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Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Tangga skuad Piala Dunia Wanita 2027 Inggris: Siapa yang akan masuk skuad Sarina Wiegman untuk Inggris musim panas mendatang?

Analysis
England
World Cup
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

Kampanye kualifikasi England untuk Piala Dunia Wanita 2027 secara resmi telah dimulai. Sejauh ini, jalannya belum sesuai harapan England, dengan finis di posisi kedua grup membuat tim asuhan Sarina Wiegman harus menempuh jalur play-off. Namun, runner-up 2023 itu masih diperkirakan akan lolos ke turnamen 2027, meski harus mengambil jalan yang lebih panjang.

Jadi, jika England memang berhasil mengamankan tiket ke Brasil, siapa saja yang akan ada di pesawat? Tentu saja, ada banyak nama yang dengan percaya diri bisa diperkirakan masuk skuad final pada Juni tahun depan. Bagaimanapun, Wiegman sudah menangani England selama lebih dari empat tahun sekarang, jadi kita tahu para pemain yang ia percayai, seperti apa susunan starter yang biasanya ia pilih dalam situasi turnamen, dan tipe pemain yang ia inginkan untuk melengkapi sisa skuadnya, di luar nama-nama yang nyaris pasti terpilih.

Meski begitu, itu tidak berarti mudah untuk memprediksi seluruh skuad England untuk Piala Dunia Wanita 2027. Ada banyak nama baru yang muncul sejak kampanye kemenangan di Kejuaraan Eropa pada 2025 dan, sayangnya, ada beberapa pemain yang saat ini menepi karena cedera jangka panjang.

Jadi, dengan kampanye kualifikasi England yang mendekati akhir dan musim baru Women's Super League yang sudah dimulai, siapa yang tampak pasti mendapat tempat di skuad Wiegman? Siapa yang punya sesuatu untuk dibuktikan selama proses ini? Dan siapa yang bisa berada dalam bahaya gagal masuk? Biarkan GOAL mengulas kondisi kumpulan pemain England menjelang turnamen musim panas tahun depan...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Jaminan tanpa keraguan

    Karena stabilitas di sekitar timnas Inggris putri dan lamanya Wiegman memimpin, ditambah informasi yang kita miliki dari turnamen-turnamen besar sebelumnya, ada banyak pemain yang bisa dengan yakin dicoretkan untuk mendapat tempat dalam pesawat ke Brasil musim panas tahun depan, tentu saja jika tidak ada cedera yang menimpa mereka.

    Kapten Leah Williamson jelas merupakan salah satunya, asalkan ia fit, begitu juga dengan kiper utama Hannah Hampton. Nama-nama lain yang telah mengukuhkan tempat di XI pilihan Wiegman sepanjang masa kepemimpinannya termasuk Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp dan Alessia Russo. Akan sangat mengejutkan jika salah satu dari enam pemain itu tidak terlibat di Brasil.

    Total pemain: 8

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  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Para pemimpin lainnya milik Wiegman

    Akan mudah untuk menyusun argumen bahwa beberapa pemain dalam kelompok berikutnya layak dimasukkan ke kategori yang pasti di atas, tetapi mereka masuk ke kategori yang sedikit lebih rendah karena belum sepenuhnya menjadi starter yang benar-benar tak tergantikan seperti yang lain. Tetap saja, akan menjadi kejutan besar jika ada dari para pemain ini yang tidak dipilih Wiegman untuk mewakili Inggris di Brasil, mengingat mereka telah menegaskan diri sebagai pemain besar dan pemimpin penting sepanjang masa kepemimpinannya.

    Di antara mereka ada Jess Carter, Esme Morgan dan Alex Greenwood, yang saat ini hampir selalu pasti terlibat dalam skuad Inggris, meski bisa dirotasi masuk dan keluar dari susunan pemain tergantung pada bagaimana Wiegman menata lini pertahanannya. Ketiganya menawarkan fleksibilitas berharga di samping kualitas dan pengalaman mereka, serta tampak akan menjadi anggota vital skuad 2027.

