Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni berbicara kepada media setelah timnya menang 3-0 atas Benin, sambil menyampaikan refleksi emosional tentang menangani ikon terbesar negaranya. Scaloni mengakui emosi pada malam itu begitu meluap saat ia mengenang pencapaian yang mereka raih bersama.

Sang pelatih membawa Argentina meraih empat trofi utama bersama kapten legendarisnya.

Malam itu menandai berakhirnya kemitraan bersejarah antara pelatih dan kapten.