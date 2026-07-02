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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

Tambah lagi 15 juta euro: Nilai pasar Johan Manzambi dari Freiburg tampaknya melonjak tajam setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia

Bundesliga
Freiburg
J. Manzambi
Switzerland
World Cup

SC Freiburg kabarnya kini mematok harga 70 juta euro untuk pemain berbakatnya, Johan Manzambi, setelah penampilannya yang gemilang bersama timnas Swiss di Piala Dunia.

Demikian dilaporkan Sky. Sebelumnya, media Inggris sempat menyebutkan angka biaya transfer sebesar 55 juta euro, namun kabarnya klub tersebut kini telah menaikkan harga yang diminta. 

Pasalnya, Manzambi termasuk salah satu pemain yang menonjol di Piala Dunia dan sejauh ini telah menyumbang empat poin dalam tiga pertandingan penyisihan grup Swiss di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada: Dalam kemenangan 4-1 atas Bosnia, ia mencetak dua gol, dan dalam kemenangan 2-1 atas Kanada, ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Di babak 16 besar, tim asuhan pelatih Murat Yakin akan menghadapi Aljazair. 

  • Saat ini, Newcastle United dianggap sebagai kandidat terkuat untuk merekrut Manzambi. The Magpies telah melepas pemain sayap mereka, Anthony Gordon, ke FC Barcelona dengan harga 80 juta euro dan kabarnya juga akan segera menjual Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur dengan harga lebih dari 100 juta euro. Jika kesepakatan ini pun terwujud, Newcastle akan memiliki dana yang cukup untuk melakukan transfer sebesar Manzambi pada musim panas ini, meskipun harus memenuhi persyaratan Financial Fair Play. Namun, masih belum jelas apakah klub asal Breisgau tersebut benar-benar bersedia melepas pemain berusia 20 tahun itu saat ini. 

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    SC Freiburg merekrut Johan Manzambi ke tim U19-nya pada tahun 2023

    Tiga setengah tahun lalu, Johan Manzambi pindah dari tim junior Servette Jenewa ke SC Freiburg. Di sana, ia awalnya bermain di tim U-19 dan tim cadangan, sebelum akhirnya berhasil menembus tim utama. Sejak 2024, ia menjadi bagian dari skuad Bundesliga. 

    Ia melakukan debutnya bersama tim nasional Swiss pada Juni 2025. Saat ini, ia telah mencetak enam gol dan dua assist dalam 15 pertandingan internasional. 

  • Musim 2025/26 Johan Manzambi bersama SC Freiburg:

    Permainan: 47
    Menit bermain: 3621
    Gol: 7
    Assist: 9
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