, antara lain, untuk belajar dari kesalahan di klub-klub sebelumnya, jelas Matarazzo baru-baru ini kepada The Athletic: "Dulu saya cenderung membebani pemain dengan terlalu banyak informasi. Sekarang saya telah belajar untuk memilih dan menyesuaikan secara individual, sehingga para pemain dapat mengerahkan energi mereka di lapangan tanpa berpikir terlalu banyak." Menciptakan kejelasan memang sangat penting, "baik itu vertikalitas dalam permainan kami, cara kami ingin menembus lini pertahanan lawan, permainan posisi kami, pemicu pressing kami, maupun prinsip-prinsip umum untuk pressing kami - tetapi jika terlalu banyak hal yang ada di kepala, seseorang tidak bisa bermain sepak bola secara instingtif," kata Matarazzo.

Kejelasan dalam instruksi, namun pada saat yang sama memberikan ruang bagi para pemain untuk mengambil keputusan sendiri di lapangan. Dengan dua pilar dasar ini, Matarazzo berhasil "menemukan solusi yang sangat baik untuk mengembalikan mentalitas pemenang pada tim ini dan membawanya kembali ke jalur kesuksesan". Dengan kemenangan di Copa, lingkaran itu pun tertutup, karena babak Matarazzo di Real Sociedad dimulai pada awal Januari, tepatnya melawan Atletico. Melawan tim papan atas itu, mantan pelatih Bundesliga ini berhasil meraih hasil imbang 1-1 yang terhormat pada debutnya, dan dengan demikian mengambil langkah pertama ke arah yang benar.

Empat kemenangan beruntun menyusul, di mana dua di antaranya menonjol. Pada yang pertama, Matarazzo juga mendapat keberuntungan, karena mimpi meraih gelar piala hampir pupus pada pertengahan Januari: Di babak 16 besar di kandang melawan Osasuna, Real Sociedad tertinggal 0-2 hingga seperempat jam sebelum akhir waktu reguler. Benat Turrientes kemudian mencetak gol penyeimbang, dan baru pada masa tambahan waktu Igor Zubeldia menyelamatkan Real Sociedad ke babak perpanjangan waktu. Pada akhirnya, dibutuhkan drama adu penalti untuk akhirnya lolos ke perempat final.

Kesuksesan mencolok kedua adalah kemenangan 2-1 atas juara FC Barcelona beberapa hari kemudian, yang dipastikan oleh dua nama besar, Oyarzabal dan Goncalo Guedes. Landasan bagi empat bulan pertama Matarazzo yang begitu sukses di San Sebastian pun telah diletakkan dan terus diisi dengan kehidupan. Dalam 20 pertandingan di bawah asuhan Matarazzo hingga saat ini, Real Sociedad hanya menelan empat kekalahan - tiga di antaranya terjadi saat bertandang ke markas Real Madrid, leg kedua di Atletico, serta saat melawan Villarreal, masing-masing melawan tim-tim papan atas LaLiga. Kekalahan pertama yang tidak terduga baru terjadi pada Rabu, ketika Real Sociedad secara mengejutkan kalah 0-1 dari Getafe, hanya dua hari setelah perayaan kemenangan piala di kota tersebut.