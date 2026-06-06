Goal.com
LiveTiket
Antonee Robinson, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Tanda positif bagi kami' - Antonee Robinson tampil gemilang, Malik Tillman menunjukkan fleksibilitas, dan Miles Robinson mengalami kesulitan: Pemenang dan pecundang dari kekalahan USMNT melawan Jerman

Winners & losers
USA
Germany
FEATURES
Analysis
USA vs Germany
Friendlies
A. Robinson
F. Balogun
M. Robinson
K. Havertz
M. Tillman

Timnas AS kalah dari Jerman dalam laga persahabatan terakhir mereka menjelang Piala Dunia, namun Mauricio Pochettino tetap melihat tanda-tanda kemajuan, di mana Antonee Robinson mencetak gol yang menakjubkan, Malik Tillman tampil mengesankan dalam peran yang lebih ke belakang, dan Miles Robinson kembali mengalami pertandingan yang sulit.

CHICAGO -- Ketika Tim Nasional Pria AS kebobolan hanya satu menit lebih sedikit setelah kick-off pada laga perpisahan menjelang Piala Dunia Sabtu lalu, reaksi pertama manajer Mauricio Pochettino tentu saja adalah rasa frustrasi. Tak ada yang ingin kebobolan di awal pertandingan. Bahkan dalam laga persahabatan atau, dengan istilah yang disukai Pochettino, "pertandingan non-resmi".

Namun, reaksi keduanya? Kegembiraan. Kini, dengan gol tersebut, ia dan timnya diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu: belajar.

"Saya berpikir bahwa kami beruntung," katanya. "Karena menghadapi situasi di mana kami kebobolan gol dari tim seperti Jerman yang memiliki pemain-pemain top? Ini adalah tantangan luar biasa bagi kami untuk melihat bagaimana kami bereaksi, bagaimana kami menunjukkan karakter, bagaimana kami menunjukkan kebersamaan, dan bagaimana kami bermain di bawah tekanan.

"Saat itu, saya sedih, saya kecewa, tentu saja, tapi setelah itu, perasaannya berubah, karena saya pikir ini beruntung dan baik bagi kami untuk melihat reaksi tim."

Pochettino mendapatkan apa yang dia inginkan, meskipun pertandingan itu sendiri berakhir dengan kekalahan 2-1. AS memang bereaksi, mengambil inisiatif sepanjang babak pertama melawan tim 10 besar dunia. Mereka akhirnya mencetak gol, berkat tendangan kilat dari Antonee Robinson yang membakar semangat penonton di Chicago. AS, harus diakui, kurang beruntung tidak bisa mencetak gol kedua. Jerman, bagaimanapun, cukup berbakat untuk mencetak gol mereka, akhirnya mempertahankan kemenangan 2-1 setelah melakukan pergantian pemain massal di babak kedua.

Pertandingan persahabatan, atau pertandingan non-resmi, tidak selalu tentang hasil. Pochettino tentu saja lebih menyukai hasil, tetapi dia juga menikmati respons tim. Dia mendapatkannya pada Sabtu dalam pertandingan pemanasan terakhir menjelang Piala Dunia. Kini, dengan pertandingan sungguhan di depan mata, dia merasa timnya lebih siap daripada sebelumnya, dan itulah tujuan dari pertandingan-pertandingan ini pada akhirnya.

"Saya pikir ini adalah pertandingan yang seimbang. Jika Anda melihat statistiknya, ada statistik yang serupa dan beberapa statistik yang menguntungkan kami," kata Pochettino. "Saya sangat senang dengan komitmen dan cara berpikir tim... Saya pikir kita harus merasa senang... Saya pikir ini adalah sinyal yang baik bagi kami."

GOAL mengulas Pemenang dan Kalah dari Soldier Field...

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    PEMENANG: Antonee Robinson

    Anda tak akan menemukan tendangan yang lebih rapi dari ini. Tendangan voli, langsung tanpa sentuhan kedua, seakurat mungkin — Piala Dunia bahkan belum dimulai, tapi Robinson mungkin saja telah mencetak gol terbaik USMNT musim panas ini.

    "Saya melihat bola datang ke arah saya," kenangnya, "Dan saya hanya berpikir untuk melakukannya. Menendang sekeras mungkin, mencoba mengarah ke gawang, dan jika bola keluar, kami akan memulai kembali. Untungnya, bola itu melesat ke dalam gawang."

    Dalam arti tertentu, AS juga membutuhkannya. Jerman telah memimpin lebih dulu, dan meski AS telah membaik sejak saat itu, dibutuhkan sedikit lebih banyak semangat. Semangat itu datang bersama tendangan voli keras Robinson. Di momen-momen setelahnya, AS seolah mendapat dorongan energi, yang menghidupkan Soldier Field.



    Robinson tidak sering mencetak gol dan, sejujurnya, dia tidak diharapkan melakukannya. Namun, dia memang memiliki momen-momen seperti ini dalam permainannya. Jerman belajar hal itu dengan cara yang sulit.

    "Saya bertanya kepadanya apakah dia pernah menendang bola lebih indah dari itu, dan dia mengaku pernah," kata rekan setim lamanya, Tim Ream, sambil tertawa. "Itu adalah tendangan yang luar biasa. Begitu bola melambung, dan saya melihatnya, saya berpikir, 'Apakah dia akan melakukannya?', dan benar saja, dia melakukannya."

