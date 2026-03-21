Tim Königsblau berhasil meraih hasil imbang 1-1 (1-1) dalam laga puncak melawan Darmstadt 98 dan kini unggul satu poin atas para pesaingnya, SV Elversberg dan SC Paderborn, dengan tujuh pertandingan tersisa. Tim Lilien berada di peringkat keempat, tertinggal satu poin lagi dalam persaingan ketat perebutan tiket promosi.
Tanpa Edin Dzeko: FC Schalke 04 tetap memimpin klasemen Bundesliga 2
Moussa Sylla, yang menggantikan Dzeko—yang mendapat kartu merah saat melawan Hannover 96 (2:2)—membawa Schalke unggul lewat gol pertamanya setelah 912 menit (44’). Penyerang Isac Lidberg menyamakan kedudukan untuk Darmstadt dengan gol ke-14-nya musim ini (45’+5). Bagi tuan rumah, ini mengakhiri rentetan tujuh kemenangan kandang berturut-turut.
The Lilies bersorak lebih awal atas gol yang terkesan konyol: Setelah Loris Karius menepis tendangan Fabian Nürnberger, para pemain Schalke justru membuat gol bunuh diri yang aneh. Saat mencoba menghalau bola, Nikola Katic justru mengenai Moussa Ndiaye yang tergeletak di rumput, yang kemudian mengarahkan bola ke gawang (18'). Namun wasit Robert Hartmann membatalkan keunggulan tersebut setelah melihat bukti video: Nürnberger telah menendang betis Ndiaye.
Marseiler harus meninggalkan lapangan setelah diduga mengalami cedera parah
Tak lama kemudian, Darmstadt harus menelan pukulan berikutnya, karena Luca Marseiler mengalami cedera lutut yang cukup parah tanpa adanya kontak dengan lawan, sehingga ia harus dibawa keluar lapangan dengan tandu (menit ke-26). Sebelum jeda, 98 juga tertinggal: Setelah tendangan sudut dari Adil Aouchiche, Timo Becker menyundul bola ke tiang gawang, dan Sylla menyambar bola dengan sundulan. Namun, Lidberg berhasil menyamakan kedudukan dengan tendangan berputar.
Setelah jeda, kiper Schalke, Karius, melakukan penyelamatan krusial saat menghadapi Fraser Hornby (62'). Di sisi lain, pemain pengganti Christian Gomis membuang peluang emas (84').