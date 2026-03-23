Stan Collymore Nottingham Forest
“Takkan terulang lagi” — Mengapa prestasi Nottingham Forest takkan terulang, menurut legenda The Reds yang menyatakan bahwa dampak luar biasa mereka di Liga Premier layak mendapat pengakuan lebih

Lonjakan Nottingham Forest ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier sebagai klub yang baru promosi “tidak akan terulang lagi”, kata Mark Crossley kepada GOAL, dan pencapaian tersebut layak mendapat pengakuan yang lebih besar. The Reds, bersama Newcastle, memegang rekor peringkat tertinggi yang diraih segera setelah promosi ke kasta tertinggi sejak dimulainya era baru yang berani dalam sepak bola Inggris pada tahun 1992.

    Tim mana saja yang baru promosi yang berhasil meraih peringkat tertinggi di Liga Premier?

    Beberapa tim telah beradaptasi dengan cepat di kancah elit — mulai dari Sunderland hingga Ipswich, lewat Leeds dan Wolves — namun tak ada yang bisa mengklaim telah melesat sejauh itu dalam waktu sesingkat itu. Tim Magpies asuhan Kevin Keegan yang penuh semangat petualang menjadi yang pertama menduduki peringkat ketiga pada musim 1993-94, sebelum Forest mengikuti jejak mereka 12 bulan kemudian — dengan kedua tim mengakhiri musim dengan 77 poin.

    Tidak ada yang mampu meniru prestasi heroik tersebut selama dua dekade terakhir, karena semakin sulit untuk menjembatani kesenjangan antara kompetisi Championship dan Liga Premier. Uang berbicara dalam sepak bola modern dan telah sedikit memiringkan lapangan permainan.

  • Akankah prestasi Forest pernah terulang?

    Dengan mengingat hal itu, apakah ada klub yang akan mampu menyaingi Forest? Mantan kiper The Reds, Crossley—yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL saat menyusun skuad Bally Bet All-Stars—menjawab ketika ditanya apakah ada yang akan mencapai prestasi setinggi itu lagi dan apakah prestasi di City Ground sudah mendapat pengakuan yang cukup: “Mungkin tidak. Jelas tidak. Hanya dua musim sebelumnya, kami terdegradasi di bawah salah satu manajer terhebat sepanjang masa [Brian Clough]. Dan semua orang mengira klub sepak bola itu tidak akan pulih dari itu. 

    “Dan Frank Clark jelas mengambil alih dan melakukannya secara instan dengan rekrutan brilian. Saya tidak ingat satu pun rekrutan buruk yang dilakukan Frank - mungkin satu-satunya yang tidak berhasil adalah Andrea Silenzi dari Italia. Itu hanya tidak berhasil baginya. Liga Premier terlalu berat bagi seorang striker Italia yang bergabung dengan tim kami. 

    “Tapi selain itu, saya tidak ingat Frank pernah melakukan perekrutan yang buruk. Saya tahu dia merekrut Bryan Roy, [Stan] Collymore, [Colin] Cooper, Des Lyttle. Pemain seperti Chris Bart-Williams, David Phillips, semua pemain itu. Lars Bohinen. 

    “Kami adalah tim yang lebih baik daripada yang kami kira. Jadi kami jelas tim yang lebih baik daripada yang diakui orang lain. Tapi kami tidak menyadarinya sampai kami mencapai kuartal terakhir musim, saat kami masih berpeluang finis di dua besar dan lolos ke Piala Eropa. Dan kami hanya finis ketiga. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Sama sekali. Sekarang terlalu sulit. Mereka beruntung bisa finis di peringkat ketiga dari bawah, apalagi finis ketiga dari atas!”

  • Para manajer berada di bawah tekanan untuk segera menunjukkan hasil

    Manajer saat ini berada di bawah tekanan yang lebih besar dari sebelumnya untuk menghasilkan hasil instan, yang menyebabkan kebijakan pergantian manajer yang terus-menerus seolah-olah diterapkan di beberapa klub; sementara strategi transfer yang cerdas yang pernah dijalankan Forest dianggap sangat penting dalam membentuk tim yang kompetitif.

