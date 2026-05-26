Menurut laporan Stuttgarter Nachrichten, di Bad Cannstatt terjadi ketidaksepakatan mengenai siapa yang akan menjadi penjaga gawang, karena di balik layar telah terbentuk dua kubu.
Tampaknya ada ketidaksepakatan di internal klub! Di VfB Stuttgart, ada dua kubu yang berselisih mengenai masalah penjaga gawang
Pelatih kepala Sebastian Hoeneß, direktur olahraga Fabian Wohlgemuth, dan manajer olahraga Christian Gentner menilai risiko tersebut terlalu tinggi untuk mengandalkan pemain binaan klub yang masih sangat muda dan sama sekali belum berpengalaman di level liga utama seperti Seimen sebagai kiper utama dalam menghadapi musim yang menantang, termasuk beban kompetisi Liga Champions.
Padahal, Seimen yang berusia 20 tahun sebenarnya baru saja memberikan argumen yang sempurna secara olahraga untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Selama masa peminjamannya selama satu tahun ke SC Paderborn 07, pemain muda ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa, yang baru saja ia mahkotai pada hari Senin dengan promosi ke Bundesliga yang disambut dengan meriah.
Adakah perselisihan internal di VfB Stuttgart?
Oleh karena itu, jajaran manajemen tim sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper dari luar klub. Dalam konteks ini, tiga nama kandidat terkemuka disebutkan: Finn Dahmen dari FC Augsburg, Noah Atubolu dari Freiburg, dan Bernd Leno (34 tahun), yang pernah bermain untuk klub asal Swabia tersebut dan saat ini terikat kontrak dengan FC Fulham. Sebaliknya, perekrutan permanen Alexander Nübel, yang saat ini dipinjamkan dari Bayern, sudah lama dianggap tidak mungkin secara finansial.
Namun, menurut laporan tersebut, ada pendapat yang sama sekali berbeda di dalam jajaran klub mengenai masalah penjaga gawang ini. Di sana, mereka sepakat untuk tidak mendatangkan penjaga gawang nomor satu baru dari luar. Argumen yang jelas dari para petinggi: Jangan sampai menghalangi jalan Seimen yang sangat berbakat untuk menjadi penjaga gawang Stuttgart dalam jangka panjang dengan menempatkan pesaing yang sudah mapan di depannya.
Seimen dianggap sebagai talenta yang menjanjikan
Selain itu, ada juga aspek ekonomi yang membuat para pengurus kesal. Transfer pemain andalan seperti Dahmen atau terutama Atubolu sama sekali tidak menguntungkan bagi VfB dan akan menghabiskan anggaran yang sangat dibutuhkan di bagian lain skuad.
Seimen sudah dianggap sebagai salah satu kiper muda Jerman yang paling menjanjikan. VfB juga memiliki talenta kiper menjanjikan lainnya di klub, yaitu Florian Hellstern. Baru-baru ini, perpanjangan kontraknya diumumkan. Pemain berusia 18 tahun ini saat ini menjadi penjaga gawang tim cadangan di Liga 3.
Menurut informasi dari Bild, kemungkinan besar Hellstern akan mengikuti "jalur Seimen". VfB sudah mempertimbangkan kemungkinan peminjaman ke 2. Bundesliga atau ke luar negeri. Kabarnya, pembicaraan awal dengan calon peminjam sudah berlangsung.
Bagaimana kelanjutan karier Alexander Nübel?
Lalu bagaimana dengan Nübel? Kiper tim nasional yang telah tiga kali membela negaranya ini, yang akan terbang ke luar negeri bersama timnas Jerman untuk Piala Dunia, juga tidak memiliki masa depan di Munich. Ia telah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak ingin melepaskan statusnya sebagai kiper utama di level klub.
Namun, di FC Bayern, Manuel Neuer telah memperpanjang kontraknya. Kapten tersebut diharapkan dapat memudahkan transisi bagi kiper cadangan Jonas Urbig, sebelum pemain berusia 22 tahun itu akhirnya menggantikan sang veteran.
Nübel dilaporkan mendapatkan sekitar sebelas juta euro per tahun di Munich, jumlah tersebut terakhir kali dibagi antara Stuttgart dan Bayern. Kontrak pemain berusia 29 tahun ini masih berlaku hingga 2029.
Seiring dengan upaya penghematan gaji yang masih menjadi prioritas bagi Direktur Olahraga Max Eberl, kepergian Nübel pada musim panas ini menjadi prioritas. Angka transfer yang mungkin dibicarakan berkisar antara 20 hingga 25 juta euro, yang dapat diterima FCB jika transfer tersebut terlaksana.