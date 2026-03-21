Tanpa Edin Dzeko: FC Schalke 04 tetap memimpin klasemen Bundesliga 2

Moussa Sylla, yang menggantikan Dzeko—yang mendapat kartu merah saat melawan Hannover 96 (2:2)—membawa Schalke unggul lewat gol pertamanya setelah 912 menit (44’). Penyerang Isac Lidberg menyamakan kedudukan untuk Darmstadt dengan gol ke-14-nya musim ini (45’+5). Bagi tuan rumah, ini mengakhiri rentetan tujuh kemenangan kandang berturut-turut.

The Lilies bersorak lebih awal atas gol yang terkesan konyol: Setelah Loris Karius menepis tendangan Fabian Nürnberger, para pemain Schalke justru membuat gol bunuh diri yang aneh. Saat mencoba menghalau bola, Nikola Katic justru mengenai Moussa Ndiaye yang tergeletak di rumput, yang kemudian mengarahkan bola ke gawang (18'). Namun wasit Robert Hartmann membatalkan keunggulan tersebut setelah melihat bukti video: Nürnberger telah menendang betis Ndiaye.