Tampaknya hanya ada dua pilihan: Joao Palhinha tampaknya akan segera hengkang dari FC Bayern

Saat ini, ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan secara pribadi oleh Palhinha: Pertama, tetap bertahan di Tottenham Hotspur setelah masa peminjamannya berakhir. Kedua, kembali ke Sporting Lisbon juga merupakan “skenario yang disukai Palhinha”, tulis A Bola.

Namun, saat ini “belum ada kemajuan yang berarti” terkait kasus Palhinha, karena juara terbanyak Jerman itu tidak mau mengalah dari tuntutan biaya transfer sebesar 25 juta euro. Jumlah itu jelas terlalu mahal bagi Sporting, tetapi tampaknya juga merupakan angka yang tidak ingin dibayar oleh Spurs. Klub Liga Premier tersebut dilaporkan memiliki opsi pembelian sebesar 26 hingga 30 juta euro untuk Palhinha, namun tidak akan menggunakannya dan malah ingin terus bernegosiasi dengan Bayern.

Tak lama setelah Spurs berhasil menghindari degradasi, baik Palhinha sendiri maupun pelatih Roberto De Zerbi menegaskan bahwa mereka tidak keberatan untuk melanjutkan kerja sama. "Sejak hari pertama saya di sini, saya merasa seperti di rumah sendiri. Para penggemar, penonton, klub papan atas: Siapa yang tidak ingin bermain untuk Tottenham dan tetap di sini? Saya memiliki semua yang saya butuhkan di sini," kata Palhinha. De Zerbi pun menyatakan: "Ya, saya ingin mempertahankannya, 100 persen!"