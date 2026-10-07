Menurut TyC Sports, Enzo Fernandez menghadirkan salah satu momen paling menyentuh pada malam itu ketika Lionel Messi menyampaikan pidato perpisahannya di Stadion Monumental. Gelandang Manchester City itu terlihat menangis tak terkendali di lapangan saat kaptennya berbicara kepada para pendukung setelah Argentina menang 3-0 atas Benin.

Rekaman patah hati pemain berusia 25 tahun itu dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial global.

"Hari yang sangat emosional, sejujurnya, ada banyak perasaan campur aduk," kata Fernandez kepada para wartawan setelah meninggalkan stadion. "Saya harap Leo menikmatinya, kami akan sangat merindukannya."