Setelah Prancis unggul lebih dulu berkat gol Ousmane Dembele pada menit ketiga, mereka kemudian lebih fokus pada pertahanan mengingat keunggulan dua gol yang cukup nyaman dalam agregat skor, dan hanya sesekali tampil menyerang, jika ada, melalui serangan balik yang cepat.
Taktik revolusioner melawan Michael Olise? Kiper PSG Matvey Safonov menunjukkan perilaku yang sangat aneh dalam laga melawan FC Bayern
Yang mencolok adalah betapa baiknya tim Enrique dalam mengendalikan Olise, yang tampil luar biasa musim ini. Meskipun lawan mainnya, Nuno Mendes, mendapat kartu kuning lebih awal akibat pelanggaran—dan bahkan seharusnya diusir dari lapangan dengan kartu kuning-merah akibat handball—namun sepanjang 90 menit pertandingan, Olise justru jarang sekali mampu menembus pertahanan pemain Portugal tersebut.
Mungkin hal ini juga disebabkan oleh upaya Paris untuk secara sengaja memperbanyak pemain di sisi kanan serangan Bayern, tepat di area di mana Olise bermain, agar pemain berusia 24 tahun itu tidak memiliki ruang untuk mengembangkan dribel cepatnya dan duel satu lawan satu.
Kiper PSG, Matvey Safonov, secara mencolok sering menendang bola ke sisi kiri lapangan saat melakukan tendangan gawang. Meskipun tim Enrique kehilangan penguasaan bola kepada Bayern akibat hal ini, hampir semua pemain tetap berposisi di sisi kanan lapangan dari sudut pandang Bayern.
Safonov memiliki tingkat akurasi umpan yang jauh lebih rendah daripada Neuer
Akibatnya, setiap kali Olise berhasil menguasai bola, PSG selalu berhasil melakukan penjagaan ganda terhadap pemain berusia 24 tahun itu. Hampir tidak pernah bintang FCB itu berhasil memanfaatkan kecepatannya untuk menerobos hingga garis akhir atau memotong ke dalam dan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya yang ditakuti.
Setelah peluit akhir dibunyikan, Safonov mencatatkan tingkat keberhasilan umpan hanya 21 persen - hanya tujuh dari 33 umpan yang dilakukannya yang berhasil mencapai rekan setimnya. Sebagai perbandingan: rekan setimnya Manuel Neuer di sisi lain mencatatkan tingkat keberhasilan umpan sebesar 70 persen.
Angka-angka juga berbicara jelas mengenai Olise; ia tidak mampu melanjutkan performa luar biasa yang ditunjukkannya dalam beberapa minggu dan bulan terakhir saat menghadapi PSG. Ia hanya menciptakan dua peluang gol untuk timnya, dan dalam hal tembakan ke gawang (2), sentuhan bola di kotak penalti lawan (8), serta umpan ke sepertiga lapangan lawan (5), pemain berusia 24 tahun ini jauh di bawah potensinya.