Tanpa kartu & pertandingan berdurasi 50 menit: Presiden Napoli mengusulkan perubahan radikal dalam sepak bola untuk mencegah 'hilangnya generasi muda'
De Laurentiis ingin melakukan perubahan besar
Dalam wawancara dengan The Athletic dari kediamannya di Beverly Hills, De Laurentiis memperingatkan bahwa sepak bola berisiko kehilangan basis penggemarnya di masa depan jika tidak menyesuaikan diri dengan rentang perhatian penonton zaman sekarang. Pemilik Napoli ini meyakini bahwa olahraga ini harus menjadi lebih spektakuler dan bertempo lebih cepat agar dapat bersaing dengan hiburan digital seperti PlayStation. Visi yang ia usung mencakup pengurangan durasi pertandingan menjadi 50 menit waktu bermain efektif serta penerapan perubahan signifikan pada aturan offside untuk mendorong terciptanya lebih banyak peluang mencetak gol.
Melestarikan generasi mendatang
Produser film asal Italia itu mengungkapkan kekecewaannya terutama terhadap jeda paruh waktu selama 15 menit, dengan alasan bahwa pemirsa muda cenderung beralih dari siaran langsung ke aktivitas lain selama jeda tersebut. Ia berpendapat bahwa tempo pertandingan yang disiarkan saat ini gagal menarik minat anak-anak yang terbiasa dengan kecepatan tinggi dalam permainan sepak bola virtual.
Memperingatkan potensi penurunan minat global, De Laurentiis menyatakan: “Sepak bola akan kehilangan generasi muda. Pertandingannya terlalu lama. Bayangkan betapa bodohnya! Anda pikir cucu saya yang berusia enam tahun, yang tahu segalanya (tentang sepak bola) karena dia bermain PlayStation… dia akan kabur… dan Anda pikir Anda bisa menariknya kembali setelah 15 menit? Tidak pernah! Karena dia masuk ke kamarnya. Dia mulai bermain FIFA.”
Apakah kartu-kartu itu akan dihapuskan?
Selain soal durasi, De Laurentiis mengusulkan penggantian kartu kuning dan merah tradisional dengan sistem "sin-bin" untuk meningkatkan konsekuensi langsung secara sportif atas pelanggaran. Ia yakin hal ini akan mencegah para pemain melakukan pelanggaran taktis secara sengaja yang mengganggu alur permainan tanpa hukuman yang memadai selama pertandingan.
Dia menambahkan: “Pertama: Saya akan mengurangi durasi setiap babak dari 45 menit menjadi 25 menit. Tapi Anda juga tidak boleh berbaring di lapangan dan berakting seperti aktor! 'AGHHHH!' dia mengerang seolah-olah sedang kesakitan. TIDAK - kamu harus KELUAR! Yang juga akan saya lakukan - saya tidak akan pernah menggunakan kartu merah dan kartu kuning. Saya akan berkata, ‘KAMU - keluar selama lima menit (untuk kartu kuning)!’ Dan ‘KAMU - keluar selama 20 menit untuk kartu merah!’"
Persaingan perebutan gelar dan ketidakpastian kepelatihan
Napoli saat ini berada di peringkat kedua Serie A dengan 66 poin dari 32 pertandingan, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Inter saat musim memasuki fase akhir. Meskipun fokus utama tetap pada upaya mengejar ketertinggalan tersebut, klub ini menghadapi potensi masa transisi karena Antonio Conte memasuki tahun terakhir kontraknya di tengah spekulasi yang semakin kencang terkait kepelatihannya di tim nasional Italia. Partenopei harus menjalani jadwal yang padat untuk mempertahankan posisi mereka di liga domestik, dengan pertandingan melawan Lazio dan Cremonese pada bulan April, diikuti oleh laga melawan Como, Bologna, Pisa, dan Udinese pada bulan Mei.