World Cup iconic moments
'Tangan Tuhan' Diego Maradona, sundulan Zinedine Zidane, Lionel Messi yang 'menyempurnakan sepak bola', dan 100 momen paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia - berdasarkan peringkat

Piala Dunia tak pernah kekurangan momen-momen ikonik sepanjang sejarahnya yang hampir mencapai 100 tahun. Setiap empat tahun sekali, miliaran penggemar berkumpul untuk menyaksikan turnamen yang telah menghadirkan lebih banyak drama, kekecewaan, dan kegembiraan daripada acara olahraga manapun dalam sejarah. Sebagai panggung terbesar sepak bola, Piala Dunia selalu menjadi wadah lahirnya para legenda, namun turnamen ini juga menjadi saksi runtuhnya reputasi dan kejatuhan begitu banyak tokoh terkenal.

Ini adalah turnamen di mana Pelé memperkenalkan dirinya kepada dunia, di mana Diego Maradona melakukan salah satu tindakan paling kontroversial dalam sejarah Piala Dunia, dan di mana Zinedine Zidane memperlihatkan kejeniusan dan kegilaannya dalam porsi yang sama.

Piala Dunia adalah tempat di mana tim-tim underdog datang untuk menjatuhkan raksasa, dan di mana satu gol atau penyelamatan dapat mengubah seluruh karier seorang pemain. Momen-momen besar itu membeku dalam waktu dan diputar ulang berulang kali selama beberapa dekade untuk generasi penggemar baru. Tidak semuanya indah, tetapi setiap momen memiliki ikonitasnya sendiri, dan semuanya telah membantu menjadikan Piala Dunia seperti sekarang ini - pertunjukan terhebat di dunia.

Menjelang edisi 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, para penulis GOAL dari seluruh dunia telah mengumpulkan dan menyusun peringkat 100 momen paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia:

  • Pele Leaves The PitchHulton Archive

    100Pele yang cedera harus pamit dengan sedih (1966)

    Pada tahun 1966, Pelé tak diragukan lagi adalah pemain terbaik di dunia. Ia telah dua kali menjuarai Piala Dunia, yakni pada tahun 1958 dan 1962, namun saat turnamen itu digelar di Inggris, Pelé menjadi sasaran beberapa tekel yang sangat brutal.

    Dia pertama kali cedera akibat tekel para pemain belakang Bulgaria setelah mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0, dan kemudian absen dalam pertandingan grup kedua Brasil melawan Hongaria, yang berakhir dengan kekalahan.

    Dengan Selecao yang sangat membutuhkan kemenangan, Pele dipanggil kembali untuk pertandingan terakhir fase grup melawan Portugal asuhan Eusebio. Namun, ia kembali cedera akibat tekel dari Joao Morais, meskipun wasit memilih tidak mengusir pelaku tersebut. Pele menghabiskan sisa pertandingan dengan tertatih-tatih karena sistem pergantian pemain belum diberlakukan, dan Brasil kalah 3-1, dengan penyerang bintang mereka bersumpah tidak akan pernah bermain lagi di turnamen tersebut - sebuah keputusan yang kemudian ia ubah.

  • 99Cambiasso mengakhiri serangan apik Argentina (2006)

    Gaya sepak bola 'tiki-taka' sering dianggap sebagai ciri khas Pep Guardiola, Spanyol, dan klub-klub seperti Barcelona. Namun pada tahun 2006, mungkin penampilan 'tiki-taka' paling murni di Piala Dunia ditunjukkan oleh Argentina, saat Esteban Cambiasso mencetak salah satu gol tim terbaik yang pernah ada dalam turnamen tersebut.

    Maxi Rodriguez awalnya merebut bola di wilayahnya sendiri dan memulai serangan umpan yang membuat Albiceleste menguasai bola selama sekitar satu menit, menggerakkan bola ke samping, ke belakang, dan ke depan, sambil berusaha membuka pertahanan Serbia & Montenegro.

    Serangan itu naik-turun sebelum Javier Saviola dan Juan Roman Riquelme bertukar umpan satu-dua. Riquelme kemudian menemukan Cambiasso, yang pada gilirannya mengoper bola kepada Hernan Crespo. Tendangan tumit cantik sang striker disambar oleh Cambiasso, yang kemudian mencetak gol ke sudut atas gawang. Pendapat Crespo?: "Gol terindah."

    Terdiri dari 24 umpan, gol Cambiasso tercatat dalam sejarah Piala Dunia, sementara Argentina akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-0, dan untuk sesaat mereka tampak seperti favorit untuk memenangkan turnamen tersebut.

  • 98Maradona mencetak gol spektakuler di semifinal (1986)

    Gol-gol Diego Maradona ke gawang Inggris telah mencuri perhatian dunia pada pertandingan perempat final Argentina, namun gol kedua sang pemain bernomor punggung 10 itu ke gawang Belgia di semifinal menegaskan apa yang telah disimpulkan oleh sebagian besar penonton—bahwa mereka sedang menyaksikan penampilan individu terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

    Menerima bola di tengah lapangan, Maradona melewati tiga pemain bertahan sebelum melepaskan tendangan chip yang melewati kiper Jean-Marie Pfaff, meniru keseimbangan dan ketenangan kelas dunia yang ditunjukkannya beberapa hari sebelumnya saat melawan The Three Lions.

    Itu adalah gol keempatnya di pertandingan perempat final dan semifinal, dan tak mengherankan, kontribusinya tidak berhenti di situ. 

  • Croatia v Belgium: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    97Lukaku yang Marah Melampiaskan Kemarahannya ke Bangku Cadangan (2022)

    Belgia harus mengalahkan Kroasia dalam laga terakhir fase grup untuk tetap bertahan di Piala Dunia 2022, namun hanya mampu bermain imbang 0-0, sehingga tersingkir di fase grup untuk pertama kalinya sejak 1998.

    Romelu Lukaku, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Red Devils, secara mengejutkan gagal mencetak hat-trick dari peluang emas, membentur tiang gawang saat gawang kosong di depannya, lalu menyundul bola melambung dari jarak dekat setelah menerima umpan silang Yannick Carrasco. Kemudian, pada menit ke-90, Thorgan Hazard melepaskan umpan sempurna ke arah Lukaku, tetapi ia tidak mengantisipasi umpan tersebut, dan bola hanya mengenai tubuhnya.

    Setelah pertandingan usai, Lukaku sangat marah dan meninju bangku cadangan dalam adegan yang kacau dan memalukan bagi mantan bintang Chelsea itu. Belgia tersingkir, dan reputasi Lukaku merosot tajam. Bisa dibilang bahwa ia belum pernah benar-benar pulih.

  • Brazil's Rivaldo reacts after a foul, 03 June 2002AFP

    96Reaksi Rivaldo memicu kontroversi (2002)

    Bintang Brasil Rivaldo sempat membuat heboh saat melawan Turki pada tahun 2002 ketika ia membawa aktingnya ke level yang baru.

    Tim Selecao sedang memimpin 2-1 di menit-menit akhir, berkat gol penalti yang kontroversial yang dicetak oleh Rivaldo, ketika Hakan Unsal menendang bola ke arah kaki pemain Brasil itu di dekat bendera sudut. Rivaldo langsung terjatuh ke rumput sambil memegangi wajahnya dan berguling-guling, membuat wasit Kim Young-joo mengusir bek Turki tersebut. FIFA mendenda Rivaldo sebesar £4.500 atas aktingnya, tetapi sang penyerang bersikeras bahwa ia tidak melakukan kesalahan apa pun.

    "Saya senang melihat kartu merah itu," katanya setelah pertandingan. "Pemain kreatif harus bisa mengekspresikan diri jika sepak bola ingin tetap menjadi permainan yang indah. Ada terlalu banyak pelanggaran dan kekerasan dalam sepak bola. Tidak masalah di mana bola mengenai saya. Yang penting hanyalah niatnya."

  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    95Gol kontroversial Jepang memaksa Jerman pulang (2022)

    Untuk turnamen kedua berturut-turut, Jerman tersingkir dari babak penyisihan grup dengan cara yang memalukan pada tahun 2022. Setelah secara mengejutkan dikalahkan oleh Jepang pada pertandingan pembuka, tim asuhan Hansi Flick berhasil meraih hasil imbang melawan Spanyol yang membuat peluang mereka untuk lolos tetap terbuka menjelang putaran terakhir pertandingan.

    Selama malam pertandingan yang kacau balau, keempat tim di Grup E sempat berpeluang lolos pada satu titik atau lainnya saat Spanyol menghadapi Jepang sementara Jerman berhadapan dengan Kosta Rika. Die Mannschaft akhirnya menang 4-2 dalam pertandingan mereka meskipun sempat tertinggal di pertengahan babak kedua, tetapi mereka masih membutuhkan bantuan dari Spanyol untuk lolos ke babak gugur.

    La Roja memang membuka skor, namun Jepang membalas di babak kedua dan menang 2-1, meskipun dalam keadaan yang kontroversial. Sebelum Kauro Mitoma memberikan umpan silang kepada Ao Tanaka untuk mencetak gol penentu, bola tampaknya telah melewati garis gawang, namun VAR tidak menemukan bukti yang jelas untuk menganulir gol tersebut. Pelatih Spanyol, Luis Enrique, mengklaim ada sesuatu yang "mencurigakan" dalam keputusan tersebut, tetapi setidaknya timnya masih bertahan di turnamen. Pihak yang paling dirugikan adalah Jerman, yang harus pulang lebih awal.

  • 94Gol Zico dianulir karena peluit wasit yang terlalu cepat (1978)

    Piala Dunia 1978 dimulai dengan kontroversi besar pada pertandingan pembuka turnamen antara Brasil dan Swedia.

    Skor imbang 1-1 saat memasuki waktu tambahan ketika Brasil mendapatkan tendangan sudut. Nelinho menempatkan bola untuk tendangan tersebut, namun wasit garis asal Polandia, Alojzy Jargu, memintanya memindahkan bola ke kuadran. Umpan silang akhirnya dilepaskan dan disundul oleh Zico untuk memenangkan pertandingan bagi Brasil. Masalahnya adalah wasit asal Wales, Clive Thomas, telah meniup peluitnya sepersekian detik sebelum bola melewati garis gawang, artinya gol tersebut dianulir dan Brasil kehilangan kemenangan.

    Keputusan tersebut menimbulkan kehebohan di seluruh dunia, dengan wasit Thomas kemudian menegaskan, "Zico terlambat. Mungkin hanya terlambat empat persepuluh detik, tetapi tetap saja terlambat."

  • Italian World CupHulton Archive

    93Tuan rumah Italia merebut gelar juara (1934)

    Italia menolak ikut serta dalam Piala Dunia pertama pada tahun 1930 setelah kalah saing dengan Uruguay dalam perebutan hak tuan rumah, namun mereka memaksimalkan keunggulan sebagai tuan rumah empat tahun kemudian.

    Di bawah asuhan manajer legendaris Vittorio Pozzo, Azzurri mengalahkan Yunani untuk lolos ke turnamen tersebut. Begitu tiba di sana, mereka menghancurkan Amerika Serikat 7-1, sebelum meraih kemenangan atas Spanyol dan Austria dalam perjalanan mereka menuju gelar juara.

    Tim Italia dikenal dengan gaya permainan fisik, kekuatan pertahanan, dan aksi heroik Giuseppe Meazza: seorang pemain yang begitu hebat hingga orang Italia menamai Stadion San Siro dengan namanya. Meazza bermain dalam kelima pertandingan, mencetak dua gol, dan memberikan assist untuk gol penentu kemenangan dalam final yang dimenangkan Italia 2-1 atas Cekoslowakia. Kemenangan tuan rumah memicu euforia besar saat Italia mengangkat trofi Piala Dunia dan Coppa Del Duce, trofi raksasa yang dipesan oleh pemimpin fasis Benito Mussolini.

  • CUP-FR98-FRA-CRO-THURAMAFP

    92Thuram, Pahlawan Tak Terduga di Semifinal (1998)

    Lilian Thuram belum pernah mencetak gol di level internasional sebelum pertandingan semifinal Prancis melawan Kroasia pada tahun 1998 di Marseille, dan ia tak pernah mencetak gol lagi setelah hari itu. Namun, apa yang terjadi di antara kedua momen tersebut merupakan salah satu penampilan individu terbaik dalam sejarah Piala Dunia.

    Kroasia sempat memimpin lewat Davor Suker ketika Thuram, bek kanan Prancis, menerobos ke depan dan menyamakan kedudukan. Kemudian, saat Les Bleus berusaha mencari gol penentu kemenangan, Thuram melakukannya lagi, saat ia menerobos ke area penalti dan mencetak gol untuk membawa negaranya ke final di Paris. Thuram tidak pernah lagi melakukan hal yang begitu luar biasa untuk negaranya, tetapi itu adalah penampilan yang sempurna dan sangat penting dalam perjalanan kemenangan Prancis.

  • 91Batista dari Uruguay diusir wasit pada menit pertama (1986)

    Kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia diberikan hanya dalam waktu 56 detik, dengan Jose Batista dari Uruguay menjadi pemain yang sayangnya menerima sanksi tersebut dari wasit Prancis Joel Quiniou pada tahun 1986.

    Saat mengejar bola lepas dari lemparan ke dalam, bek tersebut menerjang gelandang Skotlandia, Gordon Strachan, namun gagal mengenai bola dan menabrak punggung Strachan dengan cukup keras. Marah, rekan-rekan setim Batista mengelilingi wasit untuk membela dirinya, namun keputusan tersebut tidak dapat diubah.

    Beruntung bagi Uruguay, mereka tetap lolos ke babak gugur berkat hasil imbang 0-0, namun hal itu tak menghentikan serangan verbal dari Sekretaris Asosiasi Sepak Bola Skotlandia, Ernie Walker, yang menyebut negara Amerika Selatan itu sebagai "sampah dunia sepak bola".

  • Netherlands v Mexico: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    90Gol Belanda di menit-menit akhir memastikan kutukan Meksiko tetap berlanjut (2014)

    Meksiko dan Belanda belum pernah bertemu di ajang Piala Dunia sebelum laga babak 16 besar pada 2014, dan banyak pendukung El Tri yang penuh harapan bahwa tim mereka akhirnya bisa melaju melewati babak tersebut, setelah empat kali berturut-turut tersingkir sebelum babak perempat final.

    Namun, penantian Meksiko untuk 'pertandingan kelima' yang legendaris itu harus berlanjut, meskipun mereka sempat memimpin 1-0 hingga menit-menit akhir tambahan waktu. Wesley Sneijder menyamakan kedudukan dua menit sebelum pertandingan berakhir, sebelum penalti Klaas-Jan Huntelaar pada menit ke-94 memastikan ketakutan terburuk para penggemar Meksiko menjadi kenyataan. Banyak pendukung Meksiko masih belum bisa menerima cara mereka kalah, dengan klaim bahwa Arjen Robben melakukan diving untuk mendapatkan penalti penentu masih menjadi topik pembicaraan hingga hari ini.

