Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Takut kamera! Para bintang Manchester United khawatir kru dokumenter Amazon Prime menjadi penyebab performa buruk mereka di awal musim
Ketegangan di balik layar di Old Trafford
Manchester United mendapatkan kesepakatan menguntungkan senilai £10 juta untuk tampil dalam edisi terbaru serial All or Nothing produksi Amazon yang mendapat banyak pujian. Namun, pengawasan terus-menerus itu dilaporkan menciptakan suasana yang mengekang di ruang ganti. Menurut The Sun, para pemain dan staf pelatih merasa tidak leluasa berbicara dalam evaluasi pascapertandingan. Akibatnya, suasana diskusi menjadi kurang terbuka dan kritik yang sebenarnya tidak disampaikan karena mereka “menahan diri”.
Keengganan untuk membahas kelemahan taktik secara terbuka ini bertepatan dengan awal yang buruk bagi Michael Carrick sebagai manajer permanen. United hanya meraih dua kemenangan dalam sembilan pertandingan pertamanya di semua kompetisi. Ketegangan semakin meningkat akibat bursa transfer musim panas yang sulit dan wawancara terbaru bek Lisandro Martinez yang memicu kehebohan.
- Getty Images Sport
Carrick sebelumnya meremehkan kekhawatiran soal kamera
Ketika ditanya tentang kru pembuat film dokumenter tersebut pada Agustus, Carrick menepis anggapan bahwa kehadiran mereka akan mengganggu. Pelatih United itu awalnya menegaskan bahwa skuadnya sudah terbiasa dengan sorotan media yang intens sebagai bagian dari klub tersebut.
“Sejauh ini tidak ada masalah,” jelas Carrick saat itu. “Ini jelas sesuatu yang agak baru dan tidak biasa, tetapi dalam kegiatan sehari-hari, sudah ada begitu banyak kamera di sekitar kami sehingga para pemain cukup terbiasa.”
Ia menambahkan bahwa tim produksi tetap menjaga batasan profesional. “Tentu saja kami harus menyesuaikan diri, tetapi mereka menghormati batasan itu,” kata Carrick. “Dari luar, ini mungkin tampak lebih besar daripada yang kami rasakan saat menjalaninya sehari-hari.”
Berfokus pada sepak bola di tengah tekanan yang kian meningkat
Meski sempat mendapat kepastian pada awalnya, beratnya musim yang dijalani di bawah pengawasan terus-menerus tampaknya telah berdampak di balik layar. Carrick kini menghadapi tekanan yang kian besar untuk meraih hasil, meski sang manajer tetap teguh soal keamanan posisinya menjelang pertandingan penting akhir pekan ini.
“Saya rasa pertandingan ini bukan laga terakhir yang saya butuhkan saat ini, tentu saja,” tegas Carrick ketika ditanya tentang pentingnya pertandingan mereka berikutnya. “Saya sangat menantikan pertandingan ini. Yang terutama saya rasakan adalah dorongan untuk membawa klub ini maju. Selalu ada hal negatif jika Anda ingin mencarinya atau ingin merasakannya, tetapi saya tidak mencarinya. Saya tidak ingin merasakannya.”
Ia menegaskan bahwa terobosan taktik akan segera datang, seraya menambahkan: “Saya memahami kenyataannya, dan saya sudah cukup sering mengatakannya sampai merasa seperti mengulang hal yang sama, sambil menerima posisi kami saat ini. Namun, saya tidak merasa demikian. Saya sepenuhnya fokus pada apa yang terbaik bagi tempat ini dan klub sepakbola ini, serta apa yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan dan membuat para pemain bermain sesuai kemampuan yang kami tahu mereka miliki. Kami masih merasa belum terlalu jauh dari itu.”
- Getty Images Sport
Lawatan berat ke Elland Road
Manchester United harus mengesampingkan gangguan di luar lapangan saat bersiap bertandang ke Elland Road untuk menghadapi Leeds United dalam atmosfer yang tidak bersahabat, Minggu ini. Dengan baru dua kemenangan, meraih tiga poin di Yorkshire sangat penting untuk menghentikan tren buruk dan meredakan sorotan tajam terhadap skuad Carrick yang masih berkembang.
Hasil mengecewakan lainnya melawan rival sengit itu hanya akan memperkuat anggapan bahwa kamera Amazon sedang merekam musim yang berantakan secara langsung. Carrick perlu membuat para pemainnya kembali tampil tajam, siapa pun yang menyaksikan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami