Akademi muda ternama Real Madrid, La Fabrica, menutup jendela transfer musim panas yang memecahkan rekor dengan menghasilkan total penjualan fantastis sebesar 210 juta euro. Kepindahan pada hari terakhir bursa dari Manuel Angel ke Fulham senilai 4 juta euro dan Chema Andres ke Brighton yang membuat Madrid meraup 11,5 juta euro menjadi penutup periode monetisasi yang luar biasa.

Pemasukan akademi itu praktis membiayai perombakan skuad klub senilai 240 juta euro pada musim panas, dengan mendukung kedatangan nama-nama besar seperti Diomande, Cucurella, Espi, dan Dumfries.

Dari prospek Valdebebas saat ini seperti Palacios dan Jacobo Ortega hingga hak penjualan lanjutan yang dipertahankan untuk mantan lulusan seperti Nico Paz dan Mario Martin, akademi tersebut menjadi penggerak seluruh aktivitas finansial klub di bursa transfer.