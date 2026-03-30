Tanggal kembalinya Cristiano Ronaldo terungkap di tengah kekhawatiran Portugal terkait Piala Dunia, sementara dokter Al-Nassr memberikan penilaian mengenai proses pemulihan cederanya
Dua kali lipat dorongan di Riyadh
Dokter tim Al-Nassr, Carlos Miguel, secara resmi telah memberikan izin kepada Ronaldo dan Sadio Mane untuk kembali mengikuti latihan bersama setelah keduanya menyelesaikan program pemulihan cedera masing-masing. Ronaldo sebelumnya mengalami cedera otot paha belakang yang dialaminya saat kemenangan 3-1 atas Al-Fayha, sebuah masalah yang memaksanya absen dalam pertandingan-pertandingan penting melawan Neom dan Al-Khaleej. Untuk mempercepat pemulihannya, pemain berusia 41 tahun itu pergi ke Spanyol untuk menjalani perawatan spesialis sebelum kembali ke pusat medis klub. Sementara itu, Mane telah pulih dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya tepat sebelum putaran pertandingan sebelumnya, memastikan manajer Jorge Jesus memiliki senjata serangan utamanya yang siap untuk menghadapi sisa musim ini.
Sudah mendapat izin untuk bertanding
Menurut laporan dari Arriyadiyah, tim medis merasa puas dengan kemajuan yang dicapai oleh duo veteran tersebut, sementara sang pemuncak klasemen berupaya mempertahankan keunggulan tiga poin mereka di puncak klasemen. Fokus kini beralih ke kondisi kebugaran menjelang delapan laga penentu untuk menutup musim kompetisi domestik.
Seorang sumber yang dekat dengan klub mengatakan: "Pelatih Jorge Jesus kini dapat memanfaatkan Ronaldo dan Mane setelah mereka menyelesaikan program rehabilitasi dan perawatan mereka. Mereka diperkirakan siap untuk pertandingan Jumat melawan Al-Najma. Mane telah menyelesaikan program kebugarannya, yang mencakup latihan lari dan penguatan, serta telah pulih dari cedera pergelangan kaki yang dialaminya baru-baru ini."
Penyerang utama Al-Nassr
Meskipun absen sejak akhir Februari, Ronaldo tetap menjadi ujung tombak tak terbantahkan dalam lini serang Al-Nassr, dengan 21 gol dari 22 penampilan di Liga Pro Saudi. Namun, ia tertinggal dari Ivan Toney dari Al-Ahli (25 gol) dan bintang Al-Qadsiah Julian Quinones (24 gol) dalam perebutan Sepatu Emas, karena ia melewatkan banyak waktu bermain selama sebulan terakhir. Spekulasi terus beredar mengenai masa depan jangka panjang Ronaldo, dengan rumor terbaru yang menyebutkan bahwa penyerang legendaris tersebut mungkin akhirnya akan pensiun ketika kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2027.
Hitung mundur Piala Dunia
Pertandingan hari Jumat melawan Al-Najma menjadi titik awal bagi Ronaldo dalam upaya terakhirnya menuju ajang sepak bola dunia musim panas ini di Amerika Utara. Setelah musim liga domestik berakhir, fokusnya akan sepenuhnya beralih ke laga pembuka Portugal di Piala Dunia pada 17 Juni di Houston melawan Republik Demokratik Kongo atau Jamaika. Penyerang veteran ini harus melewati sisa pertandingan liga tanpa cedera untuk memastikan ia memimpin negaranya di grup yang juga dihuni oleh Uzbekistan dan kemungkinan besar akan menghadapi pertandingan penentu melawan Kolombia di Miami. Menjaga ritme dan menghindari masalah otot lebih lanjut selama dua bulan ke depan akan menjadi ujian akhir bagi daya tahan Ronaldo.