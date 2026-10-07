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Tak terhibur! Enzo Fernandez menangis histeris saat gelandang itu mengunggah surat memilukan untuk kapten Lionel Messi yang akan pergi
Gelandang diliputi emosi saat perpisahan sang kapten
Menurut TyC Sports, Enzo Fernandez menghadirkan salah satu momen paling menyentuh pada malam itu ketika Lionel Messi menyampaikan pidato perpisahannya di Stadion Monumental. Gelandang Manchester City itu terlihat menangis tak terkendali di lapangan saat kaptennya berbicara kepada para pendukung setelah Argentina menang 3-0 atas Benin.
Rekaman patah hati pemain berusia 25 tahun itu dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial global.
"Hari yang sangat emosional, sejujurnya, ada banyak perasaan campur aduk," kata Fernandez kepada para wartawan setelah meninggalkan stadion. "Saya harap Leo menikmatinya, kami akan sangat merindukannya."
- AFP
Surat terbuka mengungkap perhitungan masa kecil untuk bermain bersama sang idola
Fernandez kemudian menerbitkan surat yang menyentuh hati, merefleksikan bagaimana ia mengidolakan Messi sejak kecil, dengan mengenang saat ia menulis surat kepadanya ketika masih berusia 15 tahun, ketika sang penyerang sempat pensiun pada 2016. "Saat Anda mengatakan akan pergi, saya sangat sedih. Saya masih anak-anak, dan saya biasa menghitung, membandingkan usia Anda dengan usia saya, untuk melihat apakah saya akan pernah bisa bermain bersama Anda," tulis Fernandez.
"Saya berpikir tentang berapa tahun lagi yang Anda miliki, berapa tahun yang saya perlukan untuk mencapai Divisi Pertama, dan saya bermimpi bahwa, meski hanya sekali, kita bisa bermain bersama untuk Argentina."
Mimpi masa kecilnya akhirnya terwujud dengan mengangkat Piala Dunia bersama idolanya di Qatar.
Fernandez mengungkapkan rasa terima kasih atas kepemimpinan yang hangat
Di luar kesuksesan yang mereka raih bersama di lapangan, Fernandez menyoroti kehangatan pribadi dan bimbingan yang diberikan Messi sejak momen ia bergabung dengan skuad senior. "Saya datang ke sini dengan harapan bisa berbagi lapangan dengan idola saya, dan ternyata saya justru menemukan sosok yang, sejak momen pertama, membuat saya merasa seperti bagian dari tim," ujar Fernandez.
"Anda selalu punya kata-kata yang baik, nasihat, pelukan, atau sekadar cara untuk membuat saya merasa nyaman saat saya membutuhkannya. Saya tidak akan pernah melupakan itu."
"Terima kasih karena telah memperlakukan saya seperti itu, untuk semua yang Anda ajarkan, dan karena telah mengizinkan saya berbagi sebagian dari kisah Anda."
- Getty Images Sport
Menghadapi masa depan yang asing tanpa kapten ikonik
Saat Argentina bersiap untuk jeda internasional mendatang, Fernandez mengakui bahwa beradaptasi dengan tugas tim nasional tanpa sang nomor 10 legendaris terasa hampir mustahil. "Hari ini saya merasa sulit membayangkan pemusatan latihan berikutnya tanpa Anda. Melangkah ke lapangan dan tidak melihat Anda di depan, mengenakan nomor 10," tambah Fernandez.
"Betapa beruntungnya saya, Leo. Anak itu sangat beruntung, melakukan perhitungan tanpa tahu apakah dia akan tiba tepat waktu."
"Kami akan sangat merindukan Anda, kapten."
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