AFP
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Tanpa Enzo, tak masalah! Bos Chelsea Xabi Alonso menunjuk bintang kejutan di lini belakang untuk mengatasi masalah di lini tengah setelah transfer mengejutkan Fernandez senilai £125 juta ke Manchester City
Alonso dipaksa mengocok ulang lini tengah Chelsea
Chelsea sedang menghadapi krisis lini tengah yang parah setelah kepergian Fernandez ke Man City senilai £125 juta. Chelsea gagal mengamankan pengganti sebelum tenggat waktu setelah kolapsnya transfer yang dramatis.
Kurangnya kedalaman skuad terlihat saat kemenangan kacau 4-3 atas Brighton, ketika Moises Caicedo mengalami cedera setelah masuk dari bangku cadangan. Dengan pemain senior Jordan Henderson sudah menepi, Romeo Lavia baru saja pulih kebugarannya, dan Valentin Barco minim pengalaman, Alonso terpaksa bereksperimen. Bek kanan murni James dan Malo Gusto sama-sama ditarik ke ruang mesin hanya untuk menutup lubang menganga tersebut.
- Visionhaus
"Dia punya kecerdasan untuk bermain di sana"
Terlepas dari sifat darurat dari langkah ini, Alonso sepenuhnya siap memainkan kaptennya dalam sistem 3-4-3 miliknya. Pelatih asal Spanyol itu ditanya apakah James bisa berkembang menjadi gelandang tengah elite dan ia memberikan dukungan penuh. "Saya akan bilang begitu. Saya akan bilang dia sangat nyaman, sangat percaya diri bermain di posisi itu," kata Alonso dalam konferensi pers.
"Dia punya kecerdasan untuk bermain di sana. Dia punya kecerdasan untuk terhubung dengan rekan-rekan setim di sekitarnya di tengah, untuk tahu apa hal terbaik sebelum dan sesudah Anda mendapatkan bola. Dan dia punya kesadaran ini," tambah bos Chelsea itu. "Saya ingat melihat dia bermain sangat baik di tengah. Jadi ya, kami memakainya di sana. Dia akan mendapat banyak menit di sana sebagai gelandang pertama."
Alonso juga sama sekali tidak khawatir dengan tuntutan fisik dari transisi tersebut. "Bagi saya, secara fisik dia segar dan dia siap," jelasnya. "Dia sudah bersaing di Premier League jadi bagi saya itu bukan masalah."
"Sebagai gelandang Anda perlu mengambil banyak keputusan kecil, banyak keputusan yang tepat karena Anda selalu sangat terhubung dengan permainan," lanjut Alonso. "Anda sangat dekat dengan aksi dan jika Anda berjalan, itu tidak mungkin. Jadi Reece benar-benar terlibat dalam permainan."
Bukan wilayah yang sepenuhnya belum dipetakan
Bermain di area sentral bukanlah konsep yang sepenuhnya asing bagi pemain internasional Inggris itu. James sesekali masuk ke lini tengah dalam beberapa musim terakhir, dan Alonso pun cepat menunjuk keberhasilan-keberhasilan tersebut di masa lalu. "Saya tahu dia bisa bermain di sana. Saya ingat final Piala Dunia Antarklub terakhir di New York. Dia bermain bersama Moi di tengah," kata pria Spanyol itu. "Di Anfield, saya pikir dia bermain di sana tahun lalu. Ini bukan hal baru baginya. Bukan berarti saya menemukan sesuatu."
Di luar kemampuan teknisnya, Alonso memandang penempatan sang kapten di area sentral sebagai dorongan psikologis yang sangat besar bagi skuad. "Saya pikir itu sesuai dengan kebutuhan tim dan perannya di dalam tim juga. Karena saya ingat pertandingan melawan Fulham. Dampaknya dari sisi emosional, sebagai kapten, kepemimpinannya di tengah, dia lebih dekat dengan segalanya dan dia bisa memainkan peran penting," ujar Alonso.
"Dia sudah tahu di mana dia harus berada. Dia punya kapasitas untuk membantu rekan-rekan setim di sekelilingnya, jadi itu juga sangat penting bagi saya karena dia memiliki kehadiran itu. Dia mendapat respek dari rekan-rekan setimnya sehingga ketika dia mengatakan sesuatu, mereka mendengarkan dan mengikuti dia," tambahnya.
- Getty Images Sport
Menjaga posisi di Stamford Bridge
Chelsea menghadapi ujian berat pada hari Minggu ini saat mereka bersiap berhadapan dengan juara bertahan Premier League, Arsenal, dengan lini tengah yang terkuras parah. Dengan Caicedo dan Henderson absen, tekanan langsung kini sepenuhnya berada di pundak James untuk menjadi jangkar lini tengah Alonso menghadapi sang juara bersama Lavia. Seberapa cepat sang kapten bisa beradaptasi dengan peran permanen barunya dalam laga berisiko tinggi ini akan menentukan arah awal kampanye Chelsea saat mereka berupaya menutupi kepergian besar Fernandez.
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