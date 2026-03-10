AFP
'Tak terbayangkan' Michael Olise dipuji sebagai rekrutan terbaik Bundesliga dalam 10 tahun terakhir, sementara mantan bintang mengatakan pahlawan Bayern 'melakukan segalanya dengan benar'
Kramer memuji nilai transfer yang luar biasa.
Berbicara kepada Amazon Prime pada malam pertandingan leg pertama Bayern Munich melawan Atalanta di babak 16 besar Liga Champions, Kramer memberikan pujian tertinggi untuk Olise. Mantan gelandang itu menjelaskan pendiriannya yang berani: "Bagi saya, dia mungkin bahkan transfer terbaik Bundesliga dalam 10 tahun terakhir."
Setelah pindah dari Crystal Palace dengan biaya €53 juta pada Juli 2024, penyerang ini telah mengubah lini depan tim Vincent Kompany. Kramer tetap pada pernyataannya mengenai biaya yang besar: “Saya tahu, kita selalu membicarakan angka besar. Tapi tetap saja: rasio harga-kinerja, apa yang pemain ini berikan kepada tim - itu luar biasa.”
Sebuah pelajaran taktik yang brilian di sayap
Bukan hanya angka-angka mentah yang menarik perhatian, tetapi juga gaya bermain yang canggih dari pemain Prancis tersebut yang memungkinkan Bayern mendominasi di bawah tekanan yang intens. Kramer menyoroti kemampuannya yang unik dalam mempertahankan penguasaan bola dan menemukan solusi di ruang sempit, suatu sifat yang jarang ditemui pada sayap tradisional yang sering mengandalkan kecepatan semata.
Ahli sepak bola tersebut mencatat bahwa pemain berusia 24 tahun itu jarang membuat keputusan yang salah, sambil berkomentar: “Dia melakukan segalanya dengan benar. Dia tahu kapan dan di mana bola seharusnya berada. Bahkan jika dia ditekan tinggi, dengan punggung menghadap gawang—sesuatu yang biasanya tidak bisa dilakukan dengan baik oleh pemain sayap—dia mampu mengatasi segala situasi.”
Produksi statistik rekor di Eropa
Statistik tersebut memang mendukung klaim ambisius sang analis, karena penyerang tersebut telah mempertahankan tingkat produktivitas yang luar biasa sejak pindah dari London ke Bavaria. Menurut Opta, ia telah mencatatkan 37 keterlibatan gol dalam pertandingan kompetitif musim ini, mengukuhkan statusnya sebagai talenta elit sejati.
Angka yang luar biasa ini merupakan yang tertinggi di antara para winger di lima liga besar Eropa. Selain itu, tidak ada pemain lain di divisi-divisi tersebut yang mencatatkan sebanyak 22 assist, membuktikan bahwa kesuksesan musim debutnya dengan 38 kontribusi dalam 50 penampilan bukanlah kebetulan belaka.
Masa depan barisan penyerang Munich
Sifat klinisnya kembali terlihat jelas dalam kemenangan telak 6-0 atas tim Italia di babak gugur. Penyerang tersebut menjadi arsitek kekalahan lawan, mencetak dua gol dan memberikan satu assist untuk Serge Gnabry, membuat Kramer menambahkan: "Itu adalah pemain yang luar biasa, kita semua tahu itu."
Seiring dengan upaya raksasa Jerman untuk meraih trofi, kehadiran pemain ini telah menjadi fondasi utama strategi serangan mereka. Juara Piala Dunia itu menyimpulkan bahwa penyerang muda ini layak mendapatkan lebih banyak pujian: "Tapi bagi saya, itu masih hampir terlalu sedikit," membuktikan statusnya sebagai kekuatan serangan paling berpengaruh di Jerman saat ini.
