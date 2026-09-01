Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Tak terlupakan' - Jose Mourinho menyampaikan penghormatan emosional kepada Lionel Messi saat megabintang Inter Miami itu mengumumkan pensiun dari Argentina

J. Mourinho
L. Messi
Real Madrid
LaLiga
Barcelona
Inter Miami CF
Major League Soccer
Argentina

Jose Mourinho menyampaikan penghormatan yang tulus kepada Lionel Messi setelah peraih Ballon d'Or delapan kali itu memutuskan pensiun dari tugas internasional bersama Argentina. Ahli taktik asal Portugal itu, yang kerap berhadapan dengan sang penyerang sepanjang karier kepelatihannya, memuji warisan bersejarah Messi setelah melalui era luar biasa di level tertinggi sepakbola dunia.

  • Messi mengakhiri kiprahnya bersama Argentina

    Kapten Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 itu secara resmi mengakhiri karier internasionalnya pada usia 39 tahun. Penyerang legendaris tersebut, yang memegang rekor tim nasional dengan 125 gol dalam 207 penampilan, mengonfirmasi keputusannya di media sosial pada Senin. Pengumuman itu menandai berakhirnya era luar biasa yang dimulai sejak debut seniornya pada 2005.

    • Iklan
  • Inter Milan's Portuguese coach Jose MourAFP

    Mourinho memberi hormat kepada mantan lawannya

    Mourinho, yang kerap berhadapan dengan sang superstar saat menangani Chelsea dan Real Madrid, membalas langsung unggahan Instagram sang penyerang. Manajer asal Portugal itu menulis: "Selamat atas karier internasional yang brilian dan tak terlupakan. Copa America berikutnya dan Piala Dunia berikutnya tidak akan sama."

  • Legenda mengenang kepergian yang menyakitkan

    Meninggalkan panggung internasional digambarkan sebagai hal yang sangat sulit oleh sang kapten, tetapi keputusan itu diambil untuk membantu membuka jalan bagi generasi berikutnya. Dalam pernyataan emosional, Messi menjelaskan: "Waktu terus berjalan, bab demi bab berakhir, dan ini adalah salah satu yang sangat menyakitkan bagi saya. Saya mencintai, telah mencintai, dan akan selalu mencintai menjadi bagian dari tim nasional. Saya telah memberikan segalanya, saya tidak punya apa pun lagi untuk diberikan, dan selain itu, ada beberapa pemain muda yang sangat hebat yang datang setelah saya dan mereka pantas mendapatkan kesempatan mereka."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport

    Komitmen dengan klub menjadi prioritas

    Sang penyerang kini akan memusatkan upayanya sepenuhnya pada tugas domestik bersama klub Major League Soccer, Miami. Masih terikat kontrak di Amerika Serikat hingga akhir musim 2028, pemenang Copa America dua kali itu masih memiliki banyak sepak bola level klub di depannya. Sementara itu, Argentina asuhan Lionel Scaloni harus beradaptasi menjalani hidup tanpa kapten talismanik mereka saat bersiap menghadapi turnamen-turnamen besar mendatang.