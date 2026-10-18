Takut kamera! Para bintang Manchester United khawatir kru dokumenter Amazon Prime menjadi penyebab performa buruk mereka di awal musim

Meski sempat mendapat kepastian pada awalnya, beratnya musim yang dijalani di bawah pengawasan terus-menerus tampaknya telah berdampak di balik layar. Carrick kini menghadapi tekanan yang kian besar untuk meraih hasil, meski sang manajer tetap teguh soal keamanan posisinya menjelang pertandingan penting akhir pekan ini.

“Saya rasa pertandingan ini bukan laga terakhir yang saya butuhkan saat ini, tentu saja,” tegas Carrick ketika ditanya tentang pentingnya pertandingan mereka berikutnya. “Saya sangat menantikan pertandingan ini. Yang terutama saya rasakan adalah dorongan untuk membawa klub ini maju. Selalu ada hal negatif jika Anda ingin mencarinya atau ingin merasakannya, tetapi saya tidak mencarinya. Saya tidak ingin merasakannya.”

Ia menegaskan bahwa terobosan taktik akan segera datang, seraya menambahkan: “Saya memahami kenyataannya, dan saya sudah cukup sering mengatakannya sampai merasa seperti mengulang hal yang sama, sambil menerima posisi kami saat ini. Namun, saya tidak merasa demikian. Saya sepenuhnya fokus pada apa yang terbaik bagi tempat ini dan klub sepakbola ini, serta apa yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan dan membuat para pemain bermain sesuai kemampuan yang kami tahu mereka miliki. Kami masih merasa belum terlalu jauh dari itu.”



