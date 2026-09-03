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‘Tak terlihat tertarik’ - Mengapa Alexander Isak senilai £125 juta menjadi ‘masalah besar’ bagi Liverpool saat mantan bintang The Reds mempertanyakan ‘berat seragam’ sang striker Swedia
Isak mencetak empat gol pada musim debutnya di Liverpool
Setelah mendorong kepindahan dari Newcastle pada musim panas 2025, Isak diberi jersey ikonik No.9 saat tiba di Merseyside. Ia, setelah menjalani pramusim yang terganggu, perlahan diintegrasikan ke dalam tim oleh Arne Slot.
Performa dan kebugaran sulit didapat sepanjang musim debut yang mengecewakan, yang mencakup patah kaki, dengan hanya empat gol yang dicetak dalam 22 penampilan di semua kompetisi. Tugas Piala Dunia bersama Swedia seharusnya membantu Isak bersiap untuk 2026-27.
Ia mencetak gol dalam hasil imbang 2-2 Liverpool melawan Nottingham Forest, tetapi dianggap hanya memberi sedikit kontribusi bagi kepentingan kolektif. Pada usia 26 tahun, Isak seharusnya sedang mendekati puncaknya, setelah sudah membuktikan nilainya di Premier League, tetapi hanya memberikan hasil minim atas investasi rekor dalam kepercayaan dan dana.
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Mengapa Isak menjadi sumber kekhawatiran di Anfield
Mantan bek Liverpool Warnock, yang berbicara bekerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL soal kekhawatiran mahal di Anfield: “Saya berada di pertandingan Nottingham Forest pada akhir pekan. Isak, selain golnya, sama sekali tidak melakukan apa-apa.
“Dia sangat buruk. Dia sama sekali tidak terlihat tertarik. Dan saya berpikir, ini adalah sosok yang seharusnya menjalani pramusim yang layak, kembali dengan rasa lapar, bugar, membuktikan apa yang bisa dia lakukan. Dan dia tidak terlihat seperti mampu melakukannya.
“Dia tidak terlihat seperti bisa memikul beban seragam itu. Dan itu masalah besar. Ada beban ekspektasi dari banderol harga untuk tampil. Saat ini, dia tidak terlihat siap bersaing. Dan apakah itu hanya sedikit masalah pemahaman dengan para pemain lain di sekelilingnya. Tetapi Anda berlatih setiap hari. Anda seharusnya sudah memahami permainannya sekarang.
“[Florian] Wirtz, menurut saya, bermain lumayan. Tetapi sekali lagi, dia bermain di pinggiran pertandingan dan tidak melakukan cukup banyak untuk apa yang diharapkan darinya di tim. Dia terkadang sulit ditebak. Dia muncul lalu menghilang dalam pertandingan dan tidak cukup lama memberi pengaruh pada permainan.”
Bagaimana Liverpool memasukkan talenta lini serang senilai £400 juta ke dalam tim mereka?
Playmaker Jerman Wirtz menelan biaya £116 juta ($157 juta) bagi Liverpool. Di atas biaya yang digelontorkan untuk Isak, Liverpool juga merekrut Hugo Ekitike seharga £79 juta ($107 juta) musim panas lalu dan mendatangkan mantan bintang Paris Saint-Germain peraih Liga Champions Bradley Barcola dengan nilai £123 juta ($166 juta) pada bursa transfer terbaru.
Itu berarti lebih dari £400 juta ($540 juta) untuk talenta lini serang, tetapi bagaimana Andoni Iraola memasukkan semuanya ke dalam tim yang sama? Menanggapi pertanyaan itu, Warnock menambahkan: “Itu akan sangat sulit. Saat ini terbantu karena Ekitike cedera. Jadi, untuk saat ini, dia punya satu masalah lebih sedikit untuk dipikirkan.
“Tetapi ini sangat dominan di sisi kiri. Jadi, bahkan ketika Isak dan Ekitike bermain, mereka bergerak ke kiri. Itu adalah naluri alami mereka untuk mencari posisi itu di lapangan. Barcola suka bermain dari sisi kiri. Kita tahu [Cody] Gakpo juga demikian.
“Sebenarnya saya senang mereka mempertahankan Gakpo karena saya pikir dia adalah pemain skuad yang hebat, pemain utilitas yang hebat yang bisa bermain di tengah, bisa bermain di sisi kiri, dia juga bisa bermain di kanan. Mungkin tidak senyaman saat bermain di kanan, tetapi saya pikir dia akan lebih sering diminta bermain di sisi kanan musim ini karena saya pikir dia harus bergantian dengan [Victor] Munoz di area sepertiga akhir lapangan. Dan Ngumoha, itu masalah lain yang Anda miliki.
“Anda sangat dominan di sisi kiri. Apakah itu hanya karena tidak ada kualitas yang cukup di sisi kanan lapangan? Atau mereka tidak tersedia saat ini di pasar Eropa atau pasar dunia? Dan mereka belum menemukan siapa pun yang cocok untuk memainkan posisi itu? Itu adalah posisi yang pada dasarnya belum mereka perkuat. Dan itu benar-benar mengkhawatirkan.”
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Seseorang harus bangkit dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Salah
Posisi di sisi kanan itu diisi selama sembilan tahun terakhir oleh Mohamed Salah. ‘Raja Mesir’ itu mencatatkan 257 gol untuk Liverpool dalam 442 penampilan, memenangkan dua gelar Premier League, Liga Champions, empat Sepatu Emas, dan tiga penghargaan PFA Player of the Year.
Seseorang, setelah melihatnya pindah ke Trabzonspor dengan status bebas transfer, bagaimanapun juga harus bangkit dan mengisi kekosongan besar di lini serang. Isak seharusnya menjadi bagian dari proses itu, tetapi pertanyaan terus diajukan soal apakah dia sosok yang tepat untuk tugas tersebut dan apakah kontrak hingga 2031 akan dihormati.
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