  • 89'Keajaiban Cordoba' - Austria menyingkirkan juara bertahan Jerman Barat (1978)

    Jerman Barat mengalami kekalahan telak dari Austria di Piala Dunia 1978, yang mengakhiri rentetan 47 tahun tanpa kemenangan atas rival mereka tersebut.

    Austria sebenarnya sudah tersingkir saat menghadapi juara bertahan, namun tetap berhasil menciptakan kejutan besar di Cordoba. Karl-Heinze Rummenigge sempat membawa Jerman Barat unggul, namun keunggulan itu diimbangi oleh gol bunuh diri dari Berti Vogts. Hans Krankl kemudian mencetak gol voli yang memukau untuk membawa Austria unggul, sebelum Bernd Holtzenbein dengan cepat menyamakan kedudukan.

    Jerman Barat membutuhkan kemenangan untuk lolos, dan saat mereka berusaha mencetak gol di menit-menit akhir, Austria menyerang balik melalui Krankl, yang mencetak gol penentu kemenangan yang legendaris. Kemenangan ini merupakan kemenangan pertama Austria atas Jerman Barat sejak 1931, menghalangi Die Mannschaft untuk mencapai pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia, dan tetap menjadi salah satu kemenangan paling bersejarah bagi Austria.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    88Obama menelepon Howard setelah aksi heroik AS (2014)

    Tim Howard menunjukkan semangat Amerika-nya saat Amerika Serikat kalah dari Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2014. Kiper legendaris ini melakukan 16 penyelamatan dalam kekalahan 2-1 tersebut, yang merupakan jumlah penyelamatan terbanyak yang pernah dicatat oleh seorang kiper sejak pencatatan rekor Piala Dunia dimulai.

    Penampilannya begitu heroik sehingga dalam hitungan jam setelah pertandingan, halaman Wikipedia Howard telah diedit untuk mencantumkannya sebagai 'Menteri Pertahanan'. Sementara itu, Presiden Barack Obama secara pribadi menelepon kiper tersebut untuk memberi selamat atas penampilannya.

    AS mungkin tersingkir karena kualitas Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne yang lebih unggul, tetapi perlawanan Howard sendirian membuatnya menjadi pahlawan nasional.

  • WORLD CUP-1990-ARGENTINA-WEST GERMANYAFP

    87Jerman Barat membalas dendam atas kekalahan dari Argentina yang hanya bermain dengan sembilan pemain (1990)

    Argentina telah mengalahkan Jerman Barat di final 1986, dan kedua tim kembali berhadapan di laga puncak empat tahun kemudian. Panggung telah disiapkan di Roma untuk pertandingan ulang yang epik, namun final itu sendiri berlangsung tidak menarik dan hanya ditentukan oleh satu gol.

    Pedro Monzon mencetak sejarah dengan menjadi pemain pertama yang diusir dari lapangan dalam final Piala Dunia ketika ia menjatuhkan Jurgen Klinsmann dengan tekel kejam yang membuat striker Jerman itu berguling-guling di lapangan dalam kesakitan yang nyata. Dengan perpanjangan waktu yang semakin dekat, pertandingan dimenangkan melalui titik penalti setelah Rudi Voller terjatuh akibat tekel dari Roberto Sensini. Andreas Brehme mengeksekusi penalti tersebut untuk memenangkan pertandingan, memastikan gelar Piala Dunia ketiga bagi Jerman Barat, dan membalas dendam kepada Argentina, yang menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain setelah Gustavo Dezotti juga diusir dari lapangan pada menit-menit akhir.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    86"Ayo, ayo, Amerika!" - Gol penentu Donovan di menit-menit akhir membuat Amerika Serikat bergemuruh (2010)

    Gol penentu kemenangan Landon Donovan di masa tambahan waktu melawan Aljazair bukan sekadar sebuah gol; itu adalah momen yang membuat segenerasi penggemar sepak bola Amerika percaya.

    Amerika Serikat memasuki pertandingan terakhir fase grup Piala Dunia 2010 dengan mengetahui bahwa mereka harus menang untuk lolos, dan setelah 90 menit penuh frustrasi - gol Clint Dempsey yang dianulir, peluang yang terlewatkan, dan keputusasaan yang semakin memuncak - harapan mereka tampak sirna. Kemudian Tim Howard melakukan penyelamatan, melemparkan bola ke depan, dan memulai serangan balik yang mengubah segalanya.

    Donovan memimpin serangan tersebut, terus berlari setelah umpan silang Jozy Altidore menemukan Dempsey, dan langsung menyambar bola saat kiper Aljazair, Rais M’Bolhi, gagal menahan tembakan tersebut. Seruan Ian Darke, “Go, go, USA!”, langsung menjadi ikonik saat Donovan mencetak gol dari bola pantul dan diserbu rekan-rekannya di sudut lapangan. Di tanah air, pesta menonton meledak di seluruh negeri, menciptakan salah satu momen viral pertama dalam sejarah sepak bola AS.

  • England v USAHulton Archive

    85Inggris Terkejut oleh Tim Paruh Waktu AS (1950)

    Pada Juni 1950, Inggris berangkat ke Piala Dunia untuk penampilan perdana mereka di turnamen tersebut, setelah sebelumnya memboikot tiga edisi pertama akibat perselisihan mengenai pembayaran kepada pemain amatir dari FIFA. Meskipun ini merupakan penampilan perdana mereka, The Three Lions datang sebagai favorit karena hanya menelan empat kekalahan sejak Perang Dunia II, sementara mereka menghancurkan Portugal dengan skor 10-0 hanya beberapa pekan sebelum kick-off di Brasil.

    Sementara itu, Amerika Serikat telah mencapai semifinal edisi 1930, tetapi rekor keseluruhan mereka sangat buruk dibandingkan dengan Inggris, karena mereka telah kalah dalam ketujuh pertandingan sebelumnya sebelum kompetisi dimulai.

    Namun demikian, AS menang 1-0 berkat gol Joe Gaetjens pada menit ke-38. Tim Inggris diperkuat oleh nama-nama seperti manajer pemenang Piala Dunia masa depan Alf Ramsey, Tom Finney, yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat itu, dan kapten legendaris Billy Wright. Lawan mereka, di sisi lain, adalah pemain paruh waktu; Frank Borghi, misalnya, bekerja sebagai sopir mobil jenazah di rumah duka pamannya. Ini tetap menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia.

  • Franz Beckenbauer West Germany v East Germany 1974 FIFA World CupHulton Archive

    84Jerman Timur mengalahkan Jerman Barat dalam pertemuan perdana mereka (1974)

    Tiga negara pernah mengalami kekalahan dalam turnamen Piala Dunia namun tetap berhasil mengangkat trofi juara. Jerman Barat melakukannya dua kali, pertama pada tahun 1954 dan kemudian pada tahun 1974, saat pertandingan balas dendam mereka melawan Jerman Timur diwarnai oleh suasana yang sangat memanas.

    Pertandingan antara Barat yang Kapitalis dan Timur yang Komunis sarat dengan makna Perang Dingin, namun pertandingan tersebut ternyata sulit untuk ditonton hingga menit ke-77, ketika Jurgen Sparwasser mencetak gol dengan rapi dari jarak dekat untuk memastikan kemenangan bagi Timur.

    Kekalahan ini dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia, tetapi hal itu justru menjadi peringatan bagi Jerman Barat, yang membalikkan keadaan dan akhirnya mengalahkan Belanda di final.

  • Argentina v Croatia: Group D - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    83Messi & Argentina Kalah Telak dari Kroasia (2018)

    Argentina dan Lionel Messi tidak menjalani Piala Dunia 2018 dengan baik, dan momen terburuk mereka tak diragukan lagi terjadi saat mereka dihancurkan 3-0 oleh Kroasia pada malam di mana Luka Modric menjadi bintang utama.

    Messi tidak mampu menginspirasi Argentina dengan kecemerlangannya yang biasa, sementara kesalahan fatal dari kiper Willy Caballero membawa Kroasia menuju kemenangan bersejarah. Entah mengapa, Caballero memutuskan untuk mencoba mengangkat bola melewati Ante Rebic, tetapi gagal total, sehingga memungkinkan sang striker dengan mudah mencetak gol pembuka ke gawang kosong di awal babak kedua.

    Modric kemudian muncul dengan momen ajaib untuk menggandakan keunggulan Kroasia, saat ia melepaskan tendangan melengkung indah dari jarak jauh yang mengalahkan Caballero yang sudah terjatuh. Ivan Rakitic menjadi penutup yang sempurna dengan tendangan mudah, sementara harapan Messi dan Argentina untuk lolos dari fase grup kini tergantung pada seutas benang tipis mengingat hasil imbang mereka di laga pembuka melawan Islandia.

  • 82Gol spektakuler Al-Owairan mengantarkan kemenangan Saudi (1994)

    Arab Saudi benar-benar meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada debut mereka di Piala Dunia 1994, dengan berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan Maroko dan Belgia di babak penyisihan grup. Dalam kemenangan atas Belgia itulah Saeed Al-Owairan mengukuhkan dirinya sebagai sosok legendaris dalam sejarah sepak bola Arab Saudi berkat aksi individu yang memukau.

    Al-Owairan mengambil bola di wilayahnya sendiri dan terus menerobos ke depan, melewati empat pemain belakang Belgia sambil masuk ke kotak penalti, di mana ia dengan cerdik mencetak gol ke gawang Michel Preud'homme untuk menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut.

    Tim Saudi tersingkir oleh Swedia di babak berikutnya, namun tak ada yang bisa menyangkal bahwa mereka telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan.

  • 81Hongaria mencetak 10 gol ke gawang El Salvador (1982)

    Pada masa-masa awal sepak bola internasional, Hongaria secara luas dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun, pada tahun 1982, mereka sudah jauh dari status kekuatan besar seperti dulu.

    Pada babak penyisihan grup, mereka diundi untuk menghadapi El Salvador. Negara Amerika Tengah tersebut sedang dilanda perang saudara, yang berarti tim tersebut tidak dapat menjadwalkan pertandingan pemanasan yang layak, sementara latihan juga terganggu oleh pecahnya pertempuran.

    Meskipun demikian, El Salvador mencoba menyerang Hungaria; hal itu tidak berhasil. Hungaria unggul 3-0 pada babak pertama dan kemudian memperlebar keunggulan menjadi 5-0 pada menit ke-60. El Salvador memang mencetak gol hiburan, tetapi kemudian masuklah Laszlo Kiss, yang hingga kini tetap menjadi satu-satunya pemain cadangan yang mencetak hat-trick di Piala Dunia.

    Lazar Szentes dan Tibor Nyilasi melengkapi skor saat Hungaria menjadi tim pertama — dan sejauh ini satu-satunya — yang pernah mencetak gol dua digit dalam satu pertandingan di turnamen tersebut. Selama 90 menit, mereka kembali menjadi 'Magical Magyars'.

  • WORLD CUP-1994-WEST GERMANY-BULGARIAAFP

    80Bulgaria, tim kejutan, lolos ke semifinal (1994)

    Bulgaria mencatatkan penampilan terbaiknya di Piala Dunia pada tahun 1994, berkat generasi emas para pemainnya yang mengantarkan mereka ke babak empat besar turnamen tersebut. Hristo Stoichkov menutup turnamen sebagai pencetak gol terbanyak bersama, sementara Yordan Letchkov dan Krasimir Balakov juga berperan sangat besar.

    Mereka semua berperan saat Bulgaria menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman di perempat final. Tendangan penalti Lothar Matthäus seolah-olah telah memastikan Die Mannschaft lolos ke semifinal, tetapi dua gol dalam empat menit dari Stoichkov dan Letchkov membalikkan keadaan dan menandai pertama kalinya sejak 1978 Jerman gagal mencapai final.

  • 79Gol indah Pavard membuat Argentina tersingkir (2018)

    Prancis mengalahkan Argentina 4-3 dalam laga babak 16 besar yang epik pada 2018, saat Kylian Mbappé yang masih remaja tampil lebih cemerlang daripada Lionel Messi di Rusia. Mbappé mencetak dua gol untuk membantu Les Bleus melaju ke perempat final, namun di tengah segala bakat yang ditampilkan, justru bek kanan Prancis yang kurang dikenal, Benjamin Pavard, yang menciptakan momen paling berkesan dalam pertandingan tersebut.

    Umpan silang Lucas Hernandez dari sisi kiri melintasi gawang sebelum disambut oleh Pavard di tepi kotak penalti. Bek tersebut tidak ragu sejenak pun dan langsung melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang untuk mencetak gol pertamanya bersama Prancis dengan gaya yang memukau.

    Tendangan melengkung Pavard kemudian terpilih sebagai Gol Terbaik Turnamen, dengan tayangan ulang dari belakang sang pencetak gol menjadi salah satu momen paling ikonik dalam ingatan Piala Dunia baru-baru ini.

  • Eusebio Portugal 1966Getty Images

    78Eusebio mencetak empat gol dalam comeback epik Portugal (1966)

    Korea Utara sudah menjadi sorotan utama di turnamen 1966 setelah mengalahkan Italia di babak penyisihan grup, namun mereka nyaris mencuri perhatian lebih besar lagi saat menghadapi Portugal asuhan Eusebio di perempat final, dengan unggul 3-0 dalam 30 menit pertama.

    Namun, Eusebio punya rencana lain. Pemain yang sering dianggap sebagai yang terbaik kedua setelah Pele di antara rekan-rekannya ini menampilkan performa luar biasa, memperkecil ketertinggalan dengan tendangan menakjubkan sebelum mencetak gol penalti menjelang akhir babak pertama.

    Dengan Portugal yang benar-benar kembali ke dalam permainan, Eusebio mencetak gol lagi di babak kedua, kemudian memenangkan dan mencetak penalti lainnya untuk membawa timnya unggul. Jose Augusto menambahkan gol kelima sebelum pertandingan berakhir, tetapi pertandingan ini sepenuhnya tentang Eusebio yang mengukuhkan warisannya di panggung global.

  • 77Forlan menguasai bola Jabulani (2010)

    Bola Jabulani 2010 akhirnya menjadi bola pertandingan paling kontroversial dalam sejarah Piala Dunia. adidas merancang bola tersebut dalam upaya untuk merevolusi sepak bola modern dengan bola paling akurat dan bulat sempurna dalam sejarah, namun justru Jabulani sering melenceng ke segala arah dengan efek lintasan yang tak terduga, sehingga menuai kritik, terutama dari para penjaga gawang yang berlaga di turnamen tersebut.

    Namun, satu pemain yang jelas tidak mengeluh adalah penyerang Uruguay Diego Forlan, yang meraih Golden Ball di Afrika Selatan berkat lima golnya selama perjalanan timnya menuju semifinal. Mantan bintang Atletico Madrid ini menyusun cuplikan-cuplikan menakjubkan dengan beberapa tendangan berani, memanfaatkan lintasan bola Jabulani yang sering kali tidak terduga dengan serangkaian tendangan keras terutama dari jarak jauh.

