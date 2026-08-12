Madjo mencetak gol penyeimbang krusial untuk Aston Villa saat menghadapi Paris Saint-Germain. Penyerang itu bergabung dengan klub tersebut dalam kesepakatan mengejutkan senilai £12 juta dari Metz pada Januari 2026.

Meski melewatkan dua peluang sundulan pada awal laga, penyerang itu terus menemukan ruang di dalam kotak penalti, dan kegigihannya akhirnya membuahkan hasil tepat menjelang turun minum.

John McGinn melepaskan umpan silang akurat ke tiang jauh, dan Madjo menyambarnya untuk mengirimkan tendangan voli kaki kiri ke atap gawang tanpa bola menyentuh tanah, menyamakan kedudukan Aston Villa menjadi 1-1. Penyelesaian yang presisi ini menandai momen yang sangat signifikan bagi talenta yang sedang berkembang itu.