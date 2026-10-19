Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Tanda-tanda akhir yang menyedihkan di Old Trafford: Apakah Fernandez menyesal menolak Al Hilal?

Manchester United vs AFC Bournemouth
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League
Como vs Manchester United
Como
Champions League
B. Fernandes
M. Carrick
Al Hilal
Inggris
Italia
Portugal
Arab Saudi

Loyalitas yang mahal, dan masa depan yang kabur!

Setelah hampir tujuh tahun dihabiskan bersama Manchester United, di mana ia dianggap sebagai bintang nomor satu tim, Bruno Fernandes kini menemukan dirinya menghadapi momen penentu yang bisa mengakhiri eranya sebagai pengatur permainan sekaligus simbol tim.

Pemain Portugal itu tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Leeds, yang menegaskan kemerosotan statistiknya yang mencolok. Di tengah perubahan posisi favoritnya (nomor 10), semakin banyak indikasi yang menguatkan bahwa Fernandes mungkin berada di ambang fase transisi dalam kariernya bersama Manchester United.

  • Kemunduran yang mencolok

    Sebuah artikel di surat kabar "Daily Mail" yang ditulis oleh Chris Wheeler mempertanyakan apakah sudah tiba waktunya bagi Bruno Fernandes untuk melepaskan peran sebagai "pemain nomor satu" di Manchester United.

    Penulis menggambarkan penampilan sang pemain melawan Leeds United sebagai cerminan mini dari musimnya, di mana ia mendapat teriakan permusuhan yang keras dari para suporter lawan setelah melakukan tekel keras terhadap Tarik Mahroumovich yang membuatnya mendapat kartu kuning dini.

    Fernandes tidak memberikan pengaruh yang nyata di sebagian besar dari 10 pertandingan United musim ini. Empat gol dan satu-satunya assist-nya datang pada dua kemenangan tunggal tim melawan Ipswich Town dan tim "Sabah" asal Azerbaijan di Liga Champions, di Old Trafford, yang keduanya merupakan pertandingan termudah di jadwal.

    Levelnya juga menurun secara mencolok dibandingkan dengan musim ketika ia meraih dua penghargaan pemain terbaik dari Asosiasi Pesepakbola Profesional (PFA) dan Asosiasi Penulis Sepakbola (FWA), ketika itu ia mencetak 9 gol dan menciptakan 21 gol, sebuah rekor di Liga Primer Inggris.

    Baca juga: Akan absen 15 pertandingan, cedera menyakitkan menghambat bintang Maroko

  • Perubahan taktik: Carrick menyingkirkan Fernandez dari posisi favoritnya

    Laporan itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa perubahan taktik dari pelatih Michael Carrick mencerminkan kemunduran ini, di mana ia terpaksa mengeluarkan Fernandez dari posisi pengatur serangan (10) yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun.

    Pada pertandingan melawan Atletico Madrid di tengah pekan, Fernandez bermain di sayap kanan, sehingga memungkinkan Youri Tielemans maju bermain di posisi nomor 10. Penampilan Tielemans cukup baik untuk tetap berada di posisi tersebut saat menghadapi Leeds, sementara Fernandez memulai di sayap kiri dan bertukar posisi dengan Bryan Mbeumo di lini depan.

    Laporan itu menunjukkan bahwa Tielemans layak untuk terus bermain melawan Como di Liga Champions Eropa, sebagaimana pula Cunha menjadi pilihan lain yang dapat bermain di posisi nomor 10 namun ia terpaksa menyesuaikan diri dengan keberadaan Fernandez.

    Meski Carrick menegaskan bahwa Fernandez masih menjadi "bagian penting dari tim", sorotan terhadapnya terus meningkat.

    Kemarahan terpendam di lorong-lorong Real Madrid: bahaya nyata mengancam Mourinho


  • Kesetiaan yang mahal: apakah ia menyesal menolak Al Hilal?

    Manajemen United sempat terbuka terhadap gagasan menjual Bruno Fernandes pada tahun lalu ketika klub Al Hilal Saudi mengajukan tawaran senilai 100 juta pound sterling, ditambah kekayaan besar untuk sang pemain sendiri.

    Musim ini, klub Galatasaray berupaya mendatangkannya dan menawarkan untuk melipatgandakan gajinya, tetapi Fernandes memilih bertahan, menunjukkan loyalitas kepada klub yang tidak lagi memenuhi ekspektasi untuk meraih gelar Liga Inggris lebih dari keadaannya ketika ia bergabung dari Sporting Lisbon pada Januari 2020.

    Baca juga: "Dari Golongan Pemain Besar", Bouaddi Mengukuhkan Kesan Maresca, Langkah Baru Menuju Peran yang Lebih Besar di City

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Kontrak di ambang berakhir, masa depan masih suram

    Penulis menyatakan bahwa akan sangat disayangkan apabila capaian Fernandez selama masa kebersamaannya di Old Trafford hanya terbatas pada meraih Piala FA dan Piala Liga saja, sembari menegaskan bahwa inilah yang mungkin dapat dicapai.

    Baca juga: United dan gelar Premier League? Jawaban mengejutkan dari Carrick

    Ia melanjutkan: "Dengan mendekatnya akhir kontrak Bruno Fernandes (32 tahun) pada akhir Juni mendatang, serta adanya opsi bagi klub untuk memperpanjangnya selama 12 bulan tambahan, pembicaraan mengenai kontrak baru telah dimulai, namun tidak ada indikasi tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat, yang memunculkan pertanyaan: dengan performa saat ini, apakah Manchester United benar-benar ingin memperpanjang kontraknya?".

    Ia menambahkan: "Pada musim panas yang menyaksikan United melepas Casemiro namun gagal menemukan pembeli untuk Marcus Rashford, apakah lebih baik melepaskan pemain lain (Bruno) yang bergaji tinggi, terutama dengan bergabungnya Tielemans? Waktu akan mengungkap kebenarannya".

    Ia menutup: "Rekam jejak gemilang Fernandes menunjukkan bahwa penurunan performanya bersifat sementara, dan tidak akan lama sebelum ia membuktikan bahwa para peragu keliru. Dominasi Tielemans atas posisi pengatur serangan tidak akan bertahan lama, dan Fernandes akan segera kembali menggerakkan benang-benang permainan seperti yang selalu ia lakukan. Namun semakin lama situasi ini berlangsung, semakin tajam pula pertanyaan-pertanyaan itu - dan semakin banyak orang yang bertanya-tanya apakah salah satu dari sedikit karier besar di Manchester United pada era pasca-Ferguson sedang mendekati akhirnya".

    Baca juga: Vinicius mempermalukan Mourinho, angka-angka Alonso ungkap perbedaannya

Pertandingan berikutnya
COM

COM

Champions League

21 Okt 2026

MUN

MUN

MUN

MUN

Premier League

25 Okt 2026

BOU

BOU