  • Italy's defender Fabio Cannavaro reactsAFP

    76Juara bertahan Italia tersingkir di babak penyisihan grup (2010)

    Italia tak terkalahkan sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia 2010, dan meskipun hanya sedikit yang memprediksi Azzurri mampu mengulangi kesuksesan empat tahun sebelumnya dengan meraih gelar juara lagi, mereka tentu saja tidak diharapkan tersingkir di babak awal.

    Tim asuhan Marcello Lippi membutuhkan gol penyama kedudukan dari Daniele De Rossi pada menit ke-63 untuk meraih satu poin dalam pertandingan pembuka melawan Paraguay, dan mereka kembali menghadapi kesulitan saat tertinggal dari tim underdog Selandia Baru, dengan Vincenzo Laquinta kali ini mencetak gol dari titik penalti untuk mengamankan hasil imbang 1-1.

    Butuh kemenangan melawan Slovakia untuk memastikan tempat di babak 16 besar, Italia tertinggal 2-0 berkat dua gol Robert Vittek dan, meski sempat bangkit di akhir laga lewat gol-gol dari Antonio Di Natale dan Fabio Quagliarella, akhirnya kalah 3-2, yang mengakhiri upaya mereka mempertahankan gelar di tahap paling awal.

  • CORRECTION-WORLD CUP-1978-ARG-NED-ANNIVERSARYAFP

    75Dua gol Kempes membawa Argentina meraih gelar juara pertamanya (1978)

    Argentina dinobatkan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya pada tahun 1978, dengan penyerang legendaris Mario Kempes muncul sebagai bintang sejatinya. Kempes mencetak enam gol dalam empat pertandingan saat tuan rumah mengakhiri penantian mereka akan trofi tersebut, dengan dua di antaranya tercipta pada final melawan Belanda.

    Yang luar biasa, Kempes membutuhkan 10 pertandingan untuk mencetak gol pertamanya di Piala Dunia, dan sang penyerang kemudian mengakui bahwa saran manajer Cesar Luis Menotti untuk mencukur kumis ikoniknya mungkin telah membantunya mengakhiri puasa golnya.

    Dua gol melawan Polandia diikuti oleh dua gol lagi melawan Peru dan kemudian dua gol melawan Belanda untuk memenangkan Piala Dunia bagi Argentina, yang membuat Kempes meraih Bola Emas dan mengukuhkan status 'El Matador' sebagai pahlawan nasional.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    74Tim debutan Aljazair mengejutkan Jerman Barat (1982)

    Pada tahun 1982, Aljazair membuat Jerman Barat, salah satu favorit pra-turnamen, terkejut dalam pertandingan babak penyisihan grup yang benar-benar ikonik. Prediksi sebelum pertandingan berfokus pada berapa banyak gol yang akan dicetak Jerman, sementara Aljazair masih menjadi misteri dalam turnamen pertamanya.

    Namun, segalanya berubah drastis pada menit ke-54, saat Rabah Madjer mencetak gol dengan memanfaatkan bola pantul, yang memicu kegembiraan di bangku cadangan Aljazair. Karl-Heinz Rummenigge menyamakan kedudukan, tetapi Aljazair kembali unggul hanya 60 detik kemudian, melalui serangkaian umpan yang apik yang diakhiri dengan gol penentu kemenangan oleh Lakhdar Belloumi, yang sulit dipercaya oleh tim Jerman Barat.

    Aljazair berhasil mempertahankan kemenangan. Namun, Jerman akan tertawa terakhir (lebih lanjut tentang hal ini akan dibahas...).

  • WORLD CUP-1978-ARGENTINA-TEAMAFP

    73Tuduhan suap menodai kekalahan telak Argentina (1978)

    Kemenangan telak Argentina 6-0 atas Peru memastikan tempat Albiceleste di final turnamen 1978 – yang kemudian mereka menangkan – namun memicu tuduhan pengaturan skor dan suap yang hingga kini belum terselesaikan. 

    Argentina harus memenangkan pertandingan dengan selisih minimal empat gol untuk lolos, dan berhasil mencetak enam gol untuk mengalahkan Brasil dan merebut tempat di final. Sejak itu, muncul tuduhan suap yang melibatkan pengiriman gandum dalam jumlah besar dari Argentina ke Peru, serta tuduhan ancaman dan pengaturan skor.

    Diktator Argentina, Jenderal Jorge Videla, juga dikabarkan masuk ke ruang ganti Peru bersama Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger sebelum pertandingan, sementara ada juga dugaan bahwa Videla dan penguasa militer Peru, Jenderal Francisco Morales Bermudez, membuat kesepakatan untuk mengatur hasil pertandingan sebagai bagian dari ‘Operasi Condor.’ Penyelidikan resmi belum pernah dibuka.

  • Battle of SantiagoHulton Archive

    72'Pertempuran Santiago' - Pertempuran sengit antara Chili dan Italia (1962)

    Piala Dunia 1962 di Chili akan selamanya dikenang sebagai salah satu turnamen paling brutal, dengan puncak insidennya terjadi pada pertandingan fase grup antara tuan rumah dan Italia.

    Pertandingan baru berjalan 13 detik ketika pelanggaran pertama terjadi, sementara kartu merah pertama dikeluarkan setelah hanya empat menit ketika bek Italia Giorgio Ferrini diusir dari lapangan, meskipun ia menolak untuk pergi dan harus digiring keluar lapangan oleh polisi bersenjata.

    Kekacauan pun terjadi saat terjadi perkelahian dan pemain Chili, Leonel Sanchez, lolos dari hukuman setelah mematahkan hidung Humberto Maschio. Sanchez juga melayangkan pukulan ke arah Mario David di akhir babak pertama, yang mengakibatkan pemain Italia itu diusir dari lapangan karena membalas dan membuat Azzurri hanya tersisa sembilan pemain. Chile akhirnya menang 2-0, tetapi pertandingan ini akan selalu dikenang karena kebencian yang terpancar antara kedua negara, bukan karena permainan sepak bola yang ditampilkan.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    71Demonstrasi di Kuwait menghentikan pertandingan Prancis (1982)

    Selama babak penyisihan grup tahun 1982, Kuwait mengincar kemenangan besar saat mereka diundi melawan Prancis — namun pertandingan itu justru berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan lelucon.

    Saat Prancis mencetak gol yang seharusnya menjadi gol keempat mereka, para pemain belakang Kuwait berhenti sebelum tendangan dilepaskan, dengan alasan mendengar peluit dari penonton dan mengira wasit meniup peluit untuk offside. Hal itu tidak benar, namun para pemain dan staf negara Timur Tengah tersebut memprotes wasit, dan polisi dipanggil untuk memisahkan para penggemar dari para pemain.

    Presiden Asosiasi Sepak Bola Kuwait, Pangeran Fahid, turun dari tribun untuk ikut campur, dan tampaknya memerintahkan para pemainnya untuk melanjutkan pertandingan. Sementara itu, wasit secara mengejutkan mengubah keputusannya dan menganulir gol tersebut, yang membuat Les Bleus terkejut. Prancis akhirnya mencetak gol keempat dan menang 4-1, tetapi penundaan tersebut merupakan kejadian aneh yang sulit dipercaya bagi penonton netral.

  • Josip Simunic Croatia 2006Getty Images

    70Kartu kuning ketiga baru berhasil mengusir Simunic dari lapangan (2006)

    Rasanya aneh jika seorang wasit justru menjadi salah satu sorotan utama di Piala Dunia, namun karier Graham Poll di level tertinggi nyaris berakhir setelah satu kesalahan di panggung dunia.

    Selama pertandingan fase grup Kroasia melawan Australia di Piala Dunia 2006, Josip Simunic melakukan pelanggaran terhadap Harry Kewell di luar area bola dan mendapat kartu kuning. Bek tersebut kemudian melakukan pelanggaran di garis tengah pada menit ke-90 dan kembali mendapat kartu kuning.

    Bagi yang memahami aturan sepak bola, kartu kuning kedua seharusnya berarti kartu merah. Namun, hal itu tidak terjadi karena Poll membiarkan Simunic terus bermain. Kemudian, saat pertandingan berakhir, Simunic mendorong Poll, sehingga ia mendapat kartu kuning ketiga dan akhirnya kartu merah.

    Pertandingan berakhir dengan skor 2-2 - untungnya bagi Poll, karena jika tidak, Australia mungkin akan mengajukan banding untuk pertandingan ulang - tetapi wasit tersebut pensiun dari turnamen internasional setelah itu dan menjelaskan kesalahannya dengan mengatakan bahwa ia "salah mencatat nama pemain nomor tiga Australia, Craig Moore, saat memberikan kartu kuning kedua kepada Simunic dan tidak menyadari kesalahannya".

  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-JUBOAFP

    69Tendangan penalti Grosso memastikan gelar juara bagi Italia (2006)

    Fabio Grosso adalah tokoh utama di balik salah satu momen paling tak terlupakan dalam sejarah Piala Dunia. Setelah mencetak gol brilian melawan tuan rumah Jerman di babak semifinal untuk membantu timnya melaju ke final, Azzurri kemudian mengalahkan Prancis melalui adu penalti dan berhasil meraih gelar juara untuk keempat kalinya.

    Dengan Zinedine Zidane yang diusir keluar lapangan pada babak perpanjangan waktu saat skor imbang 1-1 di Berlin, pertandingan dilanjutkan ke adu penalti, dan Grosso ditugaskan untuk mencetak tendangan penentu kemenangan. Ia mencetak gol ke sudut atas gawang dengan tenang, sebelum terjatuh karena emosi bersama rekan-rekan setimnya. Bek kiri yang kurang dikenal ini baru saja mencetak dua gol terpenting dalam sejarah sepak bola Italia, dan ia pun hampir tak percaya, saat Italia dinobatkan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya sejak 1982.

  • FBL-US-WC1994-RUSSIA-CAMEROONAFP

    68Salenko mencetak lima gol melawan Kamerun (1994)

    Oleg Salenko mungkin tidak menyangka bahwa ia akan tampil untuk terakhir kalinya bersama Rusia dalam laga yang sudah tak berarti apa-apa melawan Kamerun pada pertandingan terakhir fase grup turnamen 1994, namun ia benar-benar memanfaatkannya dengan baik.

    Setelah kalah dari Brasil dan Swedia, Rusia tidak memiliki peluang untuk lolos ke babak gugur, sementara Kamerun hampir pasti tersingkir setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan pertama mereka. Meskipun penyerang ikonik Roger Milla mencetak gol untuk Indomitable Lions, Salenko-lah yang mencatatkan namanya dalam buku sejarah dengan menjadi pemain pertama yang mencetak lima gol dalam satu pertandingan Piala Dunia saat Rusia menang telak 6-1.

  • CUP-FR98-FRA-PAR-BLANC-JUBILATESAFP

    67Gol Penentu Kemenangan Blanc (1998)

    Laurent Blanc adalah salah satu pemain Prancis yang paling konsisten pada tahun 1998, namun momen yang mengukir namanya dalam sejarah terjadi pada babak 16 besar melawan Paraguay. Saat skor imbang 0-0 dan memasuki babak perpanjangan waktu, aturan 'Golden Goal' yang baru mulai berlaku, yang berarti tim pertama yang mencetak gol akan memastikan tempat mereka di perempat final.

    Blanc mengambil inisiatif sendiri, menyambut tendangan sudut dengan tendangan samping yang tenang pada menit ke-114, membuat Parc des Princes bergemuruh. Ini adalah kali pertama Golden Goal dicetak di Piala Dunia, dan hal itu terbukti krusial, karena Les Bleus akhirnya memenangkan Piala Dunia di kandang sendiri.

    Blanc tidak bisa bermain di final setelah mendapat kartu merah akibat menanduk Slaven Bilic dari Kroasia di semifinal, namun ia tetap menjadi pahlawan berkat kontribusinya yang bersejarah di awal turnamen.

  • WORLD CUP-1990-ITA-ARG-SCHILLACIAFP

    66Schillachi yang tak begitu dikenal muncul sebagai peraih Sepatu Emas (1990)

    Bintang yang mencuri perhatian bagi tuan rumah Piala Dunia Italia pada tahun 1990 adalah Salvatore ‘Toto’ Schillaci, yang memulai turnamen sebagai pemain yang relatif tidak dikenal namun kemudian mencetak enam gol dan mengalahkan bintang-bintang ternama seperti Lothar Matthäus dan Diego Maradona untuk meraih Sepatu Emas.

    Schillaci belum pernah dipanggil ke timnas Italia sebelum Piala Dunia, namun penyerang Juventus ini berhasil mencetak gol pada debutnya setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Austria. Gol-gol lainnya menyusul saat melawan Cekoslowakia, Uruguay, dan Irlandia, yang membawa Italia ke semifinal melawan Argentina.

    Schillaci kembali mencetak gol, namun Italia tak mampu melaju melewati juara bertahan, dan tersingkir melalui adu penalti. Azzurri pun kecewa, namun Schillaci belum selesai di situ, karena gol lainnya dalam pertandingan perebutan tempat ketiga membuatnya meraih gelar Sepatu Emas dan Bola Emas, yang selamanya mengukuhkan posisinya dalam sejarah Piala Dunia.

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    65Keane yang marah meninggalkan pemusatan latihan timnas Irlandia (2002)

    Kapten Irlandia, Roy Keane, menimbulkan kehebohan di Piala Dunia 2002 bahkan sebelum turnamen itu dimulai, ketika ia keluar dengan marah dari pemusatan latihan tim menjelang turnamen. Kapten Manchester United itu jelas merupakan pemain terpenting Irlandia, namun berselisih dengan manajer Mick McCarthy dan sama sekali tidak diturunkan di Korea Selatan dan Jepang.

    Keane melancarkan serangan pedas terhadap persiapan dan markas latihan Irlandia di Saipan, yang memicu pertengkaran sengit dengan McCarthy. Ketegangan antara pemain dan manajer tersebut akhirnya berujung pada pemecatan Keane dari skuad dan kepulangannya ke rumah.

    Mantan gelandang tersebut sejak itu menegaskan bahwa ia “tidak menyesal” atas insiden tersebut, yang kemudian diangkat menjadi film berjudul 'Saipan', yang dibintangi oleh Steve Coogan. Irlandia berhasil lolos dari fase grup, namun impian mereka untuk lolos ke babak selanjutnya harus berakhir setelah dikalahkan oleh Spanyol melalui adu penalti di babak 16 besar.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    64Maradona & Argentina merebut gelar juara (1986)

    Final Piala Dunia 1986 bukanlah pertandingan individu terbaik yang pernah dimainkan, tetapi tetap menjadi legendaris berkat satu orang: Diego Maradona.

    Dengan Argentina unggul 2-0 dan tampil dominan melawan Jerman Barat, trofi tampaknya pasti akan kembali ke Amerika Selatan sebelum gol dari Karl-Heinz Rummenigge dan Rudi Voller menyamakan kedudukan. Kemudian, dengan hanya enam menit tersisa, Jorge Burruchaga memanfaatkan umpan terobosan yang sempurna dari Maradona untuk mengembalikan keunggulan Argentina.

