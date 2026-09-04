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Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Tangga skuad Piala Dunia Wanita 2027 Inggris: Siapa yang akan masuk skuad Sarina Wiegman musim panas mendatang?

Analysis
England
World Cup
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

Kampanye kualifikasi England untuk Piala Dunia Wanita 2027 secara resmi telah dimulai. Sejauh ini, jalannya belum sesuai harapan England, dengan finis di posisi kedua grup membuat tim asuhan Sarina Wiegman harus menempuh jalur play-off. Namun, runner-up 2023 itu tetap diperkirakan akan lolos ke turnamen 2027, meski harus mengambil rute yang lebih panjang.

Jadi, jika Inggris benar-benar memastikan tiket ke Brasil, siapa saja yang akan berada di pesawat? Tentu saja, ada banyak nama yang dengan yakin bisa diperkirakan masuk skuad final pada Juni tahun depan. Bagaimanapun, Wiegman sudah menangani Inggris selama lebih dari empat tahun, jadi kita tahu para pemain yang ia percaya, seperti apa susunan pemain inti yang biasanya ia turunkan dalam turnamen, dan tipe pemain yang ia inginkan untuk melengkapi sisa skuadnya, di luar nama-nama yang sudah pasti masuk.

Namun, itu bukan berarti mudah untuk memprediksi seluruh skuad Inggris untuk Piala Dunia Wanita 2027. Ada banyak nama baru yang muncul sejak kampanye juara Piala Eropa pada 2025 dan, sayangnya, ada beberapa pemain yang saat ini menepi karena cedera jangka panjang.

Jadi, dengan kampanye kualifikasi Inggris yang mendekati akhir dan musim baru Women's Super League sudah dimulai, siapa yang tampak pasti mendapat tempat di skuad Wiegman? Siapa yang masih harus membuktikan sesuatu dalam proses ini? Dan siapa yang bisa berada dalam bahaya tersisih? GOAL mengulas untuk Anda kondisi kelompok pemain Inggris menjelang turnamen musim panas tahun depan...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Pilihan yang tak terbantahkan

    Karena stabilitas di sekitar timnas putri Inggris dan lamanya Wiegman menjabat, ditambah informasi yang kita miliki dari turnamen-turnamen besar sebelumnya, ada banyak pemain yang bisa dengan yakin diperkirakan akan mendapat tempat dalam pesawat ke Brasil musim panas mendatang, asalkan tidak ada dari mereka yang diterpa cedera.

    Kapten Leah Williamson jelas merupakan salah satunya, asalkan ia fit, begitu juga kiper utama Hannah Hampton. Nama lain yang telah mengamankan tempat di starting XI Wiegman sepanjang masa jabatannya termasuk Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp dan Alessia Russo. Akan sangat mengejutkan jika salah satu dari enam pemain itu tidak terlibat di Brasil.

    Total pemain: 8

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Pemimpin lainnya di skuad Wiegman

    Akan mudah untuk membuat argumen agar beberapa pemain dalam kelompok berikutnya ini dimasukkan ke kategori yang sudah pasti di atas, tetapi mereka sedikit turun ke kategori yang lebih rendah karena belum benar-benar menjadi starter yang tak tergantikan seperti yang lain. Tetap akan menjadi kejutan besar jika salah satu dari para pemain ini tidak dipilih oleh Wiegman untuk mewakili Inggris di Brasil, mengingat mereka telah menegaskan diri sebagai pemain papan atas dan pemimpin penting sepanjang masa kepelatihannya.

    Di antara mereka ada Jess Carter, Esme Morgan, dan Alex Greenwood, yang saat ini hampir selalu pasti terlibat dalam skuad Inggris, meski bisa keluar-masuk susunan pemain tergantung pada bagaimana Wiegman menata lini pertahanannya. Ketiganya menawarkan fleksibilitas berharga di samping kualitas dan pengalaman mereka, dan tampak akan menjadi anggota vital skuad 2027.