    • Iklan
  • Miles RobinsonGetty

    PEMENANG: Miles Robinson

    Bukan sepenuhnya salahnya, tapi Robinson memang punya andil dalam gol awal Jerman.

    Itu adalah skema tendangan bebas yang fantastis, yang dieksekusi dengan sempurna oleh tim Jerman. Nico Schlotterbeck menghalangi pandangan Tim Ream tepat di tengah kotak penalti, sehingga menyingkirkan salah satu bek kunci AS dalam situasi tendangan bebas. Akibatnya, Robinson harus berhadapan satu lawan satu dengan Kai Havertz dan, seperti yang dilakukan bintang Arsenal itu pada final Liga Champions pekan lalu, ia tidak melakukan kesalahan dan mencetak gol sebelum ada yang sempat berkedip.

    Dalam beberapa situasi, Robinson mungkin mendapat keuntungan dari keraguan. Kali ini sedikit lebih sulit. Kesalahannya melawan Senegal memberi mereka gol, dan permulaan melawan Jerman ini tidak terlalu cemerlang. Tidak ada penebusan yang nyata, maka, bagi seorang pemain yang membutuhkannya.

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    PEMENANG: Malik Tillman

    Tillman diminta untuk bermain dengan cara yang sedikit berbeda pada hari Sabtu. Ia kadang-kadang diminta untuk bergerak sedikit lebih ke dalam di lini tengah saat bermain bersama Tyler Adams dan Weston McKennie. Harus diakui, hal itu berhasil, karena Tillman tidak mengalami kesulitan berarti saat menghadapi tim Jerman yang sangat tangguh.

    "Ini posisi yang berbeda secara defensif," kata Tillman. "Tapi itu tetap memberi saya banyak kebebasan."

    Gelandang Bayer Leverkusen itu memaksimalkan kebebasan tersebut. Dia menciptakan peluang terbanyak bersama pemain lain dalam pertandingan itu dengan tiga peluang. Dia memenangkan enam dari sembilan duel. Dia melakukan empat tekel dan tiga umpan ke sepertiga akhir lapangan. Secara umum, hal itu menggambarkan seorang pemain yang memberikan dampak di seluruh lapangan. Pengamatan langsung juga menunjukkan hal itu tentang Tillman, karena tekanannya menjadi faktor penentu bagi AS dari posisi yang berbeda di lapangan.

    "Saya kadang-kadang bermain sebagai gelandang bertahan," katanya. "Saya tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana bergerak, dan bagaimana merebut bola. Ya, saya pikir saya cukup fleksibel dalam hal posisi."

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    PEMENANG: Folarin Balogun

    Hari itu merupakan hari yang berat bagi Balogun, bukan karena apa yang dilakukannya, melainkan karena apa yang tidak bisa dilakukannya.

    Sederhananya, Balogun tidak mendapatkan banyak peluang untuk menguasai bola. Dalam 72 menit, ia hanya melakukan 20 sentuhan bola. Ia hanya melakukan sembilan operan, yang paling menonjol adalah satu operan melintasi gawang tepat di depan Sergino Dest. Sebagian besar, Balogun terbatas pada berlari ke ruang-ruang kosong untuk membuka ruang, yang memang membantu, tetapi ruang itu tidak pernah benar-benar terbuka untuk sang striker sendiri karena para bek Jerman terus mengawalnya dengan ketat.

    Ada momen-momen di mana ia bisa saja lepas, meski begitu. Tillman melewatkan kesempatan untuk mengoper bola kepadanya sebelumnya, karena dinyatakan offside. Christian Pulisic mengambil terlalu banyak sentuhan bola dalam beberapa situasi di mana ia seharusnya mencoba mengoper ke Balogun. Dest memiliki beberapa momen bagus di sisi kanan, tetapi tidak ada yang benar-benar berujung pada umpan ke striker untuk mencetak gol.

    Secara keseluruhan, ini adalah hari yang sulit bagi Balogun, meskipun tidak tanpa beberapa tanda yang menggembirakan. Ia tidak mendapatkan banyak peluang yang jelas, tetapi ia juga tidak menghilang atau tidak terlibat. Namun, ia pasti menginginkan lebih banyak sentuhan, lebih banyak peluang, dan lebih banyak pengaruh begitu pertandingan sesungguhnya dimulai.

  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    PEMENANG: Kai Havertz

    Dia punya bakat mencetak gol di awal pertandingan. Namun, alih-alih semuanya berantakan setelahnya, kali ini hal itu justru menguntungkan Havertz. Itu karena dia yang membuatnya begitu.

    Penyerang asal Jerman ini mencetak gol pembuka, hanya satu menit setelah pertandingan dimulai. Hal ini melanjutkan gol cepat yang dia cetak di pertandingan terakhirnya: final Liga Champions. Dalam pertandingan itu, Havertz menjadi satu-satunya momen gemilang saat Arsenal gagal menambah keunggulan sebelum akhirnya kalah dari Paris Saint-Germain. Kali ini, tim Havertz mampu mencetak gol kedua berkat momen penting lainnya dari bintang Arsenal tersebut.

    Leroy Sane akan mendapat pujian atas gol penentu kemenangan, dan memang pantas, tetapi sentuhan pertama dan umpan Havertz-lah yang membuka peluang bagi Sane. Sebuah gol, sebuah assist, dan, pada akhirnya, kemenangan 2-1 - ini adalah hari yang baik bagi Havertz, yang pasti akan membantunya sedikit melupakan kekecewaan dari Liga Champions pada pertandingan sebelumnya.