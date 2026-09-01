Meninggalkan panggung internasional digambarkan sebagai hal yang sangat sulit oleh sang kapten, tetapi keputusan itu diambil untuk membantu membuka jalan bagi generasi berikutnya. Dalam pernyataan emosional, Messi menjelaskan: "Waktu terus berjalan, bab demi bab berakhir, dan ini adalah salah satu yang sangat menyakitkan bagi saya. Saya mencintai, telah mencintai, dan akan selalu mencintai menjadi bagian dari tim nasional. Saya telah memberikan segalanya, saya tidak punya apa pun lagi untuk diberikan, dan selain itu, ada beberapa pemain muda yang sangat hebat yang datang setelah saya dan mereka pantas mendapatkan kesempatan mereka."