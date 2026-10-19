Sebuah artikel di surat kabar "Daily Mail" yang ditulis oleh Chris Wheeler mempertanyakan apakah sudah tiba waktunya bagi Bruno Fernandes untuk melepaskan peran sebagai "pemain nomor satu" di Manchester United.

Penulis menggambarkan penampilan sang pemain melawan Leeds United sebagai cerminan mini dari musimnya, di mana ia mendapat teriakan permusuhan yang keras dari para suporter lawan setelah melakukan tekel keras terhadap Tarik Mahroumovich yang membuatnya mendapat kartu kuning dini.

Fernandes tidak memberikan pengaruh yang nyata di sebagian besar dari 10 pertandingan United musim ini. Empat gol dan satu-satunya assist-nya datang pada dua kemenangan tunggal tim melawan Ipswich Town dan tim "Sabah" asal Azerbaijan di Liga Champions, di Old Trafford, yang keduanya merupakan pertandingan termudah di jadwal.

Levelnya juga menurun secara mencolok dibandingkan dengan musim ketika ia meraih dua penghargaan pemain terbaik dari Asosiasi Pesepakbola Profesional (PFA) dan Asosiasi Penulis Sepakbola (FWA), ketika itu ia mencetak 9 gol dan menciptakan 21 gol, sebuah rekor di Liga Primer Inggris.