Berbicara melalui BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru, Given sangat blak-blakan soal situasi sulit saat ini.

"Saya pikir wajar bagi semua suporter untuk takut pada kemungkinan terburuk. Itu sudah tertanam dalam diri kami, terbentuk selama bertahun-tahun," kata mantan kiper itu. "Newcastle telah kehilangan beberapa pemain terbaiknya dan menggantinya dengan pemain-pemain yang lebih muda, yang jelas punya masa depan cerah di depan mereka, tetapi mereka bisa butuh waktu untuk beradaptasi dan mencapai level terbaik, terutama di Premier League."

Mungkin aspek paling mengkhawatirkan dari musim panas Newcastle adalah hancurnya total ruang mesin mereka. Given menunjuk hilangnya poros kreatif dan defensif sebagai penyebab utama kekhawatiran. Ia menambahkan: "Sandro Tonali dan Anthony Gordon sudah pergi dan tampaknya Bruno Guimaraes akan menyusul mereka, yang berarti hampir seluruh lini tengah telah tersapu habis. Itu adalah kehilangan besar dari segi kualitas dan pengalaman."

Situasi terkait kapten klub menjadi pukulan terakhir bagi basis suporter yang sudah terpukul. Gelombang kepergian terbaru ini terjadi setelah kepergian besar pada musim lalu, ketika striker bintang Alexander Isak bergabung dengan Liverpool dalam kesepakatan senilai £125 juta yang memecahkan rekor. Dengan Gordon dijual ke Barcelona dan Tonali ke Tottenham, laporan kini mengindikasikan bahwa Arsenal telah mencapai kesepakatan senilai £75 juta untuk mendapatkan jasa Guimaraes, semakin melemahkan Newcastle yang tampaknya memprioritaskan penyeimbangan finansial di atas integritas kompetitif.