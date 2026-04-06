Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tanggal kembalinya Reece James ke Chelsea telah ditetapkan, sementara timnas Inggris mendapat dorongan menjelang Piala Dunia
James unggul dalam persaingan kebugaran
Menurut The Telegraph, bek berusia 26 tahun itu menunjukkan kemajuan yang baik dan diperkirakan bisa kembali beraksi pada akhir April atau awal Mei. Jadwal pemulihan tersebut akan meredakan kekhawatiran awal tim medis mengenai cedera yang diperkirakan akan membuatnya absen selama dua bulan, yang sempat mengancam akan mengakhiri musim domestiknya dan menggagalkan harapannya untuk tampil di Piala Dunia. Setelah absen sejak kekalahan dari Newcastle, James kini berjuang untuk membuktikan kebugarannya sebelum Tuchel menetapkan skuad 26 pemainnya untuk turnamen musim panas nanti.
- Getty/GOAL
Tuchel dihadapkan pada dilema pertahanan
Tuchel telah secara tegas menempatkan James sebagai pilihan utamanya di posisi bek kanan, sebuah posisi yang masih menjadi masalah selama laga persahabatan Inggris baru-baru ini melawan Uruguay dan Jepang. Meskipun pemain seperti Ben White dan Tino Livramento diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka saat James absen, tak satu pun dari keduanya berhasil memberikan jaminan taktis yang setara dengan kapten Chelsea tersebut. Djed Spence dan Ezri Konsa juga menjadi opsi di posisi tersebut, namun Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid tampaknya harus berlomba dengan waktu untuk memaksakan dirinya masuk ke dalam rencana Tuchel.
Pengaruh kapten tetap sangat penting
James telah mencatatkan musim yang mengesankan secara statistik bersama Chelsea, dengan tampil dalam 27 pertandingan Liga Premier serta mencetak dua gol dan lima assist sebelum terpaksa absen. Perannya yang krusial bagi manajemen Stamford Bridge semakin diperkuat dengan perpanjangan kontrak jangka panjang hingga tahun 2032, yang mencerminkan statusnya sebagai pilar utama dalam proyek tim. Setelah mengoleksi 22 caps untuk Inggris sejak debutnya, pengalaman turnamennya di Euro 2020 dianggap sangat penting bagi skuad yang berambisi melangkah lebih jauh di panggung dunia.
- (C)Getty Images
Pertandingan-pertandingan krusial di tingkat domestik dan internasional
Chelsea, yang saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier menjelang laga kandang melawan Manchester City pada Minggu mendatang, tetap sangat ingin kapten mereka kembali secepat mungkin. Meskipun laga melawan City yang akan datang masih terlalu cepat bagi pemain berusia 26 tahun itu, kembalinya dia pada awal Mei akan menjadi ujian kebugaran yang sangat penting menjelang Piala Dunia. Kembalinya dia ke lapangan secara sukses akan memungkinkan Tuchel untuk memfinalisasi rencana pertahanannya dengan bek kanan andalannya yang sudah siap sepenuhnya untuk turnamen musim panas nanti.