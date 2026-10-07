ZUMA Press Wire
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Tak tergantikan! Lionel Scaloni emosional dan terpukul atas kehilangan 'pesepakbola terhebat dalam sejarah'
Scaloni mengenang masa jabatan impian sebagai pelatih
Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni berbicara kepada media setelah timnya menang 3-0 atas Benin, sambil menyampaikan refleksi emosional tentang menangani ikon terbesar negaranya. Scaloni mengakui emosi pada malam itu begitu meluap saat ia mengenang pencapaian yang mereka raih bersama.
Sang pelatih membawa Argentina meraih empat trofi utama bersama kapten legendarisnya.
Malam itu menandai berakhirnya kemitraan bersejarah antara pelatih dan kapten.
- AFP
Manajer memuji kecemerlangan unik sang kapten
Scaloni mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan melatih penyerang juara dunia itu sepanjang masa jabatannya. "Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saya tidak pernah berpikir akan menjadi pelatih pesepakbola terbaik dalam sejarah," kata Scaloni. "Kami akan selamanya berterima kasih kepadanya karena memberi kami kesempatan untuk bersama dengannya."
Pelatih kepala itu kesulitan menyembunyikan emosinya saat memikirkan masa depan tanpa kaptennya.
"Air mata ini karena begitu banyak hal yang melintas di kepala saya," aku Scaloni. "Tidak melihatnya lagi akan terasa sedih."
Membangun kembali dengan bertumpu pada kolektivitas tim
Menanggapi tantangan untuk melangkah maju, Scaloni mengakui bahwa tidak ada satu pun pemain yang bisa meniru kemampuan Messi dalam mengubah jalannya pertandingan. "Kami sekarang bekerja dengan pemain-pemain muda, dan ini terus berlanjut, tetapi perasaan memilikinya di pihak Anda tak tertandingi," kata Scaloni. "Saya belum pernah melihat aura seperti itu pada siapa pun sepanjang hidup saya."
Ia menegaskan bahwa kebersamaan tim kini harus menutupi hilangnya kejeniusan individu.
"Pemain yang bisa membuka permainan dengan kecemerlangannya itu, Anda sudah tidak memilikinya lagi," tambahnya.
- AFP
Scaloni fokus pada generasi baru
Terlepas dari perpisahan yang emosional itu, Scaloni tetap yakin dengan kekuatan kolektif skuad tim nasional ke depan. "Satu-satunya cara untuk menutupi absennya adalah dengan tim yang hebat, di mana semua orang berkontribusi," tutup Scaloni. "Kami punya tim yang bisa mencapai banyak hal bersama."
"Tidak akan pernah ada sosok seperti dia di lapangan. Warisan yang ia tinggalkan luar biasa."
Scaloni kini akan mengalihkan perhatiannya untuk mengintegrasikan talenta-talenta yang sedang muncul untuk kampanye internasional mendatang.
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