Getty Images Sport
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Tak tergantikan! Bos Inter Miami menyamakan Luis Suarez dengan Lionel Messi setelah menyaksikan striker asal Uruguay itu merusak debut Robert Lewandowski di MLS
Suarez merusak debut Lewandowski
Miami kembali beraksi setelah jeda Piala Dunia selama tujuh minggu dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Fire di Nu Stadium. Di tengah absennya Messi, yang sedang menikmati liburan, Suarez mengenakan ban kapten dan mencetak dua gol untuk merusak debut penyerang bintang asal Polandia, Lewandowski.
Gol penentu kemenangan dicetak oleh pemain muda akademi, Preston Plambeck, pada menit ke-87, yang mengungkapkan kegembiraannya setelah mencetak gol pertamanya di MLS: "Saya senang bisa membantu tim meraih tiga poin. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Saya hanya merasa sangat gembira."
Pelatih Miami, Hoyos, juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh skuad atas kerja keras mereka. Setelah pertandingan, ia menyatakan: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain, mereka telah bekerja sangat keras selama ini, jadi kami sangat bahagia dan terharu. Luar biasa apa yang dilakukan kelompok ini."
- Icon Sportswire
Hoyos memuji penyerang senior tersebut
Hoyos tidak segan-segan memuji kontribusi luar biasa Suarez yang terus menjadi penentu di lapangan meski usianya sudah 39 tahun. Pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa kualitas dan kecerdasan taktis striker veteran tersebut setara dengan megabintang Messi.
Ia berkata: "Seperti pemain nomor 10 kami [Messi], mereka adalah pemain yang membuat perbedaan. Mereka menunjukkan kemampuan mereka di lapangan melalui kecerdasan taktis yang diperoleh dari seluruh pengalaman yang mereka miliki, dan mereka memahami tubuh serta pikiran mereka sendiri. Mereka telah melihat lebih banyak hal daripada staf pelatih. Saya tidak yakin pemain-pemain seperti ini akan tergantikan di masa depan."
Lewandowski mengenang debutnya
Pertandingan ini menandai penampilan perdana Lewandowski dengan seragam Fire di MLS setelah ia resmi pindah dari Barcelona. Penyerang berpengalaman ini bermain selama 62 menit sebelum diganti.
Setelah pertandingan, Lewandowski berbicara secara terbuka mengenai debutnya: "Setelah hanya dua hari bersama rekan-rekan setim, saya tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar di pertandingan pertama saya karena bertanding itu berbeda dengan latihan, tapi tentu saja, saya butuh lebih banyak waktu dan saya yakin kami akan bermain bagus dengan lebih sedikit kesalahan.
"Kami sudah membahas bahwa saya mungkin hanya bisa bermain selama 45 atau 60 menit, terutama karena ada pertandingan lain dalam beberapa hari ke depan."
- Getty Images Sport
Herons berusaha mengejar keunggulan tim Timur
Hasil gemilang ini memastikan Miami tetap kokoh di posisi kedua klasemen Konferensi Timur dengan 34 poin dari 16 pertandingan, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Nashville. The Herons harus mempertahankan konsistensi mereka di tengah krisis cedera yang menimpa beberapa pemain kunci, seperti Tadeo Allende dan David Ayala. Kembalinya Messi setelah masa istirahat pasca-Piala Dunia akan menjadi kekuatan serang yang krusial dalam upaya mereka merebut gelar juara liga.
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