Dalam bahasa Basque, Pellegrino Matarazzo berpidato kepada para penggemar yang sedang bersuka cita di halaman depan balai kota selama perayaan resmi kemenangan Real Sociedad di Copa del Rey. Meskipun ia membacanya dari selembar kertas dan beberapa kata terucap dengan agak tersendat-sendat, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi para hadirin yang begitu banyak. Mereka tetap merayakannya. Atau mungkin justru karena itulah.
Tanpa Kecerdasan Buatan, dongeng bersejarah ini takkan pernah terjadi: Bagaimana Pellegrino Matarazzo menjadi "Pria Ajaib" di Real Sociedad
Matarazzo baru saja memberi mereka gelar besar pertama dalam hampir 40 tahun (1987, juga Copa del Rey), yang dapat mereka rayakan dengan meriah. Pada tahun 2021, klub tradisional Basque yang bangga ini memang juga memenangkan Copa del Rey, namun saat itu pandemi COVID-19 menggagalkan rencana perayaan besar yang semula akan berlangsung tanpa beban.
"Betapa indahnya awal perjalanan yang kita tempuh bersama ini," seru Matarazzo kepada pendengarnya dalam bahasa Basque. Menurut laporan, sekitar 100.000 orang telah mengubah hari Senin biasa ini menjadi hari libur besar di jalan-jalan San Sebastian. Setelah beberapa kata yang dibacakan Matarazzo dengan khidmat dari selembar kertas di balkon balai kota, mereka bersorak sebagai tanda apresiasi. "Saya merasa ini baru permulaan," tegas pria Amerika Serikat berusia 48 tahun itu, dan sekali lagi gelombang sorak-sorai menyambutnya.
Hampir 48 jam sebelumnya, tim Matarazzo telah menorehkan prestasi besar di Sevilla. Ander Barrenetxea memastikan awal yang gemilang di final Copa del Rey melawan favorit dan semifinalis Liga Champions, Atletico Madrid, dengan gol pembuka hanya dalam waktu 14 detik. Setelah Ademola Lookman menyamakan kedudukan (menit ke-18), tim Basque kembali memimpin menjelang akhir babak pertama ketika juara Eropa Mikel Oyarzabal mencetak gol dari titik penalti. Beberapa menit sebelum akhir waktu reguler, penyerang Atleti Julian Alvarez berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, namun pada adu penalti, Real Sociedad akhirnya keluar sebagai pemenang. Saat pemain binaan sendiri, Pablo Marin, dengan tenang mencetak gol penentu dari titik penalti, semua penonton meluap dan sorak-sorai tak terhingga.
Matarazzo secara tak sengaja mencatat sejarah, karena kini ia menjadi pelatih asal Amerika Serikat pertama yang memenangkan gelar di liga lima besar Eropa. Malam di Sevilla itu menjadi puncak sementara dari masa kerjanya yang belum terlalu lama di Basque Country. Dan kesuksesan ini semakin berharga jika kita melihat posisi Real Sociedad saat Matarazzo mengambil alih tim hanya empat bulan lalu, menjelang Natal.
Tren penurunan Real Sociedad yang dapat dijelaskan menjelang kedatangan Matarazzo
Musim panas lalu, Real Sociedad memutuskan untuk menghadapi berakhirnya sebuah era secara internal. Selama enam setengah tahun sebelumnya, Imanol Alguacil melatih tim asal Basque tersebut dengan sangat sukses: Di LaLiga, mereka selalu berada di enam besar, ditambah dengan gelar juara Piala pada 2021 dan lolos ke Liga Champions 2023. Di kompetisi teratas, mereka bahkan berhasil menjadi juara grup di musim berikutnya, mengungguli Inter Milan, dan baru terhenti di babak 16 besar saat menghadapi Paris Saint-Germain.
Namun, Alguacil, yang juga merupakan produk akademi klub, bahkan pernah menjadi pemain muda dan profesional di klub tersebut, memutuskan pada musim panas 2025 untuk mengikuti godaan uang. Ia menandatangani kontrak di Arab Saudi bersama Al-Shabab (ia tidak lagi berada di sana sejak Februari 2026). Sergio Francisco, yang hingga saat ini menjadi pelatih tim B dan memiliki riwayat karier yang mirip dengan Alguacil, diharapkan dapat melanjutkan pekerjaan Alguacil dengan mulus.
