Menariknya, FIFA merilis regulasi untuk Piala Dunia Wanita 2027 pada April dan di sana diumumkan bahwa ukuran skuad telah ditingkatkan menjadi 26 pemain. Hal ini sudah umum terjadi di turnamen-turnamen besar sepak bola pria dalam beberapa waktu terakhir, tetapi belum meluas ke sepak bola wanita, dengan Wiegman dibatasi hanya 23 pemain untuk Piala Dunia Wanita 2023 dan Euro 2025. Namun, ia akan bisa memilih tiga nama tambahan jika Inggris lolos ke turnamen di Brasil.

Di antara keputusan yang harus diambil terkait beberapa slot terakhir adalah memilih dua kiper yang akan menjadi pelapis Hampton. Opsi Wiegman di posisi ini kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten dalam beberapa bulan terakhir dan itu kemungkinan akan menjadi pembeda pada akhirnya. Transfer musim panas untuk Khiara Keating, ke Liverpool, dan Sophie Baggaley, ke Birmingham City, meningkatkan peluang mereka, tetapi Ellie Roebuck tampaknya memiliki persaingan nyata untuk tempatnya di Aston Villa. Sementara itu, Anna Moorhouse sempat memisahkan diri dari kelompok ini dengan bermain dari pekan ke pekan untuk Orlando Pride, tetapi kepindahan pinjaman ke Man City, di mana ia tampak akan menjadi pelapis, membuatnya masuk ke kategori ini.

Saat membahas para bek, karena begitu banyak anggota yang lebih mungkin masuk dalam proyeksi skuad Piala Dunia Wanita 2027 ini memiliki fleksibilitas tinggi, selalu sulit mengukur kelompok seperti apa yang akan dipilih Wiegman. Secara realistis, semua kebutuhan di lini belakang sudah tercakup dengan enam nama yang disebutkan sebelumnya, jadi tinggal soal kualitas lain apa atau tambahan kedalaman posisi seperti apa yang ingin ia miliki.

Niamh Charles, Anouk Denton dan Taylor Hinds semuanya bisa bermain di kanan maupun kiri, dengan Poppy Pattinson juga baru-baru ini muncul sebagai opsi alami untuk peran bek kiri yang problematis itu. Sementara itu, bek tengah Lotte Wubben-Moy merupakan bagian dari skuad di Euro 2022, Piala Dunia Wanita 2023, dan Euro 2025, dan itu bisa sangat menguntungkannya, meski waktu bermainnya bersama Arsenal juga akan menjadi faktor.

Di lini tengah, Grace Clinton kesulitan mendapatkan menit bermain, dan sempat mengalami beberapa masalah ringan, sejak pindah ke Manchester City dan itu terbukti merugikan ambisinya bersama Inggris, sementara rekan setimnya Laura Blindkilde Brown tampil menonjol untuk pemuncak Women's Super League dan hal itu berbuah lebih banyak peluang bersama Inggris. Erica Parkinson, pemain 17 tahun yang mendapat panggilan senior pertamanya untuk jeda internasional April karena cedera yang menimpa Toone dan Clinton, kini juga masuk dalam pembicaraan di area itu, seperti halnya Lexi Potter yang dipanggil pada Oktober.

Lalu ada Freya Godfrey, pemain 21 tahun yang rutin terlibat dalam skuad Inggris sepanjang setahun terakhir, dan Keira Barry, winger Bay FC yang menggantikan Godfrey saat ia mundur dari pemusatan latihan pada April. Area serang dalam tim ini sangat padat, jadi bisa saja hanya absennya pemain lain yang membuat salah satu dari mereka masuk skuad musim panas mendatang, tetapi banyak hal juga bisa berubah dari sekarang hingga saat itu terkait waktu bermain dan performa.

Total pemain: 33