    Ella Toone selalu menghadapi persaingan ketat untuk tempatnya di posisi No.10, tetapi secara rutin muncul sebagai pilihan utama Wiegman, sementara Beth Mead dan Chloe Kelly telah membuktikan diri sebagai anggota yang sangat penting dalam tim ini, meski tidak selalu bermain sejak awal di setiap pertandingan. Ketiganya telah menghadirkan momen-momen penentu dalam kesuksesan Inggris sebelumnya dan diperkirakan akan berada dalam pesawat menuju Brasil.

    Total pemain: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Tren positif

    Mulai dari titik ini, tingkat kepastiannya menurun. Meski begitu, para pemain dalam kategori ini menunjukkan tren positif dalam radar Inggris dan sangat mungkin akan terlibat musim panas mendatang sebagai hasilnya.

    Aggie Beever-Jones adalah salah satu anggota lama dari kelompok ini, setelah menghabiskan sebagian besar dua tahun terakhir sebagai pelapis Russo di posisi penyerang tengah. Itu sedikit berubah belakangan ini karena kemunculan Michelle Agyemang, yang beberapa kali turun ke lapangan lebih dulu darinya di Euro 2025. Namun, Beever-Jones tetap berada di posisi tinggi dalam urutan keseluruhan skuad Inggris ini dan kembali menjadi pelapis pasti Russo saat Agyemang menepi karena cedera.

    Jess Park, Maya Le Tissier dan Lucia Kendall, sementara itu, adalah pemain-pemain yang masuk ke kelompok ini dalam beberapa bulan terakhir karena penampilan mereka yang sangat impresif di level klub berbuah peluang bersama timnas Inggris putri.

    Jika keempat pemain dalam kategori ini bisa terus tampil seperti ini, mereka seharusnya menuju Piala Dunia Wanita 2027 sebagai anggota skuad penting, baik sebagai pelapis yang dapat diandalkan maupun pemain pengganti yang berguna untuk memberi dampak.

    Total pemain: 18

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Beberapa tempat terakhir

    Patut dicatat, FIFA merilis regulasi untuk Piala Dunia Wanita 2027 pada April dan di dalamnya diumumkan bahwa ukuran skuad ditingkatkan menjadi 26 pemain. Hal ini sudah menjadi hal umum di turnamen-turnamen besar sepakbola putra sejak beberapa waktu lalu, tetapi belum meluas di sepakbola wanita, dengan Wiegman dibatasi hanya 23 pemain untuk Piala Dunia Wanita 2023 dan Euro 2025. Namun, ia akan bisa memilih tiga nama tambahan jika England lolos ke turnamen di Brasil.

    Di antara keputusan yang harus dibuat terkait beberapa tempat terakhir adalah memilih dua penjaga gawang yang akan menjadi pelapis Hampton. Opsi Wiegman di posisi ini kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten dalam beberapa bulan terakhir dan itu kemungkinan akan menjadi pembeda pada akhirnya. Transfer musim panas untuk Khiara Keating, ke Liverpool, dan Sophie Baggaley, ke Birmingham City, meningkatkan peluang mereka, tetapi Ellie Roebuck tampak menghadapi persaingan nyata untuk tempatnya di Aston Villa. Sementara itu, Anna Moorhouse sempat memisahkan diri dari kelompok ini dengan bermain dari pekan ke pekan untuk Orlando Pride, tetapi kepindahan pinjaman ke Man City, di mana ia tampak akan menjadi pelapis, membuatnya turun ke kategori ini.

    Saat membahas para bek, karena begitu banyak anggota yang lebih mungkin masuk dalam proyeksi skuad Piala Dunia Wanita 2027 ini memiliki fleksibilitas tinggi, selalu sulit menakar kelompok seperti apa yang pada akhirnya akan dipilih Wiegman. Secara realistis, semua kebutuhan di lini belakang sudah tercakup dengan enam nama yang disebutkan sebelumnya, jadi ini hanya soal kualitas lain apa atau kedalaman posisi tambahan seperti apa yang ingin ia miliki.

