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‘Takut akan yang terburuk!’ - Shay Given memperingatkan fans Newcastle bahwa degradasi adalah ancaman nyata setelah bencana transfer musim panas
Given membunyikan alarm atas eksodus dari St James' Park
Suasana di Tyneside telah berubah dari optimisme Eropa menjadi kecemasan nyata setelah serangkaian kepergian profil tinggi yang membuat Newcastle United tampak rentan. Kedalaman skuad yang mendorong Newcastle ke sepak bola Liga Champions telah benar-benar dibongkar. Dengan Eddie Howe mengundurkan diri hanya beberapa pekan sebelum kampanye baru, fondasi taktis tim telah lenyap bersamaan dengan kekuatan bintangnya.
- Getty Images Sport
Eksodus skuad membuat Newcastle United dalam posisi rentan
Berbicara melalui BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru, Given sangat blak-blakan soal situasi sulit saat ini.
"Saya pikir wajar bagi semua suporter untuk takut pada kemungkinan terburuk. Itu sudah tertanam dalam diri kami, terbentuk selama bertahun-tahun," kata mantan kiper itu. "Newcastle telah kehilangan beberapa pemain terbaiknya dan menggantinya dengan pemain-pemain yang lebih muda, yang jelas punya masa depan cerah di depan mereka, tetapi mereka bisa butuh waktu untuk beradaptasi dan mencapai level terbaik, terutama di Premier League."
Mungkin aspek paling mengkhawatirkan dari musim panas Newcastle adalah hancurnya total ruang mesin mereka. Given menunjuk hilangnya poros kreatif dan defensif sebagai penyebab utama kekhawatiran. Ia menambahkan: "Sandro Tonali dan Anthony Gordon sudah pergi dan tampaknya Bruno Guimaraes akan menyusul mereka, yang berarti hampir seluruh lini tengah telah tersapu habis. Itu adalah kehilangan besar dari segi kualitas dan pengalaman."
Situasi terkait kapten klub menjadi pukulan terakhir bagi basis suporter yang sudah terpukul. Gelombang kepergian terbaru ini terjadi setelah kepergian besar pada musim lalu, ketika striker bintang Alexander Isak bergabung dengan Liverpool dalam kesepakatan senilai £125 juta yang memecahkan rekor. Dengan Gordon dijual ke Barcelona dan Tonali ke Tottenham, laporan kini mengindikasikan bahwa Arsenal telah mencapai kesepakatan senilai £75 juta untuk mendapatkan jasa Guimaraes, semakin melemahkan Newcastle yang tampaknya memprioritaskan penyeimbangan finansial di atas integritas kompetitif.
Ketakutan nyata akan degradasi mencengkeram Newcastle
Given, yang menghabiskan lebih dari satu dekade di klub tersebut dan menyaksikan berbagai pasang surut, menolak mempermanis realitas situasi yang ada. Ia mengakui bahwa ancaman turun ke Championship bukan sekadar hiperbola. "Jika saya memberi tahu Anda bahwa saya duduk di sini sekarang sambil mengatakan saya sama sekali tidak khawatir dan sepenuhnya yakin kami akan baik-baik saja, saya mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya," pungkas Given. "Akan ada kekhawatiran di kalangan basis penggemar mengenai musim yang akan datang."
Kurangnya pengganti mapan yang sepadan untuk pemain seperti Isak dan Gordon membuat skuad itu tampak tumpul. Kepergian sosok senior seperti Kieran Trippier hanya memperparah krisis kepemimpinan, membuat skuad yang muda dan tidak padu harus melewati salah satu periode tersulit dalam sejarah modern klub di bawah kepemilikan yang dipimpin Arab Saudi.
- Getty Images Sport
Sebuah proyek yang mencari identitas baru
Transisi dari stabilitas era Howe ke ketidakpastian masa kepelatihan Matthias Jaissle datang pada saat yang paling tidak tepat. Dengan musim yang sudah di depan mata, Newcastle kini berpacu dengan waktu untuk mengintegrasikan rekrutan baru dan membangun gaya bermain yang padu.
Pada akhirnya, para pendukung Newcastle dibiarkan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan rencana besar untuk mendominasi dunia. Fokus pada financial fair play telah memaksa penjualan pemain yang tidak bisa dimungkiri telah menurunkan batas potensi tim utama.
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