    Kali ini, La Albiceleste berhasil mempertahankan keunggulan untuk meraih gelar Piala Dunia kedua mereka, dan sang ikon bernomor punggung 10 diangkat tinggi-tinggi di atas rekan-rekan setimnya selama perayaan. Dengan lima gol dan lima assist, turnamen 1986 di Meksiko menjadi milik Maradona, dan sudah sepantasnya ia berakhir di pihak pemenang.

  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    63Rekor 13 gol Fontaine membawanya meraih Sepatu Emas (1958)

    Meskipun pemain seperti Erling Haaland, Kylian Mbappé, dan Harry Kane mencatatkan rekor gol yang luar biasa di era modern ini, justru Just Fontaine-lah yang mencetak sejarah pada tahun 1958 berkat performa gemilangnya di Swedia.

    Sejumlah penyerang hebat telah menghiasi Piala Dunia selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada pemain yang mencetak lebih banyak gol dalam satu turnamen daripada pemain Prancis ini, yaitu 13 gol hanya dalam enam pertandingan. Mantan striker Nice dan Reims ini mencetak hat-trick dalam kemenangan pembuka Les Bleus 7-3 atas Paraguay dan menyumbang dua gol dalam kekalahan 3-2 dari Yugoslavia.

    Satu gol lagi tercipta saat melawan Skotlandia sebelum Fontaine mencetak dua gol lagi dalam kemenangan perempat final atas Irlandia Utara. Satu golnya saat melawan Brasil tidak dapat mencegah Prancis dari kekalahan 5-2, tetapi Fontaine mengakhiri turnamen dengan mencetak empat gol dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Jerman Barat, sehingga memastikan rekor Sepatu Emas.

  • WC2002-ARG-ENG-BECKHAMAFP

    62Beckham Membawa Argentina Menuju Kebangkitan (2002)

    David Beckham menjadi musuh publik nomor satu di Inggris ketika ia diusir wasit saat melawan Argentina pada tahun 1998, saat Tim Tiga Singa tersingkir dari turnamen di babak 16 besar. Namun, empat tahun kemudian, gelandang tersebut berhasil menebus kesalahannya saat menghadapi lawan yang sama.

    Beckham harus berjuang melawan waktu agar bisa pulih tepat waktu untuk Piala Dunia setelah mengalami patah tulang metatarsal, tetapi ia berhasil pulih tepat waktu dan menjadi starter dalam pertandingan grup melawan La Albiceleste. Momen krusial terjadi di akhir babak pertama ketika Inggris mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Mauricio Pochettino terhadap Michael Owen. Beckham maju ke depan dengan harapan seluruh bangsa di pundaknya, dan pemain nomor 7 Inggris itu melepaskan tendangan penalti tepat ke tengah gawang untuk memastikan kemenangan 1-0 dan tempat di babak gugur.

    Kekalahan tersebut, di sisi lain, turut menyebabkan Argentina tersingkir lebih awal, sementara Beckham kembali diakui sebagai ikon nasional.

  • 61Kejadian konyol tendangan bebas Zaire (1974)

    Zaire — yang kini dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo — baru sekali tampil di Piala Dunia, namun kisah mereka pada tahun 1974 cukup tragis.

    Setelah dikalahkan oleh Skotlandia, pejabat pemerintah mencuri bonus yang seharusnya diberikan kepada para pemain, yang menyebabkan kekalahan telak 9-0 tanpa motivasi dari Yugoslavia. Setelah itu, skuad tersebut diancam oleh diktator negara tersebut, Mobutu Sese Seko, yang mengatakan bahwa mereka tidak akan diizinkan pulang jika kalah dari Brasil dengan selisih lebih dari tiga gol.

    Dalam momen perlawanan selama pertandingan melawan Selecao itu, saat timnya tertinggal 3-0, bek Mwepu Ilunga menerobos keluar dari barisan pertahanan saat menghadapi tendangan bebas dan menendang bola menjauh. Media Barat saat itu banyak mengejek insiden tersebut, tetapi Ilunga kemudian mengatakan bahwa ia ingin diusir wasit sebagai bentuk protes terhadap rezim Zaire. Ia hanya menerima kartu kuning.

  • Netherlands v Costa Rica: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    60Krul, Pemain Cadangan Andalan yang Menjadi Pahlawan dalam Adu Penalti (2014)

    Tim Krul telah menerima kenyataan bahwa ia hanya akan menonton dari bangku cadangan Belanda di Piala Dunia 2014, sementara Jasper Cillessen ditunjuk sebagai kiper utama dalam kelima pertandingan hingga babak perempat final. Namun, pelatih kepala Louis van Gaal memiliki rencana besar di benaknya.

    Dengan hanya beberapa detik tersisa di babak perpanjangan waktu melawan Kosta Rika, dan dengan pertandingan yang akan berlanjut ke adu penalti, Krul dimasukkan sebagai pemain pengganti di menit terakhir agar ia bisa menghadapi tendangan penalti. Itu adalah pertaruhan besar, tetapi Krul sudah siap, menahan tendangan penalti dari Bryan Ruiz dan Michael Umana untuk membawa Belanda lolos.

    Intervensi Van Gaal pun memicu perdebatan global mengenai psikologi adu penalti dan apakah kiper cadangan dapat dipersiapkan secara khusus dengan peran Krul sebagai acuan.

  • Gerd Muller West Germany 1974Getty Images

    59Muller menuntaskan comeback-nya saat Jerman Barat meraih kemenangan (1974)

    Belanda memang pantas dikenal sebagai salah satu negara sepak bola terkemuka pada tahun 1970-an, namun mereka gagal memanfaatkan dominasi dan gaya permainan mereka dalam dua final yang mengecewakan selama dekade tersebut.

    Yang pertama terjadi pada tahun 1974 ketika mereka menghadapi Jerman Barat di Olympiastadion, Munich. 'Total Football' tampaknya akan menang setelah Johan Neeskens mencetak gol penalti pada menit kedua, tetapi Paul Breitner menyamakan kedudukan untuk Jerman dengan tendangan penalti di pertengahan babak pertama.

    Gerd Muller kemudian mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-43, membantu Jerman Barat meraih gelar Piala Dunia kedua mereka. Gol tersebut ternyata menjadi gol internasional terakhir striker legendaris tersebut karena ia pensiun dari tim nasional Jerman setelah turnamen tersebut.

  • Luigi Riva Italy 1970Getty Images

    58'Pertandingan Abad Ini' - Italia mengalahkan Jerman Barat dalam semifinal yang epik (1970)

    Dijuluki sebagai ‘Pertandingan Abad Ini’ oleh FIFA sendiri, kemenangan epik Italia atas Jerman Barat di semifinal tahun 1970 juga terpilih sebagai pertandingan terbaik abad ke-20 oleh para penggemar.

    Kedua juara sebelumnya bertemu di Mexico City, dan apa yang terjadi selanjutnya takkan pernah terlupakan. Saat Azzurri memimpin 1-0 hingga menit-menit akhir tambahan waktu, Karl-Heinz Schnellinger secara dramatis menyamakan kedudukan untuk Jerman. Pada babak perpanjangan waktu, tercipta lima gol yang luar biasa, dengan Jerman sempat memimpin sebelum Italia membalas. Itu adalah 30 menit yang penuh kegilaan yang akhirnya berakhir dengan Azzuri keluar sebagai pemenang 4-3, dengan para pemain dari kedua tim ambruk ke lantai saat waktu habis, kelelahan setelah berusaha menghibur seluruh dunia.

  • TO GO WITH AFP STORY BY PHILIPPE GRELARDAFP

    57Prancis dilanda kekacauan setelah Anelka dipulangkan (2010)

    Prancis memiliki banyak pemain berbakat kelas dunia saat mereka tiba di Afrika Selatan untuk Piala Dunia 2010, namun optimisme alami itu segera berubah menjadi rasa malu dan bencana ketika tim yang menjadi finalis pada 2006 itu hancur berantakan akibat pemberontakan para pemain.

    Hasil imbang tanpa gol melawan Uruguay pada pertandingan pembuka fase grup bukanlah hasil terburuk, terutama mengingat kekuatan tim Amerika Selatan tersebut, tetapi kekalahan 2-0 dari Meksiko yang terjadi setelahnya disertai perselisihan antara Nicolas Anelka dan pelatih Raymond Domenech yang berujung pada skandal besar.

    Anelka dilaporkan menolak meminta maaf setelah mengatakan kepada Domenech, "Pergi saja, kau anak pelacur," pada babak pertama. Federasi Sepak Bola Prancis memutuskan untuk mengeluarkan striker tersebut dari skuad, tetapi hal itu justru membuat para pemain menolak berlatih menjelang pertandingan terakhir fase grup, kekalahan 2-1 dari tuan rumah Afrika Selatan yang memastikan tersingkirnya mereka. Anelka dilarang bermain dalam 18 pertandingan dan tidak pernah bermain lagi untuk Prancis.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    56Turnamen Neymar berakhir dengan air mata (2014)

    Neymar adalah dan akan selalu menjadi ikon Brasil, namun penampilannya di level internasional sering kali berakhir dengan kekecewaan.

    Bertekad untuk mengikuti jejak Pele dan Ronaldo dalam memimpin Selecao meraih kejayaan di Piala Dunia, pemain sayap yang terampil ini tampak dalam performa terbaiknya di turnamen kandang pada 2014. Namun, semua itu berakhir secara mendadak ketika Neymar harus ditandu keluar lapangan saat kemenangan di perempat final melawan Kolombia.

    Sebuah tendangan di punggung dari Juan Zuniga telah mematahkan tulang belakangnya, membuatnya absen dari sisa kompetisi. Itu adalah momen emosional bagi penonton tuan rumah dan rekan-rekan setim Neymar, tetapi apa yang terjadi di semifinal bahkan lebih menghancurkan...

  • CUP-FR98-USA IRI-ABEDZADEH-FLAGAFP

    55Iran mengalahkan Amerika Serikat dalam pertandingan grup yang sarat muatan politik (1998)

    Tak ada pertandingan di turnamen 1998 yang lebih dinanti daripada laga antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara tersebut belum pernah bertemu sejak Revolusi Islam 1979, dan hubungan diplomatik di antara keduanya tetap sangat tegang. Namun, hanya beberapa hari sebelum pertandingan, para pemain Iran memberikan bunga putih kepada lawan mereka sebagai tanda niat baik.

    Mereka kemudian berhasil memenangkan pertandingan tersebut, dengan Hamid Estili dan Mehdi Mahdavikia mencetak gol dalam kemenangan 2-1, yang memicu perayaan meriah di tanah air mereka di Timur Tengah. Kedua tim akhirnya tersingkir di babak penyisihan grup, namun pertandingan tersebut tetap menjadi salah satu peristiwa olahraga paling signifikan secara politik di era modern.

  • North Korean national soccer team players celebratAFP

    54Korea Utara mengejutkan Italia (1966)

    Turnamen 1966 mencatat apa yang mungkin menjadi kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Korea Utara kalah 3-0 pada laga pembuka mereka melawan Uni Soviet, lalu bermain imbang 1-1 dengan Chili berkat gol penyeimbang pada menit ke-88. Sementara itu, Italia hanya membutuhkan hasil imbang melawan tim Asia yang kurang diunggulkan itu untuk lolos, sedangkan Korea Utara harus menang melawan juara dua kali saat itu.

    Italia mengalami cedera dini, yang berarti mereka harus bermain sebagian besar pertandingan dengan 10 orang, dan Pak Sung-jin memanfaatkan kesempatan itu, mencetak gol brilian dari tepi kotak penalti untuk membawa Korea Utara memimpin dan, pada akhirnya, meraih kemenangan yang mereka butuhkan, yang mengejutkan seluruh dunia.

    "Saya bergerak [saat bola sedang melayang] agar bisa menggunakan kaki kanan saya, yang selalu lebih akurat, dan saya mencetak gol," kata Pak. "Jika kita menganalisis mengapa Italia kalah dalam pertandingan ini, pertama-tama mereka kalah dalam pertarungan mental, dan kedua, setelah kebobolan, mereka bermain secara individu, bukan sebagai sebuah tim, sehingga kita melihat kemenangan kerja sama tim atas keunggulan teknis."

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    53Gotze membawa Jerman meraih kemenangan (2014)

    Jerman tak diragukan lagi adalah tim terbaik di Piala Dunia 2014. Mereka berhasil melaju ke final setelah menghancurkan tuan rumah Brasil dengan skor 7-1 di semifinal, namun tak ada jalan mudah untuk mengalahkan Argentina di final.

    Pelatih kepala Joachim Low terkenal karena berbisik, 'Tunjukkan kepada dunia bahwa kamu lebih baik dari [Lionel] Messi' kepada Mario Gotze yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, dan dengan tujuh menit tersisa di babak perpanjangan waktu, penyerang Borussia Dortmund itu menciptakan momen terbesar dalam kariernya. Umpan silang Andre Schurrle dari sisi kiri disambut dengan tenang oleh Gotze, yang melepaskan tendangan voli yang melewati Sergio Romero di gawang.

    Di usia yang baru 22 tahun, Gotze telah membawa Jerman meraih gelar Piala Dunia keempat mereka dan mencatatkan namanya dalam buku sejarah, selamanya dikenang sebagai pahlawan nasional.

  • 52Perayaan epik Tardelli saat Italia meraih kemenangan (1982)

    Pada tahun 1982, Italia mengalahkan Jerman dalam sebuah final yang luar biasa. Tim Azzurri menang 3-1, namun yang tetap terpatri dalam ingatan siapa pun yang pernah menyaksikan cuplikan ikonik tersebut adalah sosok Marco Tardelli yang berlari menjauh, setelah mencetak gol ke sudut bawah gawang dari jarak jauh untuk membawa timnya unggul 2-0.

    Tardelli melepaskan tendangannya, dan begitu jaring gawang bergetar, ia tampak berubah, kembali ke masa kecilnya, bermimpi mencapai puncak permainan, tertidur sambil membayangkan momen ini, bola melewati kiper, para penggemar bersorak, semua berkat satu tendangan dari kakinya sendiri.

    Ia segera dikerumuni rekan-rekannya, namun saat ia berlari menjauh, tangan terentang, rambut menutupi wajahnya sambil menggelengkan kepala tak percaya, sulit untuk tidak terharu oleh perwujudan pencapaian segala hal yang ia tuju.

    Sebuah gol di final Piala Dunia, bagaimana Anda akan merayakannya? Kemungkinan besar persis seperti Tardelli, dan ada sesuatu yang benar-benar indah tentang hal itu, sebuah ikatan yang menghubungkan para penggemar dan pemain.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    51'Pertempuran Lusail' - Argentina Menang dalam Pertandingan Perempat Final yang Penuh Ketegangan (2022)

    Argentina dan Belanda saling berhadapan dalam salah satu pertandingan paling panas dalam sejarah Piala Dunia pada babak perempat final turnamen 2022.