    Ella Toone selalu memiliki banyak persaingan untuk tempatnya di posisi No.10, tetapi rutin muncul sebagai pilihan utama Wiegman, sementara Beth Mead dan Chloe Kelly telah membuktikan diri sebagai anggota yang sangat penting dari tim ini, meski tidak selalu sebagai starter di setiap pertandingan. Ketiganya telah menghadirkan momen-momen penentu dalam kesuksesan Inggris sebelumnya dan diperkirakan akan berada di pesawat menuju Brasil.

    Total pemain: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Trennya positif

    Mulai titik ini, tingkat kepastiannya menurun. Meski begitu, para pemain dalam kategori ini menunjukkan tren positif dalam radar England dan sangat mungkin terlibat pada musim panas tahun depan sebagai hasilnya.

    Aggie Beever-Jones adalah salah satu anggota lama dari kelompok ini, setelah menghabiskan sebagian besar dua tahun terakhir sebagai pelapis Russo di posisi penyerang tengah. Hal itu sedikit berubah baru-baru ini karena kemunculan Michelle Agyemang, yang beberapa kali tampil lebih dulu daripada dirinya di Euro 2025. Namun, Beever-Jones tetap berada di posisi tinggi dalam urutan pilihan keseluruhan skuad England ini dan kembali menjadi pelapis pasti Russo saat Agyemang absen karena cedera.

    Jess Park, Maya Le Tissier dan Lucia Kendall, sementara itu, adalah para pemain yang masuk ke kelompok ini dalam beberapa bulan terakhir karena penampilan mereka yang sangat mengesankan di level klub berbuah peluang bersama timnas wanita England.

    Jika keempat pemain dalam kategori ini bisa terus tampil seperti ini, mereka seharusnya akan menuju Piala Dunia Wanita 2027 sebagai anggota skuad penting, baik sebagai pelapis yang dapat diandalkan maupun pemain pengganti yang berguna untuk memberi dampak.

    Total pemain: 18

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Beberapa tempat terakhir

    Menariknya, FIFA merilis regulasi untuk Piala Dunia Wanita 2027 pada April dan di sana diumumkan bahwa ukuran skuad telah ditingkatkan menjadi 26 pemain. Hal ini sudah umum terjadi di turnamen-turnamen besar sepak bola pria dalam beberapa waktu terakhir, tetapi belum meluas ke sepak bola wanita, dengan Wiegman dibatasi hanya 23 pemain untuk Piala Dunia Wanita 2023 dan Euro 2025. Namun, ia akan bisa memilih tiga nama tambahan jika Inggris lolos ke turnamen di Brasil.

    Di antara keputusan yang harus diambil terkait beberapa slot terakhir adalah memilih dua kiper yang akan menjadi pelapis Hampton. Opsi Wiegman di posisi ini kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten dalam beberapa bulan terakhir dan itu kemungkinan akan menjadi pembeda pada akhirnya. Transfer musim panas untuk Khiara Keating, ke Liverpool, dan Sophie Baggaley, ke Birmingham City, meningkatkan peluang mereka, tetapi Ellie Roebuck tampaknya memiliki persaingan nyata untuk tempatnya di Aston Villa. Sementara itu, Anna Moorhouse sempat memisahkan diri dari kelompok ini dengan bermain dari pekan ke pekan untuk Orlando Pride, tetapi kepindahan pinjaman ke Man City, di mana ia tampak akan menjadi pelapis, membuatnya masuk ke kategori ini.

    Saat membahas para bek, karena begitu banyak anggota yang lebih mungkin masuk dalam proyeksi skuad Piala Dunia Wanita 2027 ini memiliki fleksibilitas tinggi, selalu sulit mengukur kelompok seperti apa yang akan dipilih Wiegman. Secara realistis, semua kebutuhan di lini belakang sudah tercakup dengan enam nama yang disebutkan sebelumnya, jadi tinggal soal kualitas lain apa atau tambahan kedalaman posisi seperti apa yang ingin ia miliki.

