AFP
Diterjemahkan oleh
'Tambang emas 210 juta euro!' - Bagaimana La Fabrica sendirian membiayai belanja besar Real Madrid pada musim panas ini
La Fabrica menghasilkan keuntungan tak terduga yang belum pernah terjadi sebelumnya
Akademi muda ternama Real Madrid, La Fabrica, menutup jendela transfer musim panas yang memecahkan rekor dengan menghasilkan total penjualan fantastis sebesar 210 juta euro. Kepindahan pada hari terakhir bursa dari Manuel Angel ke Fulham senilai 4 juta euro dan Chema Andres ke Brighton yang membuat Madrid meraup 11,5 juta euro menjadi penutup periode monetisasi yang luar biasa.
Pemasukan akademi itu praktis membiayai perombakan skuad klub senilai 240 juta euro pada musim panas, dengan mendukung kedatangan nama-nama besar seperti Diomande, Cucurella, Espi, dan Dumfries.
Dari prospek Valdebebas saat ini seperti Palacios dan Jacobo Ortega hingga hak penjualan lanjutan yang dipertahankan untuk mantan lulusan seperti Nico Paz dan Mario Martin, akademi tersebut menjadi penggerak seluruh aktivitas finansial klub di bursa transfer.
- PsnewZ
Model mandiri yang berkelanjutan melawan rival-rival milik negara
Menurut Marca, kekuatan ekonomi yang diperlihatkan La Fabrica membenarkan visi jangka panjang yang dimulai Florentino Perez pada 2020. Menghadapi persaingan dari klub-klub yang didukung negara seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain, Real Madrid memprioritaskan perubahan Valdebebas menjadi mesin talenta elite yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan finansial dan olahraga.
Perez merombak sistem pemain muda di bawah Direktur Sepakbola Manu Fernandez untuk memodernisasi pencarian bakat, metodologi, dan administrasi di semua kelompok umur.
"Manuel Fernandez akan mengambil tanggung jawab manajemen Akademi Pemain Muda," demikian pernyataan klub pada Juni 2020, yang meletakkan dasar bagi La Fabrica untuk menjadi kekuatan transfer yang mandiri.
Dominasi di lapangan mendongkrak nilai pasar
Melonjaknya valuasi finansial produk La Fabrica berakar langsung dari performa dominan selama bertahun-tahun di berbagai kompetisi level usia muda. Real Madrid meraih gelar UEFA Youth League pertama mereka pada 2020-21, lalu disusul treble liga domestik di tiga kategori usia muda serta laju ke playoff promosi untuk Castilla.
Kesuksesan berkelanjutan ini menjadikan Valdebebas sebagai tujuan utama para pemandu bakat Eropa yang mencari talenta muda level elite.
Dengan memadukan trofi prestasi kompetitif dan pengembangan pemain level tinggi, akademi tersebut membangun reputasi pasar yang memungkinkan mereka mematok biaya transfer premium di seluruh benua.
- Getty Images Sport
Mesin Valdebebas yang tak terbendung
Sinergi struktural antara kepemimpinan akademi dan pelatih Castilla Alvaro Arbeloa memastikan jalur produksi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Talenta-talenta top seperti Fortea, Joan Martinez, dan Gonzalo Garcia terus melanjutkan perkembangan pesat mereka menuju pertimbangan di level senior elite.
Sementara itu, perekrutan agresif terus menyegarkan jalur tersebut, yang disorot oleh kedatangan Alexis Ciria, yang dengan cepat beralih dari Juvenil A menjadi figur kunci bagi Castilla.
Setelah membuktikan kapasitasnya menghasilkan €210 juta dalam satu bursa transfer, La Fabrica kini kokoh sebagai akademi sepakbola paling menguntungkan di dunia.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami