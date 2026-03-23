“Takkan terulang lagi” — Mengapa prestasi Nottingham Forest takkan terulang, menurut legenda The Reds yang menyatakan bahwa dampak luar biasa mereka di Liga Premier layak mendapat pengakuan lebih

Crossley tahu kualitas apa yang ia cari, dan banyak di antaranya dimiliki oleh rekan-rekan setim ikonik yang pernah bermain bersamanya di Forest. Ketika diminta memilih lima pemain yang akan melengkapi tim enam lawan enam impiannya—dengan dirinya sendiri bertugas di bawah mistar gawang—Crossley berkata: “Sebenarnya cukup mudah bagi saya. Ada beberapa nama yang memang membuat saya harus berpikir sejenak. Tapi selama masa saya di klub—mulai dari menjadi pemain YTS, 12 tahun, hingga debut saya di usia 19 tahun—saya bermain bersama pemain-pemain yang luar biasa. Jadi, semakin saya memikirkannya dari awal, semakin sulit. Tapi saya benar-benar menikmati masa-masa di bawah Frank Clark saat kami lolos ke Eropa, dan kami tampil sangat baik dalam tiga tahun itu. Apa yang sebenarnya dilakukan Frank di klub sepak bola ini benar-benar tidak mendapat pengakuan yang pantas.
“Jadi saya memilih Stuart Pearce, alasan yang jelas. Dia kapten kami. Dia pemimpin kami. Saya memilih Des Walker. Saya masih berhubungan dengan Des. Saya masih berbicara dengannya secara teratur. Dia tidak pernah berubah. Saya sangat menyukainya. Pemain yang hebat. Roy Keane datang dari Irlandia pada usia 18 tahun dan dia seperti, wow, siapa pria ini?
“Lars Bohinen, saya sering menontonnya berlatih, dan setelah itu dia akan kembali dari latihan, mengambil salah satu bola kecil sekali, yang benar-benar kecil, lalu pergi ke lapangan City Ground dan melakukan semua trik kecilnya serta mengoper bola ke belakang pertahanan. Dia sangat cocok dengan Bryan Roy dan Stan Collymore.
“Saya memilih Stan yang hebat. Mungkin dia termasuk salah satu penyerang terbaik yang pernah saya mainkan bersama selama dua tahun, melihat gol-gol yang dia cetak. Pidato tim Frank Clark biasanya: ‘Saat kamu mendapat bola, berikan saja ke Stan’. Sederhana sekali, bukan?
“Jadi saya, Pearcey, Des Walker, Roy Keane, Lars Bohinen, dan Stan Collymore. Tim yang luar biasa. Dan begitu banyak yang terlewatkan. Teddy Sheringham, saya sangat mengaguminya sebagai pemain. Steve Chettle, Mr Steady Eddie, salah satu pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk Forest. Lalu ada Webby [Neil Webb], Hodgey [Steve Hodge], Nigel Clough. Sejujurnya, Anda bisa memilih 100 pemain!”