    Crossley sendiri mulai terjun ke dalam proses pembentukan skuad, karena mantan pemain internasional Wales ini sedang menyusun tim Bally Bet All-Stars Vets yang akan berhadapan dengan tim legenda Forest di City Ground pada bulan Mei - dengan pendaftaran untuk acara tersebut dibuka hingga 24 Maret.

  • Tim enam orang impian Crossley yang terdiri dari rekan-rekan setimnya di Forest

    Crossley tahu kualitas apa yang ia cari, dan banyak di antaranya dimiliki oleh rekan-rekan setim ikonik yang pernah bermain bersamanya di Forest. Ketika diminta memilih lima pemain yang akan melengkapi tim enam lawan enam impiannya—dengan dirinya sendiri bertugas di bawah mistar gawang—Crossley berkata: “Sebenarnya cukup mudah bagi saya. Ada beberapa nama yang memang membuat saya harus berpikir sejenak. Tapi selama masa saya di klub—mulai dari menjadi pemain YTS, 12 tahun, hingga debut saya di usia 19 tahun—saya bermain bersama pemain-pemain yang luar biasa. Jadi, semakin saya memikirkannya dari awal, semakin sulit. Tapi saya benar-benar menikmati masa-masa di bawah Frank Clark saat kami lolos ke Eropa, dan kami tampil sangat baik dalam tiga tahun itu. Apa yang sebenarnya dilakukan Frank di klub sepak bola ini benar-benar tidak mendapat pengakuan yang pantas. 

    “Jadi saya memilih Stuart Pearce, alasan yang jelas. Dia kapten kami. Dia pemimpin kami. Saya memilih Des Walker. Saya masih berhubungan dengan Des. Saya masih berbicara dengannya secara teratur. Dia tidak pernah berubah. Saya sangat menyukainya. Pemain yang hebat. Roy Keane datang dari Irlandia pada usia 18 tahun dan dia seperti, wow, siapa pria ini? 

    “Lars Bohinen, saya sering menontonnya berlatih, dan setelah itu dia akan kembali dari latihan, mengambil salah satu bola kecil sekali, yang benar-benar kecil, lalu pergi ke lapangan City Ground dan melakukan semua trik kecilnya serta mengoper bola ke belakang pertahanan. Dia sangat cocok dengan Bryan Roy dan Stan Collymore. 

    “Saya memilih Stan yang hebat. Mungkin dia termasuk salah satu penyerang terbaik yang pernah saya mainkan bersama selama dua tahun, melihat gol-gol yang dia cetak. Pidato tim Frank Clark biasanya: ‘Saat kamu mendapat bola, berikan saja ke Stan’. Sederhana sekali, bukan? 

    “Jadi saya, Pearcey, Des Walker, Roy Keane, Lars Bohinen, dan Stan Collymore. Tim yang luar biasa. Dan begitu banyak yang terlewatkan. Teddy Sheringham, saya sangat mengaguminya sebagai pemain. Steve Chettle, Mr Steady Eddie, salah satu pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk Forest. Lalu ada Webby [Neil Webb], Hodgey [Steve Hodge], Nigel Clough. Sejujurnya, Anda bisa memilih 100 pemain!”

    Daftar sekarang untuk berkesempatan masuk ke dalam skuad Bally Bet All-Stars

    Mitra sponsor di bagian depan jersey Nottingham Forest, Bally Bet, memiliki misi untuk memberikan pengakuan yang layak kepada para pemain akar rumput yang telah lama berkontribusi. Legenda Forest, Mark Crossley, ditugaskan untuk menyusun skuad All-Stars Vets pertama sepanjang sejarah, yang terdiri dari tokoh-tokoh sejati dalam dunia sepak bola sebagai bentuk perayaan atas segala hal yang membuat sepak bola akar rumput begitu istimewa. Crossley akan didukung oleh wajah-wajah terkenal Forest lainnya saat ia menyusun Bally Bet All-Stars.

    Tim All-Stars ini kemudian akan mendapatkan perlakuan layaknya tim Premier League, berpindah dari lapangan rekreasi ke City Ground, saat mereka bertanding melawan tim legenda Nottingham Forest yang dipilih secara khusus pada akhir Mei. Pikir Anda punya apa yang dibutuhkan? Jika Anda berusia 30 tahun ke atas dan siap menghadapi para legenda, daftarkan minat Anda sekarang dengan mengikuti tautan ini dan jadilah bagian dari acara ini.

