Alih-alih terguncang oleh tabrakan mengerikan itu, mantan pemain internasional Inggris dengan 13 caps tersebut memilih mencari sisi lucu dari situasi itu dan membagikannya di kanal media sosialnya. Townsend mengunggah ulang rekaman tabrakan tersebut sambil dengan santai membandingkan momen ganjil itu dengan laga tandang yang membekukan dan diterpa angin di Stoke City selama karier bermainnya di Premier League.

Mengomentari kecelakaan itu melalui Instagram Story-nya, Townsend menulis: "Ternyata laga tandang ke Stoke tidak seburuk itu. Geser untuk melihat alasannya."