    Argentina akhirnya menang 4-3 melalui adu penalti setelah imbang 2-2, namun mereka sempat memimpin 2-0 hingga menit ke-83, sebelum pemain pengganti Wout Weghorst mencetak dua gol di menit-menit akhir dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan, yang kemudian berujung pada adu penalti. Lautaro Martinez mencetak penalti penentu kemenangan, namun narasi utama pasca-pertandingan justru berkisar pada banyaknya pelanggaran disiplin yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

    Sebanyak 18 kartu kuning dikeluarkan sementara Denzel Dumfries diusir dari lapangan. Setelah itu, Lionel Messi menyinggung Weghorst dalam wawancara pasca-pertandingannya, sekaligus mengkritik taktik Belanda: "[Louis] Van Gaal mengatakan bahwa mereka bermain sepak bola yang bagus, tetapi yang dia lakukan hanyalah menempatkan pemain-pemain bertubuh tinggi dan mengandalkan umpan-umpan panjang."

    Kiper Argentina, Emiliano Martinez, juga mengkritik Van Gaal, dengan mengatakan: "Saya mendengar Van Gaal berkata 'kami memiliki keunggulan dalam adu penalti', dan jika pertandingan berlanjut ke adu penalti, mereka akan menang. Saya pikir dia sebaiknya tutup mulut."

  • 50Carlos Alberto mengakhiri serangan gemilang yang mengukuhkan dominasi Brasil (1970)

    Gol keempat Selecao, yang tercipta saat Brasil mengalahkan Italia 4-1 di final Piala Dunia 1970, dianggap sebagai gol tim terbaik yang pernah tercipta di ajang Piala Dunia.

    Serangan tersebut dimulai jauh di dalam wilayah Brasil sendiri oleh Clodoaldo, yang dengan luar biasa menggiring bola melewati empat pemain Italia sebelum bola diteruskan melalui Rivelino, Jairzinho, dan Pele, yang dengan tanpa pamrih mengoper bola secara horizontal ke arah kapten Carlos Alberto Torres yang sedang berlari, yang kemudian melepaskan bola ke sudut bawah gawang. 

    Gol tersebut merupakan perpaduan dari segala hal yang membuat tim Brasil saat itu luar biasa: kecepatan, kualitas teknis, dan kegembiraan murni dalam cara mereka bermain sepak bola.

  • FBL-1982 FIFA WORLD CUP-FRANCE-WEST GERMANYAFP

    49Schumacher menjatuhkan Battiston (1982)

    Ini adalah kisah yang menggugah yang mengingatkan kita bahwa meskipun sepak bola adalah olahraga kontak, tidak boleh ada ruang bagi kekerasan yang sesungguhnya. Pada tahun 1982, saat Jerman Barat berhadapan dengan Prancis di babak semifinal, Michel Platini mengirimkan umpan terobosan ke arah Patrick Battiston.

    Battiston berlari ke depan, dan meskipun tendangannya meleset dari sasaran, tindakan Harald Schumacher-lah yang memicu kemarahan. Kiper Jerman Barat itu berlari keluar dan, saat bola melebar, ia melompat ke udara dan bertabrakan dengan Battiston, pinggulnya menghantam kepala pemain Prancis itu dengan keras.

    Battiston pingsan dan awalnya tidak memiliki denyut nadi saat tim medis bergegas menolongnya, namun wasit bahkan tidak memberikan pelanggaran, apalagi mengusir Schumacher. Battiston selamat tetapi kehilangan dua giginya. Schumacher, dengan nada yang sangat tidak sensitif, berkata, "Jika itu satu-satunya masalahnya, aku akan memberinya mahkota gigi sendiri".

    Jerman Barat memenangkan pertandingan melalui adu penalti dan, kemudian, sebuah jajak pendapat di Prancis dilakukan untuk mencari pria yang paling dibenci di negara itu: Schumacher menang, mengalahkan Adolf Hitler yang berada di posisi kedua.

  • Paul Gascoigne England 1990Getty Images

    48Air mata Gascoigne saat Inggris kalah di semifinal (1990)

    Paul Gascoigne telah menjadi pahlawan baru Inggris saat Tim Tiga Singa berhasil melaju ke semifinal Italia 90 di bawah asuhan Sir Bobby Robson, namun mereka harus menelan kekalahan yang memilukan dari Jerman Barat melalui adu penalti.

    Momen penentu dalam pertandingan itu terjadi pada babak perpanjangan waktu, ketika Gascoigne menerima kartu kuning yang membuatnya tidak bisa bermain di final Piala Dunia. Para penggemar tercengang saat melihat bibir bawah Gascoigne bergetar dan air mata mengalir di lapangan, sementara pemandangan Gary Lineker yang memberi isyarat kepada Robson untuk "berbicara" dengan gelandang tersebut saat pertandingan berlanjut tetap menjadi kenangan yang tak terlupakan.

    Emosi murni Gascoigne menyentuh hati seluruh bangsa dan menjadikan bintang Newcastle yang berbakat itu sebagai pahlawan nasional seketika. Namun, ada lebih banyak air mata di akhir pertandingan saat Chris Waddle dan Stuart Pearce gagal mengeksekusi tendangan penalti dan impian Inggris di Piala Dunia pun berakhir.

  • Forward Francois Omam-Biyick from CameroAFP

    47Kamerun mengejutkan juara bertahan Argentina (1990)

    Kemenangan mengejutkan Kamerun atas Argentina tetap menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia, saat juara bertahan asuhan Diego Maradona dikalahkan oleh tim yang relatif tidak dikenal dalam laga pembuka mereka pada tahun 1990.

    The Indomitable Lions mengejutkan dunia dengan memimpin di babak kedua ketika Francois Omam-Biyick melakukan lompatan luar biasa untuk melampaui Roberto Sensini dan menyundul bola ke gawang, membungkam San Siro yang penuh sesak. Namun, masih ada banyak drama yang akan terjadi.

    Kamerun harus bermain dengan 10 orang ketika Andre Kana-Biyik diusir keluar lapangan pada menit ke-60 karena menjegal Claudio Caniggia, dan kemudian mengakhiri pertandingan dengan hanya sembilan pemain setelah Benjamin Massing mendapat kartu merah karena menjatuhkan Caniggia saat ia kembali berlari ke depan, sebuah tekel yang begitu konyol hingga ia bahkan kehilangan sepatu botnya dalam proses tersebut. Namun, hal itu pun tidak cukup untuk menghalangi Kamerun meraih kemenangan dan menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen.

  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    46Tshabalala Membawa Afrika Selatan Melaju (2010)

    Afrika Selatan awalnya tidak diunggulkan untuk melaju jauh di Piala Dunia 2010, namun tentu saja ada tekanan tambahan yang menimpa Bafana Bafana sebagai tuan rumah Afrika pertama dalam sejarah. Mereka belum pernah lolos dari babak penyisihan grup dalam dua penampilan sebelumnya di ajang dunia, namun ketika Siphiwe Tshabalala mencetak gol spektakuler yang memicu kegembiraan luar biasa di Soccer City, segalanya tampak mungkin.

    Mantan pemain sayap Kaizer Chiefs itu berlari mengejar umpan dari Kagisho Dikgacoi dan melepaskan tendangan keras yang tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang.

    Afrika Selatan disamakan kedudukannya oleh gol penyama kedudukan dari Rafael Marquez dan kekalahan 3-0 dari Uruguay kemudian terbukti sangat merugikan, karena mereka menjadi tuan rumah pertama yang gagal melaju ke babak selanjutnya, menempati posisi ketiga di bawah Meksiko berdasarkan selisih gol meskipun mengalahkan Prancis dalam pertandingan terakhir mereka.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    45Arab Saudi mengejutkan Messi dan Argentina (2022)

    Arab Saudi mencatat apa yang mungkin menjadi kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia modern pada tahun 2022. Tim El Falcons Hijau berhadapan dengan favorit turnamen, Argentina, dalam laga pembuka Grup D, dan sebuah kejutan yang tak terlupakan pun terjadi.

    Lionel Messi mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-10, tetapi Saleh Al-Shehri menyamakan kedudukan tak lama setelah babak kedua dimulai. Salem Al-Dawsari kemudian menjadi pahlawan yang mengguncang dunia sepak bola dengan tendangan jarak jauh yang melesat masuk hanya lima menit kemudian.

    Argentina terus menyerang setelah itu, tetapi Arab Saudi bertahan dengan kokoh untuk mencatatkan satu-satunya kemenangan mereka di ajang bergengsi di Qatar tersebut. Argentina akhirnya memenangkan trofi, tetapi gol Al-Dawsari telah tercatat dalam sejarah Piala Dunia, dan memang seharusnya demikian.

  • Semi-final Germany v Italy - World Cup 2006Getty Images Sport

    44Italia mengalahkan tuan rumah Jerman dalam pertandingan semifinal yang luar biasa (2006)

    Italia dan Jerman bertanding dalam laga semifinal yang benar-benar luar biasa pada tahun 2006, saat Azzurri mengalahkan tuan rumah di ajang Piala Dunia untuk keempat kalinya — setelah sebelumnya melakukannya pada tahun 1938, 1970, dan 1978.

    Meskipun pertandingan berakhir 0-0 setelah 90 menit, ini adalah semifinal yang berlangsung dengan tempo yang sangat tinggi, dengan kedua tim berusaha mati-matian untuk memenangkan pertandingan. Kiper Oliver Kahn dan Gianluigi Buffon terus-menerus diuji, dan pada babak tambahan, baik Alberto Gilardino maupun Gianluca Zambrotta menghantam mistar gawang, sebelum Lukas Podolski membuang peluang emas, menyundul bola melebar dari jarak enam yard.

    Dengan ancaman adu penalti yang semakin dekat - Jerman telah mengalahkan Argentina dalam adu penalti di babak sebelumnya - Italia secara mengejutkan mencetak dua gol. Pertama, Fabio Grosso menusuk ke dalam dan mencetak gol dengan brilian, yang membuatnya sendiri tak percaya, sebelum Alessandro del Piero menambah gol kedua dua menit kemudian saat Jerman terus menyerang dalam upaya sia-sia untuk menyamakan kedudukan.

  • World Cup 1958Hulton Archive

    43Hattrick Pele membawa Brasil ke final (1958)

    Pelé termasuk di antara para pesepakbola terhebat dan paling ikonik sepanjang masa, dan kisah legendarisnya bersama Brasil dimulai dengan penampilan yang memecahkan rekor di Piala Dunia 1958.

    Mungkin sebagai wonderkid pertama, Pele membawa Selecao ke final dengan penampilan brilian melawan Prancis di babak semifinal. Pemain yang saat itu masih remaja itu mencetak hat-trick luar biasa untuk mengalahkan Les Bleus, menjadi pemain termuda yang pernah mencetak tiga gol dalam satu pertandingan Piala Dunia pada usia hanya 17 tahun dan 244 hari.

    Setiap gol Pele tercipta di babak kedua, dengan gol ketiga berupa tendangan voli brilian dari tepi kotak penalti yang memastikan kemenangan Brasil dan membawa mereka ke final melawan Swedia.

  • 42Tendangan bebas Ronaldo melengkapi hat-trick dalam laga seru di Spanyol (2018)

    Portugal dan Spanyol menyuguhkan laga seru berujung enam gol pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2018, dengan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan berkat hat-trick gemilangnya.

    Bintang Portugal itu memulai pesta gol dari titik penalti setelah dijatuhkan oleh Nacho. Diego Costa kemudian menyamakan kedudukan untuk Spanyol, tetapi Ronaldo mengembalikan keunggulan Portugal tak lama sebelum babak pertama berakhir dengan tendangan jarak dekat yang lolos dari genggaman David De Gea.

    Dua gol dalam waktu tiga menit di awal babak kedua dari Costa dan Nacho sepertinya akan membawa Spanyol menuju kemenangan, tetapi justru Ronaldo yang pada akhirnya menentukan hasil akhir pertandingan. Pada menit ke-88, pemenang Ballon d'Or lima kali itu melepaskan tendangan bebas melengkung yang luar biasa untuk menyelamatkan hasil imbang dan menjadi pemain pria tertua yang mencetak hat-trick di Piala Dunia.

  • Russian referee Nikolay Golubev (R) showAFP

    41'Pertandingan Nuremberg' - Portugal dan Belanda mengumpulkan total 16 kartu kuning dan empat kartu merah (2006)

    'Pertandingan Nuremberg', sebagaimana diingat, terbukti menjadi laga babak 16 besar yang benar-benar sengit pada turnamen 2006.

    Meskipun Maniche, mantan gelandang Chelsea, mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, laga ini dikenang sebagai salah satu pertandingan 90 menit paling penuh emosi yang pernah terjadi di Piala Dunia. Kartu kuning pertama dalam pertandingan ini diberikan kepada Mark van Bommel, namun pertanda buruk mulai terlihat ketika Khalid Boulahrouz melakukan pelanggaran terhadap Cristiano Ronaldo, yang memaksa sang penyerang keluar lapangan sambil menangis akibat cedera yang dideritanya.

    Costinha kemudian diusir sebelum babak pertama berakhir karena dua kartu kuning, sementara Luis Figo mendapat kartu kuning di babak kedua karena menanduk Van Bommel. Boulahrouz menjadi pemain berikutnya yang diusir, lagi-lagi karena dua kartu kuning, sementara Deco dan Giovanni van Bronckhorst juga diusir sebelum pertandingan berakhir. Wasit Valentin Ivanov, mungkin tidak mengherankan, tidak memimpin pertandingan lain di turnamen tersebut setelah memberikan 16 kartu kuning dan empat kartu merah pada malam yang gila di Jerman.

  • South Korean midfielder Ahn Jung-hwan celebrates fAFP

    40Gol Ahn membawa Korea Selatan mengalahkan Italia dalam laga yang kontroversial (2002)

    Piala Dunia 2002 adalah turnamen yang penuh kejutan, namun tuan rumah bersama Korea Selatan menghadirkan salah satu kejutan terbesar dengan menyingkirkan Italia melalui cara yang kontroversial.

    Wasit Byron Moreno mendapat kecaman atas serangkaian keputusannya, karena ia memberikan penalti awal kepada Korea Selatan, yang gagal dieksekusi, mengusir Francesco Totti karena dugaan diving, dan kemudian menganggap Damiano Tommasi offside saat ia berhadapan satu lawan satu dengan kiper pada babak perpanjangan waktu.

    Semua itu memungkinkan Ahn Jung-Hwan menciptakan momen penentu tepat saat pertandingan hampir memasuki babak adu penalti. Sebuah umpan silang ke area penalti dari Lee Young-Pyo membuat Ahn, yang bertubuh mungil, entah bagaimana mampu melompat lebih tinggi dari Paolo Maldini dan menyundul bola melewati Gianluigi Buffon untuk memastikan kemenangan bersejarah di babak 16 besar.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    39Maroko mencatat sejarah sementara Portugal tersingkir (2022)

    Maroko mencatatkan perjalanan yang luar biasa pada tahun 2022. Tim "Singa Tak Terkalahkan" ini menjadi tim Afrika pertama yang berhasil mencapai babak semifinal Piala Dunia setelah lolos dari grup yang sangat berat yang juga dihuni oleh Belgia dan Kroasia.

