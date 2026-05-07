Taktik revolusioner melawan Michael Olise? Kiper PSG Matvey Safonov mengambil langkah tak biasa dalam laga melawan FC Bayern

Yang mencolok adalah betapa baiknya tim Enrique dalam mengendalikan Olise, yang tampil luar biasa musim ini. Meskipun lawan mainnya, Nuno Mendes, mendapat kartu kuning lebih awal akibat pelanggaran—dan seharusnya bahkan diusir dari lapangan dengan kartu kuning-merah akibat handball—namun sepanjang 90 menit pertandingan, Olise justru jarang sekali mampu menembus pertahanan pemain Portugal tersebut.

Mungkin hal ini juga disebabkan oleh upaya Paris untuk secara sengaja memperbanyak pemain di sisi kanan serangan Bayern, tepat di area di mana Olise bermain, agar pemain berusia 24 tahun itu tidak memiliki ruang untuk mengembangkan dribel cepatnya dan duel satu lawan satu.

Kiper PSG, Matvey Safonov, secara mencolok sering menendang bola ke sisi kiri lapangan saat melakukan tendangan gawang. Meskipun tim Enrique kehilangan penguasaan bola kepada Bayern akibat hal ini, hampir semua pemain tetap berposisi di sisi kanan lapangan dari sudut pandang Bayern.



