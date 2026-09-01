Getty Images Sport
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'Tak terlupakan' - Jose Mourinho menyampaikan penghormatan emosional kepada Lionel Messi saat megabintang Inter Miami itu mengumumkan pensiun dari Argentina
Messi mengakhiri kiprahnya bersama Argentina
Kapten Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 itu secara resmi mengakhiri karier internasionalnya pada usia 39 tahun. Penyerang legendaris tersebut, yang memegang rekor tim nasional dengan 125 gol dalam 207 penampilan, mengonfirmasi keputusannya di media sosial pada Senin. Pengumuman itu menandai berakhirnya era luar biasa yang dimulai sejak debut seniornya pada 2005.
- AFP
Mourinho memberi hormat kepada mantan lawannya
Mourinho, yang kerap berhadapan dengan sang superstar saat menangani Chelsea dan Real Madrid, membalas langsung unggahan Instagram sang penyerang. Manajer asal Portugal itu menulis: "Selamat atas karier internasional yang brilian dan tak terlupakan. Copa America berikutnya dan Piala Dunia berikutnya tidak akan sama."
Legenda mengenang kepergian yang menyakitkan
Meninggalkan panggung internasional digambarkan sebagai hal yang sangat sulit oleh sang kapten, tetapi keputusan itu diambil untuk membantu membuka jalan bagi generasi berikutnya. Dalam pernyataan emosional, Messi menjelaskan: "Waktu terus berjalan, bab demi bab berakhir, dan ini adalah salah satu yang sangat menyakitkan bagi saya. Saya mencintai, telah mencintai, dan akan selalu mencintai menjadi bagian dari tim nasional. Saya telah memberikan segalanya, saya tidak punya apa pun lagi untuk diberikan, dan selain itu, ada beberapa pemain muda yang sangat hebat yang datang setelah saya dan mereka pantas mendapatkan kesempatan mereka."
- Getty Images Sport
Komitmen dengan klub menjadi prioritas
Sang penyerang kini akan memusatkan upayanya sepenuhnya pada tugas domestik bersama klub Major League Soccer, Miami. Masih terikat kontrak di Amerika Serikat hingga akhir musim 2028, pemenang Copa America dua kali itu masih memiliki banyak sepak bola level klub di depannya. Sementara itu, Argentina asuhan Lionel Scaloni harus beradaptasi menjalani hidup tanpa kapten talismanik mereka saat bersiap menghadapi turnamen-turnamen besar mendatang.
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