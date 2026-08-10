AFP
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Tambahan di lini belakang! Liverpool merekrut Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona dengan opsi pembelian £47 juta untuk mengatasi krisis cedera
Liverpool dapatkan pelapis di lini pertahanan
Liverpool telah mengonfirmasi perekrutan bek Araujo dari Barcelona, memberikan dorongan signifikan bagi lini belakang yang terkikis dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan status pinjaman selama satu musim yang mencakup opsi untuk membuat kepindahannya permanen dengan nilai sekitar £47,14 juta (€55 juta). Liverpool tidak akan membayar biaya peminjaman, tetapi mereka setuju untuk menanggung penuh gaji pemain asal Uruguay itu, dengan Araujo juga menerima pemotongan gaji untuk membantu memuluskan transfer ke Anfield.
Langkah ini datang pada momen krusial bagi manajer Iraola, yang melihat opsi pertahanannya terkikis oleh kepergian pemain dan masalah kebugaran. Kepergian Ibrahima Konate ke Real Madrid meninggalkan kekosongan besar, sementara rekrutan musim panas Jeremy Jacquet masih berupaya kembali ke kondisi kebugaran penuh.
- Getty Images Sport
Araujo siap untuk tantangan baru
Araujo, yang akan mengenakan kostum No. 33 di Anfield, mengungkapkan kebanggaannya yang besar setelah bergabung dengan klub Merseyside tersebut. Berbicara kepada situs resmi klub, ia berkata: 'Saya tak sabar untuk memulai. Saya sangat, sangat senang. Saya antusias berada di sini, di klub besar dengan sejarah yang panjang. Saya antusias untuk bertemu rekan-rekan setim saya, antusias untuk mulai bermain, dan saya sangat termotivasi serta benar-benar siap untuk segera memulai.'
Bek asal Uruguay itu telah menjadi andalan di Nou Camp sejak bergabung dari negara asalnya pada 2018, dengan mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk Barcelona. Terlepas dari pentingnya perannya bagi klub Spanyol tersebut, kesempatan untuk menguji dirinya di Premier League terbukti terlalu bagus untuk ditolak. 'Saya rasa ini adalah kepindahan yang ideal bagi saya pada tahap karier saya saat ini. Saya rasa ini adalah kepindahan yang perlu saya ambil. Begitu saya mendengar ketertarikan dari Liverpool, semuanya benar-benar berjalan sangat cepat. Seperti yang saya katakan, saya sangat senang berada di sini dan antusias untuk memulai. Saya senang dengan ketertarikan itu dan ini adalah langkah yang tepat pada waktu yang tepat,' tambah Araujo.
Menjalani periode sulit di Spanyol
Transfer ini menjadi awal baru bagi Araujo, yang belakangan menjalani periode sulit di Spanyol. Meski ia ditunjuk sebagai salah satu kapten klub Barcelona setelah kepergian Marc-Andre ter Stegen pada Januari, ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler musim lalu. Bek tersebut hanya menjadi starter dalam 11 pertandingan La Liga pada kampanye sebelumnya, statistik yang sebagian besar dikaitkan dengan cuti panjang dari sepakbola pada November 2025, yang kemudian ia ungkapkan diambil untuk memulihkan diri dari depresi.
Kini sepenuhnya fokus pada sepakbolanya, Araujo membawa segudang pengalaman ke ruang ganti Anfield yang saat ini kekurangan opsi bek tengah senior. Kedatangannya akan meringankan tekanan terhadap Jacquet yang berusia 21 tahun, rekrutan musim panas dari Rennes yang mencatatkan kurang dari 100 penampilan senior sepanjang kariernya dan belum tampil pada pramusim setelah lama menepi pada paruh kedua musim lalu.
- Getty Images Sport
Memecahkan teka-teki kebugaran
Kedatangan Araujo tak bisa datang pada waktu yang lebih tepat bagi Liverpool saat mereka bersiap untuk laga pembuka Premier League di markas Newcastle pada 23 Agustus. Perekrutan pemain Uruguay itu memberikan kelegaan mendesak bagi lini belakang yang terkuras parah, terutama setelah Joe Gomez mengalami masalah otot dalam pertandingan pramusim pertama Liverpool, sementara bek remaja Giovanni Leoni masih melanjutkan pemulihan usai cedera lutut serius. Dengan kemunduran ini, kapten Virgil van Dijk sebelumnya menjadi satu-satunya bek tengah senior yang sepenuhnya fit di skuad.
Selama waktunya bersama Barcelona, pemain Uruguay itu membangun rekam jejak yang mengesankan dengan mencetak 14 gol dalam 213 penampilan, sembari meraih tiga gelar La Liga, dua trofi Copa del Rey, dan tiga Piala Super Spanyol. Di level internasional, Araujo telah 27 kali membela Uruguay dan mencetak satu gol untuk negaranya.
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