Atau lebih tepatnya, ia diharapkan dapat menyegarkan tim dengan dorongan baru. Pasalnya, musim sebelumnya sudah berjalan tidak memuaskan; peringkat kesebelas merupakan hasil terburuk yang pernah dicapai dalam satu musim penuh di bawah kepemimpinan Alguacil. Namun, awal musim Francisco berjalan sangat buruk; dari lima pertandingan liga pertama, tidak ada kemenangan dan hanya meraih dua poin.
Sebuah tren penurunan yang sebenarnya dapat dimengerti, mengingat Real Sociedad baru-baru ini kehilangan tiga pilar utama dari masa-masa sukses Alguacil: Pada 2024, gelandang pengatur serangan Mikel Merino (FC Arsenal) dan bek tengah Robin Le Normand (Atletico Madrid) meninggalkan klub, dan pada 2025, pemain berbakat luar biasa Martin Zubimendi (FC Arsenal) juga menyusul sebagai pilar terpenting.
Mengganti pemain sekelas mereka secara satu per satu adalah hal yang mustahil bagi Real Sociedad. Sejauh ini, hal itu merupakan hal yang wajar dan tertanam dalam DNA klub, yang bergantung pada kemampuan untuk terus-menerus mengangkat talenta-talenta berbakat baru dari akademi sendiri. Hanya dengan cara itulah Real Sociedad dapat sukses dalam jangka menengah dan panjang. Namun, di bawah kepemimpinan Francisco, situasi pada akhir tahun lalu menjadi begitu genting sehingga pihak manajemen terpaksa mengambil tindakan. Kekalahan kandang 1-2 melawan Girona yang saat itu juga sedang mengalami krisis parah pada pertengahan Desember menjadi titik puncaknya; setelah 16 pekan, tim berada di peringkat ke-15 klasemen dengan selisih hanya satu poin dari zona degradasi. Para petinggi di bawah pimpinan Presiden Jokin Aperribay memutuskan bahwa Francisco harus pergi dan sekali lagi dibutuhkan dorongan dari luar untuk menghindari ancaman degradasi yang mendesak.
Kesuksesan cepat di Real Sociedad: Pellegrino Matarazzo belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya
Fakta bahwa pilihan justru jatuh pada Matarazzo, yang hingga saat ini masih sama sekali tidak dikenal di Spanyol, mungkin bahkan mengejutkan Aperribay sendiri. "Saya tidak mengenalnya," kata bos klub Real Sociedad itu dengan jujur kepada Cadena SER setelah kemenangan di final piala. Dia juga mengungkapkan: "Saya bertanya kepada AI apakah dia pelatih yang baik untuk Real Sociedad. AI itu mengatakan kepada saya bahwa itu tidak benar." Untungnya, Aperribay tidak terpengaruh oleh kecurigaan AI tersebut dan malah mempercayai direktur olahraganya, Erik Bretos, yang telah mengusulkan mantan pelatih Bundesliga VfB Stuttgart (Desember 2019 hingga Oktober 2022) dan TSG Hoffenheim (Februari 2023 hingga November 2024) tersebut.
Sejak pertemuan pertama, Matarazzo telah membuatnya terkesan, "karena dia tahu segalanya tentang semua orang. Dia memiliki analisis yang mengesankan tentang Real Sociedad," puji Aperribay, yang akhirnya menyetujui pilihan pelatih yang sebelumnya tidak dikenalnya itu setelah lima kali pertemuan. Matarazzo diperkenalkan pada 21 Desember, sekitar 13 bulan setelah pemecatannya di Hoffenheim.
Dia memanfaatkan waktu luangnya, antara lain, untuk belajar dari kesalahan di klub-klub sebelumnya, jelas Matarazzo baru-baru ini kepada The Athletic: "Dulu saya cenderung membebani pemain dengan terlalu banyak informasi. Sekarang saya telah belajar untuk memilih dan menyesuaikan secara individual, sehingga para pemain dapat mengerahkan energi mereka di lapangan tanpa berpikir terlalu banyak." Menciptakan kejelasan memang sangat penting, "baik itu vertikalitas dalam permainan kami, cara kami ingin menembus lini pertahanan lawan, permainan posisi kami, pemicu pressing kami, maupun prinsip-prinsip umum untuk pressing kami - tetapi jika terlalu banyak hal yang ada di kepala, seseorang tidak bisa bermain sepak bola secara instingtif," kata Matarazzo.
