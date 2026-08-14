Taylor tidak akan terlibat dalam sepakbola Inggris pada awal musim mendatang setelah mengakhiri karier 20 tahunnya sebagai wasit. Pria 47 tahun itu memimpin 668 pertandingan di Inggris, menangani setiap final domestik serta 163 pertandingan internasional.

Pertandingan terakhirnya di lapangan adalah kemenangan 1-0 Spanyol atas Portugal pada babak 16 besar Piala Dunia pada 6 Juli. Setelah penampilan tersebut, Taylor membuat keputusan mendadak untuk mundur dari dunia perwasitan karena tekanan tanpa henti, sorotan, dan opini dari luar yang mengelilingi sepakbola Inggris.

Taylor kini akan menjalani tantangan yang sepenuhnya berbeda sebagai direktur wasit elite Federasi Sepakbola Turki. Ia merasa siap secara mental dan fisik untuk beralih dari lapangan dan membagikan pengalamannya yang sangat luas.