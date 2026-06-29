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‘Tamparan keras’ - Cole Palmer diberi nasihat tentang cara menjadi ‘pemain hebat’ saat legenda Chelsea menyaksikan antusiasme meredup dan penurunan performa yang membuatnya terlewatkan dari skuad Piala Dunia
Palmer bergabung dengan Chelsea dari Man City dengan nilai transfer sebesar £40 juta
Setelah mengambil keputusan berani untuk meninggalkan akar kariernya di Manchester City—klub asal wilayah Northwest—setelah meraih gelar juara Liga Premier dan Liga Champions di bawah asuhan Pep Guardiola, Palmer menyelesaikan transfer senilai £40 juta ($53 juta) ke Chelsea pada musim panas 2023.
Musim perdananya di ibu kota Inggris itu membuahkan 25 gol dan penghargaan Pemain Muda Terbaik PFA. Jumlah golnya turun menjadi 18 pada musim 2024-25, namun ia tetap menikmati kemenangan di Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA.
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Palmer tidak dipanggil oleh timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026
Palmer saat itu merupakan pemain reguler timnas Inggris — setelah mencetak gol untuk negaranya di final Euro 2024 melawan Spanyol — namun hanya mencetak gol sebanyak 11 kali selama musim 2025-26 yang diwarnai cedera, dan tidak dipanggil oleh Thomas Tuchel saat rencana Piala Dunia disusun.
Pemain berusia 24 tahun ini menjadi bahan pembicaraan transfer - dengan kemungkinan kembalinya ke Manchester United, tim yang ia dukung sejak kecil, yang sedang dibicarakan. Chelsea telah mengikat pemain nomor 10 yang penuh talenta ini dengan kontrak jangka panjang hingga 2033 dan tidak berniat untuk melepasnya.
Apa yang bisa dilakukan Palmer untuk membuktikan ekspektasi tinggi tersebut dan menjadi seorang 'legenda'?
Mereka sangat ingin melihat Palmer menemukan kembali performa terbaiknya di bawah asuhan manajer baru Xabi Alonso. Ketika ditanya apakah hal itu akan terjadi, atau apakah penyerang yang telah membela timnas 14 kali itu terlalu cepat dibesar-besarkan, mantan bek Chelsea Leboeuf — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Betinia NJ — mengatakan: “Saya pernah membahas tentang ‘situasi darurat’ ketika ada pemain muda yang tidak ingin dipertahankan oleh Pep Guardiola, lalu pindah ke Chelsea dan menciptakan kejutan besar bagi semua orang, hingga saya rasa Pep Guardiola menyesali keputusan itu.
“Dan muncul dari ketiadaan, itu gila. Tapi kamu menjadi pemain sepak bola hebat saat menunjukkan konsistensi. Dan itu bukan hanya satu musim, tapi dua, tiga, empat, lima. [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi, itu 17 musim, kira-kira begitu. Kita masih menunggu [Kylian] Mbappé di akhir kariernya untuk memastikan kita bisa menyebutnya sebagai legenda.
“Itu gila. Tapi begitulah adanya. Itulah sepak bola. Seperti yang selalu saya katakan, saat pertama kali dipanggil ke tim nasional, ‘oh wow, saya pemain internasional’. Di Prancis, kamu butuh 10 penampilan untuk disebut pemain internasional. Itu karena kamu harus menunjukkan konsistensi di level tersebut.
“Dan Cole Palmer, karena juga para pelatih yang pernah melatihnya, taktik yang mereka terapkan—menempatkannya di sisi kanan padahal itu bukan posisinya—serta beberapa cedera yang dialaminya, membuatnya tidak mampu terus bekerja keras dan menunjukkan bakatnya.
“Anda tidak bisa menyangkalnya, setiap kali dia menyentuh bola, sesuatu terjadi, atau sesuatu bisa saja terjadi. Sekarang, menurut saya dia harus kembali bekerja dengan rendah hati karena saya pikir tidak terpilihnya dia untuk Piala Dunia merupakan pukulan telak baginya. Jadi, hal itu seharusnya membuatnya bereaksi.”
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Chelsea berharap Palmer akan menjadi bagian dari skuad mereka pada musim 2026-27
Palmer tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026, bersama rekan-rekan kreatifnya, Phil Foden dan Morgan Gibbs-White, yang masing-masing bermain untuk Manchester City dan Nottingham Forest. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh saat Three Lions berhasil lolos ke babak 32 besar ajang unggulan FIFA di Amerika Utara.
Ketiganya berharap dapat berperan bagi "The Three Lions" ke depannya, dengan Kejuaraan Eropa 2028 yang akan digelar di kandang sendiri sebagai agenda internasional berikutnya, namun mereka menyadari bahwa mereka harus menunjukkan performa terbaik di level klub agar mendapat kesempatan tersebut — mengingat musim Liga Premier 2026-27 akan dimulai pada 21 Agustus.