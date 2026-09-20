AFP
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'Tangan dekat dengan tubuhnya' - Premier League merilis audio resmi VAR setelah Manchester United tidak mendapat penalti dalam hasil imbang melawan Fulham
Audio VAR mengonfirmasi keputusan bukan penalti
Premier League memilih transparansi penuh setelah hasil imbang 1-1 Manchester United yang mengecewakan di markas Fulham, dengan memublikasikan pernyataan serta audio VAR terkait melalui Match Centre mereka di X. Insiden yang dimaksud terjadi pada menit ke-86 ketika Lisandro Martinez menyentil bola ke arah bek Fulham Bassey, dengan tayangan ulang memperlihatkan kontak yang jelas antara bola dan tangan sang pemain.
Meski para pemain United mengajukan protes, wasit Peter Bankes langsung membiarkan permainan berlanjut, keputusan yang kemudian didukung oleh rekan-rekannya di ruang VAR. Untuk memperjelas proses tersebut, Premier League merilis pernyataan yang mengonfirmasi pemeriksaan itu: "Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti kepada Manchester United atas potensi pelanggaran handball oleh Bassey telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR."
- Getty Images Sport
Ofisial jelaskan posisi lengan yang 'alami'
Transkrip yang dirilis memberikan gambaran terperinci tentang percakapan antara Bankes, asisten wasit Dan Cook, dan ofisial VAR Nick Hopton. Saat bola mengenai Bassey, Cook cepat menyampaikan pandangannya dari tepi lapangan, dengan mencatat siluet sang bek melalui pengamatan: "Itu dekat dengan tubuhnya, memang mengenainya, tetapi lengannya dekat dengan tubuhnya."
Bankes tetap teguh dengan penilaiannya di lapangan, dan hanya menjawab: "Keputusan di lapangan adalah permainan dilanjutkan." Tim VAR kemudian melakukan tinjauan cepat terhadap rekaman untuk memastikan tidak ada kesalahan yang jelas dan nyata. Hopton menambahkan: "Lengan dekat dengan tubuhnya. Seperti yang terlihat, mengonfirmasi keputusan di lapangan untuk melanjutkan permainan, persis seperti yang dijelaskan di lapangan."
Frustrasi bagi Carrick di tengah performa buruk
Pertandingan itu sudah menjadi laga yang sulit bagi Manchester United, yang tertinggal setelah gol bunuh diri kacau dari Martinez mengecoh kiper Senne Lammens. Meski United akhirnya menyamakan kedudukan lewat tembakan Matheus Cunha yang berbelok arah pada menit ke-89, penampilan tersebut tidak banyak meredam kritik.
Namun, Carrick membela penerapan timnya meski sorotan dari fans dan para pengamat kian meningkat. Sang manajer menilai jalannya pertandingan tidak sepihak seperti yang disebutkan sebagian pihak, dengan mengatakan: "Saya tidak merasa kami terlihat pasif. Sepakbola adalah permainan yang sulit. Kami mengendalikan sebagian besar babak pertama dan memainkan banyak sepakbola yang bagus hari ini. Akan ada periode ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan Anda."
- AFP
Tekanan meningkat pada Carrick jelang jeda
Hasil imbang 1-1 ini tidak banyak memberi hiburan bagi Manchester United di klasemen Premier League. Meski pasukan Carrick mampu mencegah kekalahan ketiga secara beruntun dalam sepekan yang berat, mereka memasuki jeda internasional dengan terpuruk di peringkat ke-12, setelah hanya meraih lima poin dari lima laga pembuka mereka untuk menyamai awal terburuk mereka dalam kampanye Premier League, yang sebelumnya tercatat pada 2014-15. United kini akan berupaya melakukan reset selama jeda internasional sebelum kembali beraksi pada 10 Oktober, saat mereka menjamu Tottenham di Old Trafford.
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