Tak tergantikan! Bos Inter Miami menyamakan Luis Suarez dengan Lionel Messi setelah menyaksikan striker asal Uruguay itu merusak debut Robert Lewandowski di MLS

Miami kembali beraksi setelah jeda Piala Dunia selama tujuh minggu dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Fire di Nu Stadium. Di tengah absennya Messi, yang sedang menikmati liburan, Suarez mengenakan ban kapten dan mencetak dua gol untuk merusak debut penyerang bintang asal Polandia, Lewandowski.

Gol penentu kemenangan dicetak oleh pemain muda akademi, Preston Plambeck, pada menit ke-87, yang mengungkapkan kegembiraannya setelah mencetak gol pertamanya di MLS: "Saya senang bisa membantu tim meraih tiga poin. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Saya hanya merasa sangat gembira."

Pelatih Miami, Hoyos, juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh skuad atas kerja keras mereka. Setelah pertandingan, ia menyatakan: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain, mereka telah bekerja sangat keras selama ini, jadi kami sangat bahagia dan terharu. Luar biasa apa yang dilakukan kelompok ini."