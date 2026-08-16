Getty Images Sport
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'Tak seorang pun perlu menjual klub ini kepada saya' - Jarrod Bowen jelaskan keputusan bertahan di West Ham setelah degradasi
Kesetiaan di atas jaminan tampil di kasta tertinggi
Ketika masa 15 tahun West Ham United di Premier League berakhir dengan pahit pada Mei lalu, konsensusnya adalah Bowen akan menjadi sosok pertama yang pergi. Setelah membukukan sembilan gol dan 11 assist dalam satu musim ketika ia tampil sebagai starter di setiap pertandingan liga, kapten West Ham itu dipandang terlalu bertalenta untuk bermain di divisi kedua.
Namun, pemain internasional Inggris itu mengejutkan banyak pihak dengan kembali mengikat masa depannya bersama klub, menandatangani kontrak yang disesuaikan dan membuatnya bertahan di London Stadium hingga 2030.
"Saya ditanya soal masa depan saya setelah kami terdegradasi dan ini soal mengambil keputusan yang tepat untuk diri saya sendiri," jelas pemain berusia 29 tahun itu dalam wawancara eksklusif dengan Sky Sports.
"Saya memikirkannya seperti ini: apa 'bagaimana jika?' terbesar saat saya pensiun nanti? Akan selalu ada 'bagaimana jika?' apa pun yang Anda lakukan, tetapi itu akan menjadi satu hal yang akan terus mengganggu saya selama bertahun-tahun ke depan. Saya tahu saya harus mencobanya untuk membawa klub ini kembali ke Premier League. Itulah faktor yang paling utama."
- Getty Images Sport
Ikatan dengan West Ham United
Meski mendapat minat dari pihak lain, Bowen menggelar pertemuan penting dengan pemegang saham terbesar West Ham, Daniel Kretinsky, di Praha saat jeda musim panas. Sang penyerang menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan presentasi besar untuk meyakinkannya tetap bertahan di London Timur.
Merefleksikan pertemuan itu dan hubungannya dengan klub, Bowen berkata: "Tak ada yang perlu menjual klub ini kepada saya. Itu hanya percakapan yang jujur tentang apa yang ingin kami lakukan sebagai klub ke depannya."
Ia juga menjelaskan bahwa hubungan keluarganya, istrinya Dani Dyer dan ayah mertuanya Danny Dyer merupakan pendukung terkenal West Ham, tidak menentukan jalur profesionalnya, meski gairah mereka terhadap klub sudah terdokumentasi dengan baik. Bowen menyatakan: "Mereka tidak akan pernah membisikkan di telinga saya dengan berkata, 'Saya rasa Anda harus bertahan atau saya rasa Anda harus pergi'."
Tantangan Championship
Saat West Ham bersiap menjalani musim 46 pertandingan yang melelahkan, Bowen menjadi salah satu dari sedikit pemain dalam skuad yang memiliki pengalaman signifikan di Championship. Setelah mencetak 52 gol di divisi itu untuk Hull City pada awal kariernya, ia memahami bahwa West Ham tidak bisa hanya mengandalkan reputasi mereka untuk mengamankan promosi.
"Saya pernah merasakan Championship dan itu adalah liga yang sangat kompetitif. Saya ingat ketika saya di Hull, kami tampil baik di liga dan Anda bisa datang ke tim yang berada di dasar klasemen lalu mereka mengalahkan Anda. Ini salah satu liga tersulit untuk keluar dari sana karena begitu berat, begitu fisik. Yang perlu kami lakukan sebagai tim adalah memiliki mentalitas pemenang, memahami apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan," kata Bowen.
- Getty Images
Patah hati Inggris dan tersingkir dari Piala Dunia
Waktu degradasi West Ham terasa sangat kejam bagi Bowen, karena bertepatan dengan pencoretannya dari skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026. Meski menjadi langganan di bawah Tuchel selama fase kualifikasi dan persiapan menuju turnamen, Bowen ditinggalkan saat daftar final diumumkan pada 22 Mei.
"Jangan salah paham, itu sulit. Oke, kami terdegradasi, tetapi sebagai individu, saya merasa sudah berkontribusi dengan baik. Kami tidak tampil baik dan mungkin itu merugikan saya," aku Bowen. "Awalnya sulit untuk menonton karena saya merasa pantas berada di sana. Siapa pun dalam situasi yang sama akan mengatakan hal yang sama. Akhir pekan itu adalah yang terburuk yang bisa dialami seorang pesepak bola, dalam hal gagal masuk skuad Inggris pada hari Jumat, lalu terdegradasi pada hari Minggu."
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