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'Takut membuat kesalahan' - Mengapa wasit veteran Anthony Taylor membuat keputusan mengejutkan untuk meninggalkan sepak bola Inggris
Taylor mundur dari perwasitan Inggris
Taylor tidak akan terlibat dalam sepakbola Inggris pada awal musim mendatang setelah mengakhiri karier 20 tahunnya sebagai wasit. Pria 47 tahun itu memimpin 668 pertandingan di Inggris, menangani setiap final domestik serta 163 pertandingan internasional.
Pertandingan terakhirnya di lapangan adalah kemenangan 1-0 Spanyol atas Portugal pada babak 16 besar Piala Dunia pada 6 Juli. Setelah penampilan tersebut, Taylor membuat keputusan mendadak untuk mundur dari dunia perwasitan karena tekanan tanpa henti, sorotan, dan opini dari luar yang mengelilingi sepakbola Inggris.
Taylor kini akan menjalani tantangan yang sepenuhnya berbeda sebagai direktur wasit elite Federasi Sepakbola Turki. Ia merasa siap secara mental dan fisik untuk beralih dari lapangan dan membagikan pengalamannya yang sangat luas.
- AFP
Tekanan mental dan hilangnya kepercayaan diri
Menjelaskan keputusannya kepada BBC Sport, Taylor secara blak-blakan mengakui bahwa sorotan intens dan ketakutan membuat kesalahan pada akhirnya memengaruhi pola pikir setiap wasit seiring waktu.
"Setiap wasit akan berbohong kepada Anda jika mereka mengatakan bahwa tekanan atau sorotan itu tidak mengganggu mereka, karena itu adalah reaksi alami manusia," jelas Taylor. "Salah satu tantangan yang dihadapi wasit di setiap level adalah benar-benar memahami tantangan yang kami hadapi.
"Ketakutan membuat kesalahan, opini dari luar, penonton, manajer, orang tua, media, rekan kerja. Semua hal ini berkontribusi menciptakan keraguan diri, kurangnya kepercayaan diri, dan kemudian semuanya bisa lepas kendali sehingga Anda kehilangan kemampuan untuk benar-benar memiliki keyakinan atas apa yang Anda lakukan di lapangan.
"Keputusan untuk pensiun murni didasarkan pada kondisi tubuh dan pikiran saya yang telah mencapai fase alaminya dalam peran saat ini, dan saya siap menjalani perjalanan baru. Saya sangat beruntung karena orang-orang sangat menghargai pengalaman dan pengetahuan saya sehingga mereka yakin saya bisa memberikan dampak yang sangat positif."
Pelecehan di bandara dan pengorbanan keluarga
Biaya personal yang besar dari tugas sebagai wasit level tinggi juga sangat memengaruhi keputusan Taylor untuk mundur. Sang wasit terkenal pernah dihadang oleh pendukung Roma yang murka di Bandara Budapest bersama keluarganya setelah final Liga Europa 2023. Setelah insiden traumatis itu, keluarga Taylor berhenti menghadiri pertandingan-pertandingannya karena tingkat pelecehan mengkhawatirkan yang rutin ia terima. Menyeimbangkan kehidupan keluarga dengan tugas memimpin pertandingan level tertinggi pun menjadi semakin sulit untuk dipertahankan.
"Tanpa diragukan, salah satu hal yang Anda pertimbangkan adalah pengorbanan besar yang telah dilakukan keluarga dan teman-teman Anda selama bertahun-tahun agar Anda bisa melakukan apa yang Anda lakukan," tambahnya.
"Kehidupan keluarga harus dinomorduakan, jadi tentu saja, itu menjadi bagian besar dari alasan saya memutuskan untuk mundur. Itu berpadu dengan sorotan dan tuntutan yang dibebankan kepada wasit di level paling atas.
"Dan itu tidak selalu berarti bahwa Anda kesulitan menghadapi tuntutan tersebut, tetapi ada titik ketika terasa bahwa tubuh dan pikiran Anda perlu beristirahat dari tekanan semacam itu."
- Getty
Babak baru dimulai di Turki
Taylor bertekad mengakhiri karier perwasitannya atas keputusannya sendiri, alih-alih dipaksa berhenti karena penurunan standar fisik atau tekanan yang kian besar. Mengakhiri perjalanannya di lapangan pada Piala Dunia menjadi momen ideal untuk beralih ke kepemimpinan eksekutif.
Kini ia beralih ke posisi administratif barunya di Federasi Sepak Bola Turki. Taylor menyampaikan rasa syukur karena pengalaman puluhan tahunnya di level tertinggi sangat dihargai saat ia bersiap membentuk generasi berikutnya dari wasit elite.
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