Kejelasan dalam instruksi, namun pada saat yang sama memberikan ruang bagi para pemain untuk mengambil keputusan sendiri di lapangan. Dengan dua pilar dasar ini, Matarazzo berhasil "menemukan solusi yang sangat baik untuk mengembalikan mentalitas pemenang pada tim ini dan membawanya kembali ke jalur kesuksesan". Dengan kemenangan di Copa, lingkaran itu pun tertutup, karena babak Matarazzo di Real Sociedad dimulai pada awal Januari, tepatnya melawan Atletico. Melawan tim papan atas itu, mantan pelatih Bundesliga ini berhasil meraih hasil imbang 1-1 yang terhormat pada debutnya, dan dengan demikian mengambil langkah pertama ke arah yang benar.
Empat kemenangan beruntun menyusul, di mana dua di antaranya menonjol. Pada yang pertama, Matarazzo juga mendapat keberuntungan, karena mimpi meraih gelar piala hampir pupus pada pertengahan Januari: Di babak 16 besar di kandang melawan Osasuna, Real Sociedad tertinggal 0-2 hingga seperempat jam sebelum akhir waktu reguler. Benat Turrientes kemudian mencetak gol penyeimbang, dan baru pada masa tambahan waktu Igor Zubeldia menyelamatkan Real Sociedad ke babak perpanjangan waktu. Pada akhirnya, dibutuhkan drama adu penalti untuk akhirnya lolos ke perempat final.
Kesuksesan mencolok kedua adalah kemenangan 2-1 atas juara FC Barcelona beberapa hari kemudian, yang dipastikan oleh dua nama besar, Oyarzabal dan Goncalo Guedes. Landasan bagi empat bulan pertama Matarazzo yang begitu sukses di San Sebastian pun telah diletakkan dan terus diisi dengan kehidupan. Dalam 20 pertandingan di bawah asuhan Matarazzo hingga saat ini, Real Sociedad hanya menelan empat kekalahan - tiga di antaranya terjadi saat bertandang ke markas Real Madrid, leg kedua di Atletico, serta saat melawan Villarreal, masing-masing melawan tim-tim papan atas LaLiga. Kekalahan pertama yang tidak terduga baru terjadi pada Rabu, ketika Real Sociedad secara mengejutkan kalah 0-1 dari Getafe, hanya dua hari setelah perayaan kemenangan piala di kota tersebut.
Pellegrino Matarazzo menikmati sepenuhnya kehidupan di San Sebastian
Fakta bahwa secara keseluruhan performa tim begitu baik tentu saja sangat erat kaitannya dengan komitmen penuh Matarazzo dalam menghadapi tantangan baru ini. Ia memahami budaya khusus klub ini, di mana identitas Basque dijaga dengan baik dan sebagian besar mengandalkan pemain yang berasal dari wilayah tersebut serta idealnya sudah bermain untuk "La Real" sejak masa junior.
Untuk benar-benar meresapi klub ini, Matarazzo tinggal di pusat kota di bagian utara Spanyol dan mencari kontak langsung dengan orang-orang yang membuat klub ini begitu hidup. "Saya benar-benar sangat menikmati wilayah yang indah ini. Kota ini berkualitas tinggi, semuanya terawat dengan baik. Setiap malam saya menikmati pengalaman kuliner yang luar biasa. Ada begitu banyak makanan lezat, orang-orangnya rendah hati dan penuh hormat. Ini adalah budaya yang sangat menarik bagi saya dan yang bisa saya identifikasi," kata Matarazzo dalam wawancara dengan Sport Bild. Mobilnya diparkir "dekat pantai. Setiap pagi saya menarik napas dalam-dalam dan memandang ke arah laut untuk memusatkan pikiran pada hari itu. Jika saya perlu menata pikiran, saya berjalan-jalan di pantai, memandang laut, dan juga memikirkan sepak bola."
Salah satu momen paling berkesan selama Matarazzo berada di Spanyol tentu saja adalah semifinal Piala melawan Athletic Bilbao, rival abadi dari Basque. "Sejak pukul 6.30 pagi, para penggemar di jalanan sudah mengatakan kepada saya bahwa kami harus mengalahkan Athletic. "Ketika saya pergi makan malam, mereka mengingatkan saya lagi," ungkap Matarazzo, yang tak bisa tidak segera menyerap dinamika khusus ini. Karena baik leg pertama maupun leg kedua dimenangkan dengan skor 1-0, Matarazzo kini semakin disukai oleh para pendukung Real Sociedad.
