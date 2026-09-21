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'Tandang ke Stoke ternyata tidak seburuk itu' - Andros Townsend bercanda setelah kecelakaan aneh yang melibatkan alat penggilas lapangan di Thailand
Alat berat menabrak pemain sayap
Insiden mengerikan terjadi di Stadion Tinsulanon ketika sebuah alat penggilas lapangan yang hilang kendali menabrak Townsend saat ia melakukan pemanasan jelang laga tandang Prachuap melawan Pattani. Mantan winger Tottenham Hotspur itu sempat membuat kaki kiri dan pinggulnya terjepit di bawah alat berat tersebut sebelum rekan-rekannya yang panik bergegas membebaskannya. Meski memicu kepanikan luas di seluruh stadion, Townsend secara ajaib terhindar dari cedera serius dan bahkan masuk sebagai pemain pengganti pada akhir masa injury time.
- Pro Sports Images
Penyerang Inggris membagikan humor
Alih-alih terguncang oleh tabrakan mengerikan itu, mantan pemain internasional Inggris dengan 13 caps tersebut memilih mencari sisi lucu dari situasi itu dan membagikannya di kanal media sosialnya. Townsend mengunggah ulang rekaman tabrakan tersebut sambil dengan santai membandingkan momen ganjil itu dengan laga tandang yang membekukan dan diterpa angin di Stoke City selama karier bermainnya di Premier League.
Mengomentari kecelakaan itu melalui Instagram Story-nya, Townsend menulis: "Ternyata laga tandang ke Stoke tidak seburuk itu. Geser untuk melihat alasannya."
Reaksi hangat para penggemar di seluruh dunia
Insiden aneh itu dengan cepat menjadi viral di media sosial, memicu curahan rasa lega sekaligus gelombang hiburan luas dari para suporter di seluruh dunia. Pengamat lokal dalam sepakbola Thailand bahkan menobatkan sang penyerang dengan julukan jenaka setelah reaksinya yang santai terhadap kejadian mengerikan tersebut.
Menanggapi sebuah unggahan online yang menjulukinya 'Raja Meme dalam sejarah Liga Thailand', Townsend membalas singkat dengan empat emoji tertawa: "percayalah padaku"
- ANP
Pemeriksaan medis mendahului pertandingan
Kemenangan meyakinkan 3-0 di markas Pattani mempertahankan tren performa positif Prachuap di Liga Thailand 1. Meski winger veteran itu cukup bugar untuk bermain beberapa menit terakhir, staf medis klub dijadwalkan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada memar di pinggul dan pahanya untuk menyingkirkan kemungkinan adanya komplikasi. Penyerang berpengalaman itu kini akan berupaya mencapai kebugaran penuh sebelum kompetisi domestik kembali berlanjut setelah jeda laga yang akan datang.
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