Premier League memilih transparansi penuh setelah hasil imbang 1-1 Manchester United yang mengecewakan di markas Fulham, dengan memublikasikan pernyataan serta audio VAR terkait melalui Match Centre mereka di X. Insiden yang dimaksud terjadi pada menit ke-86 ketika Lisandro Martinez menyentil bola ke arah bek Fulham Bassey, dengan tayangan ulang memperlihatkan kontak yang jelas antara bola dan tangan sang pemain.

Meski para pemain United mengajukan protes, wasit Peter Bankes langsung membiarkan permainan berlanjut, keputusan yang kemudian didukung oleh rekan-rekannya di ruang VAR. Untuk memperjelas proses tersebut, Premier League merilis pernyataan yang mengonfirmasi pemeriksaan itu: "Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti kepada Manchester United atas potensi pelanggaran handball oleh Bassey telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR."