Playmaker Jerman Wirtz menelan biaya £116 juta ($157 juta) bagi Liverpool. Di atas biaya yang digelontorkan untuk Isak, Liverpool juga merekrut Hugo Ekitike seharga £79 juta ($107 juta) musim panas lalu dan mendatangkan mantan bintang Paris Saint-Germain peraih Liga Champions Bradley Barcola dengan nilai £123 juta ($166 juta) pada bursa transfer terbaru.

Itu berarti lebih dari £400 juta ($540 juta) untuk talenta lini serang, tetapi bagaimana Andoni Iraola memasukkan semuanya ke dalam tim yang sama? Menanggapi pertanyaan itu, Warnock menambahkan: “Itu akan sangat sulit. Saat ini terbantu karena Ekitike cedera. Jadi, untuk saat ini, dia punya satu masalah lebih sedikit untuk dipikirkan.

“Tetapi ini sangat dominan di sisi kiri. Jadi, bahkan ketika Isak dan Ekitike bermain, mereka bergerak ke kiri. Itu adalah naluri alami mereka untuk mencari posisi itu di lapangan. Barcola suka bermain dari sisi kiri. Kita tahu [Cody] Gakpo juga demikian.

“Sebenarnya saya senang mereka mempertahankan Gakpo karena saya pikir dia adalah pemain skuad yang hebat, pemain utilitas yang hebat yang bisa bermain di tengah, bisa bermain di sisi kiri, dia juga bisa bermain di kanan. Mungkin tidak senyaman saat bermain di kanan, tetapi saya pikir dia akan lebih sering diminta bermain di sisi kanan musim ini karena saya pikir dia harus bergantian dengan [Victor] Munoz di area sepertiga akhir lapangan. Dan Ngumoha, itu masalah lain yang Anda miliki.

“Anda sangat dominan di sisi kiri. Apakah itu hanya karena tidak ada kualitas yang cukup di sisi kanan lapangan? Atau mereka tidak tersedia saat ini di pasar Eropa atau pasar dunia? Dan mereka belum menemukan siapa pun yang cocok untuk memainkan posisi itu? Itu adalah posisi yang pada dasarnya belum mereka perkuat. Dan itu benar-benar mengkhawatirkan.”