'Tak terbayangkan' Michael Olise dipuji sebagai rekrutan terbaik Bundesliga dalam 10 tahun terakhir, sementara mantan bintang mengatakan pahlawan Bayern 'melakukan segalanya dengan benar'

Berbicara kepada Amazon Prime pada malam pertandingan leg pertama Bayern Munich melawan Atalanta di babak 16 besar Liga Champions, Kramer memberikan pujian tertinggi untuk Olise. Mantan gelandang itu menjelaskan pendiriannya yang berani: "Bagi saya, dia mungkin bahkan transfer terbaik Bundesliga dalam 10 tahun terakhir."

Setelah pindah dari Crystal Palace dengan biaya €53 juta pada Juli 2024, penyerang ini telah mengubah lini depan tim Vincent Kompany. Kramer tetap pada pernyataannya mengenai biaya yang besar: “Saya tahu, kita selalu membicarakan angka besar. Tapi tetap saja: rasio harga-kinerja, apa yang pemain ini berikan kepada tim - itu luar biasa.”