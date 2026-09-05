Tanpa Enzo, tak masalah! Bos Chelsea Xabi Alonso menunjuk bintang kejutan di lini belakang untuk mengatasi masalah di lini tengah setelah transfer mengejutkan Fernandez senilai £125 juta ke Manchester City

Terlepas dari sifat darurat dari langkah ini, Alonso sepenuhnya siap memainkan kaptennya dalam sistem 3-4-3 miliknya. Pelatih asal Spanyol itu ditanya apakah James bisa berkembang menjadi gelandang tengah elite dan ia memberikan dukungan penuh. "Saya akan bilang begitu. Saya akan bilang dia sangat nyaman, sangat percaya diri bermain di posisi itu," kata Alonso dalam konferensi pers.

"Dia punya kecerdasan untuk bermain di sana. Dia punya kecerdasan untuk terhubung dengan rekan-rekan setim di sekitarnya di tengah, untuk tahu apa hal terbaik sebelum dan sesudah Anda mendapatkan bola. Dan dia punya kesadaran ini," tambah bos Chelsea itu. "Saya ingat melihat dia bermain sangat baik di tengah. Jadi ya, kami memakainya di sana. Dia akan mendapat banyak menit di sana sebagai gelandang pertama."

Alonso juga sama sekali tidak khawatir dengan tuntutan fisik dari transisi tersebut. "Bagi saya, secara fisik dia segar dan dia siap," jelasnya. "Dia sudah bersaing di Premier League jadi bagi saya itu bukan masalah."

"Sebagai gelandang Anda perlu mengambil banyak keputusan kecil, banyak keputusan yang tepat karena Anda selalu sangat terhubung dengan permainan," lanjut Alonso. "Anda sangat dekat dengan aksi dan jika Anda berjalan, itu tidak mungkin. Jadi Reece benar-benar terlibat dalam permainan."