    Setelah mengalahkan Spanyol melalui adu penalti, Maroko bertemu Portugal dalam pertandingan perempat final yang dramatis. Youssef En-Nesyri mencetak gol melalui sundulan pada menit ke-42, dan meskipun Portugal mendominasi babak kedua layaknya pengepungan, Maroko tetap kokoh berkat penampilan heroik kiper Yassine Bounou dan kegagalan Pepe mencetak gol di menit-menit akhir.

    Pemain pengganti Maroko, Walid Cheddira, diusir keluar lapangan pada masa tambahan waktu, namun hal itu tidak memengaruhi skor akhir, karena Maroko memastikan tempat di empat besar, di mana mereka kemudian kalah dari Prancis.

  • Germany v England: 2010 FIFA World Cup - Round of SixteenGetty Images Sport

    38Lampard dan Timnas Inggris Dihilangkan Gol yang Jelas (2010)

    Inggris tak pernah benar-benar tampil meyakinkan di Piala Dunia 2010, dan hanya lolos dengan susah payah dari grup yang berisi Amerika Serikat, Slovenia, dan Aljazair. Hal itu membuat mereka harus berhadapan dengan musuh lama, Jerman, di babak 16 besar, yang tampak sangat menakutkan dengan kehadiran pemain-pemain seperti Miroslav Klose, Thomas Müller, dan Lukas Podolski di lini depan.

    Harapan tidak terlalu tinggi setelah penampilan Inggris yang biasa-biasa saja sebelumnya, dan gol dari Klose dan Podolski membuat Jerman unggul 2-0 tak lama setelah pertandingan berjalan setengah jam. Namun, sundulan Matthew Upson menghidupkan kembali harapan The Three Lions, dan tiba-tiba mereka terlihat berbahaya setiap kali menyerang ke depan.

    Tak lama kemudian, bola jatuh ke kaki Frank Lampard, yang tendangannya melengkung melewati Manuel Neuer dan menghantam mistar gawang, memantul melewati garis gawang dan kembali membentur tiang sebelum kiper berhasil menguasainya. Penonton di stadion dan yang menonton di rumah tahu itu adalah gol yang sah, namun wasit gagal melihatnya, karena teknologi garis gawang belum digunakan saat itu. Perlawanan Inggris terhenti di sana, dan Jerman menang dengan mudah 4-1.

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    37Senegal mengejutkan Prancis pada laga pembuka (2002)

    Piala Dunia 2002 dibuka dengan cara yang sensasional saat Senegal, yang baru pertama kali ikut serta dalam turnamen ini, menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan juara bertahan Prancis. Les Bleus tidak diperkuat Zinedine Zidane karena cedera, namun tetap menurunkan tim yang diperkuat Thierry Henry, Emmanuel Petit, Marcel Desailly, dan Patrick Vieira.

    Penyerang Senegal, El Hadji Diouf, memainkan peran utama dan memberikan umpan kepada Papa Bouba Diop untuk mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dengan sedikit bantuan dari kesalahpahaman antara Petit dan Fabian Barthez. Perayaan Diop juga sangat unik, saat gelandang tersebut berlari ke tiang sudut, meletakkan bajunya di tanah, dan bergabung dengan rekan-rekan setimnya yang menari-nari di sekitar bajunya.

    Hasil tersebut menandai turnamen yang mengecewakan bagi Prancis, yang finis di posisi terbawah grup dan pulang lebih awal. Sementara itu, Senegal berhasil melaju ke perempat final sebelum dikalahkan oleh Turki.

  • World Cup HeroHulton Archive

    36Anjing bernama Pickles menemukan trofi Piala Dunia yang dicuri (1966)

    Ketika Piala Dunia digelar di Inggris pada tahun 1966, Piala Jules Rimet pun dibawa ke sana dan dipamerkan di Central Hall, Westminster. Namun, pada hari kedua pameran, piala tersebut dicuri, dan polisi menerima surat tebusan yang menuntut uang sebesar £15.000 sebagai imbalan pengembalian piala tersebut

    Beberapa hari kemudian, Dave Corbett sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, Pickles, ketika anjing yang cerdas itu mencium aroma Piala Dunia di bawah sebuah pohon!

    "Saat saya sedang memasang tali anjing, saya melihat bungkusan ini tergeletak di sana, hanya dibungkus koran tetapi diikat sangat erat dengan tali," kenang Corbett. "Saya merobek sedikit bagian bawahnya dan ada lambang kosong, lalu tertulis kata-kata Brasil, Jerman Barat, dan Uruguay. Saya merobek ujung lainnya dan terlihat seorang wanita memegang piring yang sangat dangkal di atas kepalanya. Saya pernah melihat gambar-gambar Piala Dunia di koran dan di TV, jadi jantung saya mulai berdebar-debar."

    Pickles mendapat penghargaan, dan bahkan tampil dalam film karya Eric Sykes.

  • Paolo Rossi Italy 1982Getty Images

    35Hattrick Rossi membawa Italia meraih kemenangan yang menegangkan (1982)

    Paolo Rossi awalnya tidak direncanakan masuk dalam skuad Italia untuk Piala Dunia 1982. Penyerang tersebut telah dijatuhi sanksi larangan bermain selama dua tahun akibat keterlibatannya dalam kasus pengaturan skor, dan pelatih Italia Enzo Bearzot pun menuai banyak kritik karena memilihnya. Hal itu berlangsung hingga Azzurri berhadapan dengan Brasil.

    Brasil tampil gemilang sepanjang turnamen, dan telah mengalahkan juara dunia bertahan, Argentina, pada pertandingan pembuka babak grup kedua. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang melawan Italia untuk lolos. Namun, mereka tidak memperhitungkan Rossi.

    Penyerang Juventus saat itu mencetak gol pembuka setelah lima menit dengan sundulan cerdas dan presisi sebelum Socrates menyamakan kedudukan. Tak masalah, karena Rossi memanfaatkan umpan yang longgar di pertahanan dan mencetak gol untuk mengamankan brace-nya, hanya untuk disamakan kembali oleh Falcao.

    Rossi tidak bisa dihentikan, karena saat Brasil terus menyerang, Rossi menyelesaikan serangan balik dengan presisi yang sangat akurat. Italia lolos, Brasil tersingkir, dan Rossi bangkit kembali di panggung internasional saat ia kemudian meraih Sepatu Emas turnamen tersebut.

  • Netherlands' midfielder Nigel de Jong (RAFP

    34De Jong tetap bertahan meski terkena tendangan karate (2010)

    Mengingat ini adalah pertandingan antara dua negara sepak bola paling berani di dunia, final Piala Dunia 2010 antara Spanyol dan Belanda justru berlangsung dengan cara yang mengejutkan, penuh pelanggaran, dan tidak sportif. Wasit Howard Webb mengeluarkan 14 kartu kuning—rekor terbanyak dalam sejarah final Piala Dunia—namun entah mengapa, wasit asal Inggris itu hanya memberikan kartu kuning kepada gelandang Belanda Nigel de Jong atas 'tackle' yang kini terkenal itu terhadap Xabi Alonso pada menit ke-28.

    Tepat setelah Alonso menyundul bola, De Jong menendang gelandang tersebut tepat di dadanya, yang memicu kemarahan yang dapat dimengerti dari tim Spanyol. La Roja akan memiliki tugas yang lebih mudah jika Belanda harus bermain dengan 10 pemain sejak awal, meskipun mereka akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya pada babak perpanjangan waktu berkat gol penentu kemenangan dari Andres Iniesta.

  • 33'Aib Gijón' - Jerman Barat dan Austria menyingkirkan Aljazair dengan hasil yang saling menguntungkan (1982)

    Meskipun Aljazair berhasil mengalahkan Jerman Barat dalam laga pembuka fase grup Piala Dunia 1982, mereka kemudian kalah 2-0 dari Austria sebelum meraih kemenangan 3-2 atas Chili. Pertandingan terakhir itu dimainkan 24 jam sebelum pertemuan Jerman Barat dan Austria di grup yang sama, yang berarti kedua tim menyadari fakta bahwa kemenangan Jerman Barat dengan selisih kurang dari tiga gol akan membuat mereka dan lawan berbahasa Jerman mereka lolos dengan aman ke babak gugur berdasarkan selisih gol, dengan mengorbankan Aljazair.

    Horst Hrubesch mencetak gol pada menit ke-10, dan meskipun ada nuansa persaingan di sisa babak pertama, 45 menit berikutnya melihat kedua tim pada dasarnya mempertahankan skor, memastikan tidak ada yang tersingkir. Seorang pendukung Jerman Barat bahkan membakar bendera negaranya sendiri sebagai protes saat pertandingan usai, begitu besar kekecewaannya terhadap penampilan timnya.

    Sejak 1986, pertandingan terakhir di setiap grup selalu dimulai secara bersamaan untuk menghindari kejadian seperti 'The Disgrace of Gijon'.

  • WORLD CUP-1954-GERMANY-JOYAFP

    32'Keajaiban Bern' - Jerman Barat mengalahkan Hongaria asuhan Puskas di final (1954)

    Selama tahun 1950-an, Hongaria telah membangun tim nasional yang bisa dibilang sebagai yang terkuat yang pernah ada. Dipimpin oleh Ferenc Puskas, 'The Magnificent Magyars' tiba di Piala Dunia 1954 dengan rekor tak terkalahkan selama empat tahun sebelumnya. Mereka pun tampak berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar Piala Dunia pertama mereka, setelah menghancurkan Jerman Barat—salah satu favorit lainnya—dengan skor 8-3 di babak penyisihan grup.

    Tak terelakkan, kedua tim bertemu lagi di final, dan apa yang terjadi kemudian dijuluki sebagai ‘Keajaiban Bern’. Jerman Barat bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk mengalahkan Hongaria 3-2, dengan gol penyama kedudukan Puskas yang kontroversial dianulir beberapa menit sebelum pertandingan berakhir.

    Itu adalah momen penentu bagi Jerman, yang akan membawa kesuksesan tersebut selama beberapa dekade. Bagi Hongaria, itu adalah pukulan telak yang tidak pernah benar-benar mereka pulihkan.

  • WORLD CUP-1930-JULES RIMET-TROPHYAFP

    31Uruguay menjuarai turnamen perdana (1930)

    Piala Dunia pria pertama sangat berbeda dengan ajang global raksasa yang telah diciptakan FIFA di era modern, dengan hanya 13 tim yang berpartisipasi dalam turnamen perdana tersebut.

    Uruguay adalah tim yang harus dikalahkan setelah meraih medali emas di Olimpiade 1924 dan 1928, dan ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen tersebut berkat kesuksesan sebelumnya. La Celeste memenangkan dua pertandingan fase grup tanpa kebobolan satu gol pun sebelum menghancurkan Yugoslavia 6-1 di semifinal, yang membuat mereka berhadapan dengan rival Amerika Selatan, Argentina, di final.

    Setelah perselisihan sebelum pertandingan mengenai bola apa yang harus digunakan, pertandingan pun dimulai dan Uruguay keluar sebagai pemenang, meraih kemenangan 4-2 di Estadio Centenario di Montevideo meskipun sempat tertinggal 2-1 di babak pertama. Mereka kemudian memenangkan gelar Piala Dunia kedua 20 tahun kemudian di Brasil.

  • 30Beckham mendapat kartu merah karena menendang Simeone (1998)

    Momen kegilaan David Beckham pada tahun 1998 tetap menjadi noda dalam kariernya yang panjang dan sebetulnya sukses, karena butuh waktu bertahun-tahun bagi gelandang Inggris itu untuk meredakan kekecewaan para penggemar atas kartu merah yang diterimanya saat melawan Argentina.

    Gol spektakuler dari Michael Owen dan penalti penyama kedudukan dari Gabriel Batistuta membuat pertandingan babak 16 besar ini berakhir imbang 2-2 di pertengahan babak kedua. Pada saat itu, Beckham, yang tergeletak di lapangan setelah dilanggar oleh Diego Simeone, menendang sepatunya ke arah sang pelanggar. Reaksi Simeone terhadap kontak yang minim itu sangat berlebihan, tetapi ia berhasil meyakinkan wasit Kim Nielsen untuk mengeluarkan kartu merah.

    Inggris, yang hanya bermain dengan 10 orang, bertahan dengan gagah berani tetapi pada akhirnya tersingkir melalui adu penalti. Beckham dicerca di tanah airnya dan dicemooh di setiap stadion tandang yang dikunjunginya saat membela Manchester United. Baru setelah penampilannya bersama Setan Merah dan Tiga Singa di tahun-tahun berikutnya, reputasinya di mata publik Inggris akhirnya pulih.

  • 29Tendangan spektakuler James Rodriguez (2014)

    Hanya sedikit orang yang mengenal nama James Rodriguez menjelang Piala Dunia 2014, namun para penggemar di seluruh dunia sudah sangat mengenal bintang muda Kolombia ini pada akhir turnamen. Dalam kurun waktu hanya empat minggu, James mencetak gol terbaik turnamen, meraih Sepatu Emas, dan menjadikannya salah satu pemain paling diburu di dunia sepak bola.

    Pada babak 16 besar melawan Uruguay, gelandang ini mengontrol bola dengan dadanya, dan dalam gerakan yang sama, berputar dan melepaskan tendangan voli yang melesat masuk ke gawang setelah membentur mistar. Tendangan itu begitu berkualitas hingga bahkan mendapat tepuk tangan dari para penggemar lawan di dalam stadion.

    James mencetak enam gol dalam lima pertandingan di turnamen di Brasil, dengan Kolombia akhirnya dikalahkan oleh tuan rumah di perempat final. Dalam beberapa minggu setelah momen itu, Real Madrid telah merekrut James dengan biaya sebesar £63 juta.

  • Frank Rijkaard Rudi Voller 1990Getty Images

    28Rijkaard meludahi Voller (1990)

    Persaingan sengit antara Jerman Barat dan Belanda terlihat jelas pada tahun 1990 ketika Frank Rijkaard menjadi sorotan media karena alasan yang tidak pantas, yakni meludahi Rudi Voller.

    Pertandingan yang diwarnai emosi dan dipenuhi pelanggaran itu memuncak ketegangannya ketika Rijkaard mendapat kartu kuning akibat tekel terhadap Voller. Pemain Belanda itu jelas kesal dan meludahi rambut Voller saat berlari melewatinya. Tendangan bebas yang dihasilkan membuat Voller berselisih dengan kiper Belanda Hans van Breukelen, yang memicu kemarahan lebih lanjut dari Rijkaard dan konfrontasi. Wasit pun mengusir kedua pemain tersebut, dan Rijkaard kembali meludahi rambut keriting Voller saat keduanya berjalan keluar lapangan.

    Momen yang sangat tidak menyenangkan, namun kedua pemain tersebut berdamai dan kemudian tampil bersama dalam iklan mentega Belanda, serta menyumbangkan bayaran mereka untuk amal.

  • 27Tendangan penalti yang gagal dari Diana Ross (1994)

    Piala Dunia telah menghadirkan sejumlah momen yang benar-benar tak terduga selama bertahun-tahun, tetapi hanya sedikit yang bisa menandingi satu insiden dari upacara pembukaan turnamen 1994.