    Niamh Charles, Anouk Denton dan Taylor Hinds semuanya bisa bermain di kanan maupun kiri, dengan Poppy Pattinson juga baru-baru ini muncul sebagai opsi alami untuk peran bek kiri yang problematis itu. Sementara itu, bek tengah Lotte Wubben-Moy merupakan bagian dari skuad di Euro 2022, Piala Dunia Wanita 2023, dan Euro 2025, dan itu bisa sangat menguntungkannya, meski waktu bermainnya bersama Arsenal juga akan menjadi faktor.

    Di lini tengah, Grace Clinton kesulitan mendapatkan menit bermain, dan mengalami beberapa gangguan kebugaran, sejak kepindahannya ke Manchester City dan itu terbukti merugikan ambisinya bersama England, sedangkan rekan setimnya di klub Laura Blindkilde Brown tampil cemerlang untuk pemuncak klasemen Women's Super League dan melihat hal itu berbuah lebih banyak kesempatan bersama timnas England. Erica Parkinson, pemain 17 tahun yang mendapat panggilan senior pertamanya untuk jeda internasional April karena cedera yang dialami Toone dan Clinton, kini juga telah masuk dalam pembicaraan di area tersebut.

    Lalu ada Freya Godfrey, pemain 21 tahun yang rutin terlibat dalam skuad England dalam setahun terakhir, dan Keira Barry, winger Bay FC yang menggantikan Godfrey ketika ia mundur dari pemusatan latihan pada April. Area serang di tim ini sangat padat sehingga mungkin hanya absennya pemain lain yang akan membuat salah satu dari mereka masuk skuad musim panas mendatang, tetapi banyak juga yang bisa berubah antara sekarang dan saat itu terkait waktu bermain dan performa.

    Total pemain: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Kuda hitam

    Apakah ada nama lain yang bisa masuk dalam pertimbangan? Itu bukan hal yang mustahil. Wiegman bukan sosok asing dalam memanggil kembali pemain yang sudah lama tersisih. Ia membawa Laura Coombs ke Piala Dunia Wanita 2023, mengakhiri absennya bintang Man City itu selama delapan tahun dari skuad England, dan ia juga memanggil kembali Nikita Parris tahun lalu setelah penyerang itu menghabiskan lebih dari dua tahun tidak dipilih, meski pada akhirnya ia tidak masuk skuad untuk Euro 2025.

    Jadi, siapa yang bisa mengikuti jejak mereka dan masuk ke skuad England ini secara tiba-tiba, jika dibutuhkan?

    Millie Turner dan Lucy Parker sama-sama merupakan pemain reguler di WSL yang berada di pinggiran skuad England asuhan Wiegman dan kemungkinan bisa menjadi pilihan berikutnya dalam urutan jika badai cedera menimpa kelompok bek tengah.

    Di lini tengah, Ruby Mace dan Maisie Symonds adalah dua prospek muda yang pernah mendapat panggilan tim senior dan sama-sama bermain reguler di level klub serta untuk England U-23. Wiegman juga rutin melihat ke tim U-23 untuk melengkapi skuadnya saat pemain lain absen, sekaligus ketika para pemain muda memang layak mendapat kesempatan untuk naik level.

    Sekali lagi, dalam situasi saat ini, kecil kemungkinan salah satu dari empat pemain ini akan terlibat pada 2027. Parker dan Symonds memang belum memiliki caps meski pernah masuk skuad senior, sementara Turner dan Mace masing-masing baru memiliki satu cap. Namun, semuanya telah menunjukkan kualitas mereka di WSL, mereka sudah pernah berada dalam lingkungan tim, dan peluang Mace serta Symonds khususnya bisa berubah, mengingat keduanya masih sangat muda dan dapat membuat lompatan besar dari sekarang hingga musim panas tahun depan.

