"Tak terbantahkan!" - Thiago Silva mendukung Neymar untuk masuk ke skuad Brasil di Piala Dunia 2026
Neymar menargetkan turnamen di Amerika Utara meskipun belum bermain untuk negaranya sejak 2023. Ambisi ini mendapat dukungan signifikan dari pernyataan Thiago Silva. Bek berusia 41 tahun, yang merupakan figur ikonik di ruang ganti Brasil, tidak segan-segan saat membahas situasi mantan rekan setimnya. Bagi Silva, kontribusi teknis dan psikologis Neymar tetap tak tertandingi di panggung dunia, menjadikannya pemain kunci yang tak bisa diabaikan Brasil jika mereka ingin meraih bintang keenam.
Kritik tidak bisa mengabaikan Neymar.
Berbicara kepada TNT Sports tentang pentingnya penyerang Santos berusia 34 tahun, Silva sangat tegas. "Jika Neymar dalam kondisi fit, dia harus bermain di Piala Dunia. Mengingat level permainannya saat ini, dia harus ikut. Itu tidak bisa dibantah. Neymar ada di lapangan, dan bagi tim lawan, dia sudah menjadi masalah serius," ujarnya.
Keputusan Ancelotti yang akan segera diambil
Neymar dilaporkan telah masuk dalam skuad awal yang luas yang disusun oleh Carlo Ancelotti untuk menghadapi Prancis dan Kroasia dalam jeda internasional pada akhir Maret mendatang. Pelatih asal Italia ini dikenal mengutamakan pengalaman dan kualitas elite dalam situasi tekanan tinggi, dan Neymar sangat cocok dengan profil tersebut jika ia dapat mempertahankan kondisi fisiknya selama beberapa bulan ke depan dalam kompetisi domestik.
Dengan kurang dari tiga bulan sebelum skuad final ditentukan, tekanan kini berada pada Neymar untuk membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tuntutan turnamen internasional penuh. Ia baru bermain dalam tiga pertandingan untuk Santos di awal musim 2026 di Brasil, setelah pulih dari operasi, dan absen dalam pertandingan terakhir mereka melawan Mirassol.
Perdebatan mengenai Neymar kemungkinan besar akan terus berlanjut.
Lanskap serangan Brasil telah mengalami pergeseran signifikan belakangan ini akibat cedera serius yang dialami bintang Real Madrid, Rodrygo. Perkembangan ini secara tidak sengaja dapat membuka jalan bagi kembalinya Neymar ke starting XI. Kesempatan ini memberikan platform yang tepat bagi pemain Santos tersebut untuk mengukuhkan posisinya dalam skuad yang akan bertolak ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada musim panas ini. Seiring dengan dimulainya hitung mundur menuju 2026, perdebatan mengenai keterlibatan Neymar diperkirakan akan terus mendominasi headline.
