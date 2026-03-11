"Tak terbantahkan!" - Thiago Silva mendukung Neymar untuk masuk ke skuad Brasil di Piala Dunia 2026

Neymar dilaporkan telah masuk dalam skuad awal yang luas yang disusun oleh Carlo Ancelotti untuk menghadapi Prancis dan Kroasia dalam jeda internasional pada akhir Maret mendatang. Pelatih asal Italia ini dikenal mengutamakan pengalaman dan kualitas elite dalam situasi tekanan tinggi, dan Neymar sangat cocok dengan profil tersebut jika ia dapat mempertahankan kondisi fisiknya selama beberapa bulan ke depan dalam kompetisi domestik.

Dengan kurang dari tiga bulan sebelum skuad final ditentukan, tekanan kini berada pada Neymar untuk membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tuntutan turnamen internasional penuh. Ia baru bermain dalam tiga pertandingan untuk Santos di awal musim 2026 di Brasil, setelah pulih dari operasi, dan absen dalam pertandingan terakhir mereka melawan Mirassol.