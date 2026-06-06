'Tanda positif bagi kami' - Antonee Robinson tampil gemilang, Malik Tillman menunjukkan fleksibilitas, dan Miles Robinson mengalami kesulitan: Pemenang dan pecundang dari kekalahan USMNT melawan Jerman

CHICAGO -- Ketika Tim Nasional Pria AS kebobolan hanya satu menit lebih sedikit setelah kick-off pada laga perpisahan menjelang Piala Dunia Sabtu lalu, reaksi pertama manajer Mauricio Pochettino tentu saja adalah rasa frustrasi. Tak ada yang ingin kebobolan di awal pertandingan. Bahkan dalam laga persahabatan atau, dengan istilah yang disukai Pochettino, "pertandingan non-resmi".

Namun, reaksi keduanya? Kegembiraan. Kini, dengan gol tersebut, ia dan timnya diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu: belajar.

"Saya berpikir bahwa kami beruntung," katanya. "Karena menghadapi situasi di mana kami kebobolan gol dari tim seperti Jerman yang memiliki pemain-pemain top? Ini adalah tantangan luar biasa bagi kami untuk melihat bagaimana kami bereaksi, bagaimana kami menunjukkan karakter, bagaimana kami menunjukkan kebersamaan, dan bagaimana kami bermain di bawah tekanan.

"Saat itu, saya sedih, saya kecewa, tentu saja, tapi setelah itu, perasaannya berubah, karena saya pikir ini beruntung dan baik bagi kami untuk melihat reaksi tim."

Pochettino mendapatkan apa yang dia inginkan, meskipun pertandingan itu sendiri berakhir dengan kekalahan 2-1. AS memang bereaksi, mengambil inisiatif sepanjang babak pertama melawan tim 10 besar dunia. Mereka akhirnya mencetak gol, berkat tendangan kilat dari Antonee Robinson yang membakar semangat penonton di Chicago. AS, harus diakui, kurang beruntung tidak bisa mencetak gol kedua. Jerman, bagaimanapun, cukup berbakat untuk mencetak gol mereka, akhirnya mempertahankan kemenangan 2-1 setelah melakukan pergantian pemain massal di babak kedua.

Pertandingan persahabatan, atau pertandingan non-resmi, tidak selalu tentang hasil. Pochettino tentu saja lebih menyukai hasil, tetapi dia juga menikmati respons tim. Dia mendapatkannya pada Sabtu dalam pertandingan pemanasan terakhir menjelang Piala Dunia. Kini, dengan pertandingan sungguhan di depan mata, dia merasa timnya lebih siap daripada sebelumnya, dan itulah tujuan dari pertandingan-pertandingan ini pada akhirnya.

"Saya pikir ini adalah pertandingan yang seimbang. Jika Anda melihat statistiknya, ada statistik yang serupa dan beberapa statistik yang menguntungkan kami," kata Pochettino. "Saya sangat senang dengan komitmen dan cara berpikir tim... Saya pikir kita harus merasa senang... Saya pikir ini adalah sinyal yang baik bagi kami."

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