Yang sangat penting: Tujuh pemain dari starting eleven di final piala melawan Atletico berasal dari wilayah tersebut dan sudah mengenakan jersey Real Sociedad sejak di level junior. Pemain timnas Spanyol Oyarzabal tentu saja di urutan terdepan, tetapi misalnya juga kiper Unai Marrero. Pemain berusia 24 tahun ini, yang lahir di San Sebastian dan sudah bergabung dengan "La Real" sejak usia 15 tahun, merupakan kiper cadangan di liga, namun Matarazzo mempercayainya sebagai kiper utama di Piala. Dan Marrero membalasnya dengan menahan dua tendangan penalti dalam adu penalti melawan Atletico.
Pellegrino Matarazzo di Real Sociedad: Bahkan kecerdasan buatan pun kini sudah yakin
Asisten pelatih Matarazzo pun cocok dengan perpaduan antara dorongan segar dari luar di satu sisi, namun tetap penuh dedikasi terhadap identitas klub di sisi lain. Secara mengejutkan, ia mendatangkan mantan bek Bundesliga Ömer Toprak (yang pernah bermain untuk Leverkusen dan Dortmund, antara lain) ke dalam timnya, meskipun sebelumnya Toprak sama sekali belum pernah berkecimpung di dunia kepelatihan.
"Saya pernah mengenalnya saat pertandingan Liga Champions antara Leverkusen melawan Inter Milan. Kami tetap menjalin kontak dan sering bertemu serta bertukar pikiran tentang sepak bola," jelas Matarazzo kepada Sport Bild mengenai bagaimana ia menemukan Toprak. "Ia memiliki pengalaman sebagai pemain profesional, sehingga ia dapat membangun hubungan yang baik dengan tim. Ia sudah memiliki pengaruh yang besar."
Namun, dalam satu hal, Toprak "tidak sepenuhnya jujur" kepadanya, kata Matarazzo sambil bercanda kepada mantan pemain tim nasional Turki itu: "Ömer pernah mengatakan kepada saya bahwa dia bisa berbahasa Spanyol. Itu sedikit berlebihan. Sekarang kami tertawa tentang hal itu … Dia memang memiliki sedikit pengetahuan bahasa Spanyol, tapi kami sedang berlomba-lomba siapa yang lebih dulu bisa berbahasa Spanyol."
Bahasa Basque yang dibacakan itu memang lebih disukai para penggemar saat perayaan piala. Dan dengan John Maisano, Matarazzo memiliki asisten pelatih lain yang "fasih berbahasa Spanyol, Italia, dan Inggris". Ia sendiri telah menetapkan target untuk "dapat menyelesaikan segala urusan dalam bahasa Spanyol pada awal musim depan," tegas Matarazzo. Kontraknya berlaku hingga musim panas 2027; di tengah euforia kemenangan Copa, ia mengumumkan masih memiliki rencana besar.
Hingga saat ini, ia telah membawa Real Sociedad dari ancaman degradasi menuju gelar juara dan kembali ke ambisi kompetisi Eropa. Setelah 32 pekan pertandingan, tim ini saat ini berada di peringkat kedelapan, dan partisipasi di Liga Europa sudah pasti berkat kemenangan di Piala. Jika peringkat kelima di LaLiga pada akhir musim cukup untuk lolos ke Liga Champions, maka secara teoritis, kompetisi bergengsi itu masih mungkin tercapai mengingat selisih tujuh poin dari Real Betis yang berada di posisi kelima. Jadwal sisa pertandingan memang tidak terlalu berat; selain duel langsung melawan Betis, tim asuhan Matarazzo hanya akan menghadapi tim-tim yang saat ini berada di paruh bawah klasemen.
Bagaimanapun juga: AI telah membuktikan sebaliknya kepada "pria ajaib", sebutan yang diberikan Marca kepada Matarazzo setelah kemenangan atas Atletico. Presiden klubnya kembali menindaklanjuti permintaan awalnya pada awal Maret, setelah keberhasilan di semifinal Copa del Rey melawan Bilbao. Dan kali ini, ungkap Aperribay, AI menyatakan bahwa Matarazzo "sangat cocok" untuk posisi di Real Sociedad.
Pellegrino Matarazzo di Real Sociedad dalam angka
Pelantikan
21 Desember 2025
Kontrak hingga
30 Juni 2027
Pertandingan
20
Kemenangan
12
Seri
4
Kekalahan
4
Gelar
Juara Piala Spanyol (2026)