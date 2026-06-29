‘Tamparan keras’ - Cole Palmer diberi nasihat tentang cara menjadi ‘pemain hebat’ saat legenda Chelsea menyaksikan antusiasme meredup dan penurunan performa yang membuatnya terlewatkan dari skuad Piala Dunia

Mereka sangat ingin melihat Palmer menemukan kembali performa terbaiknya di bawah asuhan manajer baru Xabi Alonso. Ketika ditanya apakah hal itu akan terjadi, atau apakah penyerang yang telah membela timnas 14 kali itu terlalu cepat dibesar-besarkan, mantan bek Chelsea Leboeuf — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Betinia NJ — mengatakan: “Saya pernah membahas tentang ‘situasi darurat’ ketika ada pemain muda yang tidak ingin dipertahankan oleh Pep Guardiola, lalu pindah ke Chelsea dan menciptakan kejutan besar bagi semua orang, hingga saya rasa Pep Guardiola menyesali keputusan itu.

“Dan muncul dari ketiadaan, itu gila. Tapi kamu menjadi pemain sepak bola hebat saat menunjukkan konsistensi. Dan itu bukan hanya satu musim, tapi dua, tiga, empat, lima. [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi, itu 17 musim, kira-kira begitu. Kita masih menunggu [Kylian] Mbappé di akhir kariernya untuk memastikan kita bisa menyebutnya sebagai legenda.

“Itu gila. Tapi begitulah adanya. Itulah sepak bola. Seperti yang selalu saya katakan, saat pertama kali dipanggil ke tim nasional, ‘oh wow, saya pemain internasional’. Di Prancis, kamu butuh 10 penampilan untuk disebut pemain internasional. Itu karena kamu harus menunjukkan konsistensi di level tersebut.

“Dan Cole Palmer, karena juga para pelatih yang pernah melatihnya, taktik yang mereka terapkan—menempatkannya di sisi kanan padahal itu bukan posisinya—serta beberapa cedera yang dialaminya, membuatnya tidak mampu terus bekerja keras dan menunjukkan bakatnya.

“Anda tidak bisa menyangkalnya, setiap kali dia menyentuh bola, sesuatu terjadi, atau sesuatu bisa saja terjadi. Sekarang, menurut saya dia harus kembali bekerja dengan rendah hati karena saya pikir tidak terpilihnya dia untuk Piala Dunia merupakan pukulan telak baginya. Jadi, hal itu seharusnya membuatnya bereaksi.”