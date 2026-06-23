Sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Portugal A Bola, Palhinha telah menugaskan penasihatnya untuk secepat mungkin mencapai kesepakatan bersama dengan FC Bayern dan pihak-pihak yang berminat, serta akhirnya mengklarifikasi masa depannya dalam jangka panjang.
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Tampaknya hanya ada dua pilihan: Joao Palhinha tampaknya akan segera hengkang dari FC Bayern
Saat ini, ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan secara pribadi oleh Palhinha: Pertama, tetap bertahan di Tottenham Hotspur setelah masa peminjamannya berakhir. Kedua, kembali ke Sporting Lisbon juga merupakan “skenario yang disukai Palhinha”, tulis A Bola.
Namun, saat ini “belum ada kemajuan yang berarti” terkait kasus Palhinha, karena juara terbanyak Jerman itu tidak mau mengalah dari tuntutan biaya transfer sebesar 25 juta euro. Jumlah itu jelas terlalu mahal bagi Sporting, tetapi tampaknya juga merupakan angka yang tidak ingin dibayar oleh Spurs. Klub Liga Premier tersebut dilaporkan memiliki opsi pembelian sebesar 26 hingga 30 juta euro untuk Palhinha, namun tidak akan menggunakannya dan malah ingin terus bernegosiasi dengan Bayern.
Tak lama setelah Spurs berhasil menghindari degradasi, baik Palhinha sendiri maupun pelatih Roberto De Zerbi menegaskan bahwa mereka tidak keberatan untuk melanjutkan kerja sama. "Sejak hari pertama saya di sini, saya merasa seperti di rumah sendiri. Para penggemar, penonton, klub papan atas: Siapa yang tidak ingin bermain untuk Tottenham dan tetap di sini? Saya memiliki semua yang saya butuhkan di sini," kata Palhinha. De Zerbi pun menyatakan: "Ya, saya ingin mempertahankannya, 100 persen!"
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Joao Palhinha bisa menjadi kartu truf FC Bayern untuk transfer yang mengejutkan
Kemungkinan besar, tercapainya kesepakatan dengan klub Liga Premier yang memiliki daya beli tinggi itu hanyalah masalah waktu dan nilai transfer. Terlebih lagi, sang juara terbanyak kabarnya juga telah mengincar gelandang Tottenham yang sangat berbakat, namun tidak puas di bawah asuhan De Zerbi, yaitu Lucas Bergvall.
Sementara itu, situasi dengan Sporting sedikit lebih rumit. Menurut kabar yang beredar, kapten sekaligus pemimpin lini tengah, Morten Hjulmand, akan segera hengkang. Selain Palhinha, Sergi Altimira dari Real Betis dikabarkan menjadi incaran utama untuk posisi gelandang bertahan tengah. Namun, menurut A Bola, Altimira justru mengincar kepindahan ke Bundesliga untuk bergabung dengan RB Leipzig. Sporting dilaporkan telah ditolak oleh Real Betis setelah mengajukan tawaran sebesar total 17 juta euro. Tawaran yang beredar kepada klub Munich mengenai peminjaman Palhinha sekali lagi dengan kewajiban pembelian di kemudian hari juga kemungkinan besar tidak akan mendapat sambutan hangat dari FC Bayern.
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FC Bayern akan mengalami kerugian besar dalam transfer Palhinha
Bagaimanapun juga: Pada akhirnya, klub asal Munich ini akan mengalami kerugian besar akibat transfer Palhinha. Pada musim panas 2024, pemain yang pernah menjadi incaran Thomas Tuchel (“Holding Six”) ini baru tiba di Munich dengan keterlambatan satu tahun dan setelah perpisahan dengan pendukung utamanya. Pemain yang telah 37 kali membela timnas Portugal ini kemudian tidak pernah mampu membenarkan nilai transfer sebesar 51 juta euro di bawah asuhan Vincent Kompany.
Palhinha juga mengalami musim debut yang tak terlupakan, sebagian karena beberapa cedera. Dalam hierarki lini tengah, ia akhirnya jelas tertinggal jauh di belakang Joshua Kimmich, Leon Goretzka, dan Aleksandar Pavlovic. Setelah hanya 25 pertandingan, tanpa satu pun kontribusi gol, satu kartu merah, dan 986 menit bermain, bab FC Bayern München baginya sudah berakhir lagi.
Namun, tahun peminjamannya di London berjalan cukup sukses, setidaknya bagi dirinya secara pribadi: Meskipun Spurs secara mengejutkan terpuruk di dasar klasemen Liga Premier dan harus berjuang hingga pekan terakhir untuk menghindari degradasi, Palhinha justru menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam skuad Spurs yang sedang krisis. Secara keseluruhan, ia bahkan mencetak tujuh gol dan tiga assist dalam 45 pertandingan resmi. Gol penentu kemenangan 1-0 yang ia cetak pada hari pertandingan terakhir melawan Everton akhirnya memastikan Tottenham tetap bertahan di liga.