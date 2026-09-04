Patut dicatat, FIFA merilis regulasi untuk Piala Dunia Wanita 2027 pada April dan di dalamnya diumumkan bahwa ukuran skuad ditingkatkan menjadi 26 pemain. Hal ini sudah menjadi hal umum di turnamen-turnamen besar sepakbola putra sejak beberapa waktu lalu, tetapi belum meluas di sepakbola wanita, dengan Wiegman dibatasi hanya 23 pemain untuk Piala Dunia Wanita 2023 dan Euro 2025. Namun, ia akan bisa memilih tiga nama tambahan jika England lolos ke turnamen di Brasil.

Di antara keputusan yang harus dibuat terkait beberapa tempat terakhir adalah memilih dua penjaga gawang yang akan menjadi pelapis Hampton. Opsi Wiegman di posisi ini kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten dalam beberapa bulan terakhir dan itu kemungkinan akan menjadi pembeda pada akhirnya. Transfer musim panas untuk Khiara Keating, ke Liverpool, dan Sophie Baggaley, ke Birmingham City, meningkatkan peluang mereka, tetapi Ellie Roebuck tampak menghadapi persaingan nyata untuk tempatnya di Aston Villa. Sementara itu, Anna Moorhouse sempat memisahkan diri dari kelompok ini dengan bermain dari pekan ke pekan untuk Orlando Pride, tetapi kepindahan pinjaman ke Man City, di mana ia tampak akan menjadi pelapis, membuatnya turun ke kategori ini.

Saat membahas para bek, karena begitu banyak anggota yang lebih mungkin masuk dalam proyeksi skuad Piala Dunia Wanita 2027 ini memiliki fleksibilitas tinggi, selalu sulit menakar kelompok seperti apa yang pada akhirnya akan dipilih Wiegman. Secara realistis, semua kebutuhan di lini belakang sudah tercakup dengan enam nama yang disebutkan sebelumnya, jadi ini hanya soal kualitas lain apa atau kedalaman posisi tambahan seperti apa yang ingin ia miliki.

Niamh Charles, Anouk Denton dan Taylor Hinds semuanya bisa bermain di kanan maupun kiri, dengan Poppy Pattinson juga baru-baru ini muncul sebagai opsi alami untuk peran bek kiri yang problematis itu. Sementara itu, bek tengah Lotte Wubben-Moy merupakan bagian dari skuad di Euro 2022, Piala Dunia Wanita 2023, dan Euro 2025, dan itu bisa sangat menguntungkannya, meski waktu bermainnya bersama Arsenal juga akan menjadi faktor.

Di lini tengah, Grace Clinton kesulitan mendapatkan menit bermain, dan mengalami beberapa gangguan kebugaran, sejak kepindahannya ke Manchester City dan itu terbukti merugikan ambisinya bersama England, sedangkan rekan setimnya di klub Laura Blindkilde Brown tampil cemerlang untuk pemuncak klasemen Women's Super League dan melihat hal itu berbuah lebih banyak kesempatan bersama timnas England. Erica Parkinson, pemain 17 tahun yang mendapat panggilan senior pertamanya untuk jeda internasional April karena cedera yang dialami Toone dan Clinton, kini juga telah masuk dalam pembicaraan di area tersebut.

Lalu ada Freya Godfrey, pemain 21 tahun yang rutin terlibat dalam skuad England dalam setahun terakhir, dan Keira Barry, winger Bay FC yang menggantikan Godfrey ketika ia mundur dari pemusatan latihan pada April. Area serang di tim ini sangat padat sehingga mungkin hanya absennya pemain lain yang akan membuat salah satu dari mereka masuk skuad musim panas mendatang, tetapi banyak juga yang bisa berubah antara sekarang dan saat itu terkait waktu bermain dan performa.

Total pemain: 32