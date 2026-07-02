Demikian dilaporkan Sky. Sebelumnya, media Inggris sempat menyebutkan angka biaya transfer sebesar 55 juta euro, namun kabarnya klub tersebut kini telah menaikkan harga yang diminta.

Pasalnya, Manzambi termasuk salah satu pemain yang menonjol di Piala Dunia dan sejauh ini telah menyumbang empat poin dalam tiga pertandingan penyisihan grup Swiss di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada: Dalam kemenangan 4-1 atas Bosnia, ia mencetak dua gol, dan dalam kemenangan 2-1 atas Kanada, ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Di babak 16 besar, tim asuhan pelatih Murat Yakin akan menghadapi Aljazair.