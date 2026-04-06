Tanggal kembalinya Reece James ke Chelsea telah ditetapkan, sementara timnas Inggris mendapat dorongan menjelang Piala Dunia

Tuchel telah secara tegas menempatkan James sebagai pilihan utamanya di posisi bek kanan, sebuah posisi yang masih menjadi masalah selama laga persahabatan Inggris baru-baru ini melawan Uruguay dan Jepang. Meskipun pemain seperti Ben White dan Tino Livramento diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka saat James absen, tak satu pun dari keduanya berhasil memberikan jaminan taktis yang setara dengan kapten Chelsea tersebut. Djed Spence dan Ezri Konsa juga menjadi opsi di posisi tersebut, namun Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid tampaknya harus berlomba dengan waktu untuk memaksakan dirinya masuk ke dalam rencana Tuchel.