    Niamh Charles, Anouk Denton dan Taylor Hinds semuanya bisa bermain di kanan maupun kiri, dengan Poppy Pattinson juga baru-baru ini muncul sebagai opsi alami untuk peran bek kiri yang problematis itu. Sementara itu, bek tengah Lotte Wubben-Moy merupakan bagian dari skuad di Euro 2022, Piala Dunia Wanita 2023, dan Euro 2025, dan itu bisa sangat menguntungkannya, meski waktu bermainnya bersama Arsenal juga akan menjadi faktor.

    Di lini tengah, Grace Clinton kesulitan mendapatkan menit bermain, dan sempat mengalami beberapa masalah ringan, sejak pindah ke Manchester City dan itu terbukti merugikan ambisinya bersama Inggris, sementara rekan setimnya Laura Blindkilde Brown tampil menonjol untuk pemuncak Women's Super League dan hal itu berbuah lebih banyak peluang bersama Inggris. Erica Parkinson, pemain 17 tahun yang mendapat panggilan senior pertamanya untuk jeda internasional April karena cedera yang menimpa Toone dan Clinton, kini juga masuk dalam pembicaraan di area itu, seperti halnya Lexi Potter yang dipanggil pada Oktober.

    Lalu ada Freya Godfrey, pemain 21 tahun yang rutin terlibat dalam skuad Inggris sepanjang setahun terakhir, dan Keira Barry, winger Bay FC yang menggantikan Godfrey saat ia mundur dari pemusatan latihan pada April. Area serang dalam tim ini sangat padat, jadi bisa saja hanya absennya pemain lain yang membuat salah satu dari mereka masuk skuad musim panas mendatang, tetapi banyak hal juga bisa berubah dari sekarang hingga saat itu terkait waktu bermain dan performa.

    Total pemain: 33

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Tim non-unggulan

    Adakah pemain lain yang bisa masuk dalam pertimbangan? Bukan hal yang mustahil. Wiegman tidak asing dengan memanggil kembali pemain yang sempat terpinggirkan. Ia membawa Laura Coombs ke Piala Dunia Wanita 2023, mengakhiri absensi delapan tahun bintang Man City itu dari skuad England, dan ia juga memanggil kembali Nikita Parris tahun lalu setelah sang penyerang menghabiskan lebih dari dua tahun tidak dipilih, meski pada akhirnya ia tidak masuk skuad untuk Euro 2025.

    Jadi, siapa yang bisa mengikuti jejak mereka dan masuk ke skuad England ini secara tiba-tiba, jika dibutuhkan?

    Millie Turner dan Lucy Parker sama-sama merupakan pemain reguler di WSL yang berada di pinggiran skuad England asuhan Wiegman dan kemungkinan besar akan menjadi opsi berikutnya jika lini bek tengah diterpa cedera.

    Di lini tengah, Ruby Mace dan Maisie Symonds sama-sama prospek muda yang pernah mendapat panggilan ke tim senior dan saat ini rutin bermain di level klub maupun untuk England U-23. Wiegman juga kerap melirik tim U-23 untuk melengkapi skuadnya ketika pemain lain absen, serta saat pemain muda dinilai layak mendapat kesempatan untuk naik level.

    Sekali lagi, dalam situasi saat ini, kecil kemungkinan salah satu dari empat pemain ini akan terlibat pada 2027. Bahkan, Parker dan Symonds belum memiliki caps meski pernah masuk skuad senior, sementara Turner dan Mace masing-masing baru mengoleksi satu cap. Namun, semuanya telah menunjukkan kualitas mereka di WSL, mereka sudah pernah berada dalam lingkungan tim, dan terutama peluang Mace serta Symonds bisa berubah, mengingat keduanya masih sangat muda dan dapat membuat lompatan besar dari sekarang hingga musim panas tahun depan.

