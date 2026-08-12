AFP
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Talenta Aston Villa berusia 17 tahun mengumumkan dirinya di panggung Eropa dengan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super
Mencetak sejarah di panggung Eropa
Madjo mencetak gol penyeimbang krusial untuk Aston Villa saat menghadapi Paris Saint-Germain. Penyerang itu bergabung dengan klub tersebut dalam kesepakatan mengejutkan senilai £12 juta dari Metz pada Januari 2026.
Meski melewatkan dua peluang sundulan pada awal laga, penyerang itu terus menemukan ruang di dalam kotak penalti, dan kegigihannya akhirnya membuahkan hasil tepat menjelang turun minum.
John McGinn melepaskan umpan silang akurat ke tiang jauh, dan Madjo menyambarnya untuk mengirimkan tendangan voli kaki kiri ke atap gawang tanpa bola menyentuh tanah, menyamakan kedudukan Aston Villa menjadi 1-1. Penyelesaian yang presisi ini menandai momen yang sangat signifikan bagi talenta yang sedang berkembang itu.
- AFP
Para pengamat bereaksi terhadap gol dari jarak dekat
Gol itu membuat penonton dan komentator terkesan saat Aston Villa membuktikan bahwa mereka pantas berada di panggung ini. Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, mantan striker Inggris Dion Dublin mengungkapkan pandangannya tentang kegigihan sang penyerang sepanjang babak pertama. "Wow! Anak muda itu tidak mau menerima penolakan, dia terus masuk ke posisi-posisi itu, saya bilang terus beri Brian Madjo peluang. Dia menghajarnya ke atap gawang dari jarak dekat, menyingkirkan Willian Pacho dari bola dengan kekuatan, voli kaki kiri dan penyelesaian yang luar biasa. John McGinn tidak menolak untuk melepaskan umpan silang. Mereka telah diberi tahu oleh manajer untuk tidak menolak melepaskan umpan silang," kata Dublin.
Bangkit setelah kemunduran awal
Sebelum penyerang remaja itu menyamakan kedudukan, Paris Saint-Germain sempat mengambil inisiatif pada pertengahan babak. Khvicha Kvaratskhelia menunjukkan kemampuannya dengan membawa tim Prancis unggul setelah 20 menit. Kvaratskhelia bergerak ke kaki kanannya dan melepaskan tembakan keras yang melewati Marco Bizot. Namun, Aston Villa menolak menyerah dan menciptakan beberapa peluang. Pencetak gol itu nyaris kembali mencetak gol tak lama kemudian ketika sundulannya tipis melenceng dari sasaran. Emi Buendia juga membentur tiang gawang setelah bekerja sama dengan baik di dalam area penalti. Tim Inggris terus menekan dalam 10 menit terakhir, yang pada akhirnya menghasilkan gol penyeimbang bersejarah itu.
- AFP
Apa yang terjadi selanjutnya?
Aston Villa akan menghadapi babak kedua yang sangat krusial saat mereka berusaha mengamankan trofi Eropa melawan Paris Saint-Germain yang tangguh. Penyerang muda itu tanpa diragukan lagi sedang penuh kepercayaan diri dan bisa memainkan peran penentu dalam hasil akhir. Jika ia mempertahankan level performa ini, ia ditakdirkan untuk menjalani musim terobosan yang luar biasa di Premier League.
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