    Oprah Winfrey terjatuh dari panggung dan terkilir pergelangan kakinya tak lama setelah memperkenalkan penyanyi terkenal dunia Diana Ross, dan Ross mungkin tidak membayangkan akan menciptakan salah satu momen paling lucu dalam sejarah Piala Dunia ketika ia setuju untuk menjadi bagian dari upacara pembukaan.

    Setelah melewati lapangan, penyanyi tersebut pergi untuk melakukan tendangan penalti yang telah diatur, namun justru meleset jauh dari sasaran. Gawang tetap hancur menjadi dua seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan tendangan seorang striker, sehingga menambah kelucuan momen tersebut.

  • SOC-URUGUAY-SCHIAFFINO-DECEASEDAFP

    26'Maracanazo' - Uruguay mengejutkan Brasil yang sedang dalam performa terbaiknya di final (1950)

    Tuan rumah Brasil telah menunjukkan dominasinya sepanjang turnamen 1950, dengan memenangkan dua dari tiga pertandingan di fase grup sekaligus mencetak delapan gol. Mereka kemudian menghancurkan Swedia 7-1 dan Spanyol 6-1 sebelum melaju ke final melawan Uruguay di Stadion Maracana yang ikonik di Rio de Janeiro.

    Sebaliknya, Uruguay harus berjuang keras untuk mencapai final; mereka mengalahkan Bolivia 8-0 di fase grup tetapi tidak perlu menghadapi Prancis, yang mengundurkan diri. Mereka kemudian bermain imbang 2-2 dengan Spanyol dan mengalahkan Swedia 3-2 untuk memastikan tempat mereka di final.

    Hanya beberapa jam sebelum pertandingan, walikota Rio menyatakan: "Kalian, para pemain, yang dalam hitungan jam akan disambut sebagai juara oleh jutaan sesama warga! Kalian, yang tak punya saingan di seluruh benua ini! Kalian, yang akan mengalahkan setiap lawan! Kalian, yang sudah saya sambut sebagai pemenang!"

    Namun, kesombongan itu justru menjadi bumerang baginya dan banyak orang lain karena, secara luar biasa, Uruguay memenangkan pertandingan 2-1 di hadapan lebih dari 170.000 penggemar yang tercengang, yang mungkin merupakan kemenangan Piala Dunia paling tak terduga yang pernah ada. 

  • Brazil v Netherlands 1994 FIFA World Cup Baby CelebrationHulton Archive

    25Bebeto Mengayunkan Bayi (1994)

    Para bintang Brasil pasti berusaha keras untuk tetap tenang menjelang laga perempat final melawan Belanda, tetapi penyerang Bebeto tampak lebih cemas daripada rekan-rekan setimnya. Hal itu karena istrinya sedang hamil besar dan bisa melahirkan kapan saja.

    Semua berakhir dengan baik dan Bebeto mendapat kesempatan untuk berbagi kebahagiaannya dengan seluruh dunia saat ia mencetak gol ke gawang Belanda. Ia melakukan selebrasi yang tak terlupakan, menirukan gerakan mengayun bayi bersama Romario dan Mazinho, sebelum Selecao akhirnya memastikan tempat mereka di semifinal dengan kemenangan dramatis 3-2.

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    24Ronaldo mengedipkan mata saat Rooney mendapat kartu merah (2006)

    Pertandingan Inggris melawan Portugal di perempat final Piala Dunia 2006 terasa lebih memanas mengingat The Three Lions sebelumnya tersingkir dari Euro 2004 dalam keadaan kontroversial akibat ulah Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Kini, inilah kesempatan untuk membalas dendam.

    Pertandingan yang ketat dan menegangkan pun berlangsung, namun pada menit ke-62, Wayne Rooney—tergantung pada kesetiaan Anda—entah mundur dan secara tidak sengaja menginjak selangkangan Ricardo Carvalho, atau dengan keras menginjak bek Portugal tersebut. Wasit menganggapnya sebagai yang terakhir, dan memberikan kartu merah kepada Rooney setelah protes keras dari tim Portugal, dengan Ronaldo sebagai yang paling vokal.

    Saat Rooney berjalan keluar lapangan, kamera televisi menyoroti rekan setimnya di Manchester United saat itu, sementara Ronaldo melemparkan kedipan mata ke arah bangku cadangan timnya sendiri atas perannya dalam membuat striker andalan Inggris itu diusir. Ia kemudian, tentu saja, mencetak gol penalti penentu kemenangan saat Inggris tersingkir. Ronaldo pun mendadak menjadi tokoh antagonis dalam drama pantomim.

  • 23Gol spektakuler Bergkamp memaksa Argentina pulang (1998)

    Dengan sisa beberapa detik di pertandingan perempat final Belanda melawan Argentina pada tahun 1998, dan skor imbang 1-1, Frank de Boer melepaskan umpan panjang ke depan dari dalam wilayah pertahanan Belanda.

    Dennis Bergkamp mengontrol bola dengan dadanya pada sentuhan pertamanya, menggesernya melewati Roberto Ayala pada sentuhan kedua, dan kemudian mencetak gol ke sudut jauh pada sentuhan ketiganya. Semuanya terjadi dalam sekejap, namun gol tersebut tetap brilian.

    Bergkamp terkenal karena menolak terbang ke turnamen di Prancis, melainkan memilih bepergian dengan kereta api dan kapal, namun ia akan selamanya dikenang karena momen ajaib ini, meskipun Belanda tersingkir di babak empat besar.

  • SOC-BRAZIL-FRANCE-RONALDOAFP

    22Kebingungan seputar Ronaldo mendominasi persiapan menjelang final (1998)

    Final Piala Dunia 1998 antara Brasil dan Prancis diwarnai oleh salah satu insiden paling membingungkan dalam sejarah turnamen tersebut. Ronaldo Nazario, penyerang andalan Selecao dan pemain terbaik dunia, awalnya tidak dimasukkan dalam susunan pemain inti untuk pertandingan tersebut, namun kemudian dimasukkan kembali tak lama sebelum kick-off.

    Laporan menyebutkan bahwa bintang Inter Milan itu mengalami kejang di hotel tim pada sore hari sebelum pertandingan, yang membuat rekan-rekannya terkejut. Konfederasi Sepak Bola Brasil mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan mengenai hal tersebut, namun Ronaldo kemudian dibebaskan dari segala tuduhan.

    Setelah pertandingan dimulai, Ronaldo tampak tidak seperti biasanya, gagal memberikan dampak signifikan terhadap pertahanan Prancis, dan pada akhirnya ia bersama rekan-rekan setimnya harus puas menjadi runner-up.

  • FBL-WC-2014-MATCH03-ESP-NEDAFP

    21Van Persie bersinar saat tim Belanda yang gemilang mengejutkan Spanyol (2014)

    Spanyol tiba di turnamen 2014 di Brasil sebagai juara bertahan. Mereka sedang berada di puncak era keemasan mereka, setelah meraih tiga gelar besar berturut-turut, dengan dua gelar Kejuaraan Eropa yang diraih sebelum dan sesudah kemenangan mereka di Piala Dunia 2010.

    Hal itu membuat kekalahan 5-1 mereka di laga pembuka melawan Belanda terasa semakin mengejutkan, dengan sundulan melayang Robin van Persie yang menyamakan kedudukan tepat sebelum babak pertama berakhir menjadi titik balik. Dengan melompat setinggi-tingginya, pemain Belanda itu melompat mengejar umpan panjang dari Arjen Robben, menyambut bola di udara, dan mengirimkannya melengkung melewati kiper legendaris Iker Casillas, yang terpaksa hanya bisa menonton dan merasa malu.

    Hasil tersebut menandai berakhirnya era dominasi Spanyol saat mereka tersingkir di babak penyisihan grup, sementara gol Van Persie menjadi gambar ikonik turnamen 2014.

  • 20Penyelamatan ajaib Banks menggagalkan upaya Pele (1970)

    Semua terjadi dalam sekejap, namun penyelamatan ikonik Gordon Banks atas sundulan keras Pele dalam pertandingan fase grup antara Inggris dan Brasil pada tahun 1970 masih terpatri dengan hangat dalam ingatan para penggemar The Three Lions.

    Di bawah teriknya matahari Guadalajara, Pele menyambut umpan silang Jairzinho dan melepaskan tendangan yang melesat ke sudut bawah gawang, dengan keyakinan penuh bahwa ia akan kembali merayakan gol seperti biasa. Banks, entah bagaimana bisa mengantisipasi arah bola, langsung merunduk dan menepis bola ke atas mistar gawang.

    Pele hanya bisa menepuk-nepuk kepalanya, dan kemudian menggambarkan upaya penjaga gawang Inggris itu sebagai "penyelamatan terbaik yang pernah saya lihat."

  • WC2002-GER-BRA-RONALDO CELEBRATEAFP

    19Kembalinya Ronaldo saat Brasil Meraih Gelar Kelima (2002)

    Ronaldo menjadi bintang utama pada tahun 2002 saat Brasil menjuarai Piala Dunia untuk kelima kalinya di Jepang dan Korea Selatan. Striker superstar ini berhasil menghilangkan bayang-bayang kegagalan tahun 1998, ketika ia mengalami kejang sebelum kekalahan dari Prancis di final; sementara itu, Ronaldo juga berhasil bangkit dari serangkaian cedera lutut yang sempat menimbulkan keraguan apakah ia akan bisa bermain lagi.

    Ia melupakan semua itu untuk menghasilkan salah satu comeback paling sensasional yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Keterampilan dan kecepatan Ronaldo yang memukau terlihat sepanjang turnamen, sementara delapan golnya memastikan ia membawa pulang Sepatu Emas. 'O Fenomeno' mengakhiri Piala Dunia dengan menghancurkan Jerman di final, mencetak dua gol untuk mengembalikan Brasil ke puncak dunia.

  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    18Mbappé tampil gemilang dan membawa Prancis meraih bintang kedua (2018)

    Kylian Mbappe memukau Piala Dunia 2018 dengan serangkaian penampilan gemilang saat Prancis dinobatkan sebagai juara untuk kedua kalinya. Penyerang tersebut baru berusia 19 tahun saat itu, namun ia membuktikan bahwa dirinya akan menjadi bintang dunia berikutnya dengan mengantarkan Les Bleus meraih kemenangan.

    Mbappe mencetak gol saat melawan Peru di babak penyisihan grup, kemudian mencetak dua gol dan mendapatkan penalti yang berhasil dikonversi untuk menyingkirkan Argentina asuhan Lionel Messi dalam kemenangan menegangkan di babak 16 besar. Mbappe belum berhenti sampai di situ, karena ia mencetak gol keempat Prancis dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia di final, menjadi pemain termuda kedua yang mencetak gol di final Piala Dunia, setelah Pele dari Brasil.

  • Spain's midfielder Andrés Iniesta celebrAFP

    17Iniesta membawa Spanyol meraih gelar pertamanya (2010)

    Jarang sekali tim favorit pra-turnamen mampu membuktikan ekspektasi tinggi tersebut dengan mengangkat trofi, namun itulah yang dilakukan Spanyol pada tahun 2010. Generasi pemain yang benar-benar luar biasa itu mencatatkan diri dalam buku sejarah dengan memenangkan gelar Piala Dunia pria pertama—dan sejauh ini satu-satunya—mereka, di mana Andrés Iniesta menciptakan momen ikonik di menit-menit akhir perpanjangan waktu pada final melawan Belanda. 

    Legenda Barcelona itu menerima umpan dari Cesc Fabregas dan melepaskan tendangan voli yang melewati Maarten Stekelenburg, memicu perayaan luar biasa dari rekan-rekan setimnya dan para pendukung yang hadir di Soccer City.

    Masih ada beberapa menit tersisa, tetapi Belanda sudah kehilangan John Heitinga yang diusir keluar lapangan karena kartu kuning kedua dan tidak bisa menciptakan peluang yang mereka butuhkan untuk menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir pertandingan.

  • 16Tendangan bebas Ronaldinho mengalahkan Inggris (2002)

    Sebuah momen ajaib dari Ronaldinho menaklukkan Inggris di Piala Dunia 2002, meskipun perdebatan sengit pun muncul setelah pertandingan mengenai apakah pemain Brasil itu benar-benar melakukannya dengan sengaja!

    Gol penentu kemenangan tercipta dari tendangan bebas sekitar 35 yard dari gawang, di sisi kanan lapangan, setelah Paul Scholes melakukan pelanggaran terhadap Kleberson. Semua orang mengira Ronaldinho akan mengarahkan bola ke area penalti, tetapi dia punya rencana lain, saat dia melayangkan bola ke arah gawang, melewati David Seaman yang tak berdaya, dan masuk ke jaring gawang. Ronaldinho akhirnya diusir dari lapangan pada babak kedua, tetapi golnya cukup untuk mengeliminasi Inggris dari turnamen.

    Apakah dia sengaja melakukannya? "Saat saya menendang bola, saya ingin mencetak gol – tetapi mungkin tidak tepat di tempat bola itu berakhir," katanya setelah pertandingan. "Jika saya benar-benar jujur, saya sebenarnya mengarahkan bola ke sisi lain gawang."

  • 15Memperkenalkan 'Cruyff Turn' (1974)

    Sebelum "Maradona Spin" dan "Ronaldo Chop", ada "Johann Cruyff Turn", yang dinamai sesuai nama pemain terbaik sepanjang masa Belanda itu setelah ia memperlihatkan aksi keterampilan yang luar biasa dalam pertandingan Piala Dunia 1974 melawan Swedia.

    Berada di sayap dan berusaha menahan bek lawan Jan Olsson, Cruyff berpura-pura mengoper bola ke rekan setimnya, lalu malah menggiring bola ke arah yang berlawanan, membuat lawannya tertinggal dan Cruyff bebas masuk ke kotak penalti dari posisi sayap.

    Gerakan ini kini menjadi senjata andalan yang harus dikuasai oleh semua pemain modern, dengan Hal Robson-Kanu melakukannya dengan sangat apik saat mencetak gol untuk Wales melawan Belgia di Euro 2016.

  • Zinedine Zidane France 1998Getty Images

    14Dua gol Zidane membawa Prancis meraih gelar juara pertamanya (1998)

    Zinedine Zidane menjalani turnamen yang kurang menonjol pada tahun 1998. Hal itu berlangsung hingga ia mencapai final. Kartu merah yang diterima gelandang tersebut saat melawan Arab Saudi di babak penyisihan grup menjadi momen penentu dalam perjalanan Zidane menjelang laga final melawan Brasil, namun ia menyimpan penampilan terbaiknya untuk momen yang paling krusial.

    Zidane mencetak dua gol saat trofi sudah di depan mata, keduanya melalui sundulan dari tendangan sudut. Emmanuel Petit menambah gol ketiga di masa tambahan waktu, dan Prancis dinobatkan sebagai juara Piala Dunia di hadapan penonton tuan rumah.

    Zidane dinobatkan sebagai Man of the Match, dengan wajahnya kemudian diproyeksikan ke Arc de Triomphe saat jutaan penggemar merayakan di Paris. Gelandang Juventus ini kemudian pindah ke Real Madrid, dan akhirnya pensiun sebagai pemain yang bisa dibilang terbaik di generasinya.

