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'Tak yakin kenapa belum ada yang merekrutnya' - Arsenal didesak melancarkan transfer raid £40 juta ke Manchester United setelah pukulan terkait Vinicius Junior
Arsenal gagal mendapatkan ikon Brasil
Harapan Arsenal untuk mendatangkan rekrutan bintang pupus setelah Vinicius Jr menandatangani kontrak baru yang membuatnya tetap di Bernabeu hingga Juni 2032. Arsenal sempat melihat adanya peluang di tengah sengketa kontrak yang menegangkan antara pemain Brasil itu dan Real Madrid, dengan Arteta bahkan mengirim pesan pribadi kepada sang penyerang. Kegagalan merekrut pemain sayap tersebut meninggalkan kekosongan dalam rencana Arteta saat ia berupaya menambah daya gedor pada skuad yang baru-baru ini memastikan gelar Premier League.
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Gallas mendesak perekrutan Rashford
Dengan transfer Vinicius yang batal terwujud, William Gallas percaya Marcus Rashford merupakan alternatif yang layak dan berkualitas tinggi untuk klub London utara tersebut. Pemain internasional Inggris itu saat ini berada dalam ketidakpastian setelah masa peminjamannya di Barcelona berakhir tanpa transfer permanen. Gallas meyakini pemain berusia 28 tahun itu akan menjadi tambahan yang sempurna untuk skuad yang membutuhkan kedalaman lebih agar bisa bersaing di berbagai ajang setelah menjuarai Premier League musim lalu.
Berbicara mengenai situasi itu, Gallas mengatakan kepada iPredicta: "Tentu saja, Marcus Rashford akan menjadi opsi yang hebat untuk lini serang Arsenal. Saya pikir dia menjalani musim yang hebat, dan saya yakin beberapa klub akan mencoba memanfaatkan situasi itu. Saya rasa dia tidak akan bertahan di Manchester United. Saya tidak yakin mengapa belum ada yang merekrutnya, mungkin karena harganya terlalu tinggi."
Mantan kapten Arsenal itu melanjutkan analisanya dengan menyoroti niat Rashford: "Dia ingin meninggalkan Man United, jika tidak, dia tidak akan pergi dengan status pinjaman ke Barcelona. Dia akan mencoba mencari solusi untuk meninggalkan klub dan menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Inggris lain. Jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah Man United siap menjualnya. Itulah pertanyaannya. Kita harus mengetahui jawabannya."
Ketidakpastian menyelimuti penyerang United
United dikabarkan siap menyetujui penjualan Rashford dengan biaya di kisaran £40 juta. Label harga ini berlaku untuk sebagian besar peminat, meski dipahami bahwa Manchester United akan memblokir setiap potensi kepindahan ke rival seperti Manchester City atau Liverpool. Rashford menghabiskan musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di La Liga, tetapi pelatih Barcelona Hansi Flick baru-baru ini mengonfirmasi bahwa klub memutuskan untuk tidak melakukan transfer permanen demi mengejar target lain.
Merefleksikan waktu Rashford di Spanyol, Hansi Flick memberikan pujian besar kepada sang penyerang saat kepergiannya. "Yang bisa saya katakan tentang Marcus adalah saya sangat menghargai bisa bekerja dengannya," aku Flick. "Terkadang Anda tidak selalu tahu apa yang terjadi dengan pemain yang berstatus pinjaman. Saya pikir situasi kami tidak mudah untuk itu. Tapi saya sangat menghargai bekerja dengannya; dia pemain yang fantastis dan pribadi yang fantastis."
- Getty Images
Aktivitas Arsenal pada musim panas terus berlanjut di bawah Arteta
Meski penolakan Vinicius mengecewakan, Arsenal sudah bergerak aktif di bursa transfer untuk memastikan mereka tetap kompetitif. Klub tersebut sejauh ini telah mengamankan kesepakatan untuk Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, dan Illan Meslier pada musim panas ini. Arteta bertekad menghindari stagnasi setelah keberhasilan terbaru mereka meraih gelar, dan mendatangkan pemain dengan pengalaman seperti Rashford bisa memberikan kedalaman yang dibutuhkan.
Arsenal memiliki jadwal padat di depan, dimulai dengan bentrokan Community Shield melawan Manchester City sebelum memulai pertahanan gelar mereka menghadapi Coventry City pada 21 Agustus. Mengintegrasikan penyerang baru dengan cepat akan menjadi prioritas bagi Arteta jika ia ingin mempertahankan dominasi domestik mereka.
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