“Takkan terulang lagi” — Mengapa prestasi Nottingham Forest takkan terulang, menurut legenda The Reds yang menyatakan bahwa dampak luar biasa mereka di Liga Premier layak mendapat pengakuan lebih

Dengan mengingat hal itu, apakah ada klub yang akan mampu menyaingi Forest? Mantan kiper The Reds, Crossley—yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL saat menyusun skuad Bally Bet All-Stars—menjawab ketika ditanya apakah ada yang akan mencapai prestasi setinggi itu lagi dan apakah prestasi di City Ground sudah mendapat pengakuan yang cukup: “Mungkin tidak. Jelas tidak. Hanya dua musim sebelumnya, kami terdegradasi di bawah salah satu manajer terhebat sepanjang masa [Brian Clough]. Dan semua orang mengira klub sepak bola itu tidak akan pulih dari itu.

“Dan Frank Clark jelas mengambil alih dan melakukannya secara instan dengan rekrutan brilian. Saya tidak ingat satu pun rekrutan buruk yang dilakukan Frank - mungkin satu-satunya yang tidak berhasil adalah Andrea Silenzi dari Italia. Itu hanya tidak berhasil baginya. Liga Premier terlalu berat bagi seorang striker Italia yang bergabung dengan tim kami.

“Tapi selain itu, saya tidak ingat Frank pernah melakukan perekrutan yang buruk. Saya tahu dia merekrut Bryan Roy, [Stan] Collymore, [Colin] Cooper, Des Lyttle. Pemain seperti Chris Bart-Williams, David Phillips, semua pemain itu. Lars Bohinen.

“Kami adalah tim yang lebih baik daripada yang kami kira. Jadi kami jelas tim yang lebih baik daripada yang diakui orang lain. Tapi kami tidak menyadarinya sampai kami mencapai kuartal terakhir musim, saat kami masih berpeluang finis di dua besar dan lolos ke Piala Eropa. Dan kami hanya finis ketiga. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Sama sekali. Sekarang terlalu sulit. Mereka beruntung bisa finis di peringkat ketiga dari bawah, apalagi finis ketiga dari atas!”