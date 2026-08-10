Araujo, yang akan mengenakan kostum No. 33 di Anfield, mengungkapkan kebanggaannya yang besar setelah bergabung dengan klub Merseyside tersebut. Berbicara kepada situs resmi klub, ia berkata: 'Saya tak sabar untuk memulai. Saya sangat, sangat senang. Saya antusias berada di sini, di klub besar dengan sejarah yang panjang. Saya antusias untuk bertemu rekan-rekan setim saya, antusias untuk mulai bermain, dan saya sangat termotivasi serta benar-benar siap untuk segera memulai.'

Bek asal Uruguay itu telah menjadi andalan di Nou Camp sejak bergabung dari negara asalnya pada 2018, dengan mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk Barcelona. Terlepas dari pentingnya perannya bagi klub Spanyol tersebut, kesempatan untuk menguji dirinya di Premier League terbukti terlalu bagus untuk ditolak. 'Saya rasa ini adalah kepindahan yang ideal bagi saya pada tahap karier saya saat ini. Saya rasa ini adalah kepindahan yang perlu saya ambil. Begitu saya mendengar ketertarikan dari Liverpool, semuanya benar-benar berjalan sangat cepat. Seperti yang saya katakan, saya sangat senang berada di sini dan antusias untuk memulai. Saya senang dengan ketertarikan itu dan ini adalah langkah yang tepat pada waktu yang tepat,' tambah Araujo.