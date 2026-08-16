Ketika masa 15 tahun West Ham United di Premier League berakhir dengan pahit pada Mei lalu, konsensusnya adalah Bowen akan menjadi sosok pertama yang pergi. Setelah membukukan sembilan gol dan 11 assist dalam satu musim ketika ia tampil sebagai starter di setiap pertandingan liga, kapten West Ham itu dipandang terlalu bertalenta untuk bermain di divisi kedua.

Namun, pemain internasional Inggris itu mengejutkan banyak pihak dengan kembali mengikat masa depannya bersama klub, menandatangani kontrak yang disesuaikan dan membuatnya bertahan di London Stadium hingga 2030.

"Saya ditanya soal masa depan saya setelah kami terdegradasi dan ini soal mengambil keputusan yang tepat untuk diri saya sendiri," jelas pemain berusia 29 tahun itu dalam wawancara eksklusif dengan Sky Sports.

"Saya memikirkannya seperti ini: apa 'bagaimana jika?' terbesar saat saya pensiun nanti? Akan selalu ada 'bagaimana jika?' apa pun yang Anda lakukan, tetapi itu akan menjadi satu hal yang akan terus mengganggu saya selama bertahun-tahun ke depan. Saya tahu saya harus mencobanya untuk membawa klub ini kembali ke Premier League. Itulah faktor yang paling utama."