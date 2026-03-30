Tanggal kembalinya Cristiano Ronaldo terungkap di tengah kekhawatiran Portugal terkait Piala Dunia, sementara dokter Al-Nassr memberikan penilaian mengenai proses pemulihan cederanya

Menurut laporan dari Arriyadiyah, tim medis merasa puas dengan kemajuan yang dicapai oleh duo veteran tersebut, sementara sang pemuncak klasemen berupaya mempertahankan keunggulan tiga poin mereka di puncak klasemen. Fokus kini beralih ke kondisi kebugaran menjelang delapan laga penentu untuk menutup musim kompetisi domestik.

Seorang sumber yang dekat dengan klub mengatakan: "Pelatih Jorge Jesus kini dapat memanfaatkan Ronaldo dan Mane setelah mereka menyelesaikan program rehabilitasi dan perawatan mereka. Mereka diperkirakan siap untuk pertandingan Jumat melawan Al-Najma. Mane telah menyelesaikan program kebugarannya, yang mencakup latihan lari dan penguatan, serta telah pulih dari cedera pergelangan kaki yang dialaminya baru-baru ini."