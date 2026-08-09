Dengan transfer Vinicius yang batal terwujud, William Gallas percaya Marcus Rashford merupakan alternatif yang layak dan berkualitas tinggi untuk klub London utara tersebut. Pemain internasional Inggris itu saat ini berada dalam ketidakpastian setelah masa peminjamannya di Barcelona berakhir tanpa transfer permanen. Gallas meyakini pemain berusia 28 tahun itu akan menjadi tambahan yang sempurna untuk skuad yang membutuhkan kedalaman lebih agar bisa bersaing di berbagai ajang setelah menjuarai Premier League musim lalu.

Berbicara mengenai situasi itu, Gallas mengatakan kepada iPredicta: "Tentu saja, Marcus Rashford akan menjadi opsi yang hebat untuk lini serang Arsenal. Saya pikir dia menjalani musim yang hebat, dan saya yakin beberapa klub akan mencoba memanfaatkan situasi itu. Saya rasa dia tidak akan bertahan di Manchester United. Saya tidak yakin mengapa belum ada yang merekrutnya, mungkin karena harganya terlalu tinggi."

Mantan kapten Arsenal itu melanjutkan analisanya dengan menyoroti niat Rashford: "Dia ingin meninggalkan Man United, jika tidak, dia tidak akan pergi dengan status pinjaman ke Barcelona. Dia akan mencoba mencari solusi untuk meninggalkan klub dan menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Inggris lain. Jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah Man United siap menjualnya. Itulah pertanyaannya. Kita harus mengetahui jawabannya."