  • Andres EscobarGetty Images

    13Gol bunuh diri tragis Escobar (1994)

    Dengan bintang-bintang seperti Carlos Valderrama dan Faustino Aprilla yang memimpin tim, Kolombia memiliki peluang nyata untuk meraih kesuksesan besar di Piala Dunia 1994. Pele bahkan sempat memprediksi mereka akan lolos ke semifinal. Namun, perjalanan yang dimulai dengan harapan besar itu berakhir dengan aib dan tragedi.

    Setelah kekalahan dari Rumania, Kolombia sangat membutuhkan kemenangan atas Amerika Serikat, tetapi malah menderita kekalahan 2-1 dari tuan rumah, dengan Andres Escobar mencetak gol bunuh diri.

    Mereka tidak mendapatkan hasil yang dibutuhkan di babak terakhir untuk lolos, dan Escobar secara mengejutkan ditembak mati di Medellin tak lama setelah kembali ke rumah, yang secara luas diyakini sebagai pembalasan dari kartel yang mengalami kerugian akibat bertaruh pada tim tersebut.

  • Geoff Hurst England 1966Getty Images

    12Hattrick Hurst membawa Inggris meraih kemenangan kontroversial di final (1966)

    Inggris masih menanti untuk mengakhiri 60 tahun penantian yang menyakitkan, namun pada suatu hari musim panas yang gemilang di Wembley pada tahun 1966, sepak bola akhirnya berhasil 'pulang'

    Meskipun 90 menit pertama final melawan Jerman Barat berakhir imbang 2-2 - Geoff Hurst dan Martin Peters untuk Inggris, Helmut Haller dan Wolfgang Weber untuk tim tamu - pada babak perpanjangan waktu itulah Hurst menjadi legenda abadi The Three Lions.

    Hurst mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut pada menit ke-11 babak tambahan, saat tendangannya yang keras menghantam mistar gawang, memantul ke bawah, dan, menurut pandangan Inggris, melewati garis gawang. Asisten wasit setuju, namun Jerman Barat terus protes hingga kini, bersikeras bahwa bola tidak masuk ke gawang.

    Terlepas dari itu, Hurst mencetak gol lagi sebelum waktu normal berakhir saat ia bermaksud hanya menendang bola ke arah penonton untuk mengulur waktu, namun bola justru masuk ke sudut atas gawang dan menjadikannya pemain pertama yang mencetak hat-trick di final Piala Dunia. Inggris memenangkan turnamen tersebut untuk pertama dan, hingga saat ini, satu-satunya kali, berkat Hurst, hakim garis, dan sedikit keberuntungan yang tak pernah lagi menghampiri mereka sejak saat itu.

  • Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    11Suarez menggigit Chiellini (2014)

    Luis Suarez memiliki riwayat menggigit lawan-lawannya. Sebelum Piala Dunia 2014, penyerang asal Uruguay ini telah terlibat dalam dua insiden serupa saat membela Ajax dan Liverpool.

    Dalam pertandingan terakhir Uruguay di fase grup, frustrasi Suarez memuncak saat ia berselisih dengan Giorgio Chiellini, dan ia menggigit bahu bek Italia tersebut, meninggalkan bekas yang tidak ragu-ragu ditunjukkan Chiellini kepada kamera.

    Wasit tidak melihat pertengkaran awal tersebut, dan Uruguay memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 serta lolos ke babak gugur dengan mengorbankan Azzurri. Namun, FIFA meninjau rekaman tersebut dan menjatuhkan sanksi larangan bermain selama empat bulan kepada Suarez - sanksi terpanjang yang pernah dijatuhkan untuk pelanggaran semacam itu. Akibatnya, Uruguay harus bermain tanpa striker andalan mereka selama sisa turnamen, dan tersingkir di babak 16 besar oleh rival Amerika Selatan mereka, Kolombia.

  • 10Perayaan liar Maradona mendahului larangan doping (1994)

    Diego Maradona yang legendaris telah mencetak beberapa gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia, sehingga penyelesaian apiknya yang mengakhiri serangan mengalir Argentina melawan Yunani bukanlah pemandangan yang aneh. Namun, cara mantan bintang Napoli itu merayakan golnya sungguh tak biasa.

    Maradona tidak menunggu rekan-rekan setimnya. Sebaliknya, ia berlari ke arah kamera televisi di pinggir lapangan, berteriak ke arah lensa dengan ekspresi histeris di wajahnya.

    Itu menjadi ledakan terakhir kejeniusan gila Maradona di panggung dunia, yang dinyatakan positif menggunakan obat peningkat performa ephedrine setelah pertandingan dan dilarang bermain untuk sisa turnamen.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH58-URU-GHAAFP

    9Penyelamatan Suarez membuat Ghana tersingkir (2010)

    Apakah itu salah satu momen paling tidak sportif dalam sejarah kompetisi olahraga tingkat elit, ataukah siapa pun akan melakukan apa yang dilakukan Luis Suarez saat melawan Ghana pada 2010 demi menjaga harapan negaranya meraih kejayaan?

    Kontroversi tak pernah jauh dari penyerang Uruguay ini, namun salah satu tindakan paling kontroversialnya terjadi saat Suarez menepis bola menjauh dari bahaya jauh di masa perpanjangan waktu selama pertandingan perempat final timnya melawan Ghana. Penyerang tersebut menggunakan tangannya untuk menghalau tendangan Stephen Appiah di garis gawang dan kemudian diusir dari lapangan sebelum Asamoah Gyan melepaskan tendangan penalti yang membentur mistar gawang, membuat Suarez merayakan dengan liar di lorong.

    Uruguay akhirnya memenangkan pertandingan melalui adu penalti, memulangkan satu-satunya tim Afrika yang tersisa, dan Suarez kemudian berkata, "Saya melakukan penyelamatan terbaik di turnamen ini."

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    8Perayaan gol Milla dengan menari (1990)

    Penyerang Kamerun, Roger Milla, menorehkan namanya dalam sejarah Piala Dunia 1990 saat ia turut menyumbang kenangan tak terlupakan dalam turnamen tersebut.

    Milla sebenarnya sudah pensiun dari sepak bola internasional sebelum putaran final, tetapi dibujuk untuk kembali, dan mencetak empat gol di Italia pada usia 38 tahun. Kebiasaannya berlari ke tiang sudut setelah mencetak gol dan menggerakkan pinggulnya yang sudah menua itu menjadi sensasi dan membuat Milla menjadi berita utama di seluruh dunia.

    Kamerun berhasil mencapai perempat final sebelum tersingkir oleh Inggris setelah perpanjangan waktu. Namun, Milla belum selesai di sana, karena ia muncul kembali pada tahun 1994 di usia 42 tahun, menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Piala Dunia dengan golnya melawan Rusia.

  • Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    7Brasil 1-7 Jerman (2014)

    Tak ada hasil pertandingan dalam sejarah Piala Dunia yang pernah menimbulkan kejutan sebesar yang terjadi di Estadio Mineirao pada 8 Juli 2014. Tuan rumah Brasil, yang harus bermain tanpa Neymar yang cedera dan Thiago Silva yang diskors, hancur lebur di babak semifinal di tangan tim Jerman yang tak kenal lelah dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Thomas Muller mencetak gol hanya dalam waktu 11 menit, dan Miroslav Klose segera membuat skor menjadi 2-0. Skor tersebut masih bisa ditangani, tetapi gol-gol selanjutnya dari Toni Kroos (dua kali) dan Sami Khedira membuat Brasil tertinggal 5-0 pada babak pertama.

    Stadion dan para penggemar di dalamnya terdiam dalam keheningan yang memukau, dan dua gol tambahan dari Andre Schurrle di babak kedua cukup untuk membuat sejumlah pemain berseragam kuning terlihat patah semangat. Beberapa dari mereka meneteskan air mata saat pertandingan berakhir, setelah menjadi bagian dari pertandingan bersejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh penggemar sepak bola Brasil mana pun. Ini bukan sekadar kekalahan; ini adalah trauma nasional.

  • 6Gagalnya tendangan penalti Baggio mengantarkan trofi ke tangan Brasil (1994)

    Roberto Baggio bisa dibilang sebagai pemain terbaik di dunia pada tahun 1994, masa ketika Serie A dan Calcio benar-benar berjaya.

    'The Divine Ponytail' telah membawa Italia melaju ke babak gugur Piala Dunia, mencetak gol di babak 16 besar, perempat final, dan semifinal sebelum Azzurri berhadapan dengan Brasil di final. Setelah pertandingan tanpa gol, final pun berlanjut ke adu penalti.

    Baggio maju untuk mengambil tendangan penalti kelima Italia, yang harus dicetak agar adu penalti tetap berlanjut setelah Franco Baresi dan Daniele Massaro gagal mencetak gol. Namun, tendangannya melambung tinggi dan ia dijuluki 'pria yang mati berdiri', karena ia tetap terpaku di tempat setelah kegagalan tendangan penaltinya.

  • Brazil 1958Getty Images

    5Pele yang masih remaja turut membawa Brasil meraih gelar juara pertamanya (1958)

    Pele berhasil meraih tiga gelar Piala Dunia sepanjang karier gemilangnya, namun justru gelar pertamanya pada tahun 1958-lah yang melambungkannya ke jajaran bintang dunia.

    Setelah mencetak empat gol untuk membantu Brasil mencapai final, sensasi remaja ini melanjutkan hat-trick-nya di semifinal dengan penampilan menentukan lainnya melawan tuan rumah Swedia. Penyerang ini membawa Brasil unggul 3-1 di final dengan tendangan indah, mengangkat bola melewati seorang bek dan melepaskan tendangan voli ke sudut bawah gawang, membuat kiper Kalle Svensson hanya bisa menatap kosong.

    Gol keduanya, sebuah sundulan melengkung, memang tidak seindah gol pertamanya, tetapi tetap berharga karena menjadi gol terakhir dalam pertandingan tersebut saat Brasil memenangkan Piala Dunia pertamanya. Kemenangan ini tetap menjadi satu-satunya gelar juara yang diraih Selecao di tanah Eropa.

  • 4"Gol Abad Ini" Maradona (1986)

    Kekecewaan Inggris atas disahkannya gol "Tangan Tuhan" Diego Maradona masih tergambar jelas di wajah setiap pemain Three Lions ketika ikon Argentina itu mengejutkan seluruh dunia dengan aksi ajaibnya hanya beberapa menit kemudian.

    Mengambil bola di dalam wilayahnya sendiri, Maradona berbalik dan mulai berlari. Dia melewati Peter Beardsley, lalu Peter Reid, sebelum menari melewati Terry Butcher dan rekan beknya Terry Fenwick di tepi kotak penalti. Akhirnya, Maradona melewati kiper hebat Peter Shilton sebelum menyarangkan bola ke gawang meskipun mendapat tekanan di detik-detik terakhir.

    Itu adalah ciri khas kejeniusannya, dengan seluruh gerakan tersebut berlangsung selama 11 detik dan menempuh jarak 60 meter di lapangan. Golnya di babak perempat final terpilih sebagai Gol Abad Ini dalam jajak pendapat yang diselenggarakan oleh FIFA, mengabadikan momen tersebut, serta pria yang membuatnya terjadi

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-FRA-ITA-ZIDANE-MATERAZZIAFP

    3Zidane mendapat kartu merah akibat menanduk Materazzi (2006)

    Zinedine Zidane adalah salah satu pesepakbola paling ikonik sepanjang masa, namun momen yang mungkin paling dikenang darinya adalah insiden sundulan di panggung terbesar dalam sejarah sepak bola.

    Legenda Real Madrid itu sedang berlari menjauh dari Marco Materazzi, bek Italia, selama babak perpanjangan waktu final Piala Dunia 2006 ketika terjadi percakapan antara keduanya. Zidane berbalik dan, tanpa ragu sedikit pun, menanduk dada Materazzi.

    Materazzi, yang sebelumnya menyamakan kedudukan dari penalti Zidane pada waktu normal, mengingat bahwa ketika legenda Prancis itu menawarkan kaosnya kepadanya pada akhir pertandingan, ia menjawab, "Tidak, aku lebih suka saudaramu." Materazzi bersikeras itu hanyalah "omongan kosong", tetapi Italia akhirnya memenangkan adu penalti, sementara Prancis terguncang oleh tindakan gila yang mengakibatkan pemain bintangnya diusir dari lapangan. 

    Zidane yang berjalan melewati trofi Piala Dunia dengan kepala tertunduk tetap menjadi gambaran yang tak terlupakan dalam sejarah turnamen tersebut.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2Messi mengukir sejarah sepak bola setelah final terhebat sepanjang masa (2022)

    Mengingat taruhannya yang begitu besar, kemenangan luar biasa Argentina atas Prancis di final 2022 akan tercatat sebagai salah satu pertandingan sepak bola terbaik yang pernah dimainkan. Para penggemar di Qatar disuguhi pertarungan seru, penuh aksi dari ujung ke ujung lapangan, dan berkualitas tinggi antara dua tim terbaik di dunia, saat dua bintang utama masing-masing tim, Kylian Mbappé dan Lionel Messi, saling beradu serangan.

    Argentina langsung memimpin 2-0 berkat gol dari Messi dan Angel Di Maria, keunggulan yang mereka pertahankan hingga 10 menit terakhir. Namun, saat hasil hampir dipastikan, Randal Kolo Muani dilanggar di area penalti dan Mbappe maju untuk mencetak gol dari titik penalti, sebelum mencetak gol lagi 60 detik kemudian untuk menyamakan kedudukan bagi Les Bleus.

    Messi mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini pada babak tambahan, namun Mbappe membalas dengan tendangan penalti lainnya untuk melengkapi hat-trick-nya dengan hanya dua menit tersisa. Tendangan penalti diperlukan untuk menentukan pemenang, dan Argentina keluar sebagai pemenang, mencetak keempat tendangan mereka sementara Kingsley Coman dan Aurelien Tchouameni gagal mencetak gol untuk Prancis.

    Akhirnya, Messi menjadi juara dunia, warisannya terukir selamanya.

  • Diego Maradona Hand of God 1986Getty Images

    1"Tangan Tuhan" Maradona (1986)

    Momen paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia? Gol ikonik "Tangan Tuhan" Diego Maradona pada babak perempat final 1986 melawan Inggris tampaknya sulit untuk dikalahkan.

    Negara Argentina yang masih terluka akibat Perang Falklands empat tahun sebelumnya, pemain nomor 10 Argentina itu menendang bola ke gawang pada awal babak kedua, menyembunyikan gerakan lengan kirinya di belakang kepalanya untuk menipu wasit Ali Bin Nasser. Gol tersebut disahkan, dan deskripsi Maradona tentang gol tersebut sebagai gol yang dicetak "sedikit dengan kepala Maradona dan sedikit dengan tangan Tuhan" menjadi legenda.

    Inggris tentu saja merasa marah, terutama ketika lawan mereka akhirnya memenangkan turnamen tersebut.