    Total pemain: 36

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Perempuan yang terlupakan

    Selama empat setengah tahun memimpin tim ini, Wiegman telah memberikan caps kepada 48 pemain berbeda. Enam di antaranya sudah pensiun, tetapi masih ada banyak nama yang masih bermain, beberapa di divisi kedua sepak bola Inggris, yang pernah masuk dalam gambaran tim England versi pelatih England saat ini pada satu waktu atau lainnya.

    Banyak dari mereka adalah pemain yang lebih senior yang kemudian tersingkir dari skuad oleh talenta-talenta yang lebih muda, seperti Parris, Bethany England dan Jordan Nobbs. Di sisi lain, baik Katie Zelem maupun Gabby George tidak benar-benar menarik perhatian Wiegman saat terlibat dalam pemusatan latihan, meski bermain di posisi yang perlu diisi dalam skuad.

    Ada juga beberapa pemain yang lebih muda dalam kategori ini, yang tidak benar-benar melesat setelah menembus skuad England. Ebony Salmon tidak mendapat panggilan lagi sejak Februari 2023, setelah kesulitan mencetak gol secara konsisten selama bertahun-tahun. Sementara itu, Katie Robinson tampak menjadi salah satu favorit Wiegman dan bahkan mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia Wanita 2023, berangkat ke Australia sebagai pemain termuda England, pada usia 20 tahun. Namun, dia tidak lagi terlibat bersama tim senior sejak September tahun itu, meski untuk waktu yang lama setelahnya rutin bersama tim U-23.

    Total pemain: 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Absen jangka panjang

    Yang membuat proyeksi ini semakin rumit adalah segelintir pemain yang absen jangka panjang dan akan kembali bermain sebelum Piala Dunia 2027 dimulai, yang berarti mereka masih berpeluang mendapat tempat dalam skuad ke turnamen itu, tetapi sulit diposisikan saat ini.

    Dari mereka, Agyemang adalah yang paling mungkin masuk skuad musim panas mendatang. Penyerang itu tampil sensasional pada 2025, muncul mencuri perhatian dengan gol hanya 41 detik dalam debutnya bersama England sebagai bagian dari laju akhir menuju skuad Euro. Di Swiss, ia mencetak dua gol di fase gugur dan dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Turnamen, sebelum mengalami cedera ACL pada Oktober. Namun, ia akan segera kembali dan berharap bisa melanjutkan performa terakhirnya untuk menambah opsi penyerang tengah Wiegman.

    Ada tiga pemain lain di pinggiran skuad ini yang juga menepi akibat cedera ACL. Jessica Naz, penyerang Tottenham yang absen sejak Desember 2025, telah mengoleksi enam caps; remaja Katie Reid belum menjalani debut internasional seniornya tetapi merupakan salah satu bek tengah dengan performa terbaik di negara itu ketika mendapat panggilan pertamanya ke skuad England pada November, beberapa hari sebelum kabar cederanya; dan Ella Morris dibawa masuk sebagai solusi potensial atas kurangnya kedalaman di posisi bek kanan tepat sebelum Euro 2025, sebelum mengalami masalah lutut dalam pemusatan latihan yang sama. Morris kembali bermain pada awal April dan punya banyak waktu untuk kembali bersaing.

    Missy Bo Kearns adalah pemain absen lainnya. Awalnya, itu karena alasan yang jauh lebih membahagiakan. Gelandang Aston Villa itu mengumumkan pada Maret 2026 bahwa ia tengah mengandung anak pertamanya, yang diperkirakan lahir pada September. Namun, pada akhir Maret, ia mengungkapkan bahwa ia dengan sangat menyedihkan telah kehilangan bayinya. Kearns masuk daftar siaga untuk Euro 2025 dan bermain dalam dua laga persahabatan England pada akhir tahun, mendapat kesempatan lebih dulu dibandingkan pemain seperti Blindkilde Brown dan Clinton.

    Total: 48