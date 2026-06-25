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Tanpa John Terry atau Roy Keane: Seperti apa sosok kapten Harry Kane? Mantan bintang timnas Inggris ini membahas kepemimpinan dan keputusan ‘aneh’ terkait Piala Dunia 2026 dari Thomas Tuchel
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Kane menjadi teladan sebagai pemecah rekor bagi Three Lions
Tidak ada aturan baku dalam menjalankan tugas sebagai kapten; setiap individu memiliki pendekatan yang berbeda. Ada yang lebih vokal—saat menyampaikan pesan di ruang ganti maupun di lapangan—sementara yang lain berusaha menggerakkan rekan-rekan setimnya dengan memberikan teladan dalam hal tingkat komitmen dan performa yang diharapkan.
Kane termasuk dalam kelompok yang kedua, di mana mantan penyerang Tottenham ini bukanlah tipe orang yang suka berteriak-teriak — bahkan di saat-saat sulit. Ia percaya rekan-rekan setimnya akan menjalankan peran mereka demi kepentingan bersama, sehingga ia bisa fokus pada keahlian yang benar-benar ia kuasai — mencetak gol dengan frekuensi yang luar biasa.
Setelah mencatatkan musim terbaik dalam kariernya di level klub, dengan mencetak 61 gol untuk juara Bundesliga Bayern Munich, Kane kini telah menambah jumlah gol bersejarahnya untuk Inggris menjadi 81 dan semakin mendekati rekor penampilan terbanyak sepanjang masa milik Peter Shilton, yaitu 125 caps.
Mengapa kapten Kane takkan pernah menjadi pemimpin seperti Terry & Keane
Shilton pernah menjadi kapten Timnas Inggris di Piala Dunia 1990, sementara Kane akan mengisi peran tersebut pada 2026. Apakah ia paling cocok untuk posisi itu, sebagai penyerang? Pallister, saat berbicara bersama Spreadex Sports, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah ia akan selalu lebih memilih memberikan ban kapten kepada seseorang yang menempati posisi yang memungkinkan mereka mengendalikan permainan: “Saya pikir jika mereka merasa tidak ada orang lain yang cocok, maka mereka mungkin akan memilih seorang penyerang tengah atau kiper.
“Idealnya, menurut saya, Anda ingin seorang gelandang yang bisa melihat keseluruhan permainan dan bisa terhubung dengan kedua ujung lapangan—itulah yang ideal. Bahkan seorang bek tengah yang bisa melihat keseluruhan permainan dari posisinya.
“Kami memiliki Alan Shearer sebagai kapten di Euro. Saya pernah bermain bersama Eric Cantona di Man United saat dia menjadi kapten. Peter Schmeichel melakukannya selama beberapa pertandingan. Menurut saya, semuanya tergantung pada kepribadian masing-masing.
“Saya tidak melihat Harry Kane sebagai tipe kapten seperti John Terry, Bryan Robson, atau Roy Keane. Namun, Anda bisa memimpin dengan memberi contoh, dan saya rasa itulah yang dilakukan Harry. Namun, ketika Anda mencari seorang kapten di lapangan, saya rasa Anda lebih memilih seseorang yang berada di pusat segalanya, seperti yang dilakukan Robson, Keane, dan Vieira.”
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Apakah Tuchel melakukan kesalahan dengan mengabaikan bek Man Utd, Maguire?
Meskipun Kane terus tampil gemilang di sepertiga akhir lapangan, Inggris dituduh kurang memiliki kepemimpinan—atau sosok yang mampu mengatur permainan—di lini belakang. Mereka seharusnya lebih siap di sektor tersebut jika bek tengah Manchester United, Harry Maguire, diberi tempat di pesawat menuju Amerika Utara.
Menanggapi keputusan untuk mengabaikan pemain yang selalu tampil gemilang bagi negaranya di turnamen-turnamen besar, mantan bek Setan Merah Pallister berkata: “Saya termasuk yang tidak percaya dia tidak membawa Harry.
“Saya menonton banyak pertandingannya tahun lalu dan dia sudah kembali ke performa terbaiknya. Saya sangat menghormatinya karena berhasil membalikkan keadaan dari beberapa tahun lalu. Dia memiliki pengalaman turnamen, dan tidak pernah mengecewakan Inggris.
“Bagi saya, sungguh aneh dia tidak memanggilnya. Saat ini, saya akan memainkannya berdampingan dengan [Marc] Guehi. Saya menyukai John Stones sebagai bek tengah. Dia telah membuktikan diri di Man City, tapi dia hanya bermain satu pertandingan penuh 90 menit sebelum dipanggil ke skuad.
“Menurut saya, jika ada yang bisa kita pelajari dari turnamen sepak bola selama bertahun-tahun, itu adalah bahwa pemain yang sedang tidak dalam performa terbaik, belum cukup sering bermain, atau pergi ke Piala Dunia dalam kondisi cedera, biasanya tidak berhasil.
“Jadi, saya sedikit terkejut dengan keputusan Thomas Tuchel itu karena dia jelas sedang dalam performa terbaiknya bersama United. Ketika Anda memiliki pemain seperti itu yang terbiasa dengan turnamen dan bermain bagus di turnamen, saya tidak melihat alasan untuk tidak memanggilnya sama sekali.”
Jadwal pertandingan Inggris: Panama akan menjadi lawan berikutnya di Piala Dunia 2026
Inggris, di tengah pertanyaan-pertanyaan seputar pertahanan yang terus dilontarkan kepada mereka, mencatatkan awal yang campur aduk dalam kampanye Piala Dunia 2026 mereka. Penampilan mengesankan di babak kedua melawan Kroasia — dalam pertandingan di mana kapten Kane mencetak dua gol — membawa kemenangan pembuka 4-2.
Mereka kembali mengalami kesulitan menghadapi formasi pertahanan rapat saat bermain imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Ghana, sehingga mereka harus meraih hasil positif saat menghadapi Panama pada Sabtu nanti agar bisa memuncaki Grup L dan melaju ke babak 32 besar — sekaligus menjaga harapan untuk mengakhiri 60 tahun penantian gelar juara.