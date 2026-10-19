Penulis menyatakan bahwa akan sangat disayangkan apabila capaian Fernandez selama masa kebersamaannya di Old Trafford hanya terbatas pada meraih Piala FA dan Piala Liga saja, sembari menegaskan bahwa inilah yang mungkin dapat dicapai.
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Ia melanjutkan: "Dengan mendekatnya akhir kontrak Bruno Fernandes (32 tahun) pada akhir Juni mendatang, serta adanya opsi bagi klub untuk memperpanjangnya selama 12 bulan tambahan, pembicaraan mengenai kontrak baru telah dimulai, namun tidak ada indikasi tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat, yang memunculkan pertanyaan: dengan performa saat ini, apakah Manchester United benar-benar ingin memperpanjang kontraknya?".
Ia menambahkan: "Pada musim panas yang menyaksikan United melepas Casemiro namun gagal menemukan pembeli untuk Marcus Rashford, apakah lebih baik melepaskan pemain lain (Bruno) yang bergaji tinggi, terutama dengan bergabungnya Tielemans? Waktu akan mengungkap kebenarannya".
Ia menutup: "Rekam jejak gemilang Fernandes menunjukkan bahwa penurunan performanya bersifat sementara, dan tidak akan lama sebelum ia membuktikan bahwa para peragu keliru. Dominasi Tielemans atas posisi pengatur serangan tidak akan bertahan lama, dan Fernandes akan segera kembali menggerakkan benang-benang permainan seperti yang selalu ia lakukan. Namun semakin lama situasi ini berlangsung, semakin tajam pula pertanyaan-pertanyaan itu - dan semakin banyak orang yang bertanya-tanya apakah salah satu dari sedikit karier besar di Manchester United pada era pasca-Ferguson sedang mendekati akhirnya".
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