    Total pemain: 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Perempuan yang terlupakan

    Selama empat setengah tahun menangani tim ini, Wiegman telah memberikan caps kepada 48 pemain berbeda. Enam di antaranya kini telah pensiun, tetapi masih ada banyak nama lain yang masih bermain, beberapa di kasta kedua sepak bola Inggris, yang pernah masuk dalam gambaran Wiegman untuk England pada satu waktu atau lainnya.

    Banyak dari mereka adalah pemain yang lebih senior yang kemudian tersisih dari skuad oleh talenta-talenta muda, seperti Parris, Bethany England dan Jordan Nobbs. Di sisi lain, baik Katie Zelem maupun Gabby George tidak benar-benar mampu menarik perhatian Wiegman saat terlibat dalam pemusatan latihan, meski bermain di posisi-posisi yang perlu diisi dalam skuad.

    Ada juga beberapa pemain yang lebih muda dalam kategori ini, yang belum benar-benar berkembang setelah menembus skuad England. Ebony Salmon tidak mendapat panggilan lagi sejak Februari 2023, setelah kesulitan mencetak gol secara konsisten selama bertahun-tahun. Sementara itu, Katie Robinson tampak menjadi salah satu favorit Wiegman dan bahkan mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia Wanita 2023, berangkat ke Australia sebagai pemain termuda England, pada usia 20 tahun. Namun, dia belum lagi terlibat bersama tim senior sejak September tahun itu, meski untuk waktu yang lama setelahnya ia rutin bersama tim U23.

    Total pemain: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Absen jangka panjang

    Proyeksi ini dirumitkan oleh segelintir pemain yang absen jangka panjang dan akan kembali bermain sebelum Piala Dunia 2027 dimulai, yang berarti mereka masih berpeluang mendapatkan tempat di skuad, tetapi sulit diposisikan saat ini.

    Dari mereka, Agyemang adalah yang paling mungkin masuk skuad musim panas mendatang. Penyerang itu tampil sensasional pada 2025, mencuri perhatian dengan gol hanya 41 detik dalam debutnya bersama Inggris sebagai bagian dari laju akhir menuju skuad Euro. Di Swiss, ia mencetak dua gol di fase gugur dan dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Turnamen, sebelum mengalami cedera ACL pada Oktober. Namun, ia akan segera kembali dan berharap bisa melanjutkan performanya untuk menambah opsi penyerang tengah bagi Wiegman.

    Ada tiga pemain lagi di pinggiran skuad ini yang harus menepi karena cedera ACL. Jessica Naz, penyerang Tottenham yang absen sejak Desember 2025, telah mengoleksi enam caps; remaja Katie Reid belum menjalani debut senior internasionalnya, tetapi merupakan salah satu bek tengah paling on-fire di negaranya ketika ia mendapat panggilan pertama ke skuad Inggris pada November, beberapa hari sebelum kabar cederanya muncul; dan Ella Morris dipanggil sebagai solusi potensial atas kurangnya kedalaman di posisi bek kanan tepat sebelum Euro 2025, tetapi justru mengalami masalah pada lututnya di pemusatan latihan itu. Morris kembali bermain pada awal April dan masih punya banyak waktu untuk kembali bersaing.

    Missy Bo Kearns adalah pemain lain yang absen. Awalnya, itu karena alasan yang jauh lebih membahagiakan. Gelandang Aston Villa itu mengumumkan pada Maret 2026 bahwa ia sedang mengandung anak pertamanya, dengan perkiraan lahir pada September. Namun, pada akhir Maret, ia mengungkapkan bahwa ia dengan sangat menyedihkan telah kehilangan bayinya. Kearns masuk daftar siaga untuk Euro 2025 dan bermain dalam dua laga persahabatan Inggris pada akhir tahun, mendapatkan kesempatan di depan pemain seperti Blindkilde Brown dan Clinton.

    Total: 49

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