Tanpa John Terry atau Roy Keane: Seperti apa sosok kapten Harry Kane? Mantan bintang timnas Inggris ini membahas kepemimpinan dan keputusan ‘aneh’ terkait Piala Dunia 2026 dari Thomas Tuchel

Meskipun Kane terus tampil gemilang di sepertiga akhir lapangan, Inggris dituduh kurang memiliki kepemimpinan—atau sosok yang mampu mengatur permainan—di lini belakang. Mereka seharusnya lebih siap di sektor tersebut jika bek tengah Manchester United, Harry Maguire, diberi tempat di pesawat menuju Amerika Utara.

Menanggapi keputusan untuk mengabaikan pemain yang selalu tampil gemilang bagi negaranya di turnamen-turnamen besar, mantan bek Setan Merah Pallister berkata: “Saya termasuk yang tidak percaya dia tidak membawa Harry.

“Saya menonton banyak pertandingannya tahun lalu dan dia sudah kembali ke performa terbaiknya. Saya sangat menghormatinya karena berhasil membalikkan keadaan dari beberapa tahun lalu. Dia memiliki pengalaman turnamen, dan tidak pernah mengecewakan Inggris.

“Bagi saya, sungguh aneh dia tidak memanggilnya. Saat ini, saya akan memainkannya berdampingan dengan [Marc] Guehi. Saya menyukai John Stones sebagai bek tengah. Dia telah membuktikan diri di Man City, tapi dia hanya bermain satu pertandingan penuh 90 menit sebelum dipanggil ke skuad.

“Menurut saya, jika ada yang bisa kita pelajari dari turnamen sepak bola selama bertahun-tahun, itu adalah bahwa pemain yang sedang tidak dalam performa terbaik, belum cukup sering bermain, atau pergi ke Piala Dunia dalam kondisi cedera, biasanya tidak berhasil.

“Jadi, saya sedikit terkejut dengan keputusan Thomas Tuchel itu karena dia jelas sedang dalam performa terbaiknya bersama United. Ketika Anda memiliki pemain seperti itu yang terbiasa dengan turnamen dan bermain bagus di turnamen, saya tidak melihat alasan untuk tidak memanggilnya sama sekali.”