'Tak terbayangkan' - Hansi Flick marah besar atas kurangnya intervensi VAR yang 'tak dapat diterima' setelah insiden handball yang aneh dalam kekalahan Barcelona dari Atletico Madrid di Liga Champions
Kontroversi aneh seputar pelanggaran tangan
Pertandingan besar antar dua raksasa Spanyol ini diwarnai oleh insiden-insiden disiplin, terutama pengusiran Pau Cubarsí dari Barcelona dan keputusan wasit yang sangat kontroversial. Flick melampiaskan kekesalannya atas kegagalan VAR untuk campur tangan selama insiden aneh di babak kedua yang melibatkan kiper Atleti, Juan Musso, dan bek pengganti Pubill. Setelah Musso melakukan tendangan gawang pendek, Pubill, yang tampaknya mengira bola belum dalam permainan, dengan sengaja menghentikan bola dengan tangannya dan menggulirkannya kembali ke kipernya. Meskipun bola masih dalam permainan, wasit Istvan Kovacs hanya mengizinkan tendangan itu diulang, membuat para pemain dan bangku cadangan Barcelona tidak percaya.
Flick mempertanyakan tujuan VAR
Saat berbicara kepada Movistar setelah peluit akhir dibunyikan, Flick mempertanyakan dasar penerapan teknologi tersebut dalam kompetisi elit Eropa. "Saya tidak tahu mengapa VAR tidak turun tangan... ini sungguh tak terbayangkan. Kita semua bisa melakukan kesalahan, tapi dalam situasi seperti ini... Untuk apa kita punya VAR? Seharusnya itu penalti dan kartu kuning kedua bagi pemain itu," kata Flick dengan nada yang jelas-jelas kesal.
Bek Barca, Gerard Martin, sependapat dengan manajernya mengenai tidak adanya penalti dan kartu kuning kedua untuk Pubill. "Kiper menempatkan bola dan memainkannya. Pemain itu menghentikannya dengan tangannya. Wasit tidak melihatnya secara langsung, tapi VAR harus memberitahunya," kata Martin.
Kartu merah Cubarsi mengubah jalannya pertandingan
Meskipun insiden handball itu memicu protes di akhir pertandingan, justru pengusiran Cubarsi sesaat sebelum babak pertama berakhir yang awalnya mengubah momentum menjadi menguntungkan Atletico. Bek muda itu mendapat kartu merah langsung akibat pelanggaran terhadap Giuliano Simeone, yang dianggap sedang dalam posisi berhadapan dengan gawang. Julian Alvarez langsung memanfaatkannya, melengkungkan tendangan bebas ke sudut atas gawang untuk membawa tim tamu memimpin. Flick tetap tidak yakin dengan beratnya keputusan terhadap pemainnya, dengan menyatakan: "Mungkin itu [layak], mungkin juga tidak... Saya tidak yakin apakah dia cukup menyentuhnya karena bola berada di belakang mereka. Namun, situasi di mana Pubill menyentuhnya dengan tangannya dan wasit tidak memberikan apa pun, bagi saya, sangat jelas," tambah mantan bos Bayern Munich itu.
Barca menghadapi tantangan berat di leg kedua
Kekalahan 2-0, yang diperparah oleh gol Alexander Sorloth di babak kedua, menandai malam bersejarah bagi Atleti, yang berhasil meraih kemenangan pertama mereka di Camp Nou sejak 2006. Bagi Barcelona, sejarah jelas tidak berpihak pada mereka karena mereka telah tersingkir dari ketiga pertandingan sistem ganda Liga Champions sebelumnya di mana mereka kalah pada leg pertama di kandang sendiri. Namun, Flick tetap optimis menjelang pertandingan leg kedua di Madrid.
"Kami percaya pada diri kami sendiri. Di babak kedua, kami bermain sangat baik meski kekurangan satu pemain. Mereka juga memiliki kualitas di lini depan. Tidak mudah untuk bertahan melawan mereka, tapi kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini," tegas Flick. Blaugrana akan mengacu pada prestasi mereka baru-baru ini di Copa del Rey sebagai bukti bahwa mereka bisa membalikkan defisit melawan pasukan Simeone, meskipun mereka akan membutuhkan penampilan yang jauh lebih klinis daripada yang terlihat pada Rabu malam.