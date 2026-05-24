Ketidakhadiran bintang utama Real Madrid itu dikritik oleh surat kabar olahraga Spanyol, Marca, sebagai tindakan yang tidak sopan.
"Tanda-tanda keretakan dalam kekompakan tim": Kritik tajam terhadap Vinicius Junior terkait perilakunya saat perpisahan Dani Carvajal dari Real Madrid
Tindakan pemain Brasil itu merupakan "gejala lain dari kekacauan yang saat ini melanda struktur tim, bahwa Vinicius—sementara Carvajal mengakhiri kariernya dengan layak di lapangan dalam seragam 'Los Blancos'—sepertinya sudah mulai mencari-cari pantai yang cocok," tulis surat kabar tersebut.
Marca melanjutkan sindiran ironisnya. Vinicius Junior dilaporkan sudah menikmati liburan lebih awal, karena pemulihan sebelum Piala Dunia menjadi prioritas utama. Pemain serang tersebut termasuk dalam skuad Brasil asuhan pelatih Carlo Ancelotti untuk ajang besar yang akan datang.
Musim Tanpa Gelar sebagai Perpisahan bagi Carvajal dan Alaba
Carvajal memainkan pertandingan terakhirnya bersama Real Madrid pada Sabtu lalu dalam kemenangan 4-2 atas Athletic Bilbao, dan tampak sangat emosional saat menyampaikan pidato perpisahannya di atas lapangan. Pemain asal Spanyol itu telah tampil dalam 451 pertandingan resmi bersama Los Blancos dan meraih total 27 gelar juara selama 13 tahun.
Kontrak Alaba bersama klub ibu kota Spanyol itu juga akan berakhir musim panas ini. Pemain timnas Austria ini pindah dari FC Bayern München ke ibu kota Spanyol pada 2021 dan meraih dua gelar Liga Champions bersama Real Madrid.
Namun, sebagai perpisahan, keduanya tidak meraih gelar apa pun musim ini. Real Madrid harus mengakui keunggulan rivalnya, FC Barcelona, dalam musim LaLiga yang kacau, tersingkir secara mengejutkan di babak awal Copa del Rey oleh tim divisi dua Albacete, kalah di perempat final Liga Champions dari FC Bayern München, dan juga kembali kalah di Supercopa dari Barcelona. "Madrid yang lama — yang berakar kuat pada tradisi — mengucapkan selamat tinggal di tengah tepuk tangan para penggemar; sementara Madrid yang telah merusak seluruh musim ini, terus berputar hanya pada dirinya sendiri," demikian kesimpulan Marca.
Vinicius Junior: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